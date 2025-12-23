Як ми відновили видимість після переїзду сайту і збільшили трафік на 117% — кейс Almatherm

У ніші інженерної сантехніки користувачі часто шукають товари з прив'язкою до свого міста. Тому будь-яка технічна помилка, особливо після переїзду сайту, відразу б'є по локальній видимості. Так сталося і з Almatherm: новий сайт почав просідати в пошуку, а частина сторінок і зовсім з нього зникла.

Ми усунули технічні проблеми, створили регіональні сторінки та оптимізували перелінковку. У кейсі розповідаємо, як це дало змогу повернути позиції і домогтися зростання трафіку на 117% рік до року.

Хто наш партнер

Almatherm — інтернет-магазин інженерної сантехніки з мережею точок у 23 містах Казахстану. Компанія працює з 2002 року: спочатку під брендом JAKKO, а з 2012 року розвивається під поточною назвою.

Цілі співпраці

Партнер звернувся до нас після переїзду сайту на нову платформу — позиції в пошуку і трафік почали падати. Нам потрібно було визначити причини просідання і запропонувати варіанти вирішення проблеми.

Наші цілі:

Відновити позиції в пошуку за цільовими запитами. Повернути і збільшити органічний трафік.

Стратегія

Розробляючи стратегію, ми насамперед сконцентрувалися на розширенні структури сайту й оптимізації пріоритетних посадкових сторінок. Для цього визначили чотири етапи:

Крок 1. Пошук причин падіння індексації

Після переїзду сайт став працювати на React — JS-бібліотеці, через технічні особливості якої потрібне додаткове налаштування для правильної індексації сторінок.

Під час аналізу ми виявили ключову проблему — на сайті не був налаштований SSR (серверний рендеринг). Через це:

пошукові боти не бачили контент сторінок;

заголовки й описи не передавалися коректно;

у коді не було посилань, необхідних для сканування.

Пошукова система перестала бачити важливі сторінки, що і призвело до падіння трафіку.

Ми підготували для Almathermрекомендації з налаштування SSR і виправлення помилок, що впливають на сканування та індексацію сайту.

Крок 2. Створення та оптимізація регіональних сторінок

Аналіз пошукового попиту показав, що користувачі часто шукають інженерну сантехніку разом із зазначенням свого міста. Ми врахували це і створили сторінки категорій під регіони, де у Almatherm є магазини або доставка.

Завдяки цьому сайт почав отримувати додатковий локальний трафік і краще потрапляти в результати пошуку за містами.

Крок 3. Оптимізація контенту

З урахуванням сезонності та пріоритетних категорій ми:

склали план оновлення метатегів категорій у ключових містах;

підготували SEO-тексти для сторінок категорій;

написали статті в блог для залучення інформаційного трафіку;

дали рекомендації щодо поліпшення контенту на головній та інформаційних сторінках.

Щомісячне оновлення матеріалів і метаданих за календарем дало сторінкам змогу швидше набирати видимість.

Крок 4. Поліпшення перелінковки

Ми провели глибокий аналіз внутрішніх посилань на сайті та запропонували рішення, яке враховувало технічні обмеження і водночас було швидким у реалізації.

Ми додали посилання на міста у футер — це дало змогу пошуковим системам легше переходити в регіональні розділи, а важливі категорії отримали більше внутрішнього трафіку та уваги з боку пошуку.

Читайте більше про SEO-стратегію під час переїзду: кейс агромаркетплейса adam.ua .

Результати просування

Після впровадження всіх змін сайт почав помітно зростати за ключовими показниками:

Видимість за цільовими запитами збільшилася на 178%.

Трафік рік до року збільшився на 116,9%. Кількість показів зросла на 262,7%. Окремо посилилися регіональні напрями: трафік на міські сторінки зріс на 96%, а покази — на 183%. Загальна динаміка переходів з Google за останній рік (листопад 2024 — жовтень 2025) показує стабільне зростання.

У результаті поєднання технічних поліпшень, продуманої структури та системної роботи з контентом повернуло сайту стабільність і створило опору для подальшого зростання. Проєктвідновив втрачені позиції та почав впевнено набирати трафік і видимість за ключовими напрямами.