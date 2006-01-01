Всеволод Денисенко

Інформація про себе

Роблю і запускаю сайти вже 17 років. Свій перший сайт робив майже інтуїтивно. Працюючи і тестуючи все на власному продукті, не помітив, як з головою занурився в оптимізацію сайтів. Тепер я SEO-спеціаліст у команді Netpeak. №2 у списку моїх досягнень – 10 млн відвідувачів на рік на інформаційному сайті. №1 – ще попереду! ;) Намагаюсь автоматизувати/оптимізувати всі процеси, в які занурююсь, бо… ледачий. Своїми лайфгаками буду ділитись тут.