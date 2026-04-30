Як ми збільшили органічний трафік на 101%, а видимість — у 9 разів: кейс TRINITI-SB

Часта проблема великих інтернет-магазинів — неефективне використання краулінгового бюджету: пошукові роботи витрачають весь ресурс на «сміттєві» сторінки, ігноруючи пріоритетні розділи. Це призводить до стагнації трафіку та низької індексації товарів.

У цьому кейсі розповідаємо, як команда Netpeak за допомогою точкового налаштування фільтрів і розумної перелінковки допомогла TRINITI-SB подолати цей бар’єр. У результаті нам вдалося збільшити цільовий трафік та кількість транзакцій і майже в 9 разів наростити частку бренду на ринку.

Хто наш партнер

TRINITI-SB — український інтернет-магазин і постачальник систем безпеки, що працює на ринку з 2001 року. Компанія спеціалізується на роздрібній та оптовій реалізації обладнання для відеоспостереження, охоронних і пожежних систем, контролю доступу, а також джерел живлення та супутньої продукції.

Цілі співпраці

TRINITI-SB звернувся до Netpeak із запитом на комплексний аудит і розробку нової SEO-стратегії, оскільки попередньо проведені роботи з оптимізації не давали очікуваного зростання.

Головним завданням проєкту стало суттєве зростання кількості замовлень і обороту з органіки.

Перед нашою командою стояли три стратегічні цілі:

Покращити індексацію сторінок. Наростити цільовий трафік. Збільшити кількість трансакцій.

Стратегія просування

Під час планування робіт наша команда прийняла рішення насамперед зосередитися на технічній складовій, але паралельно розширювати структуру та проводити оптимізацію пріоритетних цільових сторінок.

Для реалізації стратегії просування ми виділили чотири основні напрями роботи:

Технічний аудит

На цьому етапі ми виявили, що на сайті було понад 1,6 млн сторінок фільтрів. Пошукові роботи витрачали час на їхнє сканування, через що просто не доходили до важливих розділів, які залишалися непроіндексованими.

Щоб це виправити, ми закрили всі сторінки фільтрів і точково відкрили для індексації лише ті, що були оптимізовані.

Також ми видалили всі посилання на сміттєві сторінки з коду сайту.

Це допомогло переспрямувати увагу пошукових роботів на корисні сторінки та пришвидшити їхню появу в пошуку.

Розширення структури

Ми щомісяця проводили збір і кластеризацію пошукових запитів для розширення структури сайту відповідно до пошукового попиту.

Якщо ми бачили попит на товари і вони були наявні, то одразу створювали під них сторінки фільтрів.

Це дало нам нагоду залучити «вузький» цільовий трафік за низькочастотними запитами, де конкуренція менша, а готовність до покупки — вища.

Контентні роботи

Ми оптимізували контент за трьома напрямами:

Дооптимізація сторінок категорій. Аналізували категорії на «упущену семантику» (запити, за якими сайт міг би ранжуватися краще), після чого додавали ключові слова на сторінку, блоки FAQ і/або блоки текстів. Це допомогло розділам точніше відповідати на запити користувачів. Оптимізація сторінок фільтрів. Для сторінок фільтрів формували ручні й шаблонні метадані. Для найбільш важливих фільтрів писали SEO-тексти. Публікація статей у блозі. Публікували в блозі статті щомісяця для покращення видимості сайту за інформаційними запитами.

Весь контент готували, спираючись на найкращі практики SEO- та GEO-оптимізації.

Внутрішнє перелінкування

Щоб Google швидше знаходив і додавав у пошук важливі сторінки, ми реалізували на сайті наступну схему внутрішньої перелінковки:

Очистили шлях для пошукових ботів, прибравши в блоці фільтрації всі посилання на закриті від індексації сторінки. Створили окрему карту сайту зі списком непроіндексованих розділів і додали її до Google Search Console. У розділах із фільтрами додали блок із посиланнями на інші сторінки фільтрів цієї категорії. Тексти лінків ми підібрали, виходячи з наявної семантики. На картах товарів у блоці «Характеристики» додали посилання на сторінки фільтрів. Створили спеціальну сторінку, на якій виводили перелік URL для індексації. Щойно гуглбот заходив на неї, цей список оновлювався — замість поточних виводилися нові, які бот бачив при наступному заході. На головній додали блок із п’ятьма посиланнями на сторінки, котрі мають бути проіндексовані, і регулярно їх оновлювали.

Результати просування

Комплексна робота над технічною частиною та структурою дала нам змогу вивести проєкт на новий рівень.

Ефективна індексація.

Завдяки створенню нових сторінок фільтрів і оптимізації внутрішньої перелінковки нам вдалося покращити індексацію як нових розділів, так і тих, котрі довго були закриті:

Якість трафіку та зростання продажів.

Зменшення кількості низькоякісних відкритих для сканування сторінок (неоптимізованих фільтрів) покращило краулінговий бюджет сайту. Завдяки цьому ресурс перестав стагнувати і продемонстрував приріст показів і цільового трафіку:

Про те, що трафік цільовий, свідчить і пропорційне зростання кількості трансакцій:

Покращення АІ-видимості.

Завдяки глибокій оптимізації контенту сайт став джерелом даних для ШІ-асистентів. Ми зафіксували зростання переходів із ChatGPT, Gemini, Perplexity та Claude:

Збільшення долі ринку.

Важливим показником успіху стала частка ринку. За період співпраці нам вдалося збільшити присутність бренду в ніші майже в дев’ять разів — з 0,04% до 0,35%.

Доля ринку на грудень 2024 року:

Доля ринку на лютий 2026 року:

Відгук про співпрацю

Сергій Долгополов, Project Manager в Netpeak

Наш проєкт почався з налагодження зв’язків і робочого темпу з партнером. Зрозумівши потреби і можливості технічного впровадження, наша співпраця пішла прискореними темпами. Завдяки швидким змінам і стратегічній роботі зі збільшення видимості і долі ринку Triniti, нам вдалося відносно швидко наблизитись до конкурентів. З кожним місяцем роботи та аналізом поточної ситуації ми все більше впевнювалися у правильності стратегії та вектора розвитку сайту. Зі свого боку команда Netpeak контролювала технічний стан сайту, вимірювала ключові показники та спостерігала за динамікою зростання. Спільними зусиллями Netpeak і Triniti ми змогли збільшити видимість у 9 разів — дуже гарний результат, і головне, що динаміка зберігається! Хочу подякувати команді Triniti за дуже швидке впровадження змін і технічних завдань, а також за відкритість до наших ідей та довіру нашому досвіду.