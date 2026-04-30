SEO Кейсы
Как мы увеличили органический трафик на 101%, а видимость — в 9 раз: кейс TRINITI-SB
Всеволод Денисенко

Частая проблема крупных интернет-магазинов — неэффективное использование краулингового бюджета: поисковые роботы тратят весь ресурс на «мусорные» страницы, игнорируя приоритетные разделы. Это приводит к стагнации трафика и низкой индексации товаров.

В этом кейсе рассказываем, как команда Netpeak с помощью точной настройки фильтров и умной перелинковки помогла TRINITI-SB преодолеть этот барьер. В результате нам удалось увеличить целевой трафик и количество транзакций и почти в 9 раз нарастить долю бренда на рынке.

Проект: Triniti-SB.

Период: сентябрь 2024 — март 2026.

Регион: Украина.

Услуга: SEO с ежемесячной оплатой.

Кто наш партнер

TRINITI-SB — украинский интернет-магазин и поставщик систем безопасности, работающий на рынке с 2001 года. Компания специализируется на розничной и оптовой реализации оборудования для видеонаблюдения, охранных и пожарных систем, контроля доступа, а также источников питания и сопутствующей продукции.

Цели сотрудничества

TRINITI-SB обратился в Netpeak с запросом на комплексный аудит и разработку новой SEO-стратегии, поскольку ранее проведенные работы по оптимизации не принесли ожидаемого результата. 

Главной задачей проекта стал существенный рост количества заказов и оборота из органического трафика.

Перед нашей командой стояли три стратегические цели:

  1. Улучшить индексацию страниц.

  2. Нарастить целевой трафик.

  3. Увеличить количество транзакций.

Стратегия продвижения

При планировании работ наша команда приняла решение в первую очередь сосредоточиться на технической составляющей, но параллельно расширять структуру и проводить оптимизацию приоритетных целевых страниц.

Для реализации стратегии продвижения мы выделили четыре основных направления работы:

  1. Технический анализ сайта
  2. Расширение структуры
  3. Оптимизация и создание контента
  4. Реализация грамотной внутренней перелинковки

Технический аудит

На этом этапе мы обнаружили, что на сайте было более 1,6 млн страниц фильтров. Поисковые роботы тратили время на их сканирование, из-за чего просто не доходили до важных разделов, и те оставались непроиндексированными.

Чтобы исправить это, мы закрыли все страницы фильтров и точечно открыли для индексации только те, которые были оптимизированы.

Также мы удалили все ссылки на мусорные страницы из кода сайта. 

Это помогло перенаправить внимание поисковых роботов на полезные страницы и ускорить их появление в поиске.

Расширение структуры

Мы ежемесячно проводили сбор и кластеризацию поисковых запросов для расширения структуры сайта в соответствии с поисковым спросом.

Если мы видели спрос на товары и они были в наличии, то сразу создавали под них страницы фильтров. 

Это дало нам возможность привлечь «узкий» целевой трафик по низкочастотным запросам, где конкуренция меньше, а готовность к покупке — выше.

Контентные работы

Мы оптимизировали контент по трем направлениям:

  1. Дооптимизация страниц категорий. Анализировали категории на «упущенную семантику» (запросы, по которым сайт мог бы ранжироваться лучше), после чего добавляли ключевые слова на страницу, блоки FAQ и/или блоки текстов. Это помогло разделам более точно отвечать на запросы пользователей.

  2. Оптимизация страниц фильтров. Для страниц фильтров формировали ручные и шаблонные метаданные. Для наиболее важных фильтров писали SEO-тексты.

  3. Публикация статей в блоге. Ежемесячно публиковали в блоге статьи для улучшения видимости сайта по информационным запросам.

Весь контент готовили, опираясь на лучшие практики SEO- и GEO-оптимизации.

Внутренняя перелинковка

Чтобы Google быстрее находил и добавлял в поиск важные страницы, мы реализовали на сайте следующую схему внутренней перелинковки:

  1. Очистили путь для поисковых ботов, удалив в блоке фильтрации все ссылки на закрытые от индексации страницы.

  2. Создали отдельную карту сайта со списком неиндексированных разделов и добавили ее в Google Search Console.

  3. В разделах с фильтрами добавили блок со ссылками на другие страницы фильтров этой категории. Тексты ссылок мы подобрали, исходя из имеющейся семантики.

  4. На страницах товаров в блоке «Характеристики» добавили ссылки на страницы фильтров.

  5. Создали специальную страницу, на которой выводили список URL для индексации. Как только гуглбот заходил на нее, этот список обновлялся — вместо текущих выводились новые, которые бот видел при следующем посещении.

  6. На главной странице добавили блок с пятью ссылками на страницы, которые должны быть проиндексированы, и регулярно их обновляли.

Результаты продвижения

Комплексная работа над технической частью и структурой позволила нам вывести проект на новый уровень.

  1. Эффективная индексация.

Благодаря созданию новых страниц фильтров и оптимизации внутренней перелинковки нам удалось улучшить индексацию как новых разделов, так и тех, которые долгое время были закрыты:

  1. Качество трафика и рост продаж.

Уменьшение количества низкокачественных открытых для сканирования страниц (неоптимизированных фильтров) улучшило краулинговый бюджет сайта. Благодаря этому ресурс перестал стагнировать и продемонстрировал прирост показов и целевого трафика:

О том, что трафик целевой, свидетельствует и пропорциональный рост количества транзакций:

  1. Улучшение AI-видимости.

Благодаря глубокой оптимизации контента сайт стал источником данных для ИИ-ассистентов. Мы зафиксировали рост переходов из ChatGPT, Gemini, Perplexity и Claude:

  1. Увеличение доли рынка.

Важным показателем успеха стала доля рынка. За период сотрудничества нам удалось увеличить присутствие бренда в нише почти в девять раз — с 0,04% до 0,35%.

Доля рынка на декабрь 2024 года:

Доля рынка на февраль 2026 года:

Отзыв о сотрудничестве

Сергей Долгополов, Project Manager в Netpeak

Наш проект начался с налаживания связей и рабочего ритма с партнером. Поняв потребности и возможности технической реализации, наше сотрудничество пошло ускоренными темпами. 

Благодаря быстрым изменениям и стратегической работе по увеличению видимости и доли рынка Triniti, нам удалось относительно быстро приблизиться к конкурентам. С каждым месяцем работы и анализом текущей ситуации мы все больше убеждались в правильности стратегии и вектора развития сайта. Со своей стороны, команда Netpeak контролировала техническое состояние сайта, измеряла ключевые показатели и наблюдала за динамикой роста.

Совместными усилиями Netpeak и Triniti мы смогли увеличить видимость в 9 раз — очень хороший результат, и главное, что динамика сохраняется! Хочу поблагодарить команду Triniti за очень быстрое внедрение изменений и технических задач, а также за открытость к нашим идеям и доверие к нашему опыту.

Команда проекта: Всеволод Денисенко, Анна Тищенко, Internet Marketer; Анна Николаенко, Андриана Тустановская, Павел Корниенко, SEO Specialists; Елена Набокова, Team Lead of SEO Team; Сергей Долгополов, Project Manager.

Всеволод Денисенко

Создаю и запускаю сайты уже 17 лет. Свой первый сайт делал почти интуитивно. Работая и тестируя все на собственном продукте, не заметил, как с головой ушел в оптимизацию сайтов. Теперь я SEO-специалист в команде Netpeak. №2 в списке моих достижений — 10 млн посетителей в год на информационном сайте. №1 — еще впереди! ;) Стараюсь автоматизировать/оптимизировать все процессы, в которые погружаюсь, потому что... ленивый. Своими лайфхаками буду делиться здесь.

