Как мы увеличили органический трафик на 101%, а видимость — в 9 раз: кейс TRINITI-SB

Частая проблема крупных интернет-магазинов — неэффективное использование краулингового бюджета: поисковые роботы тратят весь ресурс на «мусорные» страницы, игнорируя приоритетные разделы. Это приводит к стагнации трафика и низкой индексации товаров.

В этом кейсе рассказываем, как команда Netpeak с помощью точной настройки фильтров и умной перелинковки помогла TRINITI-SB преодолеть этот барьер. В результате нам удалось увеличить целевой трафик и количество транзакций и почти в 9 раз нарастить долю бренда на рынке.

Кто наш партнер

TRINITI-SB — украинский интернет-магазин и поставщик систем безопасности, работающий на рынке с 2001 года. Компания специализируется на розничной и оптовой реализации оборудования для видеонаблюдения, охранных и пожарных систем, контроля доступа, а также источников питания и сопутствующей продукции.

Цели сотрудничества

TRINITI-SB обратился в Netpeak с запросом на комплексный аудит и разработку новой SEO-стратегии, поскольку ранее проведенные работы по оптимизации не принесли ожидаемого результата.

Главной задачей проекта стал существенный рост количества заказов и оборота из органического трафика.

Перед нашей командой стояли три стратегические цели:

Улучшить индексацию страниц. Нарастить целевой трафик. Увеличить количество транзакций.

Стратегия продвижения

При планировании работ наша команда приняла решение в первую очередь сосредоточиться на технической составляющей, но параллельно расширять структуру и проводить оптимизацию приоритетных целевых страниц.

Для реализации стратегии продвижения мы выделили четыре основных направления работы:

Технический аудит

На этом этапе мы обнаружили, что на сайте было более 1,6 млн страниц фильтров. Поисковые роботы тратили время на их сканирование, из-за чего просто не доходили до важных разделов, и те оставались непроиндексированными.

Чтобы исправить это, мы закрыли все страницы фильтров и точечно открыли для индексации только те, которые были оптимизированы.

Также мы удалили все ссылки на мусорные страницы из кода сайта.

Это помогло перенаправить внимание поисковых роботов на полезные страницы и ускорить их появление в поиске.

Расширение структуры

Мы ежемесячно проводили сбор и кластеризацию поисковых запросов для расширения структуры сайта в соответствии с поисковым спросом.

Если мы видели спрос на товары и они были в наличии, то сразу создавали под них страницы фильтров.

Это дало нам возможность привлечь «узкий» целевой трафик по низкочастотным запросам, где конкуренция меньше, а готовность к покупке — выше.

Контентные работы

Мы оптимизировали контент по трем направлениям:

Дооптимизация страниц категорий. Анализировали категории на «упущенную семантику» (запросы, по которым сайт мог бы ранжироваться лучше), после чего добавляли ключевые слова на страницу, блоки FAQ и/или блоки текстов. Это помогло разделам более точно отвечать на запросы пользователей. Оптимизация страниц фильтров. Для страниц фильтров формировали ручные и шаблонные метаданные. Для наиболее важных фильтров писали SEO-тексты. Публикация статей в блоге. Ежемесячно публиковали в блоге статьи для улучшения видимости сайта по информационным запросам.

Весь контент готовили, опираясь на лучшие практики SEO- и GEO-оптимизации.

Внутренняя перелинковка

Чтобы Google быстрее находил и добавлял в поиск важные страницы, мы реализовали на сайте следующую схему внутренней перелинковки:

Очистили путь для поисковых ботов, удалив в блоке фильтрации все ссылки на закрытые от индексации страницы. Создали отдельную карту сайта со списком неиндексированных разделов и добавили ее в Google Search Console. В разделах с фильтрами добавили блок со ссылками на другие страницы фильтров этой категории. Тексты ссылок мы подобрали, исходя из имеющейся семантики. На страницах товаров в блоке «Характеристики» добавили ссылки на страницы фильтров. Создали специальную страницу, на которой выводили список URL для индексации. Как только гуглбот заходил на нее, этот список обновлялся — вместо текущих выводились новые, которые бот видел при следующем посещении. На главной странице добавили блок с пятью ссылками на страницы, которые должны быть проиндексированы, и регулярно их обновляли.

Результаты продвижения

Комплексная работа над технической частью и структурой позволила нам вывести проект на новый уровень.

Эффективная индексация.

Благодаря созданию новых страниц фильтров и оптимизации внутренней перелинковки нам удалось улучшить индексацию как новых разделов, так и тех, которые долгое время были закрыты:

Качество трафика и рост продаж.

Уменьшение количества низкокачественных открытых для сканирования страниц (неоптимизированных фильтров) улучшило краулинговый бюджет сайта. Благодаря этому ресурс перестал стагнировать и продемонстрировал прирост показов и целевого трафика:

О том, что трафик целевой, свидетельствует и пропорциональный рост количества транзакций:

Улучшение AI-видимости.

Благодаря глубокой оптимизации контента сайт стал источником данных для ИИ-ассистентов. Мы зафиксировали рост переходов из ChatGPT, Gemini, Perplexity и Claude:

Увеличение доли рынка.

Важным показателем успеха стала доля рынка. За период сотрудничества нам удалось увеличить присутствие бренда в нише почти в девять раз — с 0,04% до 0,35%.

Доля рынка на декабрь 2024 года:

Доля рынка на февраль 2026 года:

Отзыв о сотрудничестве

Сергей Долгополов, Project Manager в Netpeak

Наш проект начался с налаживания связей и рабочего ритма с партнером. Поняв потребности и возможности технической реализации, наше сотрудничество пошло ускоренными темпами. Благодаря быстрым изменениям и стратегической работе по увеличению видимости и доли рынка Triniti, нам удалось относительно быстро приблизиться к конкурентам. С каждым месяцем работы и анализом текущей ситуации мы все больше убеждались в правильности стратегии и вектора развития сайта. Со своей стороны, команда Netpeak контролировала техническое состояние сайта, измеряла ключевые показатели и наблюдала за динамикой роста. Совместными усилиями Netpeak и Triniti мы смогли увеличить видимость в 9 раз — очень хороший результат, и главное, что динамика сохраняется! Хочу поблагодарить команду Triniti за очень быстрое внедрение изменений и технических задач, а также за открытость к нашим идеям и доверие к нашему опыту.