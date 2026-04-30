Как мы увеличили органический трафик на 101%, а видимость — в 9 раз: кейс TRINITI-SB
Частая проблема крупных интернет-магазинов — неэффективное использование краулингового бюджета: поисковые роботы тратят весь ресурс на «мусорные» страницы, игнорируя приоритетные разделы. Это приводит к стагнации трафика и низкой индексации товаров.
В этом кейсе рассказываем, как команда Netpeak с помощью точной настройки фильтров и умной перелинковки помогла TRINITI-SB преодолеть этот барьер. В результате нам удалось увеличить целевой трафик и количество транзакций и почти в 9 раз нарастить долю бренда на рынке.
Проект: Triniti-SB.
Период: сентябрь 2024 — март 2026.
Регион: Украина.
Услуга: SEO с ежемесячной оплатой.
Кто наш партнер
TRINITI-SB — украинский интернет-магазин и поставщик систем безопасности, работающий на рынке с 2001 года. Компания специализируется на розничной и оптовой реализации оборудования для видеонаблюдения, охранных и пожарных систем, контроля доступа, а также источников питания и сопутствующей продукции.
Цели сотрудничества
TRINITI-SB обратился в Netpeak с запросом на комплексный аудит и разработку новой SEO-стратегии, поскольку ранее проведенные работы по оптимизации не принесли ожидаемого результата.
Главной задачей проекта стал существенный рост количества заказов и оборота из органического трафика.
Перед нашей командой стояли три стратегические цели:
-
Улучшить индексацию страниц.
-
Нарастить целевой трафик.
-
Увеличить количество транзакций.
Стратегия продвижения
При планировании работ наша команда приняла решение в первую очередь сосредоточиться на технической составляющей, но параллельно расширять структуру и проводить оптимизацию приоритетных целевых страниц.
Для реализации стратегии продвижения мы выделили четыре основных направления работы:
- Технический анализ сайта
- Расширение структуры
- Оптимизация и создание контента
- Реализация грамотной внутренней перелинковки
Технический аудит
На этом этапе мы обнаружили, что на сайте было более 1,6 млн страниц фильтров. Поисковые роботы тратили время на их сканирование, из-за чего просто не доходили до
Чтобы исправить это, мы закрыли все страницы фильтров и точечно открыли для индексации только те, которые были оптимизированы.
Также мы удалили все ссылки на мусорные страницы из кода сайта.
Это помогло перенаправить внимание поисковых роботов на полезные страницы и ускорить их появление в поиске.
Расширение структуры
Мы ежемесячно проводили сбор и кластеризацию поисковых запросов для расширения структуры сайта в соответствии с поисковым спросом.
Если мы видели спрос на товары и они были в наличии, то сразу создавали под них страницы фильтров.
Это дало нам возможность привлечь «узкий» целевой трафик по низкочастотным запросам, где конкуренция меньше, а готовность к покупке — выше.
Контентные работы
Мы оптимизировали контент по трем направлениям:
-
Дооптимизация страниц категорий. Анализировали категории на «упущенную семантику» (запросы, по которым сайт мог бы ранжироваться лучше), после чего добавляли ключевые слова на страницу, блоки FAQ и/или блоки текстов. Это помогло разделам более точно отвечать на запросы пользователей.
-
Оптимизация страниц фильтров. Для страниц фильтров формировали ручные и шаблонные метаданные. Для наиболее важных фильтров писали SEO-тексты.
-
Публикация статей в блоге. Ежемесячно публиковали в блоге статьи для улучшения видимости сайта по информационным запросам.
Весь контент готовили, опираясь на лучшие практики SEO- и GEO-оптимизации.
Внутренняя перелинковка
Чтобы Google быстрее находил и добавлял в поиск важные страницы, мы реализовали на сайте следующую схему внутренней перелинковки:
-
Очистили путь для поисковых ботов, удалив в блоке фильтрации все ссылки на закрытые от индексации страницы.
-
Создали отдельную карту сайта со списком неиндексированных разделов и добавили ее в Google Search Console.
-
В разделах с фильтрами добавили блок со ссылками на другие страницы фильтров этой категории. Тексты ссылок мы подобрали, исходя из имеющейся семантики.
-
На страницах товаров в блоке «Характеристики» добавили ссылки на страницы фильтров.
-
Создали специальную страницу, на которой выводили список URL для индексации. Как только гуглбот заходил на нее, этот список обновлялся — вместо текущих выводились новые, которые бот видел при следующем посещении.
-
На главной странице добавили блок с пятью ссылками на страницы, которые должны быть проиндексированы, и регулярно их обновляли.
Результаты продвижения
Комплексная работа над технической частью и структурой позволила нам вывести проект на новый уровень.
-
Эффективная индексация.
Благодаря созданию новых страниц фильтров и оптимизации внутренней перелинковки нам удалось улучшить индексацию как новых разделов, так и тех, которые долгое время были закрыты:
-
Качество трафика и рост продаж.
Уменьшение количества низкокачественных открытых для сканирования страниц (неоптимизированных фильтров) улучшило краулинговый бюджет сайта. Благодаря этому ресурс перестал стагнировать и продемонстрировал прирост показов и целевого трафика:
О том, что трафик целевой, свидетельствует и пропорциональный рост количества транзакций:
-
Улучшение AI-видимости.
Благодаря глубокой оптимизации контента сайт стал источником данных для ИИ-ассистентов. Мы зафиксировали рост переходов из ChatGPT, Gemini, Perplexity и Claude:
-
Увеличение доли рынка.
Важным показателем успеха стала доля рынка. За период сотрудничества нам удалось увеличить присутствие бренда в нише почти в девять раз — с 0,04% до 0,35%.
Доля рынка на декабрь 2024 года:
Доля рынка на февраль 2026 года:
Отзыв о сотрудничестве
Сергей Долгополов, Project Manager в Netpeak
Наш проект начался с налаживания связей и рабочего ритма с партнером. Поняв потребности и возможности технической реализации, наше сотрудничество пошло ускоренными темпами.
Благодаря быстрым изменениям и стратегической работе по увеличению видимости и доли рынка Triniti, нам удалось относительно быстро приблизиться к конкурентам. С каждым месяцем работы и анализом текущей ситуации мы все больше убеждались в правильности стратегии и вектора развития сайта. Со своей стороны, команда Netpeak контролировала техническое состояние сайта, измеряла ключевые показатели и наблюдала за динамикой роста.
Совместными усилиями Netpeak и Triniti мы смогли увеличить видимость в 9 раз — очень хороший результат, и главное, что динамика сохраняется! Хочу поблагодарить команду Triniti за очень быстрое внедрение изменений и технических задач, а также за открытость к нашим идеям и доверие к нашему опыту.
Команда проекта: Всеволод Денисенко, Анна Тищенко, Internet Marketer; Анна Николаенко, Андриана Тустановская, Павел Корниенко, SEO Specialists; Елена Набокова, Team Lead of SEO Team; Сергей Долгополов, Project Manager.
Свежее
Как попасть в 23 популярных типа поисковой выдачи Google
Продвижение сайта — это не только сниппеты или «нулевая позиция». ИИ меняет стратегию SEO-оптимизации. Узнай больше о 23 блоках поисковой выдачи Google и о том, как туда попасть.
Как увеличить количество заказов собственной доставки в 2,4 раза за 7 месяцев — кейс «Китайский привет»
Покажем, как увеличить количество заказов собственной доставки в 2,4 раза, на 68% повысить эффективность каждого заведения и превратить убыточный рекламный канал в прибыльный
Когда эстетика продает: как A’s Laboratory превратили ретеншн в косметический журнал и добились показателя ROMI до 900%
Как отказ от стандартной логики электронной коммерции позволил создать retention, который не оказывает на них давления, но приносит результат.