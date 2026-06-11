Какие события и параметры имеют решающее значение для электронной коммерции в GA4

Какие события и параметры имеют решающее значение для электронной коммерции в GA4

Переход на GA4 (Google Analytics 4) существенно изменил подход к сбору и работе с данными. Модель позволяет гибко отслеживать поведение пользователей, покупки, взаимодействие с корзиной и все ключевые этапы воронки продаж. Благодаря этому события Google Analytics становятся основой аналитики, а не вспомогательным элементом, как это было раньше.

В этой статье рассмотрю события и параметры GA4, важные для eCommerce, как правильно подходить к их отслеживанию, и почему корректная настройка через Google Tag Manager напрямую влияет на качество бизнес-решений.

Основные принципы работы событий и параметров в GA4 для eCommerce

В основе Google Analytics лежит событийная модель. Это означает, что любое взаимодействие пользователя с сайтом — просмотр товара, добавление в корзину, начало оформления заказа или покупка — фиксируется как отдельные события. Именно они формируют полную картину поведения пользователей.

Каждое событие в GA4 передает набор параметров, которые описывают контекст действия:

товар;

его цену;

категорию;

количество или идентификатор транзакции.

Для интернет-магазинов важно правильно настроить передачу данных через Data Layer. Именно через него передается большинство данных о товарах, корзине и покупках.

Корректно сформированный GTM eCommerce Data Layer — залог стабильной работы отслеживания в GA4 и дальнейшего масштабирования аналитики.

Еще один ключевой принцип — стандартизация. События и параметры должны соответствовать рекомендуемой структуре eCommerce Google Analytics 4, в частности использовать названия (item_id, item_name, price, quantity и т. д.) без изменений и сокращений. Это позволяет избежать расхождений в отчетах и обеспечивает корректную работу аналитики в рамках eCommerce GA4.

Типы событий в Google Analytics 4

События в Google Analytics — универсальный инструмент для отслеживания показателей электронной коммерции, ведь он одинаково хорошо подходит как для контентных сайтов, так и для полноценных онлайн-магазинов.

В контексте электронной торговли события делятся на несколько основных типов, каждый из которых выполняет отдельную роль в системе аналитики продаж и влияет на качество аналитических отчетов.

Основные типы событий в Google Analytics 4:

автоматически собранные — фиксируются GA4 без дополнительных настроек и охватывают базовые действия пользователей на сайте;

рекомендуемые — стандартные события для отслеживания, созданные специально для отслеживания товаров, корзины, оформления заказа и покупок;

кастомные — используются для нестандартных сценариев или специфических бизнес-процессов, когда стандартных событий недостаточно.

Рекомендуемые события — основа GA4, ведь именно они обеспечивают корректное построение воронки продаж и точный расчет показателей.

Для корректной работы аналитики они обычно передаются через Google Tag Manager, который взаимодействует с GA4 Data Layer. Такой подход позволяет гибко управлять событиями, строить полную воронку продаж и получать достоверные данные о поведении пользователей и эффективности продаж.

Ключевые события для eCommerce в GA4

Ключевые события отражают каждый этап взаимодействия пользователя с товаром и напрямую влияют на качество аналитики.

view_item (просмотр товара)

Событие view_item фиксирует факт открытия страницы товара. Это основа для исследования интереса к продуктам и работает в сочетании с другими параметрами, такими как item_id. Без этого события невозможно корректно оценить, какие товары реально просматривают пользователи на сайте.

view_item_list (просмотр списка товаров или категорий)

Позволяет анализировать эффективность категорий, коллекций и списков товаров. Это помогает понять, какие блоки каталога привлекают внимание, а какие — игнорируются.

add_to_cart (добавление в корзину)

Одно из самых важных событий. Оно показывает, какие товары пользователи добавляют в корзину, демонстрируя их намерение совершить покупку. Событие необходимо для точного отслеживания поведения покупателей в GA4 и дальнейшей оптимизации процесса продаж.

remove_from_cart (удаление товара из корзины)

Событие помогает выявить проблемы с ценой, доставкой или юзабилити корзины. Часто используется для поиска точек потери потенциального дохода.

begin_checkout (начало оформления заказа)

Сигнализирует о переходе пользователя к заключительному этапу покупки. Этот показатель важен для построения воронки продаж в eCommerce GA4 и анализа доли пользователей, доходящих до оформления заказа.

add_payment_info (добавление информации об оплате)

Событие позволяет отследить, на каком этапе пользователи сталкиваются с проблемами оплаты. Оно напрямую влияет на анализ события покупки и оптимизацию платежных сценариев.

add_shipping_info (добавление информации о доставке)

Показывает, как пользователи взаимодействуют с вариантами доставки, и помогает выявить барьеры, связанные со стоимостью или условиями доставки.

purchase (завершенная покупка)

Фиксирует доход, транзакции и финальные конверсии. Это событие отражает успешное завершение покупки и является основой для оценки эффективности продаж в GA4.

На скриншоте — отчет: Монетизация (Monetization) → Покупки в eCommerce (Ecommerce purchases) в GA4. На нем отображаются данные о продажах товаров, доходе, количестве покупок и других eCommerce-показателях.

Важные параметры, сопровождающие eCommerce-события

События в рамках eCommerce-аналитики в GA4 всегда сопровождаются параметрами — дополнительными данными, которые дают контекст и детализацию каждого взаимодействия пользователя. Благодаря им можно получить полную картину поведения покупателей, сегментировать товары и анализировать эффективность продаж на разных уровнях.

Ниже — основные параметры для корректного отслеживания.

item_id (идентификатор товара)

Уникальный код или SKU товара, который позволяет точно идентифицировать продукт в базе данных и отчетах. Параметр нужен для агрегирования данных о продажах конкретных товаров и их популярности.

item_name (название товара)

Четкое название продукта, которое отображается в отчетах и помогает быстро идентифицировать товар. Использование этого параметра облегчает исследование популярных позиций и поведения пользователей в GA4.

item_category (категория товара)

Категоризация товаров по группам или отделам магазина. Благодаря item_category можно отслеживать продажи и интересы пользователей не только на уровне отдельных продуктов, но и категорий, что помогает принимать стратегические решения относительно ассортимента.

price (цена)

Стоимость единицы товара в валюте магазина. Параметр price используется для расчета дохода и среднего чека, а также для анализа ценовой политики.

quantity (количество)

Количество единиц товара, добавленных в корзину или приобретенных. Помогает оценить общий объем продаж и поведение покупателей в отношении покупки нескольких единиц одного товара.

transaction_id (уникальный идентификатор транзакции)

Уникальный код, связывающий события с конкретной покупкой или заказом. transaction_id необходим для отслеживания конверсий и построения точных отчетов о доходах и возвратах.

Другие полезные параметры для сегментации и анализа

Помимо базовых, в GA4 можно использовать дополнительные параметры:

coupon — код скидки, применяемый к заказу;

payment_type — способ оплаты;

shipping_tier — уровень или тип доставки;

promotion_id — идентификатор рекламной акции.

Они помогают детализировать исследование и выявить влияние маркетинговых активностей на поведение покупателей.



Для более глубокого изучения поведения пользователей в GA4 стоит также обратить внимание на пользовательские параметры. Они позволяют расширить стандартные возможности аналитики, сохранять дополнительные характеристики аудитории и строить более точные сегменты.

Как правильно настроить события и параметры в GA4 для eCommerce

От того, как именно реализовано отслеживание, зависит точность данных о продажах, поведении пользователей и эффективности маркетинговых каналов.

Перед внедрением важно определить, как именно будут передаваться данные — через GTM или напрямую через код сайта. Оба варианта имеют свои преимущества, но используются в разных сценариях.

Аспект настройки GTM Код сайта Комментарий Гибкость Высокая Низкая GTM позволяет быстро изменять настройки без привлечения разработчиков Сложность внедрения Средняя Высокая Код требует привлечения разработчиков Контроль над параметрами Высокий Максимальный В коде возможна полная настройка логики Тестирование Удобное благодаря GTM Preview Требует дополнительных инструментов GTM имеет встроенный режим отладки Подходит для Стандартных eCommerce-проектов Сложных кастомных интеграций Зависит от уровня проекта

После того, как вы определились со способом внедрения, переходите к технической реализации системы отслеживания, которая включает настройку базовой конфигурации GA4, создание событий, передачу данных через Data Layer и последующее тестирование.

Базовая настройка GA4

Далее рассмотрю пример настройки через Google Tag Manager (GTM) — это самый распространенный способ внедрения GA4 для интернет-магазинов. Первый этап — создание конфигурационного тега GA4, который отвечает за подключение Google Analytics 4 к сайту и передачу базовых данных о пользователях.

Без него ни одно событие eCommerce не будет передаваться в Google Analytics. Важно также убедиться, что конфигурационный тег срабатывает на всех страницах сайта, иначе часть взаимодействий пользователей не попадет в отчеты аналитики.

Как настроить:

Зайдите в Google Tag Manager → Рабочая область (Workspace).

В левом меню откройте «Теги» (Tags) и нажмите «Создать» (New).

В поле типа тега выберите Google Analytics → Конфигурация GA4 (GA4 Configuration).

Вставьте Measurement ID из Google Analytics 4.

В блоке «Триггер» (Triggering) выберите «Все страницы» (All Pages).

Нажмите «Сохранить» (Save), а затем «Опубликовать» (Submit / Publish).

Создание eCommerce-событий

После базовой конфигурации настраиваются события, которые формируют основную аналитику продаж. Это могут быть как стандартные события GA4, так и кастомные реализации под бизнес-логику.

Чаще всего требуются следующие:

просмотр товара (view_item)

добавление в корзину (add_to_cart)

начало оформления заказа (begin_checkout)

покупка (purchase GA4)

Они передаются в GA4 через специальные event-теги в GTM и формируют основу аналитики.

Как настроить:

Зайдите в Google Tag Manager → «Теги» (Tags) → «Создать» (New).

В поле типа тега выберите Google Analytics → Конфигурация GA4 (GA4 Configuration).

В поле «Конфигурация тега» (Tag Configuration) выберите Google Analytics: событие GA4 (GA4 Event).

В поле «Название события» (Event Name) укажите название события, например: add_to_cart.

В блоке «Параметры события» (Event Parameters) добавьте необходимые параметры. К базовым относятся item_id, item_name, price, quantity, однако в зависимости от бизнес-логики могут также передаваться дополнительные параметры — например, категория товара, бренд, сумма транзакции, валюта, способ оплаты или скидки.

В блоке «Триггеры» (Triggering) нажмите «Добавить триггер» (Add Trigger) и выберите условие срабатывания события.

Нажмите «Сохранить» (Save), после чего — «Отправить / Опубликовать» (Submit / Publish).

Используйте стандартные названия событий (view_item, add_to_cart, purchase), поскольку именно они позволяют GA4 корректно строить отчеты eCommerce. Если использовать кастомные названия, часть данных может не попасть в стандартные отчеты.

Передача данных через GA4 Data Layer

GA4 Data Layer используется для того, чтобы события содержали корректные данные о товарах. Через него передаются ключевые параметры: item_id, название товара, цена, количество и другие атрибуты.

Например, при добавлении товара в корзину система передает структуру события с параметрами, которые затем используются в отчетах Google Analytics ecommerce tracking.

Качество реализации Data Layer напрямую влияет на точность аналитики и корректность отображения продаж.

Как настроить:

Разработчик настраивает передачу данных в Data Layer — это механизм, через который сайт передает информацию о действиях пользователя в Google Tag Manager. Например, при добавлении товара в корзину сайт отправляет событие с данными о товаре.

dataLayer.push({ event: "add_to_cart", ecommerce: { items: [{ item_id: "123", item_name: "Название товара", цена: 100, quantity: 1 }] } });

Эти данные не попадают сразу в Google Analytics. Сначала их считывает Google Tag Manager. Для этого нужно создать отдельные переменные, которые будут извлекать нужные параметры из Data Layer.

В Google Tag Manager перейдите в раздел «Переменные» (Variables) в левом меню. Далее в блоке «Пользовательские переменные» (User-Defined Variables) нажмите «Создать» (New).

Выберите тип переменной «Переменная слоя данных» (Data Layer Variable).

В поле «Имя переменной слоя данных» (Data Layer Variable Name) укажите название параметра, который передается из Data Layer и который вы хотите считывать в GTM.

Нажмите «Сохранить» (Save).

Настройка триггеров

Каждое событие в GA4 привязывается к конкретному действию пользователя — клики по кнопкам, отправка форм или кастомные события из Data Layer.

Именно триггеры определяют, когда отправляется событие. Если триггер настроен некорректно, события могут либо не срабатывать вообще, либо дублироваться. Это одна из самых частых причин проблем в GA4-аналитике.

Как настроить:

В Google Tag Manager откройте раздел «Триггеры» (Triggers) → нажмите «Создать» (New).

Нажмите на блок «Конфигурация триггера» (Trigger Configuration).

Выберите тип триггера в зависимости от сценария:

клик — все элементы (Click — All Elements) — для кликов по кнопкам;

отправка формы (Form Submission) — для форм;

Если используется Data Layer, выберите тип «Специальное событие» (Custom Event) и в поле «Название события» (Event Name) укажите название события, которое передает сайт.

Нажмите «Сохранить» (Save). Перейдите в раздел «Теги» (Tags) и откройте нужный GA4 Event Tag. В блоке «Триггер» (Triggering) привяжите созданный триггер к событию.

Нажмите «Сохранить» (Save) и опубликуйте изменения через «Отправить / Опубликовать» (Submit / Publish).

Тестирование и проверка данных

Для проверки корректности настроек используйте режим Preview в GTM и DebugView в GA4.

На этом этапе проверьте:

срабатывание событий;

передачу параметров;

корректность фиксации покупок и транзакций.

Тестирование помогает выявить ошибки еще до публикации изменений. Особенно важно проверять не только сам факт срабатывания события, но и параметры. Даже если событие передается, но без параметров, оно практически не имеет ценности для анализа.

Как проверить:

В Google Tag Manager нажмите кнопку «Предварительный просмотр» (Preview) в правом верхнем углу.

В поле Website URL введите адрес сайта и нажмите «Подключить» (Connect).

Выполните любое действие, например, добавьте товар в корзину. Вернитесь в окно GTM Preview и проверьте, сработал ли нужный тег.

Откройте Google Analytics 4 → «Администратор» (Admin) → DebugView.

Убедитесь, что тестовые события появляются в DebugView и все параметры передаются без ошибок. Если события или параметры не отображаются:

проверьте настройки триггеров;

убедитесь, что Data Layer передает нужные значения;

проверьте правильность названий событий и параметров;

убедитесь, что контейнер GTM опубликован.

Аналитика на основе событий и параметров

Правильно собранные события и параметры позволяют получить глубокое понимание поведения пользователей и эффективности онлайн-магазина. Основная ценность заключается в том, что данные можно использовать для построения полноценной воронки продаж, выявления проблемных зон и оптимизации бизнес-процессов.

Отчет: Исследование (Explore) → Исследование воронки (Funnel exploration) в GA4. На нем показана последовательность ключевых этапов взаимодействия пользователя с сайтом: first_open / first_visit → session_start → page_view / screen → purchase. Такой отчет помогает исследовать воронку продаж, увидеть, на каком этапе пользователи покидают сайт, и оценить эффективность пути к покупке.

Как использовать данные событий для анализа воронки продаж

Ключевые события — такие как view_item, add_to_cart, begin_checkout и purchase — формируют последовательность шагов, которые пользователь проходит от первого взаимодействия до завершения покупки. Анализируя конверсии между этими этапами, можно выявить, где именно теряются потенциальные покупатели. Это помогает сфокусировать ресурсы на улучшении конкретных шагов и повышении общего уровня конверсии.

Отслеживание поведения пользователей на уровне товаров и категорий

Параметры, сопровождающие события — в частности item_category и item_name — позволяют сегментировать аудиторию и товары для более глубокого исследования. Это помогает выявить, какие категории наиболее популярны, какие товары часто добавляют в корзину, но не покупают, и какие акции приносят наибольший эффект.

Практические советы по оптимизации eCommerce на основе GA4

Рассмотрю несколько практических советов, которые иллюстрируют, как данные из Google Analytics 4 помогают находить проблемы и пути их решения.

Оптимизация страниц товаров на основе поведения пользователей

Мониторинг события view_item вместе с параметрами item_category и item_name помогает выявить категории товаров с низким показателем перехода к add_to_cart. Для повышения конверсии рекомендуется оптимизировать оформление и описание таких страниц, добавить видеообзоры и персонализированные рекомендации — это значительно увеличивает количество добавлений товаров в корзину.

Улучшение процесса оформления заказа

Для улучшения конверсии на этапе оформления заказа рекомендуется внимательно отслеживать события begin_checkout, add_payment_info и add_shipping_info. Если заметить, что пользователи часто покидают процесс на этапе выбора способа оплаты, стоит расширить количество доступных вариантов оплаты и упростить форму — это поможет снизить отток и повысить общую конверсию.

Отслеживание и коррекция возвратов

Для уменьшения количества возвратов стоит регулярно анализировать событие refund, чтобы определить товары с самым высоким уровнем возвратов и понять причины. На основе этих данных можно оптимизировать описание товаров, уточнить их размеры и характеристики, а также улучшить стандарты контроля качества, что поможет снизить количество возвратов.

Регулярное изучение событий и параметров в GA4 eCommerce tracking не менее важно, чем настройка системы. Такой подход позволяет оперативно выявлять проблемные места и внедрять эффективные решения, способствующие повышению лояльности клиентов, росту продаж и устойчивому развитию бизнеса.

Заключение