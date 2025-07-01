Custom Product Pages в Apple Ads — Как достичь результата

Хотите расширить аудиторию в App Store? Покажите людям то, что их интересует.

Custom Product Pages (CPP) помогут представить ваше приложение так, чтобы оно соответствовало потребностям каждого пользователя. Это как «витрины» одного и того же приложения, но каждая из них настроена под конкретную аудиторию или ситуацию, акцентируя внимание на определенной функции или контенте.

Например, приложение, которое отслеживает более 700 служб доставки. На первом скриншоте указаны самые популярные службы, чтобы показать именно ту, которую ищет заинтересованная аудитория в App Store.

Поиск по запросу «TNT»:

Поиск по запросу «Fedex»:

Что такое Custom Product Pages

Custom Product Pages (CPP) — это кастомные страницы, которые позволяют создавать дополнительные версии страницы приложения в App Store и отображаются в рекламе по определенным ключевым запросам. Благодаря CPP страницу продукта можно адаптировать под потребности определенной аудитории, используя контент, который соответствует ее интересам. Это способствует повышению конверсий и снижает цену за тап (CPT), так как Apple использует формулу для оценки ваших расходов на аукционе:

eCPT = TTR * CPT

Где TTR (Tap-Through Rate) — коэффициент кликабельности, показывающий процент пользователей, которые нажали на рекламу после просмотра.

Когда TTR высокий, Apple самостоятельно рекламирует приложение по более низкой цене аукциона, и можно снижать ставку (CPT), но при этом оставаться конкурентоспособными в аукционе. Это напрямую снижает стоимость тапа CPT и CPA. В то же время ваши конкуренты с более высоким TTR вынуждены платить больше, чтобы оставаться в аукционе. Таким образом, вы получаете преимущество, тратя меньше.

Чтобы усилить это преимущество, важно обеспечить максимальную релевантность страниц для пользователей.

Каждая кастомна страница получает уникальный URL-адрес, который можно использовать в различных маркетинговых материалах: рекламные объявления в поиске Apple Ads, внутренние кампании в App Store, рекламные интеграции с другими приложениями Apple. Это позволяет:

Направлять пользователей непосредственно на конкретную страницу через рекламу или ссылку. Анализировать данные отдельно для каждой страницы: сколько просмотров она получила, какова конверсия (сколько людей после просмотра страницы загрузили приложение).

Также функционал позволяет легко определить, какая страница показывает лучшие результаты, и адаптировать рекламу или дизайн к потребностям пользователей, а также обновлять метаданные Custom Product Pages (тексты, изображения, видео) без изменений в основном файле приложения через App Store Connect.

Виды СРР и ограничения в использовании

Custom Product Pages в Apple Ads представлены в виде специально настроенных скриншотов, видео, текстов и локализованного контента, которые показываются в зависимости от целевой аудитории или ключевых слов.

Рассмотрю подробнее:

Screenshots — могут быть изменены для показа ключевых функций или визуального контента, который наиболее соответствует интересам целевой аудитории. Рекомендуется: три-пять скриншотов для лучшего представления функций приложения. App Previews — короткие видео к скриншотам, демонстрирующие реальную работу приложения без вымышленных или преувеличенных эффектов. Продолжительность видео: от 15 до 30 секунд. Promotional Text — уникальные тексты над описанием, подчеркивающие конкретные преимущества или акции для различных групп пользователей. Ограничение: до 170 символов. Локализация контента — это те же скриншоты, видеопревью, тексты, которые адаптированы под язык и культуру разных регионов.

Ограничение. Apple позволяет создать максимум 35 страниц для одного приложения в App Store. Можно добавить до 10 различных CPP к одной группе объявлений в рамках одной рекламной кампании.

Избегайте при создании СРР ложной информации о приложении и креативов, которые не соответствуют правилам Apple, например, спам или фейковые объявления.

Чтобы получить одобрение СРР, следуйте инструкциям App Store Guidelines.

Используйте только утвержденный контент и стили, проверяйте каждую страницу перед отправкой на модерацию.

Как настроить СРР в App Store Connect

Раздел «Custom Product Pages»

Войдите в аккаунт приложения в App Store Connect. На левой панели перейдите в раздел Growth & Marketing и нажмите Custom Product Pages.

Создание новой страницы

Нажмите кнопку Create Custom Product Page.

Укажите название для вашей страницы — это поможет идентифицировать ее в дальнейшем.

В поле ниже Copy Existing Product Page выберите страницу продукта, на основе которой будет создана новая. Вы можете начать с создания с нуля или скопировать уже существующую из версии приложения или других пользовательских страниц. Нажмите Create, чтобы создать черновик новой страницы. Загрузите уникальные изображения, видео и текст, соответствующие тематике.

Редактирование страницы

Новая страница будет иметь такие же скриншоты, видеопревью и рекламный текст, как и исходная версия приложения. Обратите внимание на уникальный URL-адрес, автоматически сгенерированный для этой страницы, его можно использовать в дальнейших кампаниях. Добавьте новые элементы, если необходимо.

Отправка на проверку

Нажмите Add for Review.

В разделе General перейдите в App Review, где отправьте СРР на ревью. CPP должно пройти ревью, после чего будет статус проверки. Процесс занимает примерно 24 часа. После одобрения проверки страница автоматически изменит статус на Approved. Теперь ее можно просматривать с помощью уникального URL.

Публикация страницы

Привяжите СРР после согласования через кабинет Apple Ads. В Apple Ads конкретная Custom Product Page привязывается к ключевым словам или рекламной группе, чтобы показывать пользователям наиболее релевантный контент.

Для привязки СРР к группе перейдите в кабинет Apple Ads:

Нажмите Create campaign.

Выберите нужное приложение в строке Choose an APP и нажмите Search Results.

Выберите страны или регионы в поле Choose one or more countries and regions, где СРР будет использоваться в рекламных кампаниях.

Перейдите в подраздел Ad — Custom Ad натисніть Create Ad, после этого из консоли подтянутся все доступные СРР.

Чтобы привязать СРР к ключевому слову в кабинете Apple Ads:

Перейдите к нужной кампании и выберите Ad Group, далее — ключевое слово, к которому планируете привязать CPP. Нажмите Ads — Create ad.

В окне настроек:

введите название объявления;

выберите нужные Custom Product Page (2) или введите уникальный URL-адрес CPP (3);

нажмите Save.

Просмотреть аналитику можно в App Store Connect и в кабинете Apple Ads. Эти два инструмента позволяют получить полный анализ СРР от рекламной эффективности до поведения пользователей в приложении.

Аналитика в App Store Connect:

Войдите в App Store Connect и в свою учетную запись. Откройте раздел Analytics. Выберите нужное приложение из списка ваших приложений. В верхнем меню выберите вкладку Metrics. В фильтрах слева в раскрывающемся меню найдите параметр By Product Pages. Выберите нужную кастомную страницу из доступного списка Active.

Через фильтр выберите параметры, которые хотите отобразить на графике.

Аналитика в Apple Ads

Перейдите в кабинет Apple Ads и войдите в свою учетную запись. В разделе Campaigns найдите кампанию, к которой привязана кастомна страница. Перейдите в Ad Groups. В верхней части страницы Ad Group найдите вкладку Charts.

В графиках доступна общая статистика по показам, тапам, инсталлам и т.д. для всей группы объявлений. По страницам СРР статистика не предоставляется.

Если СРР было привязано к определенному ключевому слову, статистику можно увидеть на уровне Ads. Для этого нужно:

Перейти в кабинет Apple Ads и войти в учетную запись. В разделе Campaigns найти кампанию, к которой привязана кастомна страница. Перейти в Ad Groups. Нажать на ключевое слово, к которому привязана СРР страница, и в разделе Ads получить статистику.

Частые ошибки и как их избежать при использовании СРР

Успешное использование и лучшая работа CPP требует детального планирования, точной настройки и регулярного анализа результатов, чтобы избежать ошибок.

Ошибка 1. Использование слишком общих или нерелевантных CPP, которые не соответствуют ключевым запросам или интересам аудитории.

Как избежать. Создавайте кастомные страницы, которые соответствуют конкретным темам или функциям, связанным с ключевыми словами. Используйте релевантные изображения, текст и видео, которые четко соответствуют запросам пользователей. Тестируйте несколько вариантов страниц для разных групп аудитории.

Ошибка 2. Неправильная интеграция CPP в Apple Ads: страницы не связаны с соответствующими ключевыми словами или аудиторией, что снижает эффективность.

Как избежать. В настройках Apple Ads тщательно выбирайте, к каким ключевым словам или группам реклам привязываются CPP, и проверяйте, чтобы страница была логически связана с запросами пользователей и их ожиданиями. В зависимости от изменений в поведении аудитории или трендов регулярно обновляйте настройки.

Ошибка 3. Игнорирование аналитики CPP: недостаточный анализ CTR, конверсии и CPA, что может привести к неэффективному использованию страниц.

Как избежать. Регулярно проверяйте аналитику с помощью инструментов Apple Ads. Обращайте внимание на ключевые метрики (например, CPA, CR), чтобы оценить, насколько страница работает для конкретной аудитории. Используйте A/B тестирование для оптимизации страниц на основе результатов аналитики.

Преимущества и недостатки работы с СРР

Преимущества работы с СРР:

повышение конверсий — CPP позволяют настроить страницы специально для аудитории, что увеличивает релевантность и конверсию;

— CPP позволяют настроить страницы специально для аудитории, что увеличивает релевантность и конверсию; снижение CPI путем повышения релевантности;

путем повышения релевантности; больший контроль над объявлениями, которые видят пользователи;

над объявлениями, которые видят пользователи; сегментация аудитории — можно создавать страницы для конкретных стран, регионов или даже демографических групп;

можно создавать страницы для конкретных стран, регионов или даже демографических групп; тестирование стратегий — позволяет анализировать эффективность различных креативов, особенностей и месседжей;

позволяет анализировать эффективность различных креативов, особенностей и месседжей; изменять информацию о страницах быстро и без обновления самого приложения, что экономит время и ресурсы;

о страницах быстро и без обновления самого приложения, что экономит время и ресурсы; уникальный URL позволяет узнать, насколько эффективна каждая страница, через аналитику;

позволяет узнать, насколько эффективна каждая страница, через аналитику; привязка страницы к определенному ключевому слову повышает эффективность рекламы, оптимизирует расходы и позволяет получить преимущество в конкурентной борьбе.

Недостатки работы с СРР:

Затраты ресурсов. Создание креативов и контента для каждой страницы требует времени на написание технического задания для дизайнера и прорисовку страниц. Стоимость создания и поддержки качественных CPP довольно высока. Сложность аналитики. Трудно отделить переходы на CPP от платного трафика и органических, что может затруднять анализ, существует риск смешивания данных между Apple Ads и органикой. Ограничения в категориях. Не все категории приложений получают одинаковую выгоду от CPP. Для некоторых ниш (например, узкоспециализированных) их эффективность может быть меньше. Ограничения в количестве. Только до 35 активных страниц для каждого приложения, что может стать ограничением для крупных кампаний.

Выводы