Custom Product Pages в Apple Ads — Як досягти результату

Хочете розширити аудиторію в App Store? Покажіть людям те, що їх цікавить.

Custom Product Pages (CPP) допоможуть представити ваш застосунок так, щоби він відповідав потребам кожного користувача. Це ніби «вітрини» одного й того ж застосунку, але кожна з них налаштована під конкретну аудиторію або ситуацію, акцентуючи на певній функції чи контенті.

Наприклад, застосунок, що відстежує понад 700 служб доставки. На першому скриншоті зазначено найпопулярніші служби, щоби показати саме ту, яку шукає зацікавлена аудиторія в App Store.

Пошук за запитом «TNT»:

Пошук за запитом «Fedex»:

Що таке Custom Product Pages

Custom Product Pages (CPP) — це кастомні сторінки, які дозволяють створювати додаткові версії сторінки застосунку в App Store та відображаються в рекламі за певними ключовими запитами. Завдяки CPP сторінку продукту можливо адаптувати під потреби певної аудиторії, використовуючи вміст, який відповідає її інтересам. Це сприяє підвищенню конверсій і зменшує ціну за тап (CPT), тому що Apple використовує формулу для оцінки ваших витрат в аукціоні:

eCPT = TTR * CPT

Де TTR (Tap-Through Rate) — коефіцієнт клікабельності, що показує відсоток користувачів, які натиснули на рекламу після перегляду.

Коли TTR високий, Apple самостійно рекламує застосунок за нижчою ціною аукціону, і можна знижувати ставку (CPT), та водночас залишатися конкурентоспроможними в аукціоні. Це напряму знижує вартість тапу CPT і CPA. Водночас ваші конкуренти з вищим TTR змушені платити більше, аби залишатися в аукціоні. Отже, ви отримуєте перевагу, витрачаючи менше.

Щоби підсилити цю перевагу, важливо забезпечити максимальну релевантність сторінок для користувачів.

Кожна кастомна сторінка отримує унікальну URL-адресу, яку можна використовувати в різноманітних маркетингових матеріалах: рекламні оголошення в пошуку Apple Ads, внутрішні кампанії в App Store, рекламні інтеграції з іншими застосунками Apple. Це дає змогу:

Направляти користувачів безпосередньо на конкретну сторінку через рекламу чи посилання. Аналізувати дані окремо для кожної сторінки: скільки переглядів вона отримала, яка конверсія (скільки людей після перегляду сторінки завантажили застосунок).

Також функціонал дає можливість легко визначити, котра сторінка показує кращі результати, і адаптувати рекламу або дизайн до потреб користувачів, а також оновлювати метадані Custom Product Pages (тексти, зображення, відео) без змін в основному файлі застосунку через App Store Connect.

Види СРР та обмеження у використанні

Custom Product Pages в Apple Ads представлені у вигляді спеціально налаштованих скриншотів, відео, текстів і локалізованого контенту, які показуються залежно від цільової аудиторії або ключових слів.

Розгляну більш детально:

Screenshots — можуть бути змінені для показу ключових функцій або візуального контенту, який найбільше відповідає інтересам цільової аудиторії. Рекомендовано: три-п’ять скриншотів для кращого представлення функцій застосунку. App Previews — короткі відео до скриншотів, що демонструють реальну роботу застосунку без вигаданих чи перебільшених ефектів. Тривалість відео: від 15 до 30 секунд. Promotional Text — унікальні тексти над описом, що підкреслюють конкретні переваги чи акції для різних груп користувачів. Обмеження: до 170 символів. Локалізація контенту — це ті ж скриншоти, відеопрев’ю, тексти, які адаптовані під мову та культуру різних регіонів.

Обмеження. Apple дозволяє створити максимум 35 сторінок для одного застосунку в App Store. Можна додати до 10 різних CPP до однієї групи оголошень у межах однієї рекламної кампанії.

Уникайте при створенні СРР неправдивої інформації про застосунок та креативів, які не відповідають правилам Apple, наприклад, спам чи фейкові оголошення.

Щоб отримати схвалення СРР дотримуйтесь вказівок App Store Guidelines.

Використовуйте тільки затверджені вміст і стилі, перевіряйте кожну сторінку перед поданням на модерацію.

Як налаштувати СРР у App Store Connect

Розділ «Custom Product Pages»

Увійдіть в акаунт застосунку в App Store Connect. На лівій панелі перейдіть до підрозділу Growth & Marketing та натисніть Custom Product Pages.

Створення нової сторінки

Натисніть кнопку Create Custom Product Page.

Вкажіть назву для вашої сторінки — це допоможе ідентифікувати її надалі.

У полі нижче Copy Existing Product Page виберіть сторінку продукту, на основі якої буде створено нову. Ви можете почати зі створення з нуля, або скопіювати вже наявну з версії застосунку чи інших користувацьких сторінок. Натисніть Create, щоби створити чернетку нової сторінки. Завантажте унікальні зображення, відео та текст, що відповідають тематиці.

Редагування сторінки

Нова сторінка матиме такі ж скриншоти, відеопрев’ю та рекламний текст, як і вихідна версія застосунку. Зверніть увагу на унікальну URL-адресу, автоматично згенеровану для цієї сторінки, її можна використовувати надалі в кампаніях. Додайте нові елементи, якщо потрібно.

Відправка на перевірку

Натисніть Add for Review.

У розділі General перейдіть до App Review де відправте СРР на рев’ю. CPP повинно пройти рев’ю потім буде статус перевірки. Процес займає приблизно 24 години. Після схвалення перевірки сторінка автоматично змінить статус на Approved. Тепер її можна переглядати за допомогою унікального URL.

Публікація сторінки

Підв’яжіть СРР після погодження через кабінет Apple Ads. Конкретна Custom Product Page прив’язується до ключових слів або рекламної групи, щоби показувати користувачам найбільш релевантний контент.

Для прив’язки СРР до групи перейдіть у кабінет Apple Ads:

Натисніть Create campaign.

Виберіть потрібний застосунку в рядку Choose an APP та натисніть Search Results.

Виберіть країни чи регіони в полі Choose one or more countries and regions де СРР буде використовуватися в рекламних кампаніях.

Перейдіть до підрозділу Ad — Custom Ad натисніть Create Ad, після цього з консолі підтягнуться всі доступні СРР.

Щоби прив’язати СРР до ключового слова в кабінеті Apple Ads:

Перейдіть до потрібної кампанії й оберіть Ad Group, далі — ключове слово до якої плануєте підв’язати CPP. Натисніть Ads — Create ad.

У вікні налаштувань:

введіть назву оголошення;

виберіть потрібні Custom Product Page (2) або внесіть унікальну URL-адресу CPP (3);

або внесіть унікальну URL-адресу CPP (3); натисніть Save.

Переглянути аналітику можливо в App Store Connect та в рекламному кабінеті. Ці два інструменти дозволяють отримати повний аналіз СРР від рекламної ефективності до поведінки користувачів у застосунку.

Аналітика в App Store Connect:

Увійдіть у App Store Connect та у свій обліковий запис. Відкрийте розділ Analytics. Виберіть потрібний застосунок зі списку ваших додатків. У верхньому меню оберіть вкладку Metrics. У фільтрах ліворуч у спадному меню знайдіть параметр By Product Pages. Оберіть потрібну кастомну сторінку з доступного списку Active.

Через фільтр оберіть параметри які хочете відобразити на графіку.

Аналітика в Apple Ads

Перейдіть у рекламний кабінет та увійдіть у свій обліковий запис. У розділі Campaigns знайдіть кампанію, до якої прив’язана кастомна сторінка. Перейдіть до Ad Groups. У верхній частині сторінки Ad Group знайдіть вкладку Charts.

У графіках доступна загальна статистика по показах, тапах, інсталах тощо для всієї групи оголошень. По сторінках СРР статистика не надається.

Якщо СРР було прив’язано до певного ключового слова, статистику можна побачити на рівні Ads. Для цього потрібно:

Перейти в кабінет Apple Ads та увійти в обліковий запис. У розділі Campaigns знайти кампанію, до якої прив’язана кастомна сторінка. Перейти до Ad Groups. Натиснути на ключове слово до якого прив’язана СРР сторінка та в розділі Ads отримати статистику.

Часті помилки та як їх уникнути при використанні СРР

Успішне використання і краща робота CPP потребує детального планування, точного налаштування й регулярного аналізу результатів, щоб уникнути помилок.

Помилка 1. Використання занадто загальних або нерелевантних CPP, які не відповідають ключовим запитам чи інтересам аудиторії.

Як уникнути. Створюйте кастомні сторінки, які відповідають конкретним тематикам чи функціям, пов’язаним із ключовими словами. Використовуйте релевантні зображення, текст і відео, які чітко відповідають запитам користувачів. Тестуйте кілька варіантів сторінок для різних груп аудиторій.

Помилка 2. Неправильна інтеграція CPP в Apple Ads: сторінки не пов’язані з відповідними ключовими словами чи аудиторією, що знижує ефективність.

Як уникнути. У налаштуваннях рекламного кабінету ретельно вибирайте, до яких ключових слів або груп реклам прив’язуються CPP та перевіряйте, щоби сторінка була логічно пов’язана з запитами користувачів і їхніми очікуваннями. Залежно від змін в поведінці аудиторії чи трендів регулярно оновлюйте налаштування.

Помилка 3. Ігнорування аналітики CPP: недостатній аналіз CTR, конверсії та CPA, що може призвести до неефективного використання сторінок.

Як уникнути. Регулярно перевіряйте аналітику за допомогою інструментів Apple Ads. Звертайте увагу на ключові метрики (наприклад, CPA, CR), щоб оцінити, наскільки сторінка працює для конкретної аудиторії. Використовуйте A/B тестування для оптимізації сторінок на основі результатів аналітики.

Переваги та недоліки роботи з СРР

Переваги роботи з CPP:

підвищення конверсій — CPP дозволяють налаштувати сторінки спеціально для аудиторії, що збільшує релевантність і конверсію;

— CPP дозволяють налаштувати сторінки спеціально для аудиторії, що збільшує релевантність і конверсію; зниження CPI шляхом підвищення релевантності;

шляхом підвищення релевантності; більше контролю над оголошеннями, які бачать користувачі;

над оголошеннями, які бачать користувачі; сегментація аудиторії — можна створювати сторінки для конкретних країн, регіонів або навіть демографічних груп;

— можна створювати сторінки для конкретних країн, регіонів або навіть демографічних груп; тестування стратегій — дає змогу аналізувати ефективність різних креативів, особливостей та меседжів;

— дає змогу аналізувати ефективність різних креативів, особливостей та меседжів; змінювати інформацію про сторінки швидко й без оновлення самого додатка, що економить час і ресурси;

про сторінки швидко й без оновлення самого додатка, що економить час і ресурси; унікальний URL дозволяє дізнатися, наскільки ефективна кожна сторінка, через аналітику;

дозволяє дізнатися, наскільки ефективна кожна сторінка, через аналітику; прив’язка сторінки певного ключового слова підвищує ефективність реклами, оптимізує витрати та дозволяє отримати перевагу в конкурентній боротьбі.

Недоліки роботи СРР:

Витрати ресурсів. Створення креативів і контенту для кожної сторінки потребує часу на написання технічного завдання для дизайнера і відмалювання сторінок. Вартість створення й підтримки якісних CPP доволі висока. Складність аналітики. Важко відокремити переходи на CPP від платного трафіку й органічних, що може ускладнювати аналіз, існує ризик змішування даних між Apple Ads та органікою. Обмеження в категоріях. Не всі категорії застосунків отримують однакову вигоду від CPP. Для деяких ніш (наприклад, вузькоспеціалізованих) їхня ефективність може бути меншою. Обмеження в кількості. Лише до 35 активних сторінок для кожного додатку, що може стати обмеженням для великих кампаній.

Висновки