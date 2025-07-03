Как продвигать Fin-Tech приложения. Полное руководство для бизнеса

Борьба за внимание мобильных пользователей обостряется с каждым годом. В статье разберу ключевые подходы к продвижению FinTech-приложений в App Store и Google Play и расскажу:

как работает ASO;

с чего начать;

какие элементы страницы влияют на видимость;

как анализировать конкурентов и собирать семантику.

Поделюсь практическими кейсами команды RadASO и дам актуальные советы, как удерживать пользователей.

Эта статья создана на основе онлайн-выступления. В тексте собрано самое важное — структурировано и с примерами.

Почему App Store и Google Play — ключевые платформы для финансовых приложений

Мобильный трафик уже давно обогнал десктоп. Мир «ушел в мобайл», и если у вашего бизнеса все еще нет приложения — пора задуматься.

Источник: Statcounter Global Stats - Browser Market Share

А вот распределение долей рынка Android и iOS в Украине:

Android — 67% ;

; iOS — 32%.

Один из первых вопросов, который возникает после создания мобильного приложения: где его публиковать — в одном магазине или сразу в обоих? В большинстве случаев разумно выходить на обе платформы одновременно. Это позволяет охватить максимальную аудиторию и не потерять пользователей, привыкших к определенной ОС.

Финтех — одна из самых динамичных ниш на мобильном рынке. Пользователи активно взаимодействуют с приложениями, которые упрощают финансовую жизнь, а молодое поколение буквально растет вместе с ними.

К финансовым приложениям относятся:

банковские приложения;

криптокошельки;

сервисы оплат и переводов;

приложения для микрокредитования;

инструменты управления финансами.

Спрос на такие решения стабильно растет, и этот тренд не демонстрирует признаков замедления.

Тренды для финансовых приложений год от года: количество установок и время, проведенное в приложениях

Как продвигать FinTech-приложение без рекламы

Эффективное продвижение в сторах (App Store и Google Play) не обязательно начинается с рекламы. Большинство установок происходит через поиск — пользователи самостоятельно ищут нужное решение.

Львиная доля трафика — именно поисковая:

65% установок в iOS — из поиска;

53% в Android — также из поиска.

Сравнение простое: реклама — это человек с мегафоном, который зовет в ваше кафе. Но как только он исчезает — клиенты забывают о вас. А те, кто находит вас сами, делают это осознанно. Реклама работает быстро, но краткосрочно. Как только отключается бюджет — исчезает и трафик. Органика же обеспечивает постоянное присутствие в результатах поиска, а значит — стабильный поток пользователей.

Почему органическое продвижение (ASO) важно:

дает долгосрочный результат;

привлекает более заинтересованную аудиторию;

повышает возврат пользователей — на 150% больше, чем у рекламы.

Кроме того, ASO — это еще и способ выделиться. Каждый день в сторах появляются сотни новых приложений. И те, кто работает над уникальностью продукта и грамотно подходит к ASO, попадают на видимые позиции.

Что такое ASO и каким бизнесам оно нужно

ASO (App Store Optimization) — это процесс привлечения и удержания пользователей через поиск в магазине приложений.

ASO работает внутри App Store и Google Play и влияет на позицию приложения в поиске, его индексацию и конверсию.

Проще говоря, ASO — это SEO для мобильных приложений.

Цель App Store Optimization — увеличить количество органических установок, повысить конверсию из просмотра в установку, удержание пользователя и рост прибыли.

Нужно ли вам ASO

Да — если у вас есть мобильное приложение.

ASO актуально для:

банковских и финансовых приложений;

образовательных, медицинских, сервисных аппок;

мобильных игр;

утилит;

e-commerce;

категорий здоровья, медитации, фитнеса;

B2C-продуктов и др.

Кому ASO может не подойти или его будет явно недостаточно:

приложениям с одной простой функцией — фонарик, калькулятор;

внутренним приложениям для сотрудников компании;

«серым» нишам, таким как гемблинг — там действуют другие правила;

платным приложениям без фримиум-модели — из-за низкой конверсии;

продуктам в перенасыщенных нишах (те же фитнес, медитация, фоторедакторы) — сложно конкурировать без достаточных ресурсов и бюджета.

В финансовой нише ASO все еще дает отличные результаты. Но с каждым годом конкуренция растет, и уже через несколько лет выйти в топ будет гораздо сложнее.

Какие элементы страницы в сторе влияют на видимость приложения

Чтобы повысить видимость, конверсию и удержание пользователей, нужно оптимизировать ключевые элементы страницы приложения в App Store и Google Play.

Вот список самых важных компонентов, которые влияют на результаты ASO.

главный визуальный элемент, который первым привлекает внимание;

оказывает наибольшее влияние на конверсию;

именно по ней формируется первое впечатление.

Название:

индексируется стором;

стоит использовать популярные ключевые слова, релевантные сфере и вашему продукту.

Пример: у Monobank в названии есть не только бренд, но и фраза «первый цифровой банк».

Подзаголовок (только для App Store):

также индексируется;

влияет на конверсию;

помогает дополнительно раскрыть функциональность приложения.

Keywords field (только для App Store):

скрытое поле, не видно пользователям;

можно добавить ключевые слова, включая бренды конкурентов;

Пример: у Monobank это могут быть ПриватБанк, ПУМБ, А-Банк.

большое преимущество — возможность ранжироваться по этим словам без публичного упоминания.

формируют доверие и влияют на поведение пользователя;

ориентир: рейтинг от 4,5 и выше — хороший показатель.

Скриншоты и видео:

оказывают второе по силе влияние на конверсию после иконки;

в App Store первые три скриншота видны прямо в поиске — важно оптимизировать именно их;

в Google Play они отображаются при нажатии специальной кнопки в поиске или уже после перехода на страницу приложения.

Описание (только для Google Play):

краткое и полное описания индексируются;

есть возможность использовать до 4000 символов;

это своеобразный SEO-текст — стоит добавлять ключевые запросы в естественном контексте.

Внутренние метрики:

количество установок, обновлений и покупок;

ежедневная и месячная активность (DAU, MAU);

стабильность работы — отсутствие багов и сбоев;

в Google Play эти показатели критически влияют на видимость приложения.

Основные этапы продвижения в ASO

Подход к ASO существенно изменился за последние годы — сегодня уже недостаточно просто собрать ключевые слова и обновить метаданные. Теперь нужна комплексная работа.

О каждом из этих этапов — далее.

Шаг 1. Анализ конкурентов в App Store и Google Play

Один из первых и критически важных этапов ASO. Именно он позволяет понять рынок, увидеть сильнейших игроков и определить, как обойти их в выдаче.

Как определить конкурентов

Конкурент — это не всегда тот, кто похож на вас по названию или дизайну. Основной критерий — функциональность приложения и целевая аудитория:

если приложение выполняет ту же функцию, что и ваше — это конкурент;

ориентируется на ту же целевую аудиторию — также стоит его рассмотреть.

Чтобы охватить максимальную аудиторию, иногда разумно включать даже нишевые или смежные продукты.

Например, Intertop может быть конкурентом для маркетплейса, если пользователи ищут похожие товары в обоих приложениях. В таком случае приложение можно добавить в список конкурентов, собрать запросы, по которым его находят, и добавить эти ключевые слова в метаданные вашего приложения.

Проанализируйте минимум 50 приложений — это рабочая база для старта. Из этого списка нужно выделить топ-игроков, которые имеют наибольшее влияние на выдачу и аудиторию.

Например, в сегменте украинских банков это Монобанк, ПУМБ, ПриватБанк, Ощадбанк, А-Банк.

Пример конкурентов в банковской сфере на основе статистики из App Store

Что анализировать у конкурентов

Проанализировать количество установок в нише на основе этих конкурентов в разрезе стран и приложений — это базовый анализ рынка.

Кроме того, важно изучить:

семантическое ядро и использованные ключевые слова;

оформление страницы — иконки, скриншоты, видео, позиционирование;

ивенты;

функциональность приложения — какие решения есть у них, а у вас отсутствуют.

Важно учитывать, что даже если некоторые функции напрямую не влияют на позиции в сторах, они влияют на удержание пользователей. А это уже важно для ранжирования.

После сбора информации по установкам выполните следующие шаги.

Сведите данные в таблицу. Постройте круговую диаграмму, чтобы визуализировать доли рынка. Выделите основные страны для таргетинга — особенно важно для global-приложений:

для глобальных приложений — приоритет США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Корея;

— приоритет США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Корея; страны с низким ВВП (Индия, Нигерия, Вьетнам) — менее приоритетны;

для локальных продуктов — собирайте конкурентов и анализируйте рынок внутри страны.

Сфокусируйтесь на тех, кто задает тон в нише — не тратьте время на второстепенных игроков.

Пример: в марте 2025 года в App Store лидирует Monobank, за ним — ПУМБ и ПриватБанк.

Доля рынка украинских банков в App Store

В Google Play ситуация иная — первый ПриватБанк, Monobank на втором месте, а ПУМБ лишь шестой. Такие нюансы важно учитывать при выборе ориентиров для оптимизации.

Доля рынка украинских банков в Google Play

Как правильно выполнить анализ конкурентов

После того как вы выбрали главных игроков, выделите время на более глубокое изучение. Для анализа используйте инструмент Asolytics — он позволяет быстро оценить видимость, ключи, визуальные материалы и рейтинг:

посмотрите количество установок и средний рейтинг — низкий рейтинг конкурента может стать вашей точкой роста;

проанализируйте видимость в поиске — сколько ключевых слов охватывает конкурент и какие у него позиции;

изучите визуальную часть — какие функции вынесены на первый план, как оформлен дизайн;

оцените метаданные — title, subtitle (App Store), заголовок и описание (Google Play);

обратите внимание, какие решения у них работают и как выглядят результаты в поиске.

Сильные конкуренты, как правило, уже имеют проработанную семантику, поэтому их опыт можно использовать как основу для своей стратегии. И даже если кто-то вышел в топ благодаря рекламе, чаще всего именно ASO обеспечивает стабильные позиции в поиске.

Результаты лучше зафиксировать в таблице, чтобы видеть полную картину рынка. Это станет базой для разработки вашей ASO-стратегии — структурированной, аргументированной и ориентированной на результат.

Шаг 2. Сбор семантического ядра

После анализа конкурентов переходите к практике — составлению семантического ядра. Даже если у вас нет ASO-специалиста, базовую работу можно выполнить самостоятельно.

Из чего состоит семантическое ядро

Ключевые слова из метаданных конкурентов — анализируем заголовки, подзаголовки, описание. Поисковые подсказки в сторах — система сама предлагает запросы во время поиска. Автоматические рекомендации ASO-инструментов — например, на основе позиций добавленных конкурентов.

Рекомендую собрать не менее 100 релевантных ключевых слов на одну страну. Такого объема обычно достаточно, чтобы покрыть спрос и создать прочную основу для оптимизации.

Что делать с собранными ключами

После сбора ключевых слов важно правильно с ними поработать. Вот базовый алгоритм действий:

собрать максимум запросов — релевантных, частично релевантных и даже сомнительных;

провести очистку — удалить лишние, объединить дубли, отсортировать по частоте;

создать базовую структуру семантики для дальнейшего использования в метаданных.

Современные ASO-инструменты помогают автоматизировать эту работу, особенно на этапе сбора ключей. Но качественная ручная проверка и очистка по прежнему важны.

Пример списка ключевых слов для криптокошелька в инструменте Asolytics

Лайфхак для App Store. Запустите рекламную кампанию Apple Ads в режиме Discovery Campaigns. Отключите все ключи, которые уже есть в вашем семантическом ядре, и позвольте системе подобрать новые. Это позволит найти запросы, которые вы еще не используете в продвижении, и дополнить семантическое ядро.

Шаг 3. Формирование метаданных

Это один из самых влиятельных элементов ASO.

Поэтапный подход к работе с метаданными

Соберите ключевые фразы — список запросов, собранных на предыдущем этапе. Разбейте фразы на слова — выделите отдельные ключевые элементы. Посчитайте частоту каждого слова — чем чаще оно встречается в фразах, тем выше его приоритет. Приоритизируйте слова по частоте и популярности. Составьте заголовок и подзаголовок, используя самые сильные слова. Заполните поле keywords в App Store, если оно доступно. В Google Play — оптимизируйте краткое и полное описание. Не используйте чужие бренды в названии — только в поле keywords (для App Store). Покройте оставшиеся ключи в других текстовых блоках.

Приведу пример, как работает разбиение фраз на слова.

Есть список ключевых фраз — например: buy bitcoin online, crypto wallet app, secure crypto storage.

Каждую фразу разбиваем на отдельные слова: buy, bitcoin, online, crypto, wallet, app, secure, storage. Далее считаем, сколько раз каждое слово встречается в фразах. Например, слово wallet входит в 40 фраз с суммарной популярностью 1600.

Это помогает определить «якорные» слова, которые сильнее всего влияют на охват ключевых запросов. Именно они должны появляться в названии, подзаголовке, поле keywords или в описании приложения.

Пример подобранных ключевых слов и фраз

Используйте кросс-локализации для расширения охвата

App Store позволяет использовать сразу несколько локализаций (локалей) — языковых версий страницы приложения. Это дает возможность существенно расширить охват ключевых слов.

Локаль — это отдельная языковая версия страницы приложения, которая индексируется в определенном регионе. Всего доступно 39 локалей, и каждая из них работает независимо.

Например, в Украине индексируются сразу четыре локали:

English (US);

English (UK);

украинский;

русский (можно заполнять украинскими ключами).

Это значит, что только для Украины можно использовать четыре отдельных набора ключей — а значит, в четыре раза увеличить количество индексируемых запросов.

Некоторые локали индексируются сразу в нескольких странах. Такие локали называются кросс-локалями. Например, если вы добавляете ключи в локаль English (UK), все они будут индексироваться и в Германии. Это и есть суть кросс-локализации: для каждой страны стоит использовать те языковые настройки, которые учитываются поиском в ее регионе.

Большинство приложений, которые приходят на аудит, совершают базовую ошибку — не используют доступные кросс-локали. Из-за этого приложение теряет 50–70% потенциального охвата.

Просто добавьте локали — и уже на следующий день увидите результат в позициях.

Мы подготовили таблицу RadASO с кросс-локалями — переходите, смотрите и забирайте в работу.

Шаг 4. Создание графики

Графические элементы — один из ключевых факторов, влияющих на решение пользователя установить приложение.

С чего начать:

проанализируйте десять ближайших конкурентов;

зафиксируйте тренды, которые работают на рынке, даже если это не прямые конкуренты;

запишите интересные идеи — из них потом формируются гипотезы.

«Заменить первый скриншот», «добавить другой текст», «поменять фон», «вставить лицо человека», «добавить функционал» — все это гипотезы.

После создания новой графики запустите A/B-тестирование: 50% пользователей видят один вариант, остальные — другой. Побеждает тот, который покажет более высокую конверсию.

Ключевая цель — не красота, а эффективность: пользователь должен сразу понять, в чем ценность приложения.

Продемонстрирую на конкретных примерах.

Монобанк: мы тестировали скриншоты с social proof. Результат примерно равный, но это позволило оценить эффективность разных сообщений.

Iron Wallet: редизайн сделал скриншоты более чистыми и современными. A/B-тест показал победу обновленного варианта.

Shkaf: убрали мелкие заголовки, отказались от разделения экрана — и пользователи чаще выбирали новую версию. A/B-тест подтвердил результат.

Шаг 5. Удержание пользователей

Далее — несколько советов по привлечению и удержанию юзеров.

События

Одна из самых эффективных тактик в современном ASO — работа с ивентами, которые можно создавать внутри магазинов:

в App Store это In-App Events;

в Google Play — Promotional Content.

Суть одна: вы показываете что-то интересное о вашем приложении прямо в сторе — на странице, в результатах поиска, а иногда даже в редакторских подборках.

Благодаря событиям можно:

повысить видимость приложения в сторах;

попасть в отдельные подборки, которые видят тысячи пользователей;

мотивировать к возвращению старых пользователей и привлекать новых.

Несколько примеров из нашей практики.

Monobank: ивент, который подчеркивает новые возможности банка.

Auto.Ria: мы создали ивент к «черной пятнице» — оформили баннеры (горизонтальный и вертикальный), и кампания получила высокий охват и конверсию.

Подробнее про In-App Events і Promotional Content читайте в гайде.

Онбординг

Экраны, которые видит пользователь при первом знакомстве с приложением, имеют большое значение.

Онбординг-экраны спортивного приложения Strava

Онбординг должен четко показывать ценность вашего продукта. Если у вас есть платные функции — именно на этом этапе пользователь принимает решение: подписаться, воспользоваться пробным периодом или выйти.

Push-уведомления

Короткие сообщения, которые появляются на экране смартфона без открытия приложения и привлекают больше внимания, чем другие каналы. Пуш-уведомления — один из самых эффективных способов вернуть неактивных пользователей.

Пример пуш-оповещений

Примерно 65% пользователей, которые разрешили отправку пуш-уведомлений, возвращаются в приложение в течение 30 дней.

Анализируйте, как конкуренты используют этот инструмент — это даст много идей для вашей коммуникации.

Иконка на устройстве

Со временем пользователи привыкают к иконке приложения на своем устройстве. Ее периодическая смена оживляет интерес к вашему продукту.

Пример Duolingo: бренд регулярно обновлял иконку в 2023–2024 годах, и это работает — пользователи интересуются обновлениями.

Подборка иконок Duolingo

Рекомендация — менять иконку раз в квартал.

Тренды оптимизации приложений в 2025

Чтобы оставаться в топе, важно не только следовать базовым принципам, но и адаптироваться к новым вызовам. Вот ключевые тренды, которые определяют стратегии в 2025 году.

Брендовые запросы доминируют в выдаче

Во многих нишах пользователи все чаще вводят названия брендов, а не общие запросы. Например, вместо «криптокошелек» они ищут Binance или Trust Wallet:

брендовые запросы имеют высокий уровень узнаваемости, но при этом более низкую конверсию для сторонних приложений;

однако по данным Apple Ads 5–10% пользователей могут установить и конкурирующий продукт — поэтому стоит индексироваться и по чужим брендам.

Пользователи начинают поиск с AI-ассистентов

Платформы вроде ChatGPT меняют поведение пользователей:

вместо того чтобы открывать App Store или Google Play, они спрашивают у искусственного интеллекта подборки сервисов;

AI сразу формирует список с ссылками — органический трафик в сторах начинает уменьшаться.

Это не катастрофа, а новая реальность, к которой нужно адаптироваться.

Сторы тоже используют AI

Apple обновил алгоритмы в феврале и весной 2025 года, внедрив персонализированную выдачу. Google Play движется в том же направлении — ранжирование все больше адаптируется под интересы пользователя.

Это означает, что старые подходы — в частности шаблонное заполнение метаданных — работают хуже, поэтому нужна более глубокая персонализация.

Новые форматы и возможности

Google Play анонсировал поддержку вертикальных видео — это изменит подход к скриншотам и презентации продукта. Google также добавляет вкладку «Коллекции» — приложение сможет показывать товары прямо в сторе, как в веб-поиске.

Apple, вероятно, запустит отдельный магазин для игр — общий рынок изменится, даже если напрямую это не коснется вас.

ASO сегодня — это не только ключевые слова. Это также:

онбординг и пейволы;

пуш-уведомления и работа с иконкой;

регулярные ивенты и аналитика пользовательского поведения.

Только в комплексе эти действия дают результат — повышение видимости, рост установок, удержание пользователя и прибыль.

Выводы