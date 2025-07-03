Как продвигать Fin-Tech приложения. Полное руководство для бизнеса
Как продвигать Fin-Tech приложения. Полное руководство для бизнеса
Борьба за внимание мобильных пользователей обостряется с каждым годом. В статье разберу ключевые подходы к продвижению FinTech-приложений в App Store и Google Play и расскажу:
- как работает ASO;
- с чего начать;
- какие элементы страницы влияют на видимость;
- как анализировать конкурентов и собирать семантику.
Поделюсь практическими кейсами команды RadASO и дам актуальные советы, как удерживать пользователей.
Эта статья создана на основе онлайн-выступления. В тексте собрано самое важное — структурировано и с примерами.
- Почему App Store и Google Play — ключевые платформы для финансовых приложений.
- Что такое ASO и каким бизнесам оно нужно.
- Анализ конкурентов в App Store и Google Play.
- Сбор семантического ядра.
- Формирование метаданных.
- Создание графики.
- Удержание пользователей и увеличение возвратов.
- Тренды оптимизации приложений в 2025 году.
Почему App Store и Google Play — ключевые платформы для финансовых приложений
Мобильный трафик уже давно обогнал десктоп. Мир «ушел в мобайл», и если у вашего бизнеса все еще нет приложения — пора задуматься.
Источник: Statcounter Global Stats - Browser Market Share
А вот распределение долей рынка Android и iOS в Украине:
- Android — 67%;
- iOS — 32%.
Один из первых вопросов, который возникает после создания мобильного приложения: где его публиковать — в одном магазине или сразу в обоих? В большинстве случаев разумно выходить на обе платформы одновременно. Это позволяет охватить максимальную аудиторию и не потерять пользователей, привыкших к определенной ОС.
Финтех — одна из самых динамичных ниш на мобильном рынке. Пользователи активно взаимодействуют с приложениями, которые упрощают финансовую жизнь, а молодое поколение буквально растет вместе с ними.
К финансовым приложениям относятся:
- банковские приложения;
- криптокошельки;
- сервисы оплат и переводов;
- приложения для микрокредитования;
- инструменты управления финансами.
Спрос на такие решения стабильно растет, и этот тренд не демонстрирует признаков замедления.
Тренды для финансовых приложений год от года: количество установок и время, проведенное в приложениях
Как продвигать FinTech-приложение без рекламы
Эффективное продвижение в сторах (App Store и Google Play) не обязательно начинается с рекламы. Большинство установок происходит через поиск — пользователи самостоятельно ищут нужное решение.
Львиная доля трафика — именно поисковая:
- 65% установок в iOS — из поиска;
- 53% в Android — также из поиска.
Сравнение простое: реклама — это человек с мегафоном, который зовет в ваше кафе. Но как только он исчезает — клиенты забывают о вас. А те, кто находит вас сами, делают это осознанно.
Реклама работает быстро, но краткосрочно. Как только отключается бюджет — исчезает и трафик. Органика же обеспечивает постоянное присутствие в результатах поиска, а значит — стабильный поток пользователей.
Почему органическое продвижение (ASO) важно:
- дает долгосрочный результат;
- привлекает более заинтересованную аудиторию;
- повышает возврат пользователей — на 150% больше, чем у рекламы.
Кроме того, ASO — это еще и способ выделиться. Каждый день в сторах появляются сотни новых приложений. И те, кто работает над уникальностью продукта и грамотно подходит к ASO, попадают на видимые позиции.
Что такое ASO и каким бизнесам оно нужно
ASO (App Store Optimization) — это процесс привлечения и удержания пользователей через поиск в магазине приложений.
ASO работает внутри App Store и Google Play и влияет на позицию приложения в поиске, его индексацию и конверсию.
Проще говоря, ASO — это SEO для мобильных приложений.
Цель App Store Optimization — увеличить количество органических установок, повысить конверсию из просмотра в установку, удержание пользователя и рост прибыли.
Нужно ли вам ASO
Да — если у вас есть мобильное приложение.
ASO актуально для:
- банковских и финансовых приложений;
- образовательных, медицинских, сервисных аппок;
- мобильных игр;
- утилит;
- e-commerce;
- категорий здоровья, медитации, фитнеса;
- B2C-продуктов и др.
Кому ASO может не подойти или его будет явно недостаточно:
- приложениям с одной простой функцией — фонарик, калькулятор;
- внутренним приложениям для сотрудников компании;
- «серым» нишам, таким как гемблинг — там действуют другие правила;
- платным приложениям без фримиум-модели — из-за низкой конверсии;
- продуктам в перенасыщенных нишах (те же фитнес, медитация, фоторедакторы) — сложно конкурировать без достаточных ресурсов и бюджета.
В финансовой нише ASO все еще дает отличные результаты. Но с каждым годом конкуренция растет, и уже через несколько лет выйти в топ будет гораздо сложнее.
Какие элементы страницы в сторе влияют на видимость приложения
Чтобы повысить видимость, конверсию и удержание пользователей, нужно оптимизировать ключевые элементы страницы приложения в App Store и Google Play.
Вот список самых важных компонентов, которые влияют на результаты ASO.
- главный визуальный элемент, который первым привлекает внимание;
- оказывает наибольшее влияние на конверсию;
- именно по ней формируется первое впечатление.
- Название:
- индексируется стором;
- стоит использовать популярные ключевые слова, релевантные сфере и вашему продукту.
Пример: у Monobank в названии есть не только бренд, но и фраза «первый цифровой банк».
- Подзаголовок (только для App Store):
- также индексируется;
- влияет на конверсию;
- помогает дополнительно раскрыть функциональность приложения.
- Keywords field (только для App Store):
- скрытое поле, не видно пользователям;
- можно добавить ключевые слова, включая бренды конкурентов;
Пример: у Monobank это могут быть ПриватБанк, ПУМБ, А-Банк.
- большое преимущество — возможность ранжироваться по этим словам без публичного упоминания.
- формируют доверие и влияют на поведение пользователя;
- ориентир: рейтинг от 4,5 и выше — хороший показатель.
- Скриншоты и видео:
- оказывают второе по силе влияние на конверсию после иконки;
- в App Store первые три скриншота видны прямо в поиске — важно оптимизировать именно их;
- в Google Play они отображаются при нажатии специальной кнопки в поиске или уже после перехода на страницу приложения.
- Описание (только для Google Play):
- краткое и полное описания индексируются;
- есть возможность использовать до 4000 символов;
- это своеобразный SEO-текст — стоит добавлять ключевые запросы в естественном контексте.
- Внутренние метрики:
- количество установок, обновлений и покупок;
- ежедневная и месячная активность (DAU, MAU);
- стабильность работы — отсутствие багов и сбоев;
- в Google Play эти показатели критически влияют на видимость приложения.
Основные этапы продвижения в ASO
Подход к ASO существенно изменился за последние годы — сегодня уже недостаточно просто собрать ключевые слова и обновить метаданные. Теперь нужна комплексная работа.
О каждом из этих этапов — далее.
Шаг 1. Анализ конкурентов в App Store и Google Play
Один из первых и критически важных этапов ASO. Именно он позволяет понять рынок, увидеть сильнейших игроков и определить, как обойти их в выдаче.
Как определить конкурентов
Конкурент — это не всегда тот, кто похож на вас по названию или дизайну. Основной критерий — функциональность приложения и целевая аудитория:
- если приложение выполняет ту же функцию, что и ваше — это конкурент;
- ориентируется на ту же целевую аудиторию — также стоит его рассмотреть.
Чтобы охватить максимальную аудиторию, иногда разумно включать даже нишевые или смежные продукты.
Например, Intertop может быть конкурентом для маркетплейса, если пользователи ищут похожие товары в обоих приложениях. В таком случае приложение можно добавить в список конкурентов, собрать запросы, по которым его находят, и добавить эти ключевые слова в метаданные вашего приложения.
Проанализируйте минимум 50 приложений — это рабочая база для старта. Из этого списка нужно выделить топ-игроков, которые имеют наибольшее влияние на выдачу и аудиторию.
Например, в сегменте украинских банков это Монобанк, ПУМБ, ПриватБанк, Ощадбанк, А-Банк.
Пример конкурентов в банковской сфере на основе статистики из App Store
Что анализировать у конкурентов
Проанализировать количество установок в нише на основе этих конкурентов в разрезе стран и приложений — это базовый анализ рынка.
Кроме того, важно изучить:
- семантическое ядро и использованные ключевые слова;
- оформление страницы — иконки, скриншоты, видео, позиционирование;
- ивенты;
- функциональность приложения — какие решения есть у них, а у вас отсутствуют.
Важно учитывать, что даже если некоторые функции напрямую не влияют на позиции в сторах, они влияют на удержание пользователей. А это уже важно для ранжирования.
После сбора информации по установкам выполните следующие шаги.
- Сведите данные в таблицу.
- Постройте круговую диаграмму, чтобы визуализировать доли рынка.
- Выделите основные страны для таргетинга — особенно важно для global-приложений:
- для глобальных приложений — приоритет США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Корея;
- страны с низким ВВП (Индия, Нигерия, Вьетнам) — менее приоритетны;
- для локальных продуктов — собирайте конкурентов и анализируйте рынок внутри страны.
- Сфокусируйтесь на тех, кто задает тон в нише — не тратьте время на второстепенных игроков.
Пример: в марте 2025 года в App Store лидирует Monobank, за ним — ПУМБ и ПриватБанк.
Доля рынка украинских банков в App Store
В Google Play ситуация иная — первый ПриватБанк, Monobank на втором месте, а ПУМБ лишь шестой. Такие нюансы важно учитывать при выборе ориентиров для оптимизации.
Доля рынка украинских банков в Google Play
Как правильно выполнить анализ конкурентов
После того как вы выбрали главных игроков, выделите время на более глубокое изучение. Для анализа используйте инструмент Asolytics — он позволяет быстро оценить видимость, ключи, визуальные материалы и рейтинг:
- посмотрите количество установок и средний рейтинг — низкий рейтинг конкурента может стать вашей точкой роста;
- проанализируйте видимость в поиске — сколько ключевых слов охватывает конкурент и какие у него позиции;
- изучите визуальную часть — какие функции вынесены на первый план, как оформлен дизайн;
- оцените метаданные — title, subtitle (App Store), заголовок и описание (Google Play);
- обратите внимание, какие решения у них работают и как выглядят результаты в поиске.
Сильные конкуренты, как правило, уже имеют проработанную семантику, поэтому их опыт можно использовать как основу для своей стратегии. И даже если кто-то вышел в топ благодаря рекламе, чаще всего именно ASO обеспечивает стабильные позиции в поиске.
Результаты лучше зафиксировать в таблице, чтобы видеть полную картину рынка. Это станет базой для разработки вашей ASO-стратегии — структурированной, аргументированной и ориентированной на результат.
Шаг 2. Сбор семантического ядра
После анализа конкурентов переходите к практике — составлению семантического ядра. Даже если у вас нет ASO-специалиста, базовую работу можно выполнить самостоятельно.
Из чего состоит семантическое ядро
- Ключевые слова из метаданных конкурентов — анализируем заголовки, подзаголовки, описание.
- Поисковые подсказки в сторах — система сама предлагает запросы во время поиска.
- Автоматические рекомендации ASO-инструментов — например, на основе позиций добавленных конкурентов.
Рекомендую собрать не менее 100 релевантных ключевых слов на одну страну. Такого объема обычно достаточно, чтобы покрыть спрос и создать прочную основу для оптимизации.
Что делать с собранными ключами
После сбора ключевых слов важно правильно с ними поработать. Вот базовый алгоритм действий:
- собрать максимум запросов — релевантных, частично релевантных и даже сомнительных;
- провести очистку — удалить лишние, объединить дубли, отсортировать по частоте;
- создать базовую структуру семантики для дальнейшего использования в метаданных.
Современные ASO-инструменты помогают автоматизировать эту работу, особенно на этапе сбора ключей. Но качественная ручная проверка и очистка по прежнему важны.
Пример списка ключевых слов для криптокошелька в инструменте Asolytics
Лайфхак для App Store. Запустите рекламную кампанию Apple Ads в режиме Discovery Campaigns. Отключите все ключи, которые уже есть в вашем семантическом ядре, и позвольте системе подобрать новые. Это позволит найти запросы, которые вы еще не используете в продвижении, и дополнить семантическое ядро.
Шаг 3. Формирование метаданных
Это один из самых влиятельных элементов ASO.
Поэтапный подход к работе с метаданными
- Соберите ключевые фразы — список запросов, собранных на предыдущем этапе.
- Разбейте фразы на слова — выделите отдельные ключевые элементы.
- Посчитайте частоту каждого слова — чем чаще оно встречается в фразах, тем выше его приоритет.
- Приоритизируйте слова по частоте и популярности.
- Составьте заголовок и подзаголовок, используя самые сильные слова.
- Заполните поле keywords в App Store, если оно доступно.
- В Google Play — оптимизируйте краткое и полное описание.
- Не используйте чужие бренды в названии — только в поле keywords (для App Store).
- Покройте оставшиеся ключи в других текстовых блоках.
Приведу пример, как работает разбиение фраз на слова.
Есть список ключевых фраз — например: buy bitcoin online, crypto wallet app, secure crypto storage.
Каждую фразу разбиваем на отдельные слова: buy, bitcoin, online, crypto, wallet, app, secure, storage.
Далее считаем, сколько раз каждое слово встречается в фразах. Например, слово wallet входит в 40 фраз с суммарной популярностью 1600.
Это помогает определить «якорные» слова, которые сильнее всего влияют на охват ключевых запросов. Именно они должны появляться в названии, подзаголовке, поле keywords или в описании приложения.
Пример подобранных ключевых слов и фраз
Используйте кросс-локализации для расширения охвата
App Store позволяет использовать сразу несколько локализаций (локалей) — языковых версий страницы приложения. Это дает возможность существенно расширить охват ключевых слов.
Локаль — это отдельная языковая версия страницы приложения, которая индексируется в определенном регионе. Всего доступно 39 локалей, и каждая из них работает независимо.
Например, в Украине индексируются сразу четыре локали:
- English (US);
- English (UK);
- украинский;
- русский (можно заполнять украинскими ключами).
Это значит, что только для Украины можно использовать четыре отдельных набора ключей — а значит, в четыре раза увеличить количество индексируемых запросов.
Некоторые локали индексируются сразу в нескольких странах. Такие локали называются кросс-локалями. Например, если вы добавляете ключи в локаль English (UK), все они будут индексироваться и в Германии. Это и есть суть кросс-локализации: для каждой страны стоит использовать те языковые настройки, которые учитываются поиском в ее регионе.
Большинство приложений, которые приходят на аудит, совершают базовую ошибку — не используют доступные кросс-локали. Из-за этого приложение теряет 50–70% потенциального охвата.
Просто добавьте локали — и уже на следующий день увидите результат в позициях.
Мы подготовили таблицу RadASO с кросс-локалями — переходите, смотрите и забирайте в работу.
Шаг 4. Создание графики
Графические элементы — один из ключевых факторов, влияющих на решение пользователя установить приложение.
С чего начать:
- проанализируйте десять ближайших конкурентов;
- зафиксируйте тренды, которые работают на рынке, даже если это не прямые конкуренты;
- запишите интересные идеи — из них потом формируются гипотезы.
«Заменить первый скриншот», «добавить другой текст», «поменять фон», «вставить лицо человека», «добавить функционал» — все это гипотезы.
После создания новой графики запустите A/B-тестирование: 50% пользователей видят один вариант, остальные — другой. Побеждает тот, который покажет более высокую конверсию.
Ключевая цель — не красота, а эффективность: пользователь должен сразу понять, в чем ценность приложения.
Продемонстрирую на конкретных примерах.
Монобанк: мы тестировали скриншоты с social proof. Результат примерно равный, но это позволило оценить эффективность разных сообщений.
Iron Wallet: редизайн сделал скриншоты более чистыми и современными. A/B-тест показал победу обновленного варианта.
Шаг 5. Удержание пользователей
Далее — несколько советов по привлечению и удержанию юзеров.
События
Одна из самых эффективных тактик в современном ASO — работа с ивентами, которые можно создавать внутри магазинов:
- в App Store это In-App Events;
- в Google Play — Promotional Content.
Суть одна: вы показываете что-то интересное о вашем приложении прямо в сторе — на странице, в результатах поиска, а иногда даже в редакторских подборках.
Благодаря событиям можно:
- повысить видимость приложения в сторах;
- попасть в отдельные подборки, которые видят тысячи пользователей;
- мотивировать к возвращению старых пользователей и привлекать новых.
Несколько примеров из нашей практики.
Monobank: ивент, который подчеркивает новые возможности банка.
Auto.Ria: мы создали ивент к «черной пятнице» — оформили баннеры (горизонтальный и вертикальный), и кампания получила высокий охват и конверсию.
Подробнее про In-App Events і Promotional Content читайте в гайде.
Онбординг
Экраны, которые видит пользователь при первом знакомстве с приложением, имеют большое значение.
Онбординг-экраны спортивного приложения Strava
Онбординг должен четко показывать ценность вашего продукта. Если у вас есть платные функции — именно на этом этапе пользователь принимает решение: подписаться, воспользоваться пробным периодом или выйти.
Push-уведомления
Короткие сообщения, которые появляются на экране смартфона без открытия приложения и привлекают больше внимания, чем другие каналы. Пуш-уведомления — один из самых эффективных способов вернуть неактивных пользователей.
Пример пуш-оповещений
Примерно 65% пользователей, которые разрешили отправку пуш-уведомлений, возвращаются в приложение в течение 30 дней.
Анализируйте, как конкуренты используют этот инструмент — это даст много идей для вашей коммуникации.
Иконка на устройстве
Со временем пользователи привыкают к иконке приложения на своем устройстве. Ее периодическая смена оживляет интерес к вашему продукту.
Пример Duolingo: бренд регулярно обновлял иконку в 2023–2024 годах, и это работает — пользователи интересуются обновлениями.
Подборка иконок Duolingo
Рекомендация — менять иконку раз в квартал.
Тренды оптимизации приложений в 2025
Чтобы оставаться в топе, важно не только следовать базовым принципам, но и адаптироваться к новым вызовам. Вот ключевые тренды, которые определяют стратегии в 2025 году.
- Брендовые запросы доминируют в выдаче
Во многих нишах пользователи все чаще вводят названия брендов, а не общие запросы. Например, вместо «криптокошелек» они ищут Binance или Trust Wallet:
- брендовые запросы имеют высокий уровень узнаваемости, но при этом более низкую конверсию для сторонних приложений;
- однако по данным Apple Ads 5–10% пользователей могут установить и конкурирующий продукт — поэтому стоит индексироваться и по чужим брендам.
- Пользователи начинают поиск с AI-ассистентов
Платформы вроде ChatGPT меняют поведение пользователей:
- вместо того чтобы открывать App Store или Google Play, они спрашивают у искусственного интеллекта подборки сервисов;
- AI сразу формирует список с ссылками — органический трафик в сторах начинает уменьшаться.
Это не катастрофа, а новая реальность, к которой нужно адаптироваться.
- Сторы тоже используют AI
Apple обновил алгоритмы в феврале и весной 2025 года, внедрив персонализированную выдачу. Google Play движется в том же направлении — ранжирование все больше адаптируется под интересы пользователя.
Это означает, что старые подходы — в частности шаблонное заполнение метаданных — работают хуже, поэтому нужна более глубокая персонализация.
- Новые форматы и возможности
Google Play анонсировал поддержку вертикальных видео — это изменит подход к скриншотам и презентации продукта. Google также добавляет вкладку «Коллекции» — приложение сможет показывать товары прямо в сторе, как в веб-поиске.
Apple, вероятно, запустит отдельный магазин для игр — общий рынок изменится, даже если напрямую это не коснется вас.
ASO сегодня — это не только ключевые слова. Это также:
- онбординг и пейволы;
- пуш-уведомления и работа с иконкой;
- регулярные ивенты и аналитика пользовательского поведения.
Только в комплексе эти действия дают результат — повышение видимости, рост установок, удержание пользователя и прибыль.
Подборка полезных материалов по теме:
- Что такое ASO и как правильно продвигать мобильное приложение.
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- Как продвигать мобильное приложение в Google Play в 2025 году. Полное руководство.
- Как оптимизировать конверсии для страниц приложения в App Store и Google Play.
- 75 ошибок при ASO-оптимизации и при анализе ее результатов.
- Графика в продвижении мобильных приложений в App Store и Google Play (ASO) — как оптимизировать графические элементы.
Выводы
- В 2025 году большинство установок приложений происходит из поиска в App Store и Google Play.
- ASO (App Store Optimization) — обязательный инструмент для финансовых, сервисных и B2C-приложений, который обеспечивает стабильный рост установок.
- Современная оптимизация — это не только ключевые слова, но и комплексная работа с продуктом, аналитикой и презентацией для увеличения прибыли.
- Новые тренды в сторах включают персонализированную выдачу, поиск через AI, брендовые запросы, вертикальные видео и вкладки с товарами — ASO меняется.
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