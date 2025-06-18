Як просувати Fin-Tech застосунки. Вичерпний посібник для бізнесу
Боротьба за увагу мобільних користувачів загострюється з кожним роком. У статті розгляну ключові підходи до просування FinTech-застосунків у App Store і Google Play і розкажу:
- як працює ASO;
- з чого почати;
- які елементи сторінки впливають на видимість:
- як аналізувати конкурентів і збирати семантику.
Поділюся практичними кейсами команди RadASO та дам актуальні поради, як утримувати користувачів.
Ця стаття створена на основі онлайн-виступу. У тексті зібране найважливіше — структуровано та з прикладами.
- Чому App Store і Google Play — ключові платформи для фінансових застосунків.
- Що таке ASO і кому воно потрібне.
- Аналіз конкурентів у App Store і Google Play.
- Збір семантичного ядра.
- Формування метаданих.
- Створення графіки.
- Утримання користувачів і збільшення повернень.
- Тренди оптимізації застосунків у 2025.
Чому App Store і Google Play — ключові платформи для фінансових застосунків
Мобільний трафік уже давно перемагає десктоп. Світ «пішов у мобайл», і якщо ваш бізнес ще не має застосунку — час замислитись.
Source: Statcounter Global Stats - Browser Market Share
А розподіл часток ринку Android та iOS в Україні:
- Android — 67%;
- iOS — 32%.
Одне з перших питань, яке виникає після створення мобільного застосунку: де його публікувати — в одному магазині чи одразу в обох? Здебільшого доцільно виходити на обидві платформи одночасно. Це дає змогу охопити максимальну аудиторію та не втратити користувачів, які звикли до певної ОС.
Фінтех — одна з найдинамічніших ніш на мобільному ринку. Користувачі активно взаємодіють із застосунками, що спрощують фінансове життя, а молодше покоління буквально зростає з ними.
До фінансових застосунків належать:
- банківські додатки;
- криптогаманці;
- сервіси оплат і переказів;
- застосунки для мікрокредитування;
- інструменти управління фінансами.
Попит на такі рішення стабільно зростає, і цей тренд не має ознак уповільнення.
Тренди для фінансових застосунків рік до року: кількість встановлень і час, проведений у застосунках
Як просувати FinTech-застосунок без реклами
Ефективне просування в сторах (App Store і Google Play) не обов’язково починається з реклами. Більшість встановлень відбувається через пошук — користувачі самостійно шукають потрібне рішення.
Левова частка трафіку — саме пошукова:
- 65% інсталяцій в iOS — з пошуку;
- 53% в Android — також із пошуку.
Порівняння просте: реклама — це людина з мегафоном, яка закликає до вашої кав’ярні. Але щойно вона зникає — клієнти забувають про вас. Натомість ті, хто знаходять вас самі, роблять це свідомо.
Реклама працює швидко, але короткостроково. Як тільки вимикається бюджет — зникає і трафік. Органіка ж забезпечує постійну присутність у результатах пошуку, а отже — стабільний потік користувачів.
Чому органічне просування (ASO) важливе:
- дає довготривалий результат;
- приваблює більш зацікавлену аудиторію;
- підвищує повернення користувачів — на 150% більше, ніж із реклами.
Окрім того, ASO — це ще й спосіб виділитися. Щодня в магазинах з’являються сотні нових застосунків. І ті, хто працює над унікальністю свого продукту та грамотно підходить до ASO, потрапляють у видимі позиції.
Що таке ASO і кому воно потрібне
ASO (App Store Optimization) — це процес залучення та утримання користувачів через пошук у магазині застосунків. ASO працює всередині App Store та Google Play і впливає на позицію вашого застосунку в пошуку, її індексацію і конверсію.
Простіше кажучи, ASO — це SEO для мобільних застосунків.
Мета ASO — збільшити кількість органічних установок, покращити конверсію з перегляду в встановлення, утримання користувача і збільшення прибутку.
Чи потрібно вам ASO
Так — якщо у вас є мобільний застосунок.
ASO актуальне для:
- банківських та фінансових застосунків;
- освітніх, медичних, сервісних апок;
- мобільних ігор;
- утіліт;
- ecommerse;
- категорії здоров’я, медитації, фітнесу;
- B2C-продуктів тощо.
Кому ASO може не підійти або буде явно недостатньо:
- апкам з однією простою функцією — ліхтарик, калькулятор;
- внутрішнім застосункам для працівників компанії;
- «сірим» нішам, як-от гемблінг — там діють інші правила;
- платним додаткам без фріміум-моделі — через низьку конверсію;
- продуктам у перенасичених нішах (ті самі фітнес, медитація, фоторедактори) — складно конкурувати без достатніх ресурсів та бюджету.
У фінансовій ніші ASO досі дає чудові результати. Але з кожним роком конкуренція зростає, і вже за декілька років вийти в топ буде набагато складніше.
Які елементи сторінки в сторі впливають на просування застосунку
Щоби підвищити видимість, конверсію та утримання користувачів, потрібно оптимізувати ключові складові сторінки застосунку в App Store і Google Play. Ось перелік найважливіших елементів, які впливають на результати ASO.
- головний візуальний елемент, який першим привертає увагу;
- має найбільший вплив на конверсію;
- саме з неї формується перше враження.
- Назва застосунку:
- індексується стором;
- варто використовувати популярні ключові слова, релевантні до сфери та вашого продукту.
Приклад: у Monobank назва містить не лише бренд, а й фразу «перший цифровий банк».
- Підзаголовок (лише для App Store):
- також індексується;
- впливає на конверсію;
- допомагає додатково розкрити функціональність застосунку.
- Keywords field (тільки App Store):
- приховане поле, не видно користувачам;
- можна додати ключові слова, зокрема й бренди конкурентів;
Приклад: у Monobank це можуть бути ПриватБанк, ПУМБ, А-Банк.
- великою перевагою є можливість ранжуватися за цими словами без публічного згадування.
- формують довіру й впливають на поведінку користувача;
- орієнтир: рейтинг від 4,5 і вище — хороший показник.
- Скриншоти й відео:
- мають другий за силою вплив на конверсію після іконки;
- в App Store перші три скриншоти видно безпосередньо в пошуку — важливо оптимізувати саме їх;
- у Google Play вони відображаються при натисканні спеціальної кнопки в пошуку або вже після переходу на сторінку застосунку.
- Опис (тільки Google Play):
- короткий і повний описи індексуються;
- є можливість використовувати до 4000 символів;
- це своєрідний SEO-текст — варто додавати ключові запити в природному контексті.
- Внутрішні метрики:
- кількість встановлень, оновлень і покупок;
- щоденна та місячна активність (DAU, MAU);
- стабільність роботи (відсутність багів і збоїв);
- у Google Play ці показники критично впливають на видимість застосунку.
Ключові етапи просування в ASO
Підхід до ASO суттєво змінився за останні роки — сьогодні недостатньо просто зібрати ключові слова й оновити метадані. Тепер потрібна комплексна робота. Про кожен із цих етапів — далі.
Крок 1. Аналіз конкурентів у App Store і Google Play
Один із перших і критично важливих етапів ASO. Саме він дозволяє зрозуміти ринок, побачити найсильніших гравців і визначити, як обійти їх у видачі.
Як визначити конкурентів
Конкурент — це не завжди той, хто схожий на вас назвою або дизайном. Основний критерій — функціональність застосунку й цільова аудиторія:
- якщо застосунок виконує ту ж функцію, що й ваш — це конкурент;
- має ту ж цільову аудиторію — також варто його розглянути.
Для охоплення максимальної аудиторії іноді доцільно включати навіть нішеві або суміжні продукти.
Наприклад, Intertop може бути конкурентом для маркетплейсу, якщо користувачі шукають подібні товари в обох апках. У такому разі застосунок можна додати до списку конкурентів, зібрати запити, за якими його шукають, і додати ці ключові слова до метаданих вашого застосунку.
Проаналізуйте мінімум 50 застосунків — це робоча база для старту. Із цього переліку потрібно виокремити топгравців, які мають найбільший вплив на видачу та аудиторію. Наприклад, у сегменті українських банків — це Монобанк, ПУМБ, ПриватБанк, Ощадбанк, А-Банк.
Приклад конкурентів у банківській сфері на основі статистики з App Store
Що аналізувати в конкурентів
Проаналізувати кількість інсталлів у ніші на основі цих конкурентів у розрізі країн та застосунків — це базовий аналіз ринку. Окрім того, важливо дослідити:
- семантичне ядро та використані ключові слова;
- оформлення сторінки — іконки, скриншоти, відео, позиціонування;
- івенти;
- функціональність апки — які рішення є в них, а у вас відсутні.
Важливо враховувати, що навіть якщо певні функції не впливають безпосередньо на позиції в сторах, вони впливають на утримання користувачів. А от це вже важливо для ранжування.
Після збору інформації по інсталлам виконайте наступні кроки.
- Зведіть дані в таблицю.
- Побудуйте кругову діаграму, щоб візуалізувати частки ринку.
- Виділіть основні країни для таргетингу — особливо важливо для global-застосунків:
- для глобальних апок — пріоритет для США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Канада, Корея;
- країни з низьким ВВП (Індія, Нігерія, В’єтнам) — менш пріоритетні;
- для локальних продуктів (наприклад, українських) — збирайте конкурентів і аналізуйте ринок всередині країни.
- Сфокусуйтесь на тих, хто задає тон у ніші — не витрачайте час на другорядних гравців.
Приклад: у березні 2025 року в App Store лідирує Monobank, за ним — ПУМБ і ПриватБанк.
Доля ринку українських банків в App Store
У Google Play ситуація інша — перший ПриватБанк, Monobank другий, а ПУМБ лише шостий. Такі нюанси важливо враховувати при виборі орієнтирів для оптимізації.
Доля ринку українських банків в Google Play
Як провести аналіз конкурентів правильно
Після того як ви відібрали головних гравців, виділіть час на глибше вивчення. Для аналізу використовуйте український інструмент Asolytics — він дає змогу швидко оцінити видимість, ключі, візуальні матеріали й рейтинг:
- перегляньте кількість встановлень та середній рейтинг, низький рейтинг конкурента — це ваша точка зростання;
- проаналізуйте видимість у пошуку — скільки ключових слів покриває конкурент і які в нього позиції;
- перегляньте візуальну частину — які функції винесені наперед, як оформлено дизайн;
- оцініть метадані — title, subtitle (App Store), заголовок і опис (Google Play);
- зверніть увагу, які рішення в них працюють і як виглядають результати в пошуку.
Сильні конкуренти зазвичай уже мають опрацьовану семантику, тому їхній досвід можна використати, як основу для своєї стратегії. І навіть якщо хтось вийшов у топ завдяки рекламі, найчастіше саме ASO забезпечує стабільні позиції в пошуку.
Результати краще занотувати в таблицю, щоби бачити повну картину ринку. Це буде основа для розробки вашої ASO-стратегії — структурованої, аргументованої і орієнтованої на результат.
Крок 2. Збір семантичного ядра
Після аналізу конкурентів переходьте до практики — складання семантичного ядра. Навіть якщо у вас немає ASO-фахівця, базову роботу можна виконати самостійно.
З чого складається семантичне ядро
- Ключові слова з метаданих конкурентів — аналізуємо заголовки, підзаголовки, опис.
- Пошукові підказки в сторах — система сама пропонує запити під час пошуку.
- Автоматичні рекомендації ASO-інструментів — наприклад, на базі позицій доданих конкурентів.
Рекомендую збирати не менше 100 релевантних ключових слів на одну країну. Цього обсягу зазвичай достатньо, щоби покрити попит і сформувати міцну основу для оптимізації.
Що робити із зібраними ключами
Після збору ключових слів важливо правильно з ними попрацювати. Ось базовий алгоритм дій:
- зібрати максимум запитів — релевантних, частково релевантних і навіть сумнівних;
- провести чистку — видалити зайві, об’єднати дублі, відсортувати за частотою;
- створити базову структуру семантики для подальшого використання в метаданих.
Сучасні ASO-інструменти допомагають автоматизувати цю роботу, особливо на етапі збору ключів. Але якісна ручна перевірка й чистка все ще важливі.
Приклад списку ключових слів для криптогаманця в інструменті Asolytics
Лайфхак для App Store. Запустіть рекламну кампанію Apple Ads у режимі Discovery Campaigns. Вимкніть усі ключі, наявні у вашому ядрі, і дозвольте системі підібрати нові. Це дасть змогу знайти нові запити, які ви ще не використовуєте в просування, й доповнити семантичне ядро.
Крок 3. Формування метаданих
Це один із найвпливовіших елементів ASO.
Покроковий підхід до роботи з метаданими
- Зберіть ключові фрази — список зібраних на попередньому етапі запитів.
- Розбийте фрази на слова — виділіть окремі ключові елементи.
- Порахуйте частоту кожного слова — чим частіше воно трапляється у фразах, тим вищий його пріоритет.
- Пріоритезуйте слова за частотою та популярністю.
- Складіть заголовок і підзаголовок, використовуючи найсильніші слова.
- Заповніть поле keywords в App Store, якщо доступне.
- У Google Play — оптимізуйте короткий і повний опис.
- Не використовуйте чужі бренди в назві — лише в полі keywords (тільки App Store).
- Покрийте залишкові ключі в інших текстових блоках.
Наведу приклад, як працює розбивка фраз на слова.
Є список ключових фраз — наприклад, buy bitcoin online, crypto wallet app, secure crypto storage.
Кожну фразу розбиваємо на окремі слова: buy, bitcoin, online, crypto, wallet, app, secure, storage.
Далі підраховуємо, скільки разів кожне з них трапляється у фразах. Наприклад, wallet входить у 40 фраз із сумарною популярністю 1600.
Це допомагає визначити «якірні» слова, які найсильніше впливають на охоплення ключових запитів. Саме вони мають з’явитися в назві, підзаголовку, полі keywords або в описі застосунку.
Приклад підібраних ключових слів і фраз
Використовуйте крослокалізації для розширення охоплення
App Store дає використовувати одразу кілька локалізацій (локалей) — мовних версій сторінки застосунку. Це дає змогу суттєво розширити охоплення ключових слів.
Локаль — це окрема мовна версія сторінки застосунку, яка індексується в певному регіоні. Усього доступно 39 локалей, і кожна з них працює незалежно.
Наприклад, в Україні індексуються одразу чотири локалі:
- English (US);
- English (UK);
- Українська;
- російська (можна заповнювати українськими ключами).
Це означає, що лише для України можна використати чотири окремі набори ключів — а отже, вчетверо збільшити кількість індексованих запитів.
Деякі локалі індексуються одразу в декількох країнах. Такі локалі називаються крослокалями. Наприклад, якщо ви вписуєте ключі в локаль English (UK), всі вони будуть індексуватися і в Німеччині. Це і є суть крослокалізації: для кожної країни варто використовувати ті мовні налаштування, які враховуються пошуком у її регіоні.
Більшість апок, що приходять на аудит, мають базову помилку — не використовують доступні крослокалі. Через це застосунок втрачає 50–70% потенційного охоплення. Просто додайте локалі — і вже на наступний день побачите результат у позиціях.
Підготували таблицю RadASO з крослокалями — переходьте, дивіться, та забирайте в роботу.
Крок 4. Створення графіки
Графічні елементи — один із ключових чинників, що впливає на рішення користувача встановити застосунок.
З чого почати:
- проаналізуйте десять найближчих конкурентів;
- зафіксуйте тренди, що працюють у ринку, навіть якщо це не прямі конкуренти;
- занотуйте цікаві ідеї — далі з них формуються гіпотези.
«Замінити перший скриншот», «додати інший напис», «поміняти фон», «вставити обличчя людини», «додати функціонал» — усе це гіпотези.
Після створення нової графіки запустіть A/B-тестування: 50% користувачів бачать один варіант, інші — другий. Переможе той, який покаже вищу конверсію.
Ключова мета — не краса, а ефективність: користувач має одразу зрозуміти, у чому цінність застосунку.
Продемонструю на конкретних прикладах.
Монобанк: ми тестували скриншоти із social proof. Результат приблизно рівний, але це дало оцінити ефективність різних повідомлень.
Iron Wallet: редизайн зробив скриншоти чистішими, сучаснішими. A/B-тест показав перемогу оновленого варіанту.
Крок 5. Утримання користувачів і збільшення повернень
Далі — кілька порад для залучення й утримування юзерів.
Події
Одна з найефективніших тактик у сучасному ASO — робота з івентами, котрі можна створювати всередині магазинів:
- в App Store це In-App Events;
- у Google Play — Promotional Content.
Суть одна: ви показуєте щось цікаве про ваш застосунок прямо в сторі — на сторінці, у результатах пошуку, а іноді навіть у редакторських добірках.
Завдяки подіям можна:
- підвищити видимість застосунку в сторах;
- потрапити в окремі добірки, які бачать тисячі користувачів;
- мотивувати до повернення старих користувачів і привертати нових.
Декілька прикладів із нашої практики.
Monobank: івент, що підсвічує нові можливості банку.
Auto.Ria: ми створили івент до чорної п’ятниці — оформили банери (горизонтальний і вертикальний), і кампанія отримала високий охват та конверсію.
Докладніше про In-App Events і Promotional Content читайте в гайді.
Онбординг
Екрани, які бачить користувач при першому знайомстві із застосунком, мають велике значення.
Онбординг-екрани спортивного застосунку Strava
Онбординг має чітко показувати цінність вашого продукту. Якщо у вас є платні функції — саме на цьому етапі вирішується: підписатись, скористатися тріалом чи вийти.
Push-сповіщення
Короткі повідомлення, що з’являються на екрані смартфона без відкриття застосунку й привертають більше уваги, ніж інші канали. Пуші — один із найефективніших способів повернути неактивних користувачів.
Приклад пуш-повідомлень
Приблизно 65% користувачів, які дозволили надсилання пуш-сповіщень, повертаються в застосунок протягом 30 днів.
Аналізуйте, як конкуренти використовують цей інструмент — це дасть багато ідей для вашої комунікації.
Іконка на девайсі
З часом користувачі звикають до іконки застосунку на своєму пристрої. Її періодична зміна пожвавлює інтерес до вашого продукту.
Приклад Duolingo: бренд регулярно оновлював іконку у 2023–2024 роках, і це працює — користувачі цікавляться оновленнями.
Підбірка іконок Duolingo
Рекомендація — змінювати іконку раз на квартал.
Тренди оптимізації застосунків у 2025
Щоби залишатись у топі, важливо не тільки слідувати базовим принципам, а й адаптуватися до нових викликів. Ось ключові тренди, які визначають стратегії у 2025 році.
- Брендові запити домінують у видачі
У багатьох нішах користувачі дедалі частіше вводять назви брендів, а не загальні запити. Наприклад, замість «криптогаманець» вони шукають Binance чи Trust Wallet:
- брендові запити мають високий рівень впізнаваності, але й нижчу конверсію для сторонніх застосунків;
- однак за даними Apple Ads 5–10% користувачів можуть встановити й конкурентний продукт — тому варто індексуватись і за чужими брендами.
- Користувачі починають пошук із AI
Платформи на кшталт ChatGPT змінюють поведінку користувачів:
- замість відкривати App Store чи Google Play, вони запитують у штучного інтелекту підбірки сервісів;
- AI одразу формує список із лінками — органічний трафік у сторах починає зменшуватись.
Це не катастрофа, але нова реальність, до якої потрібно адаптуватися.
- Стори теж використовують AI
Apple оновив алгоритми в лютому та навесні 2025 року, впровадивши персоналізовану видачу. Google Play рухається в тому ж напряму — ранжування дедалі більше адаптується під інтереси користувача.
Це означає, що старі підходи — зокрема шаблонне заповнення метаданих — працюють гірше, тому потрібна глибша персоналізація.
- Нові формати й нові можливості
Google Play анонсував підтримку вертикальних відео — це змінить підхід до скриншотів і презентації продукту. Google також додає вкладку «Колекції» — застосунок зможе показувати товари прямо у сторі, як у вебпошуку.
Apple, імовірно, запустить окремий магазин для ігор — загальний ринок зміниться, навіть якщо безпосередньо вас це не торкнеться.
ASO сьогодні — це не лише ключі. Це також:
- онбординг і пейволи;
- пуш-сповіщення та робота з іконкою;
- регулярні івенти та аналітика користувацької поведінки.
Тільки в комплексі ці дії дають результат — підвищення видимості, зростання інсталяцій, утримання користувача й прибуток.
Добріка корисних матеріалів по темі:
- Що таке ASO і як правильно просувати мобільний застосунок.
- Як просувати мобільний застосунок в App Store у 2025 році. Повний гайд.
- Як просувати мобільний застосунок у Google Play у 2025 році. Повний гайд.
- Як оптимізувати конверсії для сторінок застосунку в App Store і Google Play.
- 75 помилок під час ASO-оптимізації та аналізу її результатів.
- Графіка в просуванні мобільних додатків в App Store та Google Play (ASO) — як оптимізувати графічні елементи.
- 10 відмінностей у графіці App Store і Google Play.
Висновки
- У 2025 році більшість встановлення застосунків надходить із пошуку в App Store і Google Play.
- ASO (App Store Optimization) — обов’язковий інструмент для фінансових, сервісних і B2C-застосунків, який забезпечує стабільне зростання інсталяцій.
- Сучасна оптимізація — це не лише ключові слова, а комплексна робота з продуктом, аналітикою та презентацією для зростання прибутку.
- Нові тренди в магазинах включають персоналізовану видачу, пошук через AI, брендові запити, вертикальні відео та вкладки з товарами — ASO змінюється.
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