Як просувати Fin-Tech застосунки. Вичерпний посібник для бізнесу

Як просувати Fin-Tech застосунки. Вичерпний посібник для бізнесу

Боротьба за увагу мобільних користувачів загострюється з кожним роком. У статті розгляну ключові підходи до просування FinTech-застосунків у App Store і Google Play і розкажу:

як працює ASO;

з чого почати;

які елементи сторінки впливають на видимість:

як аналізувати конкурентів і збирати семантику.

Поділюся практичними кейсами команди RadASO та дам актуальні поради, як утримувати користувачів.

Ця стаття створена на основі онлайн-виступу. У тексті зібране найважливіше — структуровано та з прикладами.

Чому App Store і Google Play — ключові платформи для фінансових застосунків

Мобільний трафік уже давно перемагає десктоп. Світ «пішов у мобайл», і якщо ваш бізнес ще не має застосунку — час замислитись.

Source: Statcounter Global Stats - Browser Market Share

А розподіл часток ринку Android та iOS в Україні:

Android — 67% ;

; iOS — 32%.

Одне з перших питань, яке виникає після створення мобільного застосунку: де його публікувати — в одному магазині чи одразу в обох? Здебільшого доцільно виходити на обидві платформи одночасно. Це дає змогу охопити максимальну аудиторію та не втратити користувачів, які звикли до певної ОС.

Фінтех — одна з найдинамічніших ніш на мобільному ринку. Користувачі активно взаємодіють із застосунками, що спрощують фінансове життя, а молодше покоління буквально зростає з ними.

До фінансових застосунків належать:

банківські додатки;

криптогаманці;

сервіси оплат і переказів;

застосунки для мікрокредитування;

інструменти управління фінансами.

Попит на такі рішення стабільно зростає, і цей тренд не має ознак уповільнення.

Тренди для фінансових застосунків рік до року: кількість встановлень і час, проведений у застосунках

Як просувати FinTech-застосунок без реклами

Ефективне просування в сторах (App Store і Google Play) не обов’язково починається з реклами. Більшість встановлень відбувається через пошук — користувачі самостійно шукають потрібне рішення.

Левова частка трафіку — саме пошукова:

65% інсталяцій в iOS — з пошуку;

53% в Android — також із пошуку.

Порівняння просте: реклама — це людина з мегафоном, яка закликає до вашої кав’ярні. Але щойно вона зникає — клієнти забувають про вас. Натомість ті, хто знаходять вас самі, роблять це свідомо. Реклама працює швидко, але короткостроково. Як тільки вимикається бюджет — зникає і трафік. Органіка ж забезпечує постійну присутність у результатах пошуку, а отже — стабільний потік користувачів.

Чому органічне просування (ASO) важливе:

дає довготривалий результат;

приваблює більш зацікавлену аудиторію;

підвищує повернення користувачів — на 150% більше, ніж із реклами.

Окрім того, ASO — це ще й спосіб виділитися. Щодня в магазинах з’являються сотні нових застосунків. І ті, хто працює над унікальністю свого продукту та грамотно підходить до ASO, потрапляють у видимі позиції.

Що таке ASO і кому воно потрібне

ASO (App Store Optimization) — це процес залучення та утримання користувачів через пошук у магазині застосунків. ASO працює всередині App Store та Google Play і впливає на позицію вашого застосунку в пошуку, її індексацію і конверсію.

Простіше кажучи, ASO — це SEO для мобільних застосунків.

Мета ASO — збільшити кількість органічних установок, покращити конверсію з перегляду в встановлення, утримання користувача і збільшення прибутку.

Чи потрібно вам ASO

Так — якщо у вас є мобільний застосунок.

ASO актуальне для:

банківських та фінансових застосунків;

освітніх, медичних, сервісних апок;

мобільних ігор;

утіліт;

ecommerse;

категорії здоров’я, медитації, фітнесу;

B2C-продуктів тощо.

Кому ASO може не підійти або буде явно недостатньо:

апкам з однією простою функцією — ліхтарик, калькулятор;

внутрішнім застосункам для працівників компанії;

«сірим» нішам, як-от гемблінг — там діють інші правила;

платним додаткам без фріміум-моделі — через низьку конверсію;

продуктам у перенасичених нішах (ті самі фітнес, медитація, фоторедактори) — складно конкурувати без достатніх ресурсів та бюджету.

У фінансовій ніші ASO досі дає чудові результати. Але з кожним роком конкуренція зростає, і вже за декілька років вийти в топ буде набагато складніше.

Які елементи сторінки в сторі впливають на просування застосунку

Щоби підвищити видимість, конверсію та утримання користувачів, потрібно оптимізувати ключові складові сторінки застосунку в App Store і Google Play. Ось перелік найважливіших елементів, які впливають на результати ASO.

головний візуальний елемент, який першим привертає увагу;

має найбільший вплив на конверсію;

саме з неї формується перше враження.

Назва застосунку:

індексується стором;

варто використовувати популярні ключові слова, релевантні до сфери та вашого продукту.

Приклад: у Monobank назва містить не лише бренд, а й фразу «перший цифровий банк».

Підзаголовок (лише для App Store):

також індексується;

впливає на конверсію;

допомагає додатково розкрити функціональність застосунку.

Keywords field (тільки App Store):

приховане поле, не видно користувачам;

можна додати ключові слова, зокрема й бренди конкурентів;

Приклад: у Monobank це можуть бути ПриватБанк, ПУМБ, А-Банк.

великою перевагою є можливість ранжуватися за цими словами без публічного згадування.

формують довіру й впливають на поведінку користувача;

орієнтир: рейтинг від 4,5 і вище — хороший показник.

Скриншоти й відео:

мають другий за силою вплив на конверсію після іконки;

в App Store перші три скриншоти видно безпосередньо в пошуку — важливо оптимізувати саме їх;

у Google Play вони відображаються при натисканні спеціальної кнопки в пошуку або вже після переходу на сторінку застосунку.

Опис (тільки Google Play):

короткий і повний описи індексуються;

є можливість використовувати до 4000 символів;

це своєрідний SEO-текст — варто додавати ключові запити в природному контексті.

Внутрішні метрики:

кількість встановлень, оновлень і покупок;

щоденна та місячна активність (DAU, MAU);

стабільність роботи (відсутність багів і збоїв);

у Google Play ці показники критично впливають на видимість застосунку.

Ключові етапи просування в ASO

Підхід до ASO суттєво змінився за останні роки — сьогодні недостатньо просто зібрати ключові слова й оновити метадані. Тепер потрібна комплексна робота. Про кожен із цих етапів — далі.

Крок 1. Аналіз конкурентів у App Store і Google Play

Один із перших і критично важливих етапів ASO. Саме він дозволяє зрозуміти ринок, побачити найсильніших гравців і визначити, як обійти їх у видачі.

Як визначити конкурентів

Конкурент — це не завжди той, хто схожий на вас назвою або дизайном. Основний критерій — функціональність застосунку й цільова аудиторія:

якщо застосунок виконує ту ж функцію, що й ваш — це конкурент;

має ту ж цільову аудиторію — також варто його розглянути.

Для охоплення максимальної аудиторії іноді доцільно включати навіть нішеві або суміжні продукти.

Наприклад, Intertop може бути конкурентом для маркетплейсу, якщо користувачі шукають подібні товари в обох апках. У такому разі застосунок можна додати до списку конкурентів, зібрати запити, за якими його шукають, і додати ці ключові слова до метаданих вашого застосунку.

Проаналізуйте мінімум 50 застосунків — це робоча база для старту. Із цього переліку потрібно виокремити топгравців, які мають найбільший вплив на видачу та аудиторію. Наприклад, у сегменті українських банків — це Монобанк, ПУМБ, ПриватБанк, Ощадбанк, А-Банк.

Приклад конкурентів у банківській сфері на основі статистики з App Store

Що аналізувати в конкурентів

Проаналізувати кількість інсталлів у ніші на основі цих конкурентів у розрізі країн та застосунків — це базовий аналіз ринку. Окрім того, важливо дослідити:

семантичне ядро та використані ключові слова;

оформлення сторінки — іконки, скриншоти, відео, позиціонування;

івенти;

функціональність апки — які рішення є в них, а у вас відсутні.

Важливо враховувати, що навіть якщо певні функції не впливають безпосередньо на позиції в сторах, вони впливають на утримання користувачів. А от це вже важливо для ранжування.

Після збору інформації по інсталлам виконайте наступні кроки.

Зведіть дані в таблицю. Побудуйте кругову діаграму, щоб візуалізувати частки ринку. Виділіть основні країни для таргетингу — особливо важливо для global-застосунків:

для глобальних апок — пріоритет для США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Канада, Корея;

— пріоритет для США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Канада, Корея; країни з низьким ВВП (Індія, Нігерія, В’єтнам) — менш пріоритетні;

для локальних продуктів (наприклад, українських) — збирайте конкурентів і аналізуйте ринок всередині країни.

Сфокусуйтесь на тих, хто задає тон у ніші — не витрачайте час на другорядних гравців.

Приклад: у березні 2025 року в App Store лідирує Monobank, за ним — ПУМБ і ПриватБанк.

Доля ринку українських банків в App Store

У Google Play ситуація інша — перший ПриватБанк, Monobank другий, а ПУМБ лише шостий. Такі нюанси важливо враховувати при виборі орієнтирів для оптимізації.

Доля ринку українських банків в Google Play

Як провести аналіз конкурентів правильно

Після того як ви відібрали головних гравців, виділіть час на глибше вивчення. Для аналізу використовуйте український інструмент Asolytics — він дає змогу швидко оцінити видимість, ключі, візуальні матеріали й рейтинг:

перегляньте кількість встановлень та середній рейтинг, низький рейтинг конкурента — це ваша точка зростання;

проаналізуйте видимість у пошуку — скільки ключових слів покриває конкурент і які в нього позиції;

перегляньте візуальну частину — які функції винесені наперед, як оформлено дизайн;

оцініть метадані — title, subtitle (App Store), заголовок і опис (Google Play);

зверніть увагу, які рішення в них працюють і як виглядають результати в пошуку.

Сильні конкуренти зазвичай уже мають опрацьовану семантику, тому їхній досвід можна використати, як основу для своєї стратегії. І навіть якщо хтось вийшов у топ завдяки рекламі, найчастіше саме ASO забезпечує стабільні позиції в пошуку.

Результати краще занотувати в таблицю, щоби бачити повну картину ринку. Це буде основа для розробки вашої ASO-стратегії — структурованої, аргументованої і орієнтованої на результат.

Крок 2. Збір семантичного ядра

Після аналізу конкурентів переходьте до практики — складання семантичного ядра. Навіть якщо у вас немає ASO-фахівця, базову роботу можна виконати самостійно.

З чого складається семантичне ядро

Ключові слова з метаданих конкурентів — аналізуємо заголовки, підзаголовки, опис. Пошукові підказки в сторах — система сама пропонує запити під час пошуку. Автоматичні рекомендації ASO-інструментів — наприклад, на базі позицій доданих конкурентів.

Рекомендую збирати не менше 100 релевантних ключових слів на одну країну. Цього обсягу зазвичай достатньо, щоби покрити попит і сформувати міцну основу для оптимізації.

Що робити із зібраними ключами

Після збору ключових слів важливо правильно з ними попрацювати. Ось базовий алгоритм дій:

зібрати максимум запитів — релевантних, частково релевантних і навіть сумнівних;

провести чистку — видалити зайві, об’єднати дублі, відсортувати за частотою;

створити базову структуру семантики для подальшого використання в метаданих.

Сучасні ASO-інструменти допомагають автоматизувати цю роботу, особливо на етапі збору ключів. Але якісна ручна перевірка й чистка все ще важливі.

Приклад списку ключових слів для криптогаманця в інструменті Asolytics

Лайфхак для App Store. Запустіть рекламну кампанію Apple Ads у режимі Discovery Campaigns. Вимкніть усі ключі, наявні у вашому ядрі, і дозвольте системі підібрати нові. Це дасть змогу знайти нові запити, які ви ще не використовуєте в просування, й доповнити семантичне ядро.

Крок 3. Формування метаданих

Це один із найвпливовіших елементів ASO.

Покроковий підхід до роботи з метаданими

Зберіть ключові фрази — список зібраних на попередньому етапі запитів. Розбийте фрази на слова — виділіть окремі ключові елементи. Порахуйте частоту кожного слова — чим частіше воно трапляється у фразах, тим вищий його пріоритет. Пріоритезуйте слова за частотою та популярністю. Складіть заголовок і підзаголовок, використовуючи найсильніші слова. Заповніть поле keywords в App Store, якщо доступне. У Google Play — оптимізуйте короткий і повний опис. Не використовуйте чужі бренди в назві — лише в полі keywords (тільки App Store). Покрийте залишкові ключі в інших текстових блоках.

Наведу приклад, як працює розбивка фраз на слова.

Є список ключових фраз — наприклад, buy bitcoin online, crypto wallet app, secure crypto storage. Кожну фразу розбиваємо на окремі слова: buy, bitcoin, online, crypto, wallet, app, secure, storage. Далі підраховуємо, скільки разів кожне з них трапляється у фразах. Наприклад, wallet входить у 40 фраз із сумарною популярністю 1600.

Це допомагає визначити «якірні» слова, які найсильніше впливають на охоплення ключових запитів. Саме вони мають з’явитися в назві, підзаголовку, полі keywords або в описі застосунку.

Приклад підібраних ключових слів і фраз

Використовуйте крослокалізації для розширення охоплення

App Store дає використовувати одразу кілька локалізацій (локалей) — мовних версій сторінки застосунку. Це дає змогу суттєво розширити охоплення ключових слів.

Локаль — це окрема мовна версія сторінки застосунку, яка індексується в певному регіоні. Усього доступно 39 локалей, і кожна з них працює незалежно.

Наприклад, в Україні індексуються одразу чотири локалі:

English (US);

English (UK);

Українська;

російська (можна заповнювати українськими ключами).

Це означає, що лише для України можна використати чотири окремі набори ключів — а отже, вчетверо збільшити кількість індексованих запитів.

Деякі локалі індексуються одразу в декількох країнах. Такі локалі називаються крослокалями. Наприклад, якщо ви вписуєте ключі в локаль English (UK), всі вони будуть індексуватися і в Німеччині. Це і є суть крослокалізації: для кожної країни варто використовувати ті мовні налаштування, які враховуються пошуком у її регіоні.

Більшість апок, що приходять на аудит, мають базову помилку — не використовують доступні крослокалі. Через це застосунок втрачає 50–70% потенційного охоплення. Просто додайте локалі — і вже на наступний день побачите результат у позиціях.

Підготували таблицю RadASO з крослокалями — переходьте, дивіться, та забирайте в роботу.

Крок 4. Створення графіки

Графічні елементи — один із ключових чинників, що впливає на рішення користувача встановити застосунок.

З чого почати:

проаналізуйте десять найближчих конкурентів;

зафіксуйте тренди, що працюють у ринку, навіть якщо це не прямі конкуренти;

занотуйте цікаві ідеї — далі з них формуються гіпотези.

«Замінити перший скриншот», «додати інший напис», «поміняти фон», «вставити обличчя людини», «додати функціонал» — усе це гіпотези.

Після створення нової графіки запустіть A/B-тестування: 50% користувачів бачать один варіант, інші — другий. Переможе той, який покаже вищу конверсію.

Ключова мета — не краса, а ефективність: користувач має одразу зрозуміти, у чому цінність застосунку.

Продемонструю на конкретних прикладах.

Монобанк: ми тестували скриншоти із social proof. Результат приблизно рівний, але це дало оцінити ефективність різних повідомлень.

Iron Wallet: редизайн зробив скриншоти чистішими, сучаснішими. A/B-тест показав перемогу оновленого варіанту.

Shkaf: прибрали дрібні заголовки, позбулися розділення екрану — і користувачі частіше обирали нову версію. A/B-тест підтвердив результат.

Крок 5. Утримання користувачів і збільшення повернень

Далі — кілька порад для залучення й утримування юзерів.

Події

Одна з найефективніших тактик у сучасному ASO — робота з івентами, котрі можна створювати всередині магазинів:

в App Store це In-App Events ;

; у Google Play — Promotional Content.

Суть одна: ви показуєте щось цікаве про ваш застосунок прямо в сторі — на сторінці, у результатах пошуку, а іноді навіть у редакторських добірках.

Завдяки подіям можна:

підвищити видимість застосунку в сторах;

потрапити в окремі добірки, які бачать тисячі користувачів;

мотивувати до повернення старих користувачів і привертати нових.

Декілька прикладів із нашої практики.

Monobank: івент, що підсвічує нові можливості банку.

Auto.Ria: ми створили івент до чорної п’ятниці — оформили банери (горизонтальний і вертикальний), і кампанія отримала високий охват та конверсію.

Докладніше про In-App Events і Promotional Content читайте в гайді.

Онбординг

Екрани, які бачить користувач при першому знайомстві із застосунком, мають велике значення.

Онбординг-екрани спортивного застосунку Strava

Онбординг має чітко показувати цінність вашого продукту. Якщо у вас є платні функції — саме на цьому етапі вирішується: підписатись, скористатися тріалом чи вийти.

Push-сповіщення

Короткі повідомлення, що з’являються на екрані смартфона без відкриття застосунку й привертають більше уваги, ніж інші канали. Пуші — один із найефективніших способів повернути неактивних користувачів.

Приклад пуш-повідомлень

Приблизно 65% користувачів, які дозволили надсилання пуш-сповіщень, повертаються в застосунок протягом 30 днів.

Аналізуйте, як конкуренти використовують цей інструмент — це дасть багато ідей для вашої комунікації.

Іконка на девайсі

З часом користувачі звикають до іконки застосунку на своєму пристрої. Її періодична зміна пожвавлює інтерес до вашого продукту.

Приклад Duolingo: бренд регулярно оновлював іконку у 2023–2024 роках, і це працює — користувачі цікавляться оновленнями.

Підбірка іконок Duolingo

Рекомендація — змінювати іконку раз на квартал.

Тренди оптимізації застосунків у 2025

Щоби залишатись у топі, важливо не тільки слідувати базовим принципам, а й адаптуватися до нових викликів. Ось ключові тренди, які визначають стратегії у 2025 році.

Брендові запити домінують у видачі

У багатьох нішах користувачі дедалі частіше вводять назви брендів, а не загальні запити. Наприклад, замість «криптогаманець» вони шукають Binance чи Trust Wallet:

брендові запити мають високий рівень впізнаваності, але й нижчу конверсію для сторонніх застосунків;

однак за даними Apple Ads 5–10% користувачів можуть встановити й конкурентний продукт — тому варто індексуватись і за чужими брендами.

Користувачі починають пошук із AI

Платформи на кшталт ChatGPT змінюють поведінку користувачів:

замість відкривати App Store чи Google Play, вони запитують у штучного інтелекту підбірки сервісів;

AI одразу формує список із лінками — органічний трафік у сторах починає зменшуватись.

Це не катастрофа, але нова реальність, до якої потрібно адаптуватися.

Стори теж використовують AI

Apple оновив алгоритми в лютому та навесні 2025 року, впровадивши персоналізовану видачу. Google Play рухається в тому ж напряму — ранжування дедалі більше адаптується під інтереси користувача.

Це означає, що старі підходи — зокрема шаблонне заповнення метаданих — працюють гірше, тому потрібна глибша персоналізація.

Нові формати й нові можливості

Google Play анонсував підтримку вертикальних відео — це змінить підхід до скриншотів і презентації продукту. Google також додає вкладку «Колекції» — застосунок зможе показувати товари прямо у сторі, як у вебпошуку.

Apple, імовірно, запустить окремий магазин для ігор — загальний ринок зміниться, навіть якщо безпосередньо вас це не торкнеться.

ASO сьогодні — це не лише ключі. Це також:

онбординг і пейволи;

пуш-сповіщення та робота з іконкою;

регулярні івенти та аналітика користувацької поведінки.

Тільки в комплексі ці дії дають результат — підвищення видимості, зростання інсталяцій, утримання користувача й прибуток.

Висновки