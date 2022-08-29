10 відмінностей у графіці App Store і Google Play

Ми в агентстві Netpeak RadASO на власному досвіді знаємо всі нюанси графічного ASO в сторах, і із заплющеними очима можемо відрізнити, для якої саме платформи готували графіку. Гаразд, про заплющені очі трохи перебільшили, а от про кількість знань — точно ні. Склала ТОП-10 основних відмінностей між графікою App Store і Google Play, щоб ви мали можливість швидко та по суті отримати найважливішу інфу під час оптимізації графіки для свого додатку. Почнемо!
Недостатньо просто взяти і створити мобільний додаток, щоб одержати з нього прибуток:) Необхідно ще докласти зусиль, щоб користувачі змогли знайти вашу гру або застосунок і завантажити його на свій пристрій. Цим якраз і займається ASO-спеціаліст. Його основна задача — примножити трафік, збільшити конверсію і покупки. При цьому неможливо обійтись без регулярної текстової і графічної оптимізації. Текстове ASO збільшує видимість вашого додатку у пошуку, а графічне — підвищує конверсію з показів чи переглядів у завантаження.
Частіше за все з мобільними додатками різної тематики доводиться працювати в App Store і Google Play. Деякі графічні рекомендації однакові для обох сторів, а деякі мають суттєві відмінності. Розглянемо особливості кожного з магазинів детально.
Як відображається мобільний додаток в iOS і Android
За своєю специфікою App Store і Google Play відрізняються передусім різним відображенням як у пошуку, так і на сторінці застосунку. Тож, як виглядає сторінка застосунку, якщо містить:
- Вертикальні скріншоти.
- Горизонтальні скріншоти.
- Відео+скріншоти.
Бонус: якщо шукати застосунок в Google Play за брендовим запитом, у пошуку будуть відображатись скріншоти.
10 відмінностей у графіці мобільних додатків в App Store і Google Play
Оскільки графічні елементи у різних сторах відображаються по-різному, відповідно вони по-різному впливають на вибір користувача.
Саме тому базові вимоги до їхньої оптимізації відрізняються:
|
App Store
|
Google Play
|
1. Іконка
|
Важлива, але не менш ніж відео зі скріншотами, оскільки вони займають більшу частину екрану
|
В пошуку відображається поруч з іншими іконками, тому безпосередньо впливає на вибір користувача
|
2. Іконка
|
Одна іконка на всі локалі
|
Можна локалізувати під кожну країну
|
3. Скріншоти
|
Від 1 до 10, орієнтація — будь-яка
|
Від 2 до 8, орієнтація — будь-яка
|
4. Скріншоти
|
Вертикальні: видимість — перші три;
|
Вертикальні: видимість — перші чотири;
|
5. Скріншоти
|
Великі, добре видно , добре видно зміст
|
Менші, написи розглянути досить складно
|
6. Відео
|
До трьох роликів
|
Один ролик, який попередньо треба розмістити на youtube
|
7. Відео
|
Будь-яка
|
Пріоритет — горизонтальна
|
8. Відео
|
Програється автоматично протягом 30 секунд, без звуку
|
Запускається лише вручну
|
9. Обкладинка застосунку
|
Відображається на сторінці застосунку і на сторінці розробника
|
Немає
|
10. Оновлення графіки
|
Тільки після релізу
|
В будь-який момент
Загальні рекомендації до графіки мобільних застосунків в App Store і Google Play
Не зважаючи на деякі відмінності, є загальні правила і рекомендації до графічних елементів застосунку в обох сторах:
- Іконка — без зайвих деталей, відображає суть застосунку. Гармоніює з іншими іконками категорії, проте вирізняється серед них.
- Усі графічні елементи відповідають пошуковим запитам, за якими просувається мобільний додаток.
- Головна інформація про програму та її основний функціонал відображається на перших скріншотах.
- На скріншотах важливо показати не лише функціонал, а й цінність програми, та її конкурентні переваги.
- Усі написи мають бути короткими, лаконічними, з великим шрифтом.
- Уникайте дрібних елементів або використовуйте зумування, щоб їх виділити.
- На скріншотах обов'язково потрібно показувати GamePlay гри або інтерфейс програми.
- Не дублюйте інформацію на іконці, скріншотах та банері, всі графічні складники повинні доповнювати один одного, а не повторювати.
- Відео є необов'язковим елементом, проте його наявність іноді значно впливає на конверсію.
- Графічні складники потрібно локалізувати, адже кожна країна має свої особливості.
- Слідкуйте за трендами візуальної оптимізації і дотримуйтесь їх.
- Правила сторів періодично оновлюються — вивчайте і не порушуйте їх.
- Не бійтеся експериментів та тестів, адже у досконалості немає меж.
У сучасному світі без мобільних додатків обійтися просто неможливо. Однак і конкуренція у різних нішах значно збільшилася. Тому важливо дотримуватися всіх основних правил і постійно працювати над додатком не тільки зсередини, а й просувати його в сторах, тим самим збільшуючи його видимість і конверсію.
Локалізація тексту: Катерина Кальнова, Netpeak RadASO
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Інструкція-пам’ятка з графічного ASO
Графічне ASO є оптимізацією всіх графічних елементів на сторінках сторів. Зображення завжди притягують увагу, тому основна ціль графічної оптимізації, звичайно ж, збільшення конверсії.
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