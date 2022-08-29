10 відмінностей у графіці App Store і Google Play

Ми в агентстві Netpeak RadASO на власному досвіді знаємо всі нюанси графічного ASO в сторах, і із заплющеними очима можемо відрізнити, для якої саме платформи готували графіку. Гаразд, про заплющені очі трохи перебільшили, а от про кількість знань — точно ні. Склала ТОП-10 основних відмінностей між графікою App Store і Google Play, щоб ви мали можливість швидко та по суті отримати найважливішу інфу під час оптимізації графіки для свого додатку. Почнемо!

Недостатньо просто взяти і створити мобільний додаток, щоб одержати з нього прибуток:) Необхідно ще докласти зусиль, щоб користувачі змогли знайти вашу гру або застосунок і завантажити його на свій пристрій. Цим якраз і займається ASO-спеціаліст. Його основна задача — примножити трафік, збільшити конверсію і покупки. При цьому неможливо обійтись без регулярної текстової і графічної оптимізації. Текстове ASO збільшує видимість вашого додатку у пошуку, а графічне — підвищує конверсію з показів чи переглядів у завантаження.

Частіше за все з мобільними додатками різної тематики доводиться працювати в App Store і Google Play. Деякі графічні рекомендації однакові для обох сторів, а деякі мають суттєві відмінності. Розглянемо особливості кожного з магазинів детально.

Як відображається мобільний додаток в iOS і Android

За своєю специфікою App Store і Google Play відрізняються передусім різним відображенням як у пошуку, так і на сторінці застосунку. Тож, як виглядає сторінка застосунку, якщо містить:

Вертикальні скріншоти.

Горизонтальні скріншоти.

Відео+скріншоти.

Бонус: якщо шукати застосунок в Google Play за брендовим запитом, у пошуку будуть відображатись скріншоти.

10 відмінностей у графіці мобільних додатків в App Store і Google Play

Оскільки графічні елементи у різних сторах відображаються по-різному, відповідно вони по-різному впливають на вибір користувача.

Саме тому базові вимоги до їхньої оптимізації відрізняються:

App Store Google Play 1. Іконка

вплив на вибір користувача Важлива, але не менш ніж відео зі скріншотами, оскільки вони займають більшу частину екрану В пошуку відображається поруч з іншими іконками, тому безпосередньо впливає на вибір користувача 2. Іконка

локалізація Одна іконка на всі локалі Можна локалізувати під кожну країну 3. Скріншоти

кількість, орієнтація Від 1 до 10, орієнтація — будь-яка Від 2 до 8, орієнтація — будь-яка 4. Скріншоти

найважливіші ті, які видно до прокрутки Вертикальні: видимість — перші три;

Горизонтальні: видимість — тільки перший. Вертикальні: видимість — перші чотири;

Горизонтальні: видимість — тільки перший. 5. Скріншоти

розмір Великі, добре видно , добре видно зміст Менші, написи розглянути досить складно 6. Відео

кількість До трьох роликів Один ролик, який попередньо треба розмістити на youtube 7. Відео

орієнтація Будь-яка Пріоритет — горизонтальна 8. Відео

автоматичне відтворення Програється автоматично протягом 30 секунд, без звуку Запускається лише вручну 9. Обкладинка застосунку

наявність Відображається на сторінці застосунку і на сторінці розробника Немає 10. Оновлення графіки Тільки після релізу В будь-який момент

Загальні рекомендації до графіки мобільних застосунків в App Store і Google Play

Не зважаючи на деякі відмінності, є загальні правила і рекомендації до графічних елементів застосунку в обох сторах:

Іконка — без зайвих деталей, відображає суть застосунку. Гармоніює з іншими іконками категорії, проте вирізняється серед них. Усі графічні елементи відповідають пошуковим запитам, за якими просувається мобільний додаток. Головна інформація про програму та її основний функціонал відображається на перших скріншотах. На скріншотах важливо показати не лише функціонал, а й цінність програми, та її конкурентні переваги. Усі написи мають бути короткими, лаконічними, з великим шрифтом. Уникайте дрібних елементів або використовуйте зумування, щоб їх виділити. На скріншотах обов'язково потрібно показувати GamePlay гри або інтерфейс програми. Не дублюйте інформацію на іконці, скріншотах та банері, всі графічні складники повинні доповнювати один одного, а не повторювати. Відео є необов'язковим елементом, проте його наявність іноді значно впливає на конверсію. Графічні складники потрібно локалізувати, адже кожна країна має свої особливості. Слідкуйте за трендами візуальної оптимізації і дотримуйтесь їх. Правила сторів періодично оновлюються — вивчайте і не порушуйте їх. Не бійтеся експериментів та тестів, адже у досконалості немає меж.

У сучасному світі без мобільних додатків обійтися просто неможливо. Однак і конкуренція у різних нішах значно збільшилася. Тому важливо дотримуватися всіх основних правил і постійно працювати над додатком не тільки зсередини, а й просувати його в сторах, тим самим збільшуючи його видимість і конверсію.

Локалізація тексту: Катерина Кальнова, Netpeak RadASO