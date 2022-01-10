Кто такой ASO-специалист и чем выгодно освоить эту новую профессию в 2022 году

Рассказываем о хорошем варианте для смены карьеры: вы можете научиться продвигать мобильные приложения в App Store, Google Play и благодаря этому устроиться на работу в комфортную для вас IT-компанию или брать заказы на фрилансе.

Высшее образование, знание программирования и какие-то другие специфические навыки для учебы на ASO-специалиста не требуются.

Нужны только базовая адекватность, желание что-то изменить в своей жизни и около трех месяцев на занятия и практику в свободное от основной работы время.

Начинающие ASO-специалисты зарабатывают от $350 в месяц. Более опытные — $2000-3000.

Вакансия из телеграм-канала «ASO работа»

При этом конкуренция на рынке труда очень невысокая. Почему с этой профессией сложилась такая необычная ситуация — мы сейчас расскажем. Статью комментируют два эксперта из агентства RadASO: Александр Лозенко (Head of Rad ASO) и тимлид Максим Мельник.

Коротко: почему рынок мобайла это новая нефть

Для многих людей в десятках стран телефон стал неотъемлемой частью жизни, а пандемия только усилила этот эффект.

Во всем мире люди адаптировались к пандемии через переход на жизнь в мобайле. Лекси Сидоу, руководитель маркетинговых исследований аналитической компании App Annie

Вот так выглядит ежегодный рост выручки (в миллиардах долларов) от мобильных приложений в исследовании Statista:

Колонки прибылей до 2021 года — это факты, а 2022 и 2023 год — прогнозы.

Сотрудники Statista говорят, что если ничего не изменится, к 2023 году объем рынка достигнет $1 трлн.

А причём тут ASO-специалисты?

О, ещё как причем! Разработчики загружают в Google Play около 100 тысяч новых приложений ежемесячно, а в AppStore — около 30 тысяч.

Но создатели и владельцы мобильных приложений могут заработать на них, только если пользователи находят и скачивают эти приложения. Если приложение затерялось среди сотен тысяч других — никакой прибыли нет.

Поэтому появилась острая потребность в людях, которые будут продвигать мобильные приложения по соответствующим запросам пользователей в App Store и Google Play.

Например, вы хотите найти приложение для фитнеса: заходите в App Store и набираете в поиске «фитнес». Затем видите предлагаемый вам список. В этот список приложения попадают не просто так — над этим потрудился конкретный человек.

Поисковая выдача App Store

Профессия получила название «ASO-специалист» — сокращение от App Store optimization specialist.

Cначала всех создателей приложений (которые хотели на них заработать) интересовал в первую очередь App Store. По статистике, владельцы айфонов тратят больше денег на мобильные покупки. Но потом название «прилипло». Сегодня ASO-специалист — человек, который продвигает приложения и за пределами экосистемы Apple.

Смартфоны существуют не первое десятилетие. Почему профессия ASO-специалиста актуальна именно сейчас?

Мобайл начал «перетягивать одеяло» на себя только в последние 5-6 лет. Как видно из инфографики Statista, в 2014 году прибыль от мобильных приложений составила около 97 миллиардов долларов, а в 2021 году уже 693 миллиарда. Это семикратный рост, практически по 100% в год.

Кроме того, Apple запустила внутреннюю рекламу приложений — Apple Search Ads — только в 2016 году. То есть профессии ASO-специалиста в буквальном смысле всего 5-6 лет.

В 2010 году, если предприниматель инвестировал в продвижение сайта (SEO) условных 300 долларов, он не всегда понимал, зачем это вообще нужно. Скорее, это было «модно», знакомые порекомендовали. Сейчас рынок онлайн-рекламы сформирован, не нужно кого-то насильно убеждать в том, что это работает. Есть больше клиентов с деньгами. Многие компаний хорошо понимают, что онлайн это классно, особенно с учётом пандемии. Заказчики хотят покупать услугу ASO, но специалистов по продвижению мобильных приложений пока что мало. ASO сегодня — это такая нефть в диджитале. Александр Лозенко, Head of RadASO

Чем конкретно занимается ASO-специалист

1. Следит, чтобы приложение соответствовало официальным требованиям маркетов: можете посмотреть на правила App Store и Google Play.

2. Изучает конкурентов:

смотрит, в каких «локалях» (странах и локализациях) они работают, из каких стран скачивают их приложения и делают в них покупки. Для такого анализа есть специальные сервисы;

cмотрит, по какой семантике продвигаются приложения конкурентов. Семантика — это те самые ключевые запросы (вроде «фитнес» или «сказки для ребенка»), которые вводят люди в поиск;

изучает скриншоты, иконки, текстовое описание приложений конкурентов.

3. На основании официальных правил и анализа конкурентов ASO-специалист заполняет карточку приложения в маркете, а также составляет технические задания другим исполнителям.

Например, он ставит задачу дизайнеру нарисовать яркую, привлекающую иконку и подробно описывает, как это сделать.

4. Когда карточка приложения оформлена и оно опубликовано в маркете, ASO-специалист смотрит на аналитику — что сработало, а что нет.

Исходя из этого он составляет список гипотез «что исправить/улучшить». Например, он может экспериментировать с иконкой, чтобы найти самый эффективный вариант.

Все эти иконки нарисованы не просто так: их многократно тестировали

ASO-специалист — это менеджер приложения. Он думает и анализирует, как выделить приложение из огромного количества похожих.

Какие навыки и качества необходимы начинающему ASO-специалисту

Рассказывает Максим Мельник, тимлид агентства RadASO.

Хард-скиллы — профессиональные навыки

Базовые знания по по ASO. Что такое мобильные маркеты, семантическое ядро, метаданные, чем отличаются алгоритмы App Store и Google Play.

Софт-скиллы — личностные навыки

Способность к выявлению причинно-следственных связей. Пример: сделали релиз приложения с метаданными на базе семантического ядра. После этого что-то произошло: например, выросли позиции. Что это дало? Надо копать глубже. Сам рост позиций ни о чём не говорит. Нужно понимать, выросло ли количество установок и показов мобильного приложения.

Следующий уровень: куда копать, если, допустим, выросло количество установок. Выросло ли количество покупок? Поменялась ли конверсия? Все это нужно исследовать и находить причинно-следственные связи. Связи могут быть где угодно, в том числе неочевидные.

Например, вы открываете аналитику и видите резкий всплеск, хотя никаких обновлений не было. О приложении могла написать Бритни Спирс и это дало такой эффект.

Если связей не находить, будут делаться неправильные выводы и приложение не будет развиваться.

Высокая самообучаемость и самостоятельность. Задавать вопросы это хорошо. Но не нужно ждать, что кто-то будет постоянно проверять тебя, вычищать семантическое ядро и так далее. Иногда я вижу, что специалист мог бы решить вопрос сам, не привлекая меня. Тогда я спрашиваю: «Что бы ты сделал, если бы меня здесь не было?».

Креативность. Если человек работает с графикой, делает AB-тесты, то он должен уметь составлять гипотезы. Например, специалист предполагает, что изменение фона с чёрного на белый увеличит конверсию приложения.

Стрессоустойчивость. Когда работаешь с проектом, может случиться так, что после твоей работы стало хуже. Это демотивирует, влияет на рабочие процессы. Но это нормально: иногда мы ошибаемся, иногда алгоритм повёл себя не так, как мы планировали.

Английский язык. Английский не ниже Intermediate нужен уже новичкам. чтобы составлять метаданные на разные локализации. Например, в App Store есть 39 локализаций.

Если приложение рассчитано на весь мир, а не конкретную страну, мы всегда заполняем метаданные и заголовки на английском. То есть мы делаем локализации на США, UK, Канаду, Австралию. В 90% случаев метаданные придётся заполнять ASO-специалисту.

Речь идет не об разговорном английском, а именно о письменном. Необходим хороший словарный запас, чтобы уметь комбинировать разными способами ключевые слова в одной фразе.

Где почитать про ASO

Самый крупный телеграм-канал и чат по этой тематике — Rad ASO (создатель канала Радомир Новкович основал одноименное агентство). ASO & ASA Channel — канал с полезными новостями и лайфхаками. Ещё один канал с новостями и советами — ASO Vk Team. AppTractor — медиа о разработке и продвижении мобильных приложений. Рубрика «Мобайл» в Netpeak Journal.

Запомнить

ASO-специалист — востребованная профессия. Новичок с базовыми знаниями может быстро устроиться на работу и получать от $350 в месяц, а средняя медианная зарплата при 6 месяцах практики — $1000.

Этот рынок очень молодой и быстрорастущий. Чтобы освоить профессию, не нужно высшего образования — это может сделать как студент, так и взрослый человек, который хочет сменить профессию.

Важные личностные навыки для ASO-специалиста: способность к анализу, самообучаемость, креативность, стрессоустойчивость. Желательно владение английским языком не ниже Intermediate.

Если у вас остались какие-то вопросы об этой профессии — напишите в комментариях, наши эксперты вам ответят.

Читайте также: