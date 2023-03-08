Хто такий ASO-спеціаліст і чому варто опановувати цю професію у 2023 році?

Хто такий ASO-спеціаліст і чому варто опановувати цю професію у 2023 році?

У цій свіженькій статті ми розповімо вам про цікавий варіант для зміни кар’єри: ви можете навчитися просувати мобільні застосунки в App Store, Google Play і використати цю навичку, щоб знайти роботу в IT-компанії або взяти собі фріланс-проєкти.

Щоб стати ASO-спеціалістом, не потрібна вища освіта, знання програмування чи будь-які інші специфічні скіли. Достатньо лише базової адекватності, бажання щось змінити у своєму житті та близько трьох місяців для занять і практики у вільний від основної роботи час.

Молодші ASO-спеціалісти можуть заробляти від $400 на місяць, а більш досвідчені — $2000-3000. Зарплата ASO-спеціаліста в Україні може варіюватися в залежності від різних факторів, таких як розмір компанії, рівень досвіду, місцезнаходження та конкретні обов’язки на роботі. При цьому конкуренція на ринку праці дуже низька. Зараз ми пояснимо, чому в цій професії склалася така незвичайна ситуація.

Коротко про те, чому мобільний ринок — це вікно можливостей





Для багатьох людей по всьому світу телефон став невід’ємною частиною життя, і пандемія лише посилила цей ефект.





Люди в усьому світі адаптувалися до пандемії – більша частина життя умістилася в смартфоні.



Лексі Сайдоу, керівник відділу маркетингових досліджень аналітичної компанії App Annie



Ось як виглядає щорічне зростання доходів (у мільярдах доларів) від мобільних додатків у дослідженні Statista:

Колонки з доходами до 2022 року — це факти, а 2023-2025 роки — прогнози.

За даними Statista, якщо нічого не зміниться, ринок мобільних застосунків сягне понад 500 мільярдів до кінця 2023 року.

Але яке відношення до цього мають ASO-спеціалісти?

Саме вони і відіграють вирішальну роль!

Щомісяця розробники завантажують близько 100 000 нових застосунків в Google Play і близько 30 000 в App Store.

Однак девелопери та власники застосунків можуть заробляти гроші на них лише тоді, коли користувачі знаходять і завантажують їх. Якщо додаток загубиться серед сотень тисяч інших, прибутку не буде. Ось чому зростає потреба в людях, які можуть просувати мобільні застосунки за відповідними запитами користувачів в App Store та Google Play.

Наприклад, якщо ви хочете знайти додаток для фітнесу, ви заходите в App Store і вводите в пошуковий рядок «fitness». Додатки, які з’являються в результатах пошуку, опнинились там зовсім не випадково, а завдяки наполегливій праці конкретної людини.

Результати пошуку в App Store і Google Play

Професія отримала назву «ASO-спеціаліст», що розшифровується як «спеціаліст з оптимізації App Store (App Store Optimization)».

Спочатку всіх розробників мобільних застосунків (які хотіли на них заробити) цікавив насамперед App Store. За статистикою, саме власники айфонів витрачають більше грошей на мобільні покупки.



Але потім назва прижилася, і сьогодні ASO-спеціаліст — це людина, котра займається просуванням застосунків як всередині екосистеми Apple, так і за її межами.

Смартфони існують вже більше десяти років. Чому ж професія ASO-спеціаліста актуальна саме зараз?

Мобільні застосунки набули популярності лише в останні 6-7 років. Як бачимо з інфографіки від Statista, у 2017 році дохід від мобільних застосунків становив близько $177 мільярдів, а у 2022 році — $469 мільярдів.

Більше того, Apple запустила внутрішню рекламу в застосунках — Apple Search Ads — лише у 2016 році. Отже, професії ASO-спеціаліста всього 5-6 років

Що ж саме робить ASO-спеціаліст?

Стежить, щоб мобільний застосунок відповідав офіційним вимогам сторів App Store і Google Play. Вивчає конкурентів:

дивиться, в яких «локалях» (країнах і мовних локалізаціях) вони працюють, користувачі з яких країн завантажують їхні застосунки і роблять у них покупки. Для такого аналізу існують спеціальні сервіси;

дивиться, за якою семантикою просуваються застосунки конкурентів. Семантика — це ті самі ключові запити (на кшталт «фітнес» або «казки для дітей»), які користувачі вводять у поле пошуку;

аналізує скріншоти, іконки, текстовий опис застосунків конкурентів.





3. На підставі офіційних правил і аналізу конкурентів ASO-спеціаліст заповнює картку застосунку у сторі, а також складає технічні завдання іншим виконавцям.Наприклад, він ставить завдання дизайнеру намалювати яскраву іконку, що привертає увагу, і детально описує, як це зробити.

4. Коли картку застосунку оформлено і його опубліковано у сторі, ASO-спеціаліст робить аналіз, а з нього — висновки, що спрацювало, а що ні. Виходячи з цього він складає список гіпотез «що виправити/покращити». Наприклад, він може експериментувати з іконкою, щоб знайти найефективніший варіант.

Всі ці іконки пройшли багаторазове тестування.

До прикладу, є 10 ключових відмінностей у графіці App Store і Google Play.

Простими словами, ASO-спеціаліст — це менеджер застосунку. Саме він аналізує і продумує стратегію, як виділити ваш застосунок із величезної кількості схожих.

Які навички та якості необхідні ASO-спеціалісту на старті кар’єри?

Максим Мельник, Team Leader агенції RadASO:

Хард-скіли — професійні навички.

Базові знання ASO. Що таке мобільні маркети, семантичне ядро, метадані, чим відрізняються алгоритми App Store і Google Play.

Софт-скіли — особистісні навички.

Здатність до виявлення причинно-наслідкових зв’язків. Приклад: зробили реліз застосунку з метаданими на базі семантичного ядра. Після цього бачимо певні зміни: наприклад, зросли позиції. Що це дало? Треба копати глибше. Саме зростання позицій ні про що не говорить. Потрібно розуміти, чи зросла кількість встановлень і показів мобільного застосунку.





Наступний рівень — дослідити, чи призвело збільшення кількості встановлень до збільшення кількості покупок або чи змінився коефіцієнт конверсії. Важливо знайти причинно-наслідкові зв’язки між цими показниками. Ці зв’язки можуть бути де завгодно, і вони, зокрема, неочевидні.





Наприклад, ви відкриваєте аналітику і бачите різке зростання встановлень, хоча жодних оновлень не було. Про застосунок могла написати Брітні Спірс, і це дало такий ефект. Якщо таких зв’язків не знаходити, робитимуться неправильні висновки, і застосунок не розвиватиметься.





Висока здатність до самоосвіти і самостійність.

Ставити запитання –— це добре. Але не потрібно чекати, що хтось буде постійно перевіряти тебе, вичищати семантичне ядро тощо. Іноді я бачу, що фахівець міг би вирішити питання сам, не залучаючи мене. Тоді я запитую: «Що б ти зробив, якби мене тут не було?».



Креативність.

Якщо людина працює з графікою, робить AB-тести, то вона має вміти складати гіпотези. Наприклад, фахівець припускає, що зміна фону з чорного на білий збільшить конверсію застосунку.





Стресостійкість.

Коли працюєш із проєктом, може статися так, що після твоєї роботи стало гірше. Це демотивує, впливає на робочі процеси. Але це нормально: іноді ми помиляємося, іноді алгоритм повівся не так, як ми планували.





Англійська мова.

Англійська не нижче Intermediate потрібна вже новачкам, щоб складати метадані на різні локалізації. Наприклад, в App Store є 39 локалізацій. Якщо застосунок розрахований на весь світ, а не конкретну країну, ми завжди заповнюємо метадані та заголовки англійською. Тобто ми робимо локалізації на США, UK, Канаду, Австралію. У 90% випадків метадані доведеться заповнювати ASO-спеціалісту.



Йдеться не про розмовну англійську, а саме про письмову. Необхідний хороший словниковий запас, щоб уміти комбінувати різними способами ключові слова в одній фразі.





Де можна почитати про ASO?

Найбільший телеграм-канал і чат з цієї тематики — Rad ASO (канал був створений Радомиром Новковичем, який також заснував агенцію RadASO). Ком’юніті ASO Stack (Phiture). «Мобайл» рубрика у Netpeak Journal.

Що слід запам’ятати

ASO-спеціаліст — професія, на яку є попит. Цей ринок дуже молодий і швидкозростаючий. Щоб освоїти професію, не потрібно вищої освіти — це може зробити як студент, так і доросла людина, яка хоче змінити сферу діяльності.