Виктор Фомин

Автор NJ c 2019
Позиция:
Маркетолог
Компания:
Netpeak
Откуда:
Ирак, Erbil
Об авторе:
Пишу, договариваюсь, учусь оптимизировать бизнес-процессы.

Мобайл
74501 19
Кто такой ASO-специалист и чем выгодно освоить эту новую профессию в 2023 году?
Бизнес
5096 18
Декрет или разочарование в научной карьере — истории специалистов, которые нашли себя в диджитале
Бизнес
54915 94
7 признаков некачественных онлайн-курсов
Бизнес
21837 79
Востребованные IT-профессии в Украине (кроме программирования): какие курсы выбрать в 2022 году
Бизнес
4219 21
Sad But True — телеграм-канал Андрея Чумаченко. Коротко и правдиво про бизнес, самоорганизацию и управление людьми
Бизнес
4917 22
Успокоить нельзя продать. Инструкция по ведению переговоров для B2B-сейлзов в период кризиса. Опыт FRACTAL
Мобайл
12989 40
Руководство для брендов по Playable Ads
Мобайл
9244 29
Продвижение мобильных игр — расшифровка терминов и аббревиатур
