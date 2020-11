Андрей Чумаченко — сооснователь интернет-маркетингового агентства Netpeak. В 2020 году оборот агентства составил €10 млн. Чтобы вырасти и стать одним из крупнейших в Восточной Европе, понадобилось более 10 лет развития компании, систематизации процессов. За это время Андрей работал в агентстве и копирайтером, и пиарщиком, и SMM-специалистом. Сейчас он — управляющий партнер и руководитель отдела маркетинга со штатом 30+ человек.

С 2019 года Андрей ведет телеграм-канал Sad But True, где делится проверенными лайфхаками по менеджменту, делегированию и операционке.

Андрей работает в агентстве 14 лет. Люди с таким опытом обычно всегда заняты и не очень публичны. Поэтому, когда есть возможность перенимать их опыт бесплатно — это хорошая помощь для профессионального и личностного развития, менторство.

Мы сделали подборку постов из канала Андрея: про работу с бесконечным списком задач, синдром самозванца и переключение внимания. Все остальное можно прочитать на канале и дать Андрею фидбэк — под каждым постом есть кнопки «огонь» и «вода».

Кроме того, каждую пятницу в Sad But True выходит рубрика «Что почитать на выходных» со ссылками на разные полезные материалы и новости.

В одном фильме с Джоном Траволтой, Хэлли Берри и Хью Джекманом был прекрасный монолог: “Have you ever heard of Harry Houdini? Well he wasn't like today's magicians who are only interested in television ratings. He was an artist. He could make an elephant disappear in the middle of a theater filled with people, and do you know how he did that? Misdirection. What the eyes see and the ears hear, the mind believes.”

Отвлечение внимания — один из важнейших инструментов в жизни любого человека, не обязательно управленца и бизнесмена.

Когда ваш ребенок расстраивается или падает — именно навык отвлечения внимания позволяет вам сделать так, чтобы он не плакал.

Когда по всем новостным каналам показывают, как президент ругает или увольняет начальника какой-то таможни, в противоположной части информационного спектра обязательно какой-то ресурс страны уходит в собственность очередному олигарху.

Когда сотрудник показывает вам отчет, делая акцент на 4 из 5 KPI, как-бы случайно умалчивая о пятом — он тоже активно использует этот навык.

Задача бизнеса — использовать misdirection правильно, в меру и вовремя. Отвлекать от слабых сторон и громко говорить о сторонах сильных.

Потому лучшая стратегия для маркетинга — не развивать вообще все направления (мы самые лучшие, самые быстрые, самые четкие и самые умные), а сконцентрироваться на самом сильном, чтобы отвлечь внимание от самого слабого.