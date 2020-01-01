Sad But True — телеграм-канал Андрея Чумаченко. Коротко и правдиво про бизнес, самоорганизацию и управление людьми

Андрей Чумаченко — сооснователь интернет-маркетингового агентства Netpeak. В 2020 году оборот агентства составил €10 млн. Чтобы вырасти и стать одним из крупнейших в Восточной Европе, понадобилось более 10 лет развития компании, систематизации процессов. За это время Андрей работал в агентстве и копирайтером, и пиарщиком, и SMM-специалистом. Сейчас он — управляющий партнер и руководитель отдела маркетинга со штатом 30+ человек.

С 2019 года Андрей ведет телеграм-канал Sad But True, где делится проверенными лайфхаками по менеджменту, делегированию и операционке.

Почему рекомендуем подписаться?

Андрей работает в агентстве 14 лет. Люди с таким опытом обычно всегда заняты и не очень публичны. Поэтому, когда есть возможность перенимать их опыт бесплатно — это хорошая помощь для профессионального и личностного развития, менторство.

Мы сделали подборку постов из канала Андрея: про работу с бесконечным списком задач, синдром самозванца и переключение внимания. Все остальное можно прочитать на канале и дать Андрею фидбэк — под каждым постом есть кнопки «огонь» и «вода».

Кроме того, каждую пятницу в Sad But True выходит рубрика «Что почитать на выходных» со ссылками на разные полезные материалы и новости.

Недосамооценка

Мне часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда сотрудник мог добиться намного лучшего результата, чем добился. Первая мысль — он плохой, тупой, не мотивированный. Но если копнуть глубже, то очень часто оказывается, что проблема в низкой самооценке. Чем выше скилл сотрудника, тем вероятнее у него развивается синдром самозванца. Опытный и умный сотрудник может считать, что просто не способен что-то сделать. Я нашел единственный действенный способ борьбы с этим синдромом – насильно заставлять сделать, а потом использовать результат как кейс для этого же человека. — Возьми у клиента отзыв о нашей работе. — Ну, я не уверен, что он его даст. Клиент сейчас в Дублине, там сейчас 8 вечера, пятница, ему точно не до меня. Я позвоню через две недели, когда он вернется и будет будний день и удобное время. Пока перенесу дедлайн. — Нет, возьми у клиента отзыв о нашей работе прямо сейчас. Такой диалог может длиться некоторое время и, обычно, в конце я просто требую это сделать и перестать препираться. Если клиент откажет — скриншот отказа будет считаться причиной переноса дедлайна. И, о чудо, в 9 случаях из 10 у сотрудника получается взять тот самый отзыв о нашей работе. Или подтверждение договора. Или оплату. Или что угодно другое. Важно в итоге сконцентрировать внимание на том, что именно у сотрудника это получилось, а не у меня получилось его заставить.

Как работать с бесконечным списком задач

В любой активно развивающейся компании у каждого сотрудника задач всегда должно быть больше, чем он способен сделать — это хорошо. Плохо, когда наоборот. Тем не менее, условно-бесконечный список задач может крайне негативно влиять на человека — демотивировать и нагонять ненужный стресс. Я руководствуюсь тремя вопросами, которые позволяют спокойно обрабатывать все входящие задачи и даже сделать большую часть из них: Срочность. Чаще всего постановщику задачи нужно получить результат максимально быстро, при этом адекватной причины на такую срочность может не быть. Первое, в чем нужно убедиться — что дедлайн по задаче выставлен реальный и ее точно необходимо закончить раньше озвученного срока. Важность. Опять же, для постановщика задачи она — самая важная. Но когда у тебя десятки входящих задач, они все не могут быть одинаково важными. Нужно разобраться в деталях — зачем нужно делать эту задачу, что она изменит или добавит в бизнес-процессы, каких других людей она коснется и так далее. Сложность. Это субъективная оценка исполнителя задачи — на сколько сложно будет сделать эту задачу? Ее можно сделать за 15 минут самостоятельно, или нужна работа целого департамента пару месяцев? Имея ответы на три этих вопроса можно очень легко сортировать все входящие задачи по приоритетам. Сперва я сортирую задачи по срочности, сверху – самые срочные. Задачи с одинаковой срочностью сортирую по важности — выше поднимаю более важные. Задачи с одинаковой срочностью и важностью сортирую по сложности — выше поднимаю самые простые. Так в первую очередь будут сделаны быстрые задачи, которые выполнить нужно срочно и это очень важно. Внизу списка окажутся задачи без дедлайнов (в стиле «было бы неплохо когда-то»), неважные и, при этом, максимально сложные. Такие задачи, скорее всего, не будут сделаны никогда.

Отвлечение внимания

В одном фильме с Джоном Траволтой, Хэлли Берри и Хью Джекманом был прекрасный монолог: “Have you ever heard of Harry Houdini? Well he wasn't like today's magicians who are only interested in television ratings. He was an artist. He could make an elephant disappear in the middle of a theater filled with people, and do you know how he did that? Misdirection. What the eyes see and the ears hear, the mind believes.” Отвлечение внимания — один из важнейших инструментов в жизни любого человека, не обязательно управленца и бизнесмена. Когда ваш ребенок расстраивается или падает — именно навык отвлечения внимания позволяет вам сделать так, чтобы он не плакал. Когда по всем новостным каналам показывают, как президент ругает или увольняет начальника какой-то таможни, в противоположной части информационного спектра обязательно какой-то ресурс страны уходит в собственность очередному олигарху. Когда сотрудник показывает вам отчет, делая акцент на 4 из 5 KPI, как-бы случайно умалчивая о пятом — он тоже активно использует этот навык. Задача бизнеса — использовать misdirection правильно, в меру и вовремя. Отвлекать от слабых сторон и громко говорить о сторонах сильных. Потому лучшая стратегия для маркетинга — не развивать вообще все направления (мы самые лучшие, самые быстрые, самые четкие и самые умные), а сконцентрироваться на самом сильном, чтобы отвлечь внимание от самого слабого.

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