За мессенджерами будущее — так говорили маркетологи лет пять назад. И вот сейчас новости, рассылки, личные блоги находятся здесь. Мы тоже там: переговоры, деловая переписка, уведомления из календаря Google , каналы по развитию профессиональных навыков сотрудников Netpeak — в мессенджере Telegram. Здесь же наши специалисты ведут свои каналы. Делюсь своим топом.

О чем: бизнес и управление собой/людьми/агентством.

Зачем подписываться: прокачивать свои софт скиллы.

Автор канала — Андрей Чумаченко, управляющий партнер и директор по маркетингу в Netpeak. Три раза в неделю Андрей публикует заметки про маркетинг, бизнес и управление агентством, основанные на собственном двенадцатилетнем опыте работы в Netpeak.

О чем: веб-аналитика.

Зачем подписываться: знать все и еще больше про веб-аналитику и язык R.

Этот канал ведет Алексей Селезнёв, руководитель нашего отдела аналитики, один из топовых авторов блога, автор статей на Хабре. Алексей публикует статьи, доклады и новости по языку R. А также он делится видеозаписями воркшопов, мастер-классами и докладами с конференций. Внезапно — всё по той же теме.



О чем: интернет-маркетинг.

Зачем подписываться: всегда оставаться в теме и первым узнавать новости из мира интернет-маркетинга.

Подборки статей, мануалы, чек-листы и другие полезные материалы по контекстной рекламе, SEO, мобайлу и веб-аналитике. Один пост в день. Без воды. Веду канал я, Ира — SMM-специалист в Netpeak .

О чем: канал забвения, или как это — быть редактором.

Зачем подписываться: отвлечься от шаблонных текстов и пострадать вместе с шеф-редактором блога Netpeak.

Канал ведет Георгий Рябой, шеф-редактор блога Netpeak. Нерегулярно, но с отборными шутками, которые мгновенно вызывают боль у тех, кто хоть раз работал журналистом, копирайтером или редактором.

О чем: ничего лишнего — только фан.

Зачем подписываться: мы подписаны, потому что Артём — наш руководитель.

Сложно поверить, но это канал Артёма Бородатюка, основателя Netpeak Group. Все что можно сказать, это — не смешно и без цензуры. Если с чувством юмора у вас все в порядке, пожалуйста, не подписывайтесь.

О чем: заметки путешественника со стажем.

Зачем подписываться: полюбить путешествия и свою страну еще больше.

Канал ведет Евгений Лата, директор по маркетингу в Serpstat. С большой любовью и вдохновением Женя делится своими впечатлениями о путешествиях не только по Украине, но и по всему миру.

О чем: здесь говорят о SEO, контекстной рекламе и маркетинге.

Зачем подписываться: узнать больше о поисковом продвижении.

Корпоративный канал многофункциональной SEO-платформы Serpstat. Екатерина Силютина, SMM-специалист, делится материалами по SEO, PPC и маркетингу. Если хочешь получать кейсы по интернет-маркетингу на Запад и в СНГ, тебе сюда.

О чем: все, что вы хотели узнать про App store optimization.

Зачем подписываться: быть в курсе последних новостей по продвижению мобильных приложений.



Канал ведет Радомир Новкович, CEO of Tonti Laguna Mobile. Автор публикует фишки, лайфхаки, кейсы и просто новости по поисковой оптимизации для AppStore и GooglePlay.

О чем: инсайты, кейсы, лайфхаки и вебинары — всё о SEO для специалистов.

Зачем подписываться: быть в курсе новостей из мира SEO и интернет-маркетинга. А также первыми узнавать о важных обновлениях и акциях от компании Netpeak Software.

Ребята из Netpeak Software делятся инсайтами и лайфхаками для SEO-специалистов и рассказывают о своих инструментах Netpeak Spider и Netpeak Checker.

О чем: маркетинг магазина на площадке etsy.com.

Зачем подписываться: узнать, как можно монетизировать хендмейд-хобби.

Татьяна Бондарь, SMM-специалист в Inweb, пишет о том, как открыть магазин на Etsy и с какими нюансами можно столкнуться. Таня делится своими инсайтами о развитии бизнеса на etsy — особеностями площадки, о которых можно знать только изнутри.

О чем: ивент-маркетинг.

Зачем подписываться: знать, как организовать лучшую конференцию, ведь у ребят на счету более 15 конференций и более 10000 участников из 20 стран мира.

Команда Octopus Events делится семилетним опытом проведения ивентов по интернет-маркетингу и не только. За это время ребята набили кучу шишек и теперь готовы делиться секретами и тонкостями организации и продвижения мероприятий .

Кстати, агентство Netpeak запустило услугу продвижения телеграм-канала: