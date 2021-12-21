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7 признаков некачественных онлайн-курсов

Виктор Фомин
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В группе компаний Netpeak Group есть онлайн-университет диджитал-профессий Choice 31, открывшийся в октябре 2021.

Когда команда универа общалась со студентами первых групп, то спрашивала их — о чём они хотели узнать, когда искали информацию про смену профессии и карьеру в IT?

Одна из девушек поделилась своим вопросом:

Сейчас все чему-то учат: незамужние — как выйти замуж. Бедные — как разбогатеть. Много инфо-мошенничества. Нужен какой-то гайд: на что обращать внимание при выборе курсов.

Поэтому мы решили написать этот гайд. Давайте поэтапно выясним: какие яркие признаки отличают инфо-мошенников.

Если захотите, можете проверить наш университет прямо по чек-листу.

1. «Лекторы будут проверять домашнее задание и давать обратную связь»

Так обещают все курсы.

В интернете уйма информации в открытом доступе. Но люди платят деньги за то, чтобы спастись от самостоятельного разгребания этой свалки. И чтобы опытный человек подсказал им — в твоей конкретной ситуации делай вот так, а так не делай.

Но чаще получается, что лекторы курсов заняты и неохотно проверяют домашки.

Почему так выходит? Как правило, приглашённый на курс эксперт уже где-то работает. И когда ему предлагают «приятную подработку» в виде преподавания, многие люди сначала думают, что это несложно.

Но потом выясняется, что общение со студентами и разбор домашних заданий — это тоже полноценная непростая работа, которая занимает много времени. Для которой к тому же нужны не только профессиональные, а и именно преподавательские навыки.

Хорошо делать что-то самостоятельно и обучить другого человека этому предмету так, чтобы он понял — к сожалению, разные вещи.

Поэтому лекторы начинают избегать студентов по возможности, пока дело не доходит до откровенного скандала.

Если вы внимательно изучите спокойные негативные отзывы в интернете про разные курсы: у многих есть общая черта как раз про обратную связь и домашние задания.

Вот выдержка из такого отзыва в общем доступе:

Я понял, что надежды вырасти профессионально не оправдались. Надоело выпрашивать советы и вебинары (преподаватели не больно-то охотно идут на это), надоело пытаться сделать то-не-знаю-что.

Выводы:

  • Не верьте обещаниям обратной связи. Попросите доказательств: есть ли фидбэк на самом деле, насколько подробно лектор что-то объясняет, как часто он это делает.
  • Посмотрите, есть ли в программе курса регулярные QA-сессии (онлайн-встречи с лектором для вопросов и ответов). Желательно, чтобы было не меньше одной часовой встречи в неделю.

В Choice 31, когда студенты не совсем понимают домашку, мы даём дополнительные материалы, а в конце недели проводим QA-сессию:

Дополнительные материалы для студентов курса SEO в Choice 31

2. «Чёрная пятница! Огромные скидки!»

В идее распродажи «Чёрной пятницы» нет ничего плохого, когда она честная.

Например, в крупнейшем в мире цифровом магазине Steam, который продаёт компьютерные игры, несколько раз в год бывают абсолютно прозрачные скидки до 90%.

Пример скидок во время зимней распродажи в Steam

В другое время эти скидки нельзя получить и игры продаются по обычным ценам.

Но в Восточной Европе «Чёрная пятница» давно стала поводом для сфабрикованных акций.

Так, в ноябре 2020 года один из пользователей провёл расследование и написал статью «Как нас обманывают сервисы онлайн-образования».

Он выяснил, что ряд бизнесов во время чёрной пятницы настолько повышают цены, что продают курсы ещё дороже, чем до распродажи — но делают это под видом «акций».

Вывод:

Если вам понравился какой-то курс и вы хотите взять его на распродаже — убедитесь, что это настоящая скидка, а не фейк.

3. «Этот курс точно помогает! Знакомый твоего знакомого уже зарабатывает!»

Инфомошенники любят приводить вдохновляющие примеры. Они делают это ярко и эмоционально, чтобы не дать работать вашему критическому мышлению.

На этих двух скриншотах видно, как некая девушка вступила в телеграм-чат предпринимателей и пытается убедить их в том, что им срочно нужно записаться на курс по созданию автоворонок.

Её описание выглядит заманчиво, правда? Логика уже немного отключается, потому что хочется поверить в то, что можно делать продажи так легко.

Наш мозг часто ищет лёгкий путь, и разные обманщики это эксплуатируют. Однако обманщиков можно поймать — они приводят свои супер-примеры без конкретики, имен, ссылок на реальные кейсы.

К счастью, и в этом чате предпринимателей нашлись люди, которые любят проверять информацию. Они стали задавать правильные вопросы:

Пруф от английского proof — подтверждение, доказательство

Девушка, рекламирующая «волшебные автоворонки», на эти вопросы отвечать не стала и просто исчезла.

Вывод:

Если кто-то красочно убеждает вас в том, что тот или иной курс уже помог заработать многим людям — попросите у него ссылки на объективные результаты, которые можно проверить.

4. Обещания в духе «Станьте директором по маркетингу за два месяца»

На рынке IT есть признанная градация «уровней» специалистов. Например:

  • Junior — новичок, работает под руководством наставника от полугода до полутора лет;
  • Middle — следующая ступенька, самостоятельный боец. У него тоже есть руководитель, но 90% задач и проблем такой человек разруливает сам, его не надо водить за ручку. Обычно у миддлов в копилке 2-5 лет работы;
  • Senior или тимлид, или тот самый директор по маркетингу — эти обозначения немного разные, но у них похожая суть: это бывший миддл, который прекрасно умеет работать руками, но редко это делает. Потому что он приносит в несколько раз больше результата, когда руководит людьми и занимается стратегией.

Сроки для каждой ступеньки немного условные — в разных компаниях разные процессы.

Но в любом случае у директора по маркетингу, кроме технических навыков, должны быть развиты ещё и так называемые софт-скиллы (личностные навыки):

  • коммуникация;
  • управление проектами;
  • работа в режиме неопределённости;
  • знание рынка;
  • и другие качества.

Их нельзя прокачать наскоком за два месяца.

Такая моральная зрелость развивается только при последовательном прохождении всей карьерной лестницы, от джуниора до руководителя, в течение нескольких лет.

Выводы:

  • Честные курсы пообещают новичку только обучение до уровня junior.
  • Организаторы и спикеры курсов должны иметь прозрачную «карту развития» специалиста, чтобы студенты понимали заранее, по какому пути им предстоит двигаться. Вот, например, карта знаний SEO-специалиста, составленная в Netpeak Group, которая легла в основу курса Choice 31.

5. Постоянная демонстрация «красивой жизни» вместо полезной информации

Любимый приём инфо-мошенников: они постоянно показывают свои дорогие часы, машины, ведут красивый Инстаграм, рассказывают, с какими успешными людьми они дружат.

Но при более внимательном рассмотрении находятся нестыковки.

Один из самых забавных живых примеров такой нестыковки: всемирно известный рэпер 50 Cent. Он действительно заработал в начале карьеры миллионы долларов. Но из-за любви жить на широкую ногу и невнимательного отношения к сбережениям музыкант обанкротился, его начали регулярно вызывать в суд кредиторы.

Уже под следствием, он выложил в своем Инстаграме пост, в котором собрал из денежных пачек слово «сломанный» (broken). Но, как потом выяснилось в суде, это были сувенирные деньги.

Вывод:

Если описания красивой жизни организаторов и лекторов перебивают полезную и конкретную информацию об обучении — вероятно, это не очень хороший курс.

6. «У нас преподают ведущие эксперты из супер-крутой компании»

Тема новых профессий очень хайповая, в ней не всегда легко разобраться. Поэтому мошенники часто этим пользуются, преувеличивая свою известность и экспертность.

Например, какой-нибудь лектор, пять лет назад засветившийся с комментарием по интернет-маркетингу в делового СМИ, может оказаться на промо-странице курса «экспертом Forbes».

По этому поводу есть хороший комментарий Дмитрия Судакова, основателя проекта «Атлас новых профессий»:

Когда вы погружаетесь в хайповую тему, важно уметь формулировать запрос (как при работе с поисковиком). Иначе можно получить совершенно произвольный результат. На человека сваливается огромная ответственность — включать критическое мышление.

Если стоит задача познакомиться с робототехникой или машинным обучением, это один допустимый уровень погружения. Если же вы хотите развиваться, делать карьеру — это совершенно другой уровень, здесь больше требований к преподавателям, к их успешности и связям с какими-то серьёзными ребятами. Нужно всё это проверять.

Давайте посмотрим, как можно проверить организаторов курса, на нашем собственном примере.

Университет Choice 31 — это проект Netpeak Group: на странице вы найдёте все компании, входящие в холдинг.

Самая крупная компания в списке — агентство Netpeak, работает уже 15 лет. Именно практики агентства мы используем в Choice 31 для обучения студентов.

Вы можете загуглить по агентству любую информацию, которая придёт в голову: новости, статьи в СМИ, отзывы сотрудников и клиентов. И обнаружите множество подтверждений, что это реальный бизнес.

Например, вот статья на портале Ain.ua от 2017 года: «Названы лучшие работодатели Украины: в лидерах — Intellias, Netpeak, Leobit».

А в октябре 2020 года известный украинский бизнесмен Евгений Черняк (основатель «Хортицы») взял подробное интервью у основателя Netpeak Артёма Бородатюка для YouTube-канала Big Money.

Вывод:

Совет тот же, что и в предыдущих пунктах: не ленитесь проверять детали и задавать вопросы об организаторах курса, который вам интересен.

7. «Освоив эту профессию, вы будете обеспечены работой на всю жизнь»

Такие обещания в лучшем случае заблуждение организаторов, в худшем — обман. Мир меняется слишком быстро, чтобы кто-то мог делать точные прогнозы.

Мы живем в мире, где более 70% востребованных в будущем профессий еще не существуют, а 50% ныне существующих профессий вскоре превратятся во внештатные. Все меняется слишком быстро. Например, в индустрии соцсетей, которой толком не существовало еще десятилетие назад, сегодня заняты 21 млн человек.

Георг Леонард, CEO консалтингового агентства the Futures, входит в топ-100 влиятельных европейцев по мнению технологического журнала Wired

Подытожим

Многие люди думают, что обучение у них начинается после покупки того или иного курса. На самом деле нет.

Ещё на этапе выбора обучения нужно учиться анализировать, сравнивать, задавать вопросы, искать честные отзывы и другую полезную информацию.

Надеемся, наш чек-лист вам помог. Если остались вопросы — обсудим в комментариях.

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Виктор Фомин

Пишу, договариваюсь, учусь оптимизировать бизнес-процессы. Экс-редактор Cossa.

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