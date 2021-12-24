Декрет, развод, разочарование в научной карьере — три истории специалистов, которые нашли себя в диджитале

В группе компаний Netpeak Group есть онлайн-университет Сhoice 31, где все желающие могут научиться продвигать сайты и мобильные приложения, а также настраивать контекстную рекламу.

Эти знания можно использовать по-разному: для раскрутки своего бизнеса, карьерного роста на текущей работе. Или вообще для полной смены профессии.

Последнее, конечно, самое страшное и неуютное. Команда университета часто общается с людьми 30+, которые хотят что-то изменить в жизни, но нервничают.

Студенты спрашивают: «А вдруг я не справлюсь? А вдруг это сложно? А вдруг меня обгонит молодежь?».

Мы собрали несколько историй от взрослых специалистов, которые находились в сложной ситуации, боялись рисков, но всё-таки совершили карьерный переход в интернет-маркетинг.

Алевтина Нестерук, Head of MarTech в Skypro

Я из достаточно скромной семьи. Большую часть жизни работала, мечтала путешествовать, но это никак у меня не выходило.

В 29 я родила ребенка. Потом случился развод, всё было тяжело и печально.

В 32 я махнула рукой и сказала: «Мам, вот тебе мой сын, я съезжу в Египет, я должна хоть полетать, а то мне уже 30+ и в жизни не пойми что творится».

В Египте я поняла, что путешествовать — это моё. Главный вопрос: где брать на это средства?

Поэтому я очень сильно заморочилась тем, что мне нужна работа, но такая, чтобы не была привязана к конкретному месту. Для этого я стала поглощать информацию, проходить любые курсы, которые попадались под руку: копирайтинг, QA (тестирование), всё, что только можно. И каждый раз, получая какой-то сертификат, я понимала: это не моё.

В итоге очень сильно зашла автоматизация маркетинговых процессов. Я стала разрабатывать автоворонки, чат-боты, запускать email-маркетинг.

На первые деньги я вышла примерно через год такого обучения. Сейчас мне 38, и прошло шесть лет с того момента, когда у меня в голове что-то щёлкнуло. Живём с сыном на Кипре уже три года — переехали из Одессы, наладили здесь быт.

P.S. За скобками остались некоторые вещи, которые мне не очень приятно вспоминать, но их стоит упомянуть хотя бы частично, чтобы быть честной. Это очень короткая версия истории. А ведь была и депрессия, и временами нечего было есть; и приходилось находить в себе силы, потому что были разные страхи: возраст, конкуренция (сейчас молодежь такая проактивная!) и так далее.

Люди видят мой успешный финал и спрашивают: подскажите, как изменить профессию, как переехать в другую страну?

Моя рекомендация по работе и обучению одна: ищите то направление, которое будет вашим, не хватайтесь за первое попавшееся, просто чтобы пережить ближайшие пару дней.

Александра Ткаченко, SMM Lead в MediaHead

Мне 30 лет, по образованию — биолог с двумя красными дипломами. Приехала в Киев из Первомайска (Николаевская область).

После университета пошла в аспирантуру, занималась наукой, проводила эксперименты. Работала над исследованием пестицидов и злаковых культур в Институте физиологии растений и генетики.

В какой-то момент я поняла: чтобы защититься, нужно потратить слишком много ресурсов. Но это не существенно повлияет на зарплату в научной сфере.

Поэтому я ушла из аспирантуры и попробовала работать по профессии.

Каким-то моим коллегам из универа повезло больше: кто-то устроился в Synevo или поехал за границу. У меня, к сожалению, не было людей, которые могли бы меня порекомендовать или посоветовать, как правильно развивать свою карьеру биолога.

Сначала я проработала полгода в лаборатории и поняла, что мне это не очень интересно. Я люблю науку и эксперименты, но не люблю скучную, однообразную работу.

После лаборатории писала дипломные работы студентам и так познакомилась с копирайтингом. Какое-то время была копирайтером в бюро: есть такие компании, которые платят сотруднику 10 грн за тысячу знаков, а сами продают клиенту, условно, за 50. Там я поняла, что надо пахать чуть-ли не 12 часов, чтобы заработать 4000 грн. А в Киеве на эти деньги сложно даже квартиру снять.

Потом я устроилась офис-менеджером в компанию, которая занималась консалтингом в IT. Там я тоже поняла, что офис-менеджерство «не моё». Зато узнала про маркетинг и диджитал.

Когда я оттуда ушла, то начала искать работу в маркетинге и SMM. У меня не было опыта, разве что некоторый опыт копирайтинга. И то он был не суперклассный, потому что всё, что я раньше делала — писала SEO-тексты. На поиск работы был всего месяц, иначе меня выгнали бы из съемной квартиры.

Меня взяли в туристическую компанию на позицию контент-менеджера. Было страшно, в первый месяц я постоянно ждала, что меня уволят.

Не хватало обучающих материалов, поэтому я читала множество блогов и впитывала любые знания, как губка. Меня поддержала руководитель. Через полгода она ушла в другую компанию, и я стала «руководителем направления контента», хоть мой отдел и состоял из одного человека — меня.

Сейчас я развиваю департамент SMM в агентстве MediaHead и очень люблю свою команду и работу.

Можно спокойно менять профессию, даже если ты далёк от маркетинга. Никто не обещает, что будет легко и не страшно, но это реально.

Татьяна Пужко, основатель туристического онлайн-проекта Tripsfm.com

Я родом из Днепропетровска и с 2009 года проживаю в солнечной Анталии. Как и многие прибывшие сюда работать, окунулась в мир туризма.

До 2016 года я работала в турфирмах в отделах резервации и продаж, производства и ценообразования, пробовала себя в разных отделах. Но всё было не то и поиски себя продолжались. Продавать туры в Анталию легко, а вот работать в Анталии в офисе крупного туроператора — не очень.

В 2016 я ушла в декрет и уволилась, решив «сжечь мосты».

Нет, я не стала домохозяйкой, как мечтал муж, а начала изучать всё новое, интересное. В первую очередь — интернет-маркетинг.

Всё началось с курсов по SMM. Мне казалось: круто же, постишь фото с телефона, компьютер особо не нужен. Вот она, работа мечты! Но, углубившись в детали, я поняла, что я не настолько творческий и креативный человек.

Потом были курсы по SEO, PPC, курс по интернет-маркетингу в целом, который объединил в себе всё, что я изучала ранее.

В 2018 году каким-то волшебным образом мне предложили работу в отделе маркетинга. Один туроператор решил полностью обновить свой сайт и настроить онлайн-каналы продвижения.

Благодаря такой возможности я смогла использовать свои навыки в SEO, Google Analytics, Google Business, AdWords, Facebook Business. Это был мой первый комплексный опыт в создании и продвижении сайта, получению трафика из соцсетей. Дальше — больше.

Я поняла, что мне нравится не только продвигать, но и создавать сайты. За плечами уже четыре кейса по разработке. Один из проектов — Tripsfm.com — сделала для себя.

Хобби превратилось в любимую работу, которая приносит отличную прибыль и кайф.

Всем, кто входит в категорию 30+ и желает развиваться в сферах IT или интернет-маркетинга, желаю смелости. Двигайтесь только вперед. Решайтесь: учиться никогда не поздно.

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