Обучение: Telegram-каналы с курсами по IT, бизнесу и всему на свете 

Учеба длится всю жизнь: мир меняется, новые условия требуют дополнительных знаний и опыта. Под влиянием перемен рынок труда диктует спрос на новые профессии, а вузы не успевают включать в программу соответствующие дисциплины.
При этом недостатка в обучающих материалах нет. В числе популярных источников знаний — образовательные Telegram-каналы.
Мы составили подборку образовательных Telegram-каналов и ботов. С их помощью вы ознакомитесь с востребованными профессиями, узнаете, где их можно получить, сможете освоить одну или несколько из них, а также закрепите базовые знания английского. Список неполный. Помогите его расширить — рекомендуйте каналы, которые помогли или помогают вам прокачивать себя. Пишите в комментариях.
1. Excel Hacks | Аналитика и Статистика
- Аудитория: 273 000.
- Охват одного поста: 26 800.
- ERR 9,8%.
Канал для получения навыков работы в Excel. Здесь есть информация для новичков и продвинутых пользователей, ссылки на платные и бесплатные курсы по работе в Excel и Google таблицах, описание малоизвестных возможностей сервисов. У канала есть чат.
2. Мое образование
- Аудитория: 141 200.
- Охват одного поста: 15 300.
- ERR 10,8%.
Канал для тех, кто любит получать новые знания и навыки. Лекции, вебинары, курсы по широкому кругу дисциплин: от архитектуры и культуры до программирования, SMM, маркетинга и финансовой грамотности.
3. StudyQA — гранты, стипендии обучение за рубежом
- Аудитория: 88 200.
- Охват одного поста: 17 400.
- ERR 19,7%.
Канал посвящен возможностям обучения за рубежом, стипендиям, грантам, стажировкам. Как покорить приемную комиссию, в каких мировых вузах есть бесплатное образование и куда устроиться на работу с опытом 0-3 года — все это вы узнаете из постов StudyQA. У канала есть чат.
4. [404] — программирование
- Аудитория: 62 200.
- Охват одного поста: 30 300.
- ERR 48,8%.
Канал полезен тем, кто начинает путь в сфере IT. Бесплатное обучение программированию, построению компьютерных сетей, советы по поиску работы и поведению на собеседовании. Здесь собраны материалы от теоретических основ до получения практических навыков по созданию приложений и сайтов.
5. Можливості
- Аудитория: 52 300.
- Охват одного поста: 10 700.
- ERR 20,4%.
Украинский канал возможностей. Здесь размещены предложения по обучению и трудоустройству в Украине и за рубежом, ссылки на вебинары и курсы по получению новых специальностей. Стажировки, волонтерство, путешествия, саморазвитие — таков спектр возможностей для украинской молодежи на одном канале.
6. Безкоштовне навчання
- Аудитория: 47 900.
- Охват одного поста: 17 400.
- ERR 36,1%.
Онлайн-курсы на украинском языке для тех, кто хочет и любит развиваться. В закрепленных сообщениях — каталог бесплатных курсов по разным направлениям: от изучения языков и компьютерной грамотности до психологии и воспитания детей.
7. Microsoft Excel
- Аудитория: 39 400.
- Охват одного поста: 6500.
- ERR 16,4%.
Все о работе с MS Excel: от построения таблиц до анализа данных. Здесь также есть ссылки на каналы по изучению MS Office и MS Access.
8. Українська мова
- Аудитория: 36 900.
- Охват одного поста: 10 400.
- ERR 28,1%.
Закрепление знаний по украинскому языку. Канал предлагает ежедневные мини-тесты по разделам: грамотность, ударение, письмо.
9. Junior дайджест dou.ua
- Аудитория: 28 900.
- Охват одного поста: 12 100.
- ERR 41,9%.
Канал предлагает ссылки на бесплатные курсы с дальнейшим трудоустройством; стажировки, интернатуры от украинских IT компаний, а также вакансии для соискателей с разным опытом работы.
10. Laba
- Аудитория: 27 900.
- Охват одного поста: 3400.
- ERR 12,3%.
Канал публикует ссылки на бесплатные вебинары и платные курсы по ведению бизнеса, финансовой грамотности, HR, маркетингу.
11. ТЕД/Саморозвиток
- Аудитория: 23 400.
- Охват одного поста: 3500.
- ERR 14,7%.
Ссылки на бесплатные вебинары, курсы, тренинги для получения новых знаний, построения карьеры и прокачки профессиональных навыков в сфере бизнеса, финансов, маркетинга. Полезные советы по саморазвитию и коммуникации.
12. SUPERLUDI
- Аудитория: 17 300.
- Охват одного поста: 4600.
- ERR 26,9%.
Вебинары, кейсы, инструменты по разным направлениям от планирования бизнеса до взаимоотношений с персоналом. Важные темы, интересная подача. У канала есть чат.
13. Чому?
- Аудитория: 14 000.
- Охват одного поста: 4100.
- ERR 29,2%.
Кроме ответов на сто тысяч «Почему?», на канале есть ссылки на вебинары, курсы и пробные занятия для тех, кто хочет освоить новую профессию или прокачать навыки.
14. Studway DIEM
- Аудитория: 13 900.
- Охват одного поста: 2200.
- ERR 15,8%.
Канал для молодежи: кроме ссылок на курсы, лекции и вебинары здесь предлагают гранты, стажировки, волонтерскую деятельность, конкурсы молодых специалистов в Украине и за рубежом.
15. Неформальное «О»
- Аудитория: 13 800.
- Охват одного поста: 2900.
- ERR 21,4%.
Ссылки на курсы, лекции и оплачиваемые стажировки за рубежом для молодых украинских ученых. Волонтерские лагеря, конкурсы инициатив и проекты для предпринимателей. Аудитория канала — от 14 лет.
16. IT івенти в Україні. Вебінари, Тренінги, Курси
- Аудитория: 10 500.
- Охват одного поста: 2700.
- ERR 22,5%.
Канал на украинском языке для всех, кто хочет начать карьеру в IT или продолжить свое развитие в этой сфере. Для просмотра бесплатных ивентов используйте поиск по хештегу #безкоштовно.
17. Projector
- Аудитория: 9900.
- Охват одного поста: 2080.
- ERR 21,0%.
Украинский канал для новичков и профессионалов в сфере дизайна интерфейсов, графического дизайна, анимации, маркетинга и смежных областей.
18. Цікаві Онлайн Івенти Вебінари, Курси
- Аудитория: 9800.
- Охват одного поста: 1500.
- ERR 15,8%.
Канал с говорящим названием предлагает бесплатное и платное обучение от украинских спикеров в бизнес-сфере.
19. Prometheus
- Аудитория: 7900.
- Охват одного поста: 1500.
- ERR 19,7%.
Канал украинской образовательной платформы Prometheus с анонсами платных и бесплатных курсов разной продолжительности обучения по английскому языку, маркетингу, ведению бизнеса, психологии, праву и другим направлениям. «Місія Prometheus — зробити найкращу освіту доступною кожному», — говорят создатели канала.
20. Чудова мова
- Аудитория: 2000.
- Охват одного поста: 693.
- ERR 24,2%.
Канал учит говорить по-украински красиво и правильно. Видеоуроки, слова и правила с иллюстрациями, новые словоформы, пословицы и поговорки — все это по расписанию в закрепленном сообщении.
- ТОП-11 бесплатных курсов от Netpeak;
- Бесплатное и платное обучение в сфере интернет-маркетинга: SEO, контекстная реклама, язык R;
- Подборка обучающих материалов для начинающего аналитика.
21. Stepik Bot
Бот по поиску бесплатных и платных обучающих онлайн-курсов на платформе Stepik. Для его активации нужна регистрация на сайте, после чего поиск образовательных материалов занимает секунды. Бот предлагает несколько ссылок на курсы по заданной специализации. Обучение происходит в браузере.
22. Excel Bot
Бот включает в себя справочную информацию по работе с Excel от А до Я, в том числе: описание стандартных функций, горячих клавиш, приемов и лайфхаков. Также есть чат для обмена опытом.
23. Programming
Бот для получения первых навыков программирования на трех языках. Первый из предлагаемых к изучению — C++. В меню также содержатся справочные материалы по программированию, описание HTML-кодов, интересные факты о программировании.
24. Bot Designdealer
Бот с каталогом полезных ресурсов для дизайнеров от первых шагов до тонкостей веб-дизайна.
25. InMind
Бот по изучению английского языка с учетом уровня сложности и разбивкой по тематике: от изучения дней недели до общения на разные темы, например, трудоустройства, путешествий.
26. Andy English Bot
Бот для прокачки английского на практике в процессе переписки. В меню предусмотрено звуковое сопровождение текста. Первые семь дней — бесплатно, потом предлагается платная версия от Google Play.
Кстати, у нас есть подборки:
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- 50+ Telegram-каналов, чатов и ботов для PR-специалиста;
- 30+ мясных Telegram-каналов по digital-маркетингу: что читать новичку и опытному бизнесмену;
- 15+ Telegram-каналов о бизнесе, обучении, маркетинге, веб-аналитике, SEO, путешествиях.
Предлагайте в комментариях свои любимые телеграм-каналы — дополним наш список.
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