Навчання: телеграм-канали з курсами для IT, бізнесу та всього на світі

Навчання: телеграм-канали з курсами для IT, бізнесу та всього на світі

Навчання триває все життя: світ стрімко змінюється, нові умови вимагають додаткових знань і досвіду. Під впливом змін ринок праці диктує попит на нові професії, а навчальні заклади не встигають включати до програми відповідні дисципліни та розробляти програми.

Однак нестачі в навчальних матеріалах немає. Серед популярних джерел знань — освітні телеграм-канали.

Зібрала канали, за допомогою яких ви можете познайомитися з сучасними і найбільш популярними професіями. Дізнатися де і як їх освоїти, а також підтягнути знання англійської — все це в матеріалах нижче.

Аудиторія: 243 700.

Охоплення одного поста: 60 700.

ERR 24,9%.

Один із найбільших просторів в Україні для вивчення нових професій, кар’єрного зростання та розвитку бізнесу. Часто з’являються гарячі пропозиції та безкоштовні заходи.

Аудиторія: 97 200.

Охоплення одного поста: 14 800.

ERR 15,24%.

Український канал можливостей. Тут розміщені пропозиції з навчання та працевлаштування в Україні та за кордоном, посилання на вебінари та курси з отримання нових спеціальностей. Стажування, волонтерство, подорожі, саморозвиток — широкий спектр можливостей для української молоді на одному каналі.

Аудиторія: 64 900.

Охоплення одного поста: 9 900.

ERR 15,26%.

Все про IT з нуля. Безоплатні марафони, допомога у підборі курсу і навіть магістратура — тут є все для опанування професій у сфері інформаційних технологій.

Аудиторія: 57 200.

Охоплення одного поста: 8 100.

ERR 14,18%.

Телеграм-канал онлайн-академії, де можна навчитися IT & Digital спеціальностям. Щодня публікується безліч корисних матеріалів, починаючи від рекомендацій зі складання CV і закінчуючи безкоштовними курсами з маркетингу, вебдизайну і навіть створення відеоігор.

Аудиторія: 53 300.

Охоплення одного поста: 12 700.

ERR 23,8%.

Канал пропонує посилання на безкоштовні курси з подальшим працевлаштуванням; стажування, інтернатури від українських IT-компаній, а також вакансії для шукачів з різним досвідом роботи.

Аудиторія: 31 900.

Охоплення одного поста: 12 800.

ERR 40,26%.

Digital-ком’юніті відомої IT -компанії EPAM. Тут можна знайти новини, відкриті вакансії, анонси івентів, а також корисні матеріали для джуніорів і тих, хто тільки хоче ними стати.

До речі, почитайте, як у цій компанії вибудовують спільноти.

Аудиторія: 23 700.

Охоплення одного поста: 4 600.

ERR 19,47%.

Канал, у якому зібрано безліч освітніх можливостей. Курси, міжнародні гранти, різні ресурси як для навчання, так і для кар’єри.

Аудиторія: 17 700.

Охоплення одного поста: 6 800.

ERR 38,63%.

Телеграм-канал, який надає освітні можливості від кофаундингової IT-компанії Genesis. У них є 12 напрямків навчання в технічній та інших сферах роботи над IT-продуктом. Побувавши тут, ви можете ознайомитися з умовами отримання цікавої та прибуткової спеціальності.

Аудиторія: 15 600.

Охоплення одного поста: 1800.

ERR 11,5%.

Канал публікує посилання на безкоштовні вебінари та платні курси з ведення бізнесу, фінансової грамотності, HR, маркетингу.

Аудиторія: 30 600.

Охоплення одного поста: 3 900.

ERR 12,7%.

Посилання на безкоштовні вебінари, курси, тренінги для отримання нових знань, побудови кар’єри та прокачування професійних навичок у сфері бізнесу, фінансів, маркетингу. Корисні поради щодо саморозвитку та комунікації.

Аудиторія: 16 900.

Охоплення одного поста: 5 500.

ERR 32,79%.

Як описують себе самі творці каналу: «Місце, де всі, зацікавлені в IT, знаходять нетипові освітні можливості та шляхи професійного вдосконалення».

Аудиторія: 16 000.

Охоплення одного поста: 5 300.

ERR 33,12%.

Крім відповідей на сто тисяч «Чому?», на каналі є посилання на вебінари, курси та пробні заняття для тих, хто хоче опанувати нову професію або прокачати свої навички.

Аудиторія: 16 600.

Охоплення одного поста: 2 900.

ERR 17,87%.

Український канал для новачків і професіоналів у сфері дизайну інтерфейсів, графічного дизайну, анімації, маркетингу та суміжних галузей.

Аудиторія: 13 900.

Охоплення одного поста: 5 700.

ERR 41,33%.

Освітньо-інформаційний канал від фундації «Незламна Україна». Тут можна знайти інформацію про освіту для українців у Польщі, новини, тренінги та різні вигідні пропозиції.

Аудиторія: 12 400.

Охоплення одного поста: 2 300.

ERR 18,69%.

Канал для всіх, хто хоче почати кар’єру в IT або продовжити свій розвиток у цій сфері. Для перегляду безкоштовних івентів використовуйте пошук за хештегом #безкоштовно.

Аудиторія: 13 400.

Охоплення одного поста: 3 400.

ERR 25,33%.

На каналі публікується інформація про освіту у сфері IT, а також гумор, онлайн-івенти, тематичні замітки. Усе оформлено цікаво та стильно, що змушує затримати свій погляд на цьому контенті.

Аудиторія: 13 100.

Охоплення одного поста: 2 400.

ERR 18,51%.

Корисний телеграм-канал для навчання та саморозвитку. Тут регулярно публікуються рекомендації на освітні курси, уроки, лекції, відео та переклади.

Аудиторія: 8 100.

Охоплення одного поста: 1 500.

ERR 19,52%.

Канал української освітньої платформи Prometheus з анонсами платних і безоплатних курсів різної тривалості, навчання з англійської мови, маркетингу, ведення бізнесу, психології, права та інших напрямів. «Місія Prometheus — зробити найкращу освіту доступною кожному», — кажуть творці каналу.

Аудиторія: 7 500.

Охоплення одного поста: 1 400.

ERR 18,49%.

Різноманітні можливості для розвитку в IT та Digital. Курси, вебінари, стажування, мітапи, воркшопи. Канал публікує корисні посилання на освітні платформи, а також робить цікаві добірки та репости.

Бот Andy English Bot

Бот для прокачування англійської на практиці в процесі листування. У меню передбачено звуковий супровід тексту. Перші сім днів — безплатно, потім пропонується платна версія від Google Play.