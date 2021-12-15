Востребованные IT-профессии в Украине (кроме программирования): какие курсы выбрать в 2022 году

Агентство Netpeak в течение 14 лет подготовило более пяти тысяч специалистов: от интернов и джунов до руководителей отделов. Люди приходили на работу и учились «на месте». Специальных курсов, книг в открытом доступе не было. Приходилось растить экспертов внутри компании для себя и партнеров. Нам повезло — люди хотели учиться и осваивать материал, формировать карты знаний, писать обучающие статьи, обмениваться опытом на конференциях.

В 2021 году пришло понимание, что для дальнейшего роста бизнесов в Украине нужно больше диджитал-специалистов. Так появился онлайн-университет Choice 31. Здесь практики преподают IT.

Айтишники — это не только программисты

Представьте, разработчики создали программу, но теперь её надо продавать клиентам. Для этой задачи необходим человек, который умеет вести переговоры (IT Sales Manager — менеджер по продажам).

Также компаниям регулярно нужно привлекать больше квалифицированных сотрудников. Борьба за толковые кадры на IT-рынке ведется каждый день. Поиск людей осуществляет специалист отдела HR (Human Resources).

Ещё должны быть рекламщики (ppc-специалисты), которые проанализируют конкурентов и запустят рекламу в Гугл и Яндекс — чтобы к продавцу пришли заинтересованные клиенты.

Рекламщикам, в свою очередь, помогают дизайнеры, которые создают красивые, убеждающие страницы сайтов и картинки для объявлений. А копирайтеры пишут для этого тексты.

Существует ещё множество других специальностей, которые, к слову, можно освоить уже работая по своей новой профессии. Многие IT-компании поддерживают внутренний переход сотрудников между направлениями, компаниями внутри группы. Поэтому если специалист чувствует, что больше раскроет свой потенциал в другом направлении, ему дают возможность переучиться.

Александр Соловьев, Junior SEO-специалист в Netpeak

Я пришел в SEO (продвижение сайтов в Гугле и Яндексе — прим. редакции) после 10 лет морской карьеры, знаний в IT-сфере не было. Читал разные статьи в интернете, включая блог Netpeak.

Перспективы работы в IT и диджитал

IT-сектор — самое развивающееся направление нашей экономики. Вы знали, например, что в Украине тестируется беспилотный транспорт: такси или грузовик, которым управляет робот. Уже в обозримом будущем тысячи водителей останутся без работы и им понадобится переквалификация.

Как пишет Обозреватель, к 2030 году в Украине сократятся рабочие места в ряде профессий — от кассира до бухгалтера. При этом рынок электронной торговли (интернет-магазины, службы доставки и связанная с этим инфраструктура) за последние пять лет вырос в три раза. А за следующие пять вырастет вдвое.

С начала пандемии электронная торговля в Украине выросла на 41%. Логично: люди сидели по домам, офлайн магазины либо пустовали, либо закрывались. Бизнесу нужно было как-то выживать. Поэтому пришлось срочно искать способы продавать онлайн.

Forbes выпустил по этому поводу статью «Большой передел» с объяснением:

Диджитал забирает 30-40% рекламных бюджетов украинских компаний. Коронавирус заставил пойти в онлайн даже ветеранов офлайн-рекламы.

И это не кратковременный всплеск: онлайн-направления уже никуда не исчезнут. И не закроются даже в случае полного исчезновения локдауна.

Люди привыкли покупать и заказывать онлайн.

Также с каждым годом увеличивается доля молодых клиентов, которые привыкли к интернету: вчерашние школьники и студенты идут на работу, заводят семьи.

Поэтому сейчас активный спрос на специалистов по интернет-маркетингу в разы больше, чем количество этих специалистов на рынке. Например, в агентстве Netpeak, которое помогает компаниям настраивать онлайн-продажи, постоянно открыты десятки вакансий.

А это только одна компания из множества украинских, которые тоже ищут людей. Выходит, сфера диджитал сейчас дает отличную возможность быстро вырасти в карьере, по деньгам (даже с нуля). И возраст здесь не важен. Что же тогда важно — рассказываем по порядку, на примере четырех востребованных профессий.

Кто нужен рынку?

4 востребованных профессии в диджитал на украинском рынке

Расскажем о четырех направлениях, в которых не нужны знания и навыки программирования.

№1: ASO-специалист

Это человек, который занимается продвижением мобильных приложений в AppStore и Google Play.

Зачем это нужно?

Во-первых, люди по всему миру все больше времени проводят в телефонах. И конкретно в приложениях — до 90% времени:

Во-вторых, каждый месяц в Google Play выпускается около 100 000 новых приложений, а в Apple App Store — более 30 000

Все владельцы приложений хотят, чтобы их приложение увидели и скачали. Но постоянно покупать для этого рекламу — дорого. При этом в AppStore и Google Play есть внутренний поиск. Вы можете, например, ввести слово «фитнес» — и увидите подборку приложений из этой категории.

Если приложение попадает в топы по таким запросам — это бесплатно.

Но попасть туда «просто так» невозможно. И вот этим как раз занимается ASO-специалист:

собирает разные варианты запросов, которые люди могут вводить в поиск (их тысячи);

изучает конкурентов;

дает задание дизайнеру нарисовать красивую иконку для странички приложения, а копирайтеру — написать интересный текст;

проводит эксперименты и так далее.

Вот как выглядят обязанности ASO-специалиста в вакансии от дружественного нам агентства RadASO, украинского лидера по продвижению мобильных приложений.

Для новичка может звучать страшно, но ничего страшного здесь нет. Если вы справились с обучением в ВУЗе, то здесь справитесь тем более.

Многим компаниям нужны ASO-специалисты, но их крайне мало.

Важно: не обязательно учиться ASO, бросая обучение по другой специальности.

Например, одна из студенток курсов Choise31 — 50-ти летняя руководитель отдела маркетинга с большим опытом работы. Она обратила внимание на рост digital в Украине, в то же время руководство её компании решило запустить мобильное приложение. Маркдир пошла на курсы по ASO, чтобы возглавить процесс запуска этого приложения и остаться востребованным специалистом.

Сколько платят ASO-специалисту в Украине?

Средняя зарплата ASO-специалиста с уровнем опыта junior (начинающая позиция: полгода работы / или окончание качественных курсов по ASO за 2-3 месяца) стартует от $1000 или 27 тыс гривен.

Опытный ASO-специалист (2+ года работы, хорошие результаты) зарабатывает $2000-3000 в месяц или 54 - 80 тыс гривен.

Где учиться ASO?

В онлайн-университетt Choice31 есть курсы по ASO: за 3 месяца вы станете начинающим специалистом и сможете претендовать на работу. Чтобы понять, интересно ли это вам — зарегистрируйтесь по ссылке и пройдите 6 бесплатных уроков.

Но прежде рекомендуем пройти бесплатный курс по профориентации.

№2: IT Sales Manager

Бурный рост диджитал-сферы в Украине всё же не означает, что все понимают, что это такое, преимущества ниши. Рассмотрим на примере.

Многие компании тратят деньги на разные виды рекламы, чтобы клиенты звонили им и делали заказы. Но если в ответ на звонок продавцы (Sales-менеджеры) небрежно консультируют клиента, деньги на рекламу потрачены зря.

Поэтому за последнее десятилетие появились сервисы коллтрекинга. С их помощью заинтересованный менеджер может прослушать все звонки и исправить работу продавцов.

Технологии развиваются очень быстро. Но без «перевода на человеческий язык» и на «язык бизнеса» их сложно продать. Поэтому остро нужны IT-продавцы.

Вот так выглядят обязанности IT Sales Manager в вакансии Ringostat.

Сколько платят на позиции IT Sales Manager в Украине?

Согласно Work.ua, средняя зарплата IT Sales Manager с опытом от года работы — 20 тысяч гривен.

Опытный IT Sales Manager (руководитель отдела) получает $2000-3000 долларов или 54 - 80 тысяч гривен.

Можно зарабатывать и больше, если работать с англоязычными рынками, но там нужен хороший английский уровня нейтив.

Какие есть курсы по обучению профессии IT Sales Manager?

Продуктивнее пройти собеседование и начать работать стажером в интересной вам IT-компании. Это профессия, которая гораздо быстрее осваивается «в поле»: ни один тренажер или видеоурок не заменит реальных переговоров с клиентом.

Если вы работаете IT-продавцом уже 2-3 года и хотите дальнейшего роста — в университете Choice 31 есть курс «B2B-продажи для рынков США и Европы».

№3: SEO-специалист

SEO-специалист в Украине занимается продвижением сайтов в Гугле (и с меньшей вероятностью в Яндексе).

Он делает так, чтобы сайты попадали на первые страницы выдачи, например, по запросу «заказать пиццу». Или любому другому, который полезен для конкретного бизнеса.

SEO — интеллектуальная и востребованная профессия, похожая на научную работу. Специалист изучает большой массив данных (конкурентов, бизнес своей компании), потом формулирует задачи для коллег.

Например, программистам нужно исправить код сайта, а копирайтерам — написать новые тексты. Когда эти изменения внедрены, SEO-специалист проверяет аналитику: есть ли позитивные изменения? Потом процесс повторяется.

Вот как выглядят обязанности начинающего SEO-специалиста — можно посмотреть в вакансии от агентства Netpeak.

Людмила Фазлиева, Junior SEO-специалист в Netpeak

Я работала преимущественно в банковской сфере. Когда вышла в декрет, начала заниматься своим интернет-магазином в Инстаграм: так я узнала о таргетированной рекламе. Потом, чуть позже, от мужа я узнала, что можно продвигать сайты в Гугле. Меня заинтересовало — как это возможно? Так я начала изучать SEO.

Плюсы профессии, как отмечают специалисты, это решение интересных задач, азарт: поиск способов вывести сайт или категорию товара, товар в топ, переиграть конкурентов.

Здесь есть реальная возможность расти. Почитайте о таком опыте в статье: Инструкция для SEO-специалиста: как расти и зарабатывать больше -

Сколько платят SEO-специалисту в Украине?

Согласно Work.ua, средняя зарплата SEO-специалиста с опытом от года — 16 тысяч гривен. Опытный SEO-специалист (руководитель отдела) получает $1500-2000 долларов или 40 - 54 тысяч гривен.

Где учиться SEO

В онлайн-университет Choice 31 есть курсы по SEO: за 3 месяца вы можете достигнуть позиции junior. Чтобы понять, интересно ли это вам — зарегистрируйтесь и пройдите 6 бесплатных уроков.

И снова рекомендуем предварительно пройти бесплатный курс по профориентации.

Подробнее о том, как работает такой эксперт читайте в статье Как я работаю — рассказ заместителя руководителя SEO-департамента Netpeak

И ещё больше полезной информации о профессии читайте в посте: Как стать SEO-специалистом.

№4: Специалист по контекстной рекламе (PPC-специалист)

Контекстная реклама (Pay Per Click) — это объявления, которые вы видите в Гугле или Яндексе, когда вводите какой-то запрос. В этой статье вы получите подробный ответ на вопрос, что такое контекстная реклама: Контекстная реклама — что это, как выглядит, как работает.

Контекстная реклама — один из самых быстрых каналов продаж «прямо сейчас», а также способ протестировать какую-то бизнес-идею. Открылся новый бизнес, срочно нужны клиенты? Нужен грамотный специалист, который настроит и запустит контекстную рекламу.

Крупные компании ежегодно выделяют сотни миллионов гривен на контекстную рекламу.

Как выглядят обязанности начинающего PPC-специалиста в вакансии от агентства Netpeak.

Полезные посты по теме:

Сколько платят PPС-специалисту в Украине?

Согласно Work.ua, средняя зарплата PPC-специалиста с опытом от года работы — 20 тысяч гривен.

Опытный PPC-специалист (руководитель отдела) получает $1500-2000 долларов или 40 - 54 тысяч гривен.

Где учиться на PPC-специалиста?

В онлайн-университете Choice 31 есть курсы по контекстной рекламе (PPC): за три месяца вы можете достигнуть позиции junior. А чтобы понять, интересно ли это вам — зарегистрируйтесь и пройдите шесть бесплатных уроков.

Ну и, рекомендуем предварительно пройти бесплатный курс по профориентации.

Что важно знать

Этим профессиям реально обучиться в зрелом возрасте

Здесь отметим общее правило для всех перечисленных специальностей.

Существует два типа навыков: hard (профессиональные умения) и soft (личностные навыки).

Профессиональным научиться несложно даже с нуля. Увы, необходимые личностные есть не у всех. И прокачивать, развивать их готовы единицы.

Например, в вакансиях нашего агентства есть требование: у человека должно быть «Умение доводить начатое до конца». Это качество может быть у 20-летнего студента, и не быть у 40-летнего отца семейства.

На старте не нужны углубленные знания английского

Для обучения, работы на начальных и средних позициях в украинских IT-компаниях часто можно обойтись без английского. У многих популярных программ и сервисов есть русскоязычный интерфейс.

В определённый момент да, без знания английского языка, вы упрётесь в потолок по деньгам и возможностям. Однако этот потолок для нашей страны высокий — так, к примеру, IT Sales Manager без знания английского может получать до 3000 долларов в месяц.

Можно работать удаленно или в декрете

Это обсуждается с конкретным работодателем, но скорее да, если вы можете 8 часов в день быть на связи, желательно без перерывов.

За что повышают в IT-компаниях и за что увольняют

В IT-компаниях повышают за результаты, обучение менее опытных коллег и грамотное руководство, кураторство.В Netpeak, например, есть чёткие карты развития: что надо сделать и выучить, чтобы получить карьёрный рост и рост зарплаты.

А увольняют, как правило, за неумение взять на себя ответственность. Подробности в статье: «Искал, но не нашёл. Звонил, но не дозвонился. 36 фраз-отмазок, которые запрещено произносить в Netpeak».

Стена «отмазок» в харьковском офисе Netpeak

Что по гарантиям трудоустройства?

Choise31 не даёт на входе гарантии трудоустройства. Команда отмечает, что не может заранее знать, будет ли человек стараться.

При этом и преподаватели, и администраторы будут внимательно наблюдать за старательными студентами. Так же внимательно смотрят за студентами партнеры компаний Netpeak Group, которым тоже нужны сотрудники.

Что означают слова «trainee», «intern», «junior», «middle» в IT-вакансиях

Это обозначения уровня опыта.

Trainee — шесть месяцев образовательной или полуобразовательной практики. Он ещё толком ничего не умеет и специалисты выше рангом понимают, что его надо учить. Однако человек полгода варится в этой сфере, у него есть теоретические знания, минимальные практические навыки (получены в период обучения).

Intern — у человека есть базовые знания. Допустим, он хочет стать специалистом по контекстной рекламе: значит, должен знать, что такое Google Ads, Google Analytics, конверсия, CTR. Около двух месяцев такой новичок стажировался, выполнял задачи, помогая кому-то из более опытных коллег.

Junior около года поработал в профессии: он уверенно выполняет типовые задачи и конкретные поручения.

Middle — это автономный спец со стажем работы более года. Почему автономный? За ним никто не бегает и не заставляет работать. У него, конечно, тоже есть руководитель, но это уже больше сотрудничество, а не отношения учителя и ученика.

Senior — высший уровень профессионализма с большими зарплатами и такой же большой ответственностью.

Как перейти от Junior к Middle и дальше?

У каждой позиции есть примерное время, по прошествии которого человек должен перейти на следующую карьерную ступеньку. Но это время нигде жёстко не закреплено и дано только как условный средний по рынку показатель.

Проще говоря, в IT вряд-ли получится двигаться по карьерной лестнице за выслугу лет.