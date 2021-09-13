Инсайды

Карты знаний для специалистов: IT, маркетинг, SEO, PPC и веб-дизайн
Игорь Коваль
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Чтобы предоставить возможность сотрудникам постоянно расти и переходить на новые грэйды, мы разработали систему — практически на всех позициях в Netpeak Group есть карьерные лестницы и карты знаний.

карьерка рекрутеров

Такой подход дает прозрачное понимание того, что нужно сделать, чтобы перейти на следующую ступеньку. Если у сотрудника возникает вопрос, почему он с Петей пришел в компанию одновременно и они были примерно на одном уровне, но Петя уже Middle, а он до сих пор Junior, то можно сравнить карты знаний, результаты по KPI и аттестации, после чего получить ответ на этот вопрос.

Также у нас есть своя внутренняя Википедия, база знаний, Академии, форум, кружки по специальностям, группы в телеграм, где мы делимся наработками, а еще проводим ивенты Netpeak Pulse, Insight и Talks — в общем стараемся способствовать профессиональному росту нетпиковцев.

Карьерная лестница под строгим NDA и показать ее в полноценном виде мы не можем, а вот карты знаний, которые помогут вам понять свой уровень, а также подскажут куда двигаться дальше — выкладываем в свободный доступ.

Web-design

Карта знаний web-designer отдела R&D. Включает в себя перечень ресурсов, инструментов, литературы для развития.В этой карте нет градаций по уровням, зато подобрана необходимая база знаний, а также собраны ссылки на источники информации, профильные инструменты, рассылки, журналы и литературу.

карта знаний веб дизайнера

Роли в дизайне — эту карту опубликовал на VC.ru Ваня Сольвьёв, дизайн-директор в Doc Doc, а мы стали ее использовать. В карте нет ссылок на источники информации, зато в ней есть роли и обязанности, скиллы и требования для разных градаций — 9 уровней дизайнера, а также в отдельной таблице 6 уровней для дизайнера-управленца.

Роли в дизайне карта знаний

Marketing

  1. Карта знаний SEO-специалиста.
  2. Карта знаний PPC-специалиста.
  3. Карта знаний маркетолога.
  4. Карта знаний VP of Marketing. VP of Marketing — руководитель отдела маркетинга).
  5. Карта знаний SMM-специалиста.

Editing and copywriting

  1. Карта знаний Blog Editor/ Inbound Content в SaaS-компании. Inbound Marketing (входящий маркетинг) — это новый тип привлечения клиентов с помощью создания полезного контента, ресурсов и других точек пересечения с клиентами, без прямых продаж в них.
  2. Карта знаний Copywriter в SaaS-компании.
  3. Карта знаний Outbound Content — Editor в SaaS-компании. Outbound marketing (исходящий маркетинг) — тип маркетинга направленный на достижение цели с помощью традиционных инструментов: телемаркетинга, рекламы в СМИ, наружной рекламы, выставок и презентаций.
  4. Карта знаний Outbound Content — Outreacher в SaaS-компании. Outreacher — специалист, который договаривается о размещение статей со ссылкой на сайт клиента на популярных площадках.

Product Management

Карта знаний Product Manager 

Sales

  1. Карта знаний VP of Sales. VP of Sales — руководитель отдела продаж.
  2. Онбординг New Business Manager. New Business Manager — менеджер по продажам и развитию бизнеса. В этой карте собрана программа обучения и адаптации новых сотрудников отдела продаж в Netpeak Agency.

Programming and Development

  1. Карта знаний Back PHP Developer.
  2. Карта знаний PHP Developer.
  3. Карта знаний QA отдела R&D.
  4. Карта знаний HTML-coder.

Пускать развитие сотрудников на самотек — не лучшая идея. Поэтому, если в вашей компании нет карт знаний, используйте и адаптируйте наши. Статистику не собираем, но о том, что наш подход к развитию приносит результат, свидетельствует карьерный рост специалистов внутри Netpeak Group.

Также у нас есть образовательный центр, чтобы помочь людям прийти в профессию вообще без опыта.

Оригинал поста читайте в корпоративном блоге Netpeak Group.

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идеи для маркетинга
Игорь Коваль

Экс-редактор корпоративного блога Netpeak Group. До этого работал в рекламном бизнесе и литературном агентстве.

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