Чтобы предоставить возможность сотрудникам постоянно расти и переходить на новые грэйды, мы разработали систему — практически на всех позициях в Netpeak Group есть карьерные лестницы и карты знаний.

Такой подход дает прозрачное понимание того, что нужно сделать, чтобы перейти на следующую ступеньку. Если у сотрудника возникает вопрос, почему он с Петей пришел в компанию одновременно и они были примерно на одном уровне, но Петя уже Middle, а он до сих пор Junior, то можно сравнить карты знаний, результаты по KPI и аттестации, после чего получить ответ на этот вопрос.

Также у нас есть своя внутренняя Википедия, база знаний, Академии, форум, кружки по специальностям, группы в телеграм, где мы делимся наработками, а еще проводим ивенты Netpeak Pulse, Insight и Talks — в общем стараемся способствовать профессиональному росту нетпиковцев.

Карьерная лестница под строгим NDA и показать ее в полноценном виде мы не можем, а вот карты знаний, которые помогут вам понять свой уровень, а также подскажут куда двигаться дальше — выкладываем в свободный доступ.

Web-design

Карта знаний web-designer отдела R&D. Включает в себя перечень ресурсов, инструментов, литературы для развития.В этой карте нет градаций по уровням, зато подобрана необходимая база знаний, а также собраны ссылки на источники информации, профильные инструменты, рассылки, журналы и литературу.

Роли в дизайне — эту карту опубликовал на VC.ru Ваня Сольвьёв, дизайн-директор в Doc Doc, а мы стали ее использовать. В карте нет ссылок на источники информации, зато в ней есть роли и обязанности, скиллы и требования для разных градаций — 9 уровней дизайнера, а также в отдельной таблице 6 уровней для дизайнера-управленца.

Marketing

Editing and copywriting

Product Management

Карта знаний Product Manager

Sales

Карта знаний VP of Sales. VP of Sales — руководитель отдела продаж. Онбординг New Business Manager. New Business Manager — менеджер по продажам и развитию бизнеса. В этой карте собрана программа обучения и адаптации новых сотрудников отдела продаж в Netpeak Agency.

Programming and Development

Пускать развитие сотрудников на самотек — не лучшая идея. Поэтому, если в вашей компании нет карт знаний, используйте и адаптируйте наши. Статистику не собираем, но о том, что наш подход к развитию приносит результат, свидетельствует карьерный рост специалистов внутри Netpeak Group.

Также у нас есть образовательный центр, чтобы помочь людям прийти в профессию вообще без опыта.

Оригинал поста читайте в корпоративном блоге Netpeak Group.