Чтобы предоставить возможность сотрудникам постоянно расти и переходить на новые грэйды, мы разработали систему — практически на всех позициях в Netpeak Group есть карьерные лестницы и карты знаний.
Такой подход дает прозрачное понимание того, что нужно сделать, чтобы перейти на следующую ступеньку. Если у сотрудника возникает вопрос, почему он с Петей пришел в компанию одновременно и они были примерно на одном уровне, но Петя уже Middle, а он до сих пор Junior, то можно сравнить карты знаний, результаты по KPI и аттестации, после чего получить ответ на этот вопрос.
Также у нас есть своя внутренняя Википедия, база знаний, Академии, форум, кружки по специальностям, группы в телеграм, где мы делимся наработками, а еще проводим ивенты Netpeak Pulse, Insight и Talks — в общем стараемся способствовать профессиональному росту нетпиковцев.
Карьерная лестница под строгим NDA и показать ее в полноценном виде мы не можем, а вот карты знаний, которые помогут вам понять свой уровень, а также подскажут куда двигаться дальше — выкладываем в свободный доступ.
Web-design
Карта знаний web-designer отдела R&D. Включает в себя перечень ресурсов, инструментов, литературы для развития.В этой карте нет градаций по уровням, зато подобрана необходимая база знаний, а также собраны ссылки на источники информации, профильные инструменты, рассылки, журналы и литературу.
Роли в дизайне — эту карту опубликовал на VC.ru Ваня Сольвьёв, дизайн-директор в Doc Doc, а мы стали ее использовать. В карте нет ссылок на источники информации, зато в ней есть роли и обязанности, скиллы и требования для разных градаций — 9 уровней дизайнера, а также в отдельной таблице 6 уровней для дизайнера-управленца.
Marketing
- Карта знаний SEO-специалиста.
- Карта знаний PPC-специалиста.
- Карта знаний маркетолога.
- Карта знаний VP of Marketing. VP of Marketing — руководитель отдела маркетинга).
- Карта знаний SMM-специалиста.
Editing and copywriting
- Карта знаний Blog Editor/ Inbound Content в SaaS-компании. Inbound Marketing (входящий маркетинг) — это новый тип привлечения клиентов с помощью создания полезного контента, ресурсов и других точек пересечения с клиентами, без прямых продаж в них.
- Карта знаний Copywriter в SaaS-компании.
- Карта знаний Outbound Content — Editor в SaaS-компании. Outbound marketing (исходящий маркетинг) — тип маркетинга направленный на достижение цели с помощью традиционных инструментов: телемаркетинга, рекламы в СМИ, наружной рекламы, выставок и презентаций.
- Карта знаний Outbound Content — Outreacher в SaaS-компании. Outreacher — специалист, который договаривается о размещение статей со ссылкой на сайт клиента на популярных площадках.
Product Management
Sales
- Карта знаний VP of Sales. VP of Sales — руководитель отдела продаж.
- Онбординг New Business Manager. New Business Manager — менеджер по продажам и развитию бизнеса. В этой карте собрана программа обучения и адаптации новых сотрудников отдела продаж в Netpeak Agency.
Programming and Development
- Карта знаний Back PHP Developer.
- Карта знаний PHP Developer.
- Карта знаний QA отдела R&D.
- Карта знаний HTML-coder.
Пускать развитие сотрудников на самотек — не лучшая идея. Поэтому, если в вашей компании нет карт знаний, используйте и адаптируйте наши. Статистику не собираем, но о том, что наш подход к развитию приносит результат, свидетельствует карьерный рост специалистов внутри Netpeak Group.
Также у нас есть образовательный центр, чтобы помочь людям прийти в профессию вообще без опыта.
Оригинал поста читайте в корпоративном блоге Netpeak Group.
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