Игорь Коваль

Игорь Коваль

Автор NJ c 2019
Об авторе:
Экс-редактор корпоративного блога FRACTAL. До этого работал в рекламном бизнесе и литературном агентстве.

Статьи автора

Бизнес
7263 109
Не обманывайте себя: поведенческая экономика и три принципа мотивации человека
Бизнес
Не обманывайте себя: поведенческая экономика и три принципа мотивации человека
7263 109
Бизнес
7222 23
Карты знаний для специалистов: IT, маркетинг, SEO, PPC и веб-дизайн
Бизнес
Карты знаний для специалистов: IT, маркетинг, SEO, PPC и веб-дизайн
7222 23