Игровой рынок, особенно рынок мобильных игр — один из самых мощных и прибыльных трендов в мире. Мы сделали обновляемый словарик для тех, кто начинает погружаться в эту тему.

Часть терминов пересекаются с другими сферами — например, возврат инвестиций (ROI) везде понимается одинаково. Но есть и уникальные понятия, которые встречаются только в маркетинге игр.

Также у нас в блоге можно найти словарь по SEO-терминам и cловарь контекстной рекламы .

Стратегические метрики

ARPU (Average Revenue Per User) — средний доход вашей компании с каждого клиента. Формула выглядит так:

ARPU = общий доход / число клиентов

— среди которых могут быть как лояльные вам, так и просто «спящие».

ARPPU (Average Revenue Per Paying User) — то же самое, что ARPU, но здесь в расчет принимаются только платящие и лояльные клиенты.

ROI (Return on Investment) — показатель возврата инвестиций. Формула ROI:

доход от вложений — размер вложений / размер вложений * 100%

ROI — одна из важнейших метрик в маркетинге и бизнесе. Например, если речь идет о том, что каждый инсталл мобильного приложения или игры (стоимость привлечения нового пользователя) обходится вам достаточно дорого — стоит посмотреть, в первую очередь, на ROI. Если возврат инвестиций положительный, можно попробовать аккуратно оптимизировать стоимость инсталлов, но главная задача уже выполнена. Не факт, что при сокращении расходов ничего не поломается и ROI останется на прежнем уровне.

CAC (Customer Acquisition Cost) — стоимость привлечения платящего пользователя.

LTV (Life Time Value) — средняя продолжительность «жизни» платящего пользователя.

ChR (Churn rate) — отток пользователей / количество деинсталлов.

Инфраструктурные понятия

Стор (ы) или маркеты — магазины приложений. Самые крупные и желаемые всеми — конечно же, маркеты Google и Apple. Но у крупных производителей смартфонов есть свои площадки — например, Xiaomi Store, Samsung Store и так далее. На азиатском рынке альтернативные маркеты еще более развиты.

ASO (App Store Optimization) — продвижение приложения в топы Google Play или App Store. Своеобразный аналог SEO, только в мобильной сфере. В ASO входит комплекс работ, который при адекватном подходе позволяет потом получать органический (бесплатный) трафик и установки: подбор ключевых слов, по которым приложение могут найти, оптимизация текстов, иконки, промо-ролика и так далее. В блоге Netpeak была подробная статья про ASO .

Soft launch (мягкий запуск) — тестирование вашей игры и стратегии продвижения на «живой» аудитории перед основным, громким запуском. Обычно привлекается трафик в размере нескольких тысяч человек, и на основании их взаимодействия с игрой делаются выводы и корректировки. Потом софт-лонч можно повторить.

Инфлюенсеры — блогеры, стримеры, владельцы YouTube и Instagram-аккаунтов и аккаунтов в социальных сетях, за которыми следит нужная вам аудитория.

Триал — бесплатный период, во время которого можно «пощупать» игру.

Lets play — прохождение игры стримером для внешнего зрителя.

IAP — внутриигровые платежи. Один из способов монетизации игр.

Маркетинговые термины

Охват (Reach) — общее количество людей, которые видят ваши маркетинговые активности в том или ином канале.

Customer Journey (путешествие пользователя) — путь потенциального клиента к покупке вашего продукта. В него входят все взаимодействия потребителя с организацией. Сюда же относится понятие Customer Journey Map или карта путешествия пользователя — это исследование и фиксация имеющихся клиентских путей / их корректировка / или создание полностью нового пути.

Аналоги или синонимы CPM — User Story или User Scenario. В целом, суть этих терминов одинакова: понять, как человек ищет коммерческие продукты, похожие на ваши, чтобы «попасться» ему на глаза в нужное время и нужном месте.

KPI — ключевые показатели эффективности любой маркетинговой активности.

Фрод — бесполезный трафик, который мошенники «наливают» на ваши маркетинговые активности, чтобы имитировать выполнение KPI и получить от вас деньги.

Retention Rate — процент возврата пользователей к вашей рекламе или сайту.

А/B-тест — тестирование двух или больше вариантов на предмет того, какой из них дает более высокую конверсию. Например, одним пользователям, которые нашли игру в сторе, показывается одна версия иконки, а другим — другая; потом подводятся результаты. Иногда даже одна только улучшенная иконка позволяет поднять продажи до 20 раз.

Split-test (сплит-тесты) — аналог A/B-тестов. Такой термин чаще используется при запуске рекламы на Facebook. Принцип тот же: показывать целевой аудитории две (или больше) версии объявлений, в которых имеется только одно отличие — например, заголовок. Затем более эффективное объявление идет в работу и тестируется еще какое-нибудь изменение. У опытных маркетологов сплит-тесты работают практически бесперебойно.

Engagement Rate (показатель вовлеченности) — доля подписчиков, активно взаимодействующих с вашим контентом. Вычисляется по следующей формуле: Вовлеченность = общее число взаимодействий/общий охват * 100.

Комьюнити-менеджмент — поддержание связей с людьми, которым нравится ваша игра. Считается важным маркетинговым инструментом. Потому что сообщество — это бесплатные тестировщики, генераторы идей, ваши рекламщики и защитники. И, конечно, покупатели.

Канальная дистрибуция — распространение или предустановка вашей игры по договоренности с партнером. Например, ваша игра будет предустановлена в телефон определенного бренда.

Пресс-кит — набор маркетинговой информации об игре, который можно выслать журналисту: короткая, продающая история, графика, варианты логотипов и так далее.

Кросс-маркетинг — вы рекламируетесь в игре (и по маркетинговым каналам) у партнера, а взамен, соответственно, рекламируете его игру. Неплохой способ сотрудничества для инди-разработчиков.

Термины рекламных кампаний

CPI (Cost per Install) — оплата за подтвержденную установку игры пользователем.

CPA (Сost per Action) — оплата за действия. Варианты действий достаточно разные, в зависимости от целей заказчика: например, можно платить как за пользователя, который просматривал описание игры, так и за человека, который установил игру и прошел 3 уровня.

Воронка конверсий — продуманный и расписанный план, по которому должен пройти пользователь (в идеале до самого конца): например, 50% скачали демо-версию, 20% прошли обучение, 3% купили игру. Каждый этап воронки нужно постоянно анализировать и улучшать, чтобы увеличить прибыль.

Ad network (рекламные сети) — площадки, которые обеспечивают посредничество между заказчиками рекламы и сайтами, которые хотят размещать рекламу. Упрощают для заказчика технический процесс и нередко выступают в качестве арбитража.

Инсталл (установка) — один из главнейших показателей успеха игры. Этот термин часто используется в маркетинговых активностях — есть, например, покупка инсталлов.

Закупка установок — не совсем законный способ продвижения приложений в сторах, которым, однако, пользуются многие участники рынка. Чтобы приложение поднялось в топ Google Play или App Store, или оставалось в топе какое-то время, ему необходимо постоянно показывать определенный уровень инсталлов.

Лендинг (landing page) — красивая промо-страница (не в маркете, а во внешнем интернете), на которой хорошо и емко описана игра, а также пользователю предлагают сразу же и совершить нужное действие: например, скачать или купить эту игру. В отличие от закрепленного функционала маркета, можно делать какой угодно лендинг — главное, чтобы он давал результат.

А какие термины игрового маркетинга знаете вы?

Добавьте в комментариях! Мы будем обновлять пост.

За помощь с подготовкой материала спасибо Константину Иванову, бренд-менеджеру performance-агентства AdQuantum.