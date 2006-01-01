Максим Мельник

Інформація про себе

10 років у digital-маркетингу, з яких 6 — в ASO та user acquisition: пройшов шлях від SEO-спеціаліста до Head of ASO. Працював з такими лідерами ринку, як: OLX, Room Planner, Preply, Readdle, Rozetka, monobank, Comfy, Uklon, ALLO, Merge Matters. Викладав на курсі «ASO-спеціаліст» для світчерів у межах навчальної програми Choice31. Засновник топ-1 англомовного відкритого ASO-ком’юніті «ASO Busters».