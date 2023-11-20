Графика в продвижении мобильных приложений в App Store и Google Play (ASO) — как оптимизировать графические элементы

Графика в продвижении мобильных приложений в App Store и Google Play (ASO) — как оптимизировать графические элементы

Команда RadASO знает все и даже больше об оптимизации приложений в App Store. Мы рады делиться нашим опытом, чтобы вы могли применить наши советы на практике и улучшить позицию своего приложения. Пришло время полезного контента, и сегодня говорим о графическом ASO.

Графическое ASO — это оптимизация всех графических элементов на страницах магазинов. Изображения всегда привлекают внимание, поэтому основная цель графической оптимизации увеличение конверсии.Если пользователь ищет приложение не по имени бренда, а по функциональным особенностям, именно визуальное восприятие станет основой для принятия решения: установить ваше приложение или нет. Почему графическая оптимизация настолько важна в App Store и Google Play читайте в статье «Что такое ASO и как правильно продвигать мобильное приложение».

Оптимизация графики для App Store

При оптимизации iOS приложений ASO-специалист работает с такими визуальными составляющими:

Иконка (Icon). Скриншоты (Screenshots). Обложка (Page Artwork). Видео (App preview). Баннер видео (Preview poster frame).

1. Оптимизация иконки для App Store

Это основной визуальный элемент, который с первых секунд должен раскрывать цель вашего мобильного приложения.

Основные правила для оформления иконки, которые помогут вам избежать ошибок.

Иконка должна привлекать внимание и запоминаться. Она должна соответствовать тематике и при этом выделяться среди конкурентов. Простота и минимализм — залог успеха. Не перегружайте изображение мелкими деталями. Создайте узнаваемый значок, который будет отражать суть вашего приложения; Протестируйте иконку на разных фонах. Не впадайте в крайности — черное или белое, попробуйте разные цветовые гаммы. Углы иконки оставляйте прямыми, система скруглит их автоматически. В AppStore можно использовать только одну иконку для всех локализаций. Запрещается использование Call to Action на иконке. Не указывайте бренд, если пока о нем никто не знает.

Спецификация для иконки от App Store:

Характеристика Значение Формат PNG. Цвета P3 (цвета широкой гаммы), sRGB (формат цветов) или Gray Gamma 2.2 (градации серого). Смотрите инструкцию по цветам. Уровни Лежащие, без прозрачности. Разрешающая способность Варьируется. Смотрите инструкцию по размеру и разрешению изображения. Размеры Квадрат без закругленных углов.

2. Размеры

Каждое приложение имеет два типа иконки:

Большой размер (для отображения в App Store):

Гаджет или контекст Размер изображения iPhone 60x60 pt (180x180 px @3x) 60x60 pt (120x120 px @2x) iPad Pro 83.5x83.5 pt (167x167 px @2x) iPad, iPad mini 76x76 pt (152x152 px @2x) App Store 1024x1024 pt (1024x1024 px @1x)

Меньший размер (для отображения на устройстве после установки приложения):

Гаджет Размер иконки Spotlight Настройка иконки Размер иконки уведомления iPhone 40x40 pt (120x120 px @3x) 29x29 pt (87x87 px @3x) 38x38 pt (114x114 px @3x) 40x40 pt (80x80 px @2x) 29x29 pt (58x58 px @2x) 38x38 pt (76x76 px @2x) iPad Pro, iPad, iPad mini 40x40 pt (80x80 px @2x) 29x29 pt (58x58 px @2x) 38x38 pt (76x76 px @2x)

3. Рекомендации для скриншотов в App Store

Скриншоты — самые заметные графические элементы на странице приложения. Именно они демонстрируют основную суть приложения даже лучше, чем текстовое описание.

Общие требования к скриншотам в App Store:

Количество скриншотов — от 1 до 10. Ориентация может быть как вертикальная, так горизонтальная.

Для разных девайсов есть возможность добавлять разные скриншоты.

Можно добавлять разные скриншоты для разных локализаций. Рекомендуется демонстрировать интерфейс приложения или геймплей игры.

Обращайте внимание, что в поиске пользователь видит 1 горизонтальный скриншот или 3 вертикальных; а на странице приложения — 1,5 вертикальных скриншота. Следуйте политике Apple для формирования контента скриншотов.

Размеры скриншотов:

Размер гаджета или платформы Размеры скриншота Требования Что делать 6,5 дюймов (iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XR) 1284 x 2778 пикселей (портретная ориентация) 2778 x 1284 пикселей (альбомная ориентация) 1242 x 2688 пикселей (портретная) 2688 x 1242 пикселей (альбомная) Необходимы, если приложение работает на iPhone Скачать 6,5-дюймовые скриншоты 6,5-дюймовые скриншоты 5,8 дюймов (iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X) 1170 x 2532 пикселей (портретная) 2532 x 1170 пикселей (альбомная) 1125 x 2436 пикселей (портретная) 2436 x 1125 пикселей (альбомная) 1080 x 2340 пикселей (портретная) 2340 x 1080 пикселей (альбомная) Нужны, если приложение работает на iPhone и не предоставляются 6,5-дюймовые скриншоты По умолчанию: масштабированные 6,5-дюймовые скриншоты. Альтернатива: загрузить 5,8-дюймовые скриншоты. 5,5 дюймов (iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus) 1242 x 2208 пикселей (портретная) 2208 x 1242 пикселей (альбомная) Необходимы, если приложение работает на iPhone. Скачать 5,5-дюймовые скриншоты 12,9 дюймов (iPad Pro (4th generation, 3rd generation)) 2048 x 2732 пикселей (портретная) 2732 x 2048 пикселей (альбомная) Необходимы, если приложение работает на iPad Скачать 12,9-дюймовые iPad Pro (3rd generation) скриншоты 12,9-дюймовые iPad Pro (3rd generation) 12,9 дюймов (iPad Pro (2nd generation)) 2048 x 2732 пикселей (портретная) 2732 x 2048 пикселей (альбомная) Необходимы, если приложение работает на iPad Скачать 12,9-дюймовые iPad Pro (2nd generation) скриншоты

Чтобы проверить, как будут выглядеть ваша иконка и скриншоты ДО релиза приложения, можно воспользоваться ресурсом App Preview от Appfollow.

4. Обложка приложения в App Store (Page Artwork)

Обложка отображается на странице приложения, и на странице разработчика в App Store.

App Store в своих рекомендациях по созданию обложки:

Изображение должно быть актуальным как минимум шесть месяцев, изменить его будет проблематично.

Разрешающая способность: 4320x1080 пикселей

Тип файла: PSD, ZIP.

Наименование: AppName_AppleID_AppStore_Product-DeveloperPage.

5. Видео (App preview)

Видео всегда отображается перед скриншотами. Применяется оно не всегда и не везде, нужно проводить тесты относительно необходимости его наличия. Практика показывает, что в играх наличие видео хорошо сказывается на конверсии, а в приложениях далеко не всегда.

Для каждой локации можно использовать индивидуальное видео, но важно помнить некоторые детали:

видео, загруженное в основную локаль, будет отображаться во всех локалях;

видео, размещенное на не основной локали, будет показываться только в этой конкретной локали.

Основные требования к видео:

Если видео вашего приложения горизонтальные, но при этом загружены вертикальные скриншоты, то в поиске будет отображаться горизонтальное видео, а на странице приложения оно будет размещено ниже вертикальных скриншотов. Продолжительность видео — от 15 до 30 секунд. Есть возможность добавлять до 3 видео, но по данным Splitmetrics в этом нет смысла, поскольку пользователи никогда не смотрят больше одного видео и уделяют внимание только первым 7-11 секундам. На видео рекомендуется продемонстрировать взаимодействие пользователя с интерфейсом программы. Запрещено показывать рекламные ролики, устройства или людей с устройством. Следите за спецификациями для видео. Ознакомьтесь с советами по созданию видеороликов от App Store.

6. Банер (Preview poster frame)

В качестве баннера используется стоп-кадр из видео. Не нужно загружать отдельное изображение.

Настроить баннер возможно при загрузке видеоролика в App Store Connect. Как именно — читайте в официальном руководстве.

В большинстве случаев видео воспроизводится автоматически, но бывают и исключения. В таких случаях помогает стоп-кадр.

Исключение:

если у пользователя в настройках устройства отключена функция автоматического воспроизведения видео;

при слабом интернет-соединении;

в режиме сохранения энергии аккумулятора;

если уже воспроизводится другое видео в ленте.

Оптимизация графики для Google Play

Для Android приложений ASO-специалист работает со следующими визуальными составляющими:

Иконка (Icon). Скриншоты(Screenshots). Банер (Feature graphic). Видео.

1. Рекомендации для иконки в Google Play

В Google Play и в AppStore иконка является основным графическим элементом приложения.

В поиске пользователь видит одновременно большое количество иконок, поэтому ваша должна чем-то выделяться среди конкурентов и привлекать внимание, но при этом гармонично смотреться рядом с другими иконками в категории.

Рекомендации от Google:

Изображения: 32-битный PNG (с альфа-каналом). Размеры: 512 на 512 пікселів. Формат: sRGB. Форма — полный квадрат, система автоматически закруглит края. Максимальный размер файла: 1024 КБ. Для каждого языка можно добавить свой вариант иконки. Иконка должна соответствовать спецификациям дизайна Google Play:

запрещается использование Call to Action с призывом скачать приложение или с информацией о ценах и скидках;

запрещено любым способом демонстрировать рейтинг;

не допускается использование информации, которая может ввести пользователя в заблуждение;

запрещено демонстрировать участие приложения в программе Play.

2. Скриншоты

Скриншоты в Google Play — важные графические элементы, влияющие на конверсию. Но, в отличие от App Store, скриншоты можно увидеть только непосредственно на странице приложения, в поиске они не отображаются.

Основные требования:

1. Можно разместить от 2 до 8 скриншотов любой ориентации для разных девайсов.

2. Для игр и приложений — минимум 4 скриншота.

3. Google не требует от разработчиков одинаковых по размерам изображений, но следует придерживаться условий, указанных в спецификации.

JPEG или 24-битный PNG (без альфа-каналу);

Минимальный размер: 320 пикселей;

Максимальный размер: 3840 пикселей.

4. Рекомендуется демонстрировать на скриншотах интерфейс приложения и исключительно реальное взаимодействие пользователя с игрой или приложением.

5. В Google позволяют добавлять стилизованные скриншоты, но отмечают, что нужно предоставить приоритет интерфейсу пользователя, хотя бы на первых трех скриншотах.

6. Нельзя показывать рейтинг, отзывы, награды, скидки и какие-либо акции. Также рекомендуется избегать слов «Best», «#1», «Top», «New», «Discount», «Sale» или «Million Downloads».

7. Запрещено использовать призывы к действию для установки пользователем приложения, например, «Download now», «Install now», «Play now» или «Try now».

3. Банер (Feature graphic)

Баннер используется, чтобы качественно выделиться среди конкурентов и привлечь внимание пользователей.

Когда и где именно отображается баннер в GP?

Если на странице есть видео, то баннер отображается в качестве обложки;

В подборках, рекомендациях, коллекциях, в том числе рекламных.

Основные требования к оформлению баннеров:

1. Размер и формат изображения указаны в рекомендациях от Google:

JPEG or 24-bit PNG (без альфа-канала);

Размеры: 1024px by 500px.

2. В изображении передайте суть и основную ценность приложения или игры.

3. Не повторяйте в баннере изображение иконки, чтобы избежать дублирования.

4. Избегайте мелких деталей.

5. Локализуйте графику и текст.

6. Избегайте текста и изображений, которые со временем могут стать неактуальными. Если вы готовите баннер к празднику или ивенту, своевременно обновляйте его.

7. Для иконки, скриншотов и баннера используйте одинаковую или похожую цветовую гамму.

4. Видео

Наличие видео на странице не является обязательным условием, но это отличная возможность продемонстрировать основные функции и преимущества вашего приложения или игры.

Основные требования к превью видео:

Чтобы добавить видео, его нужно загрузить на YouTube, и в настройках приложения дать на него ссылку. Локализуйте видео, чтобы иметь возможность демонстрировать его на разных языках. Видео, которое было загружено в основную локаль, будет отображаться и во всех других локалях, если в них не будет указана другая ссылка. Запрещается интегрировать в видеоролик фрагменты рекламы и монетизации, или фрагменты, имеющие возрастные ограничения. Автоматическое воспроизведение длится 30 секунд, но самые важные функции следует показывать в первые 10 секунд, чтобы заинтересовать пользователя. Отдайте предпочтение видео с горизонтальной ориентацией, так как оно будет воспроизводиться на горизонтальном проигрывателе. Желательно добавлять субтитры, чтобы пользователь мог понять суть видео даже с выключенным звуком. Чтобы записать видео с экрана устройства, ознакомьтесь с инструкцией.

Заключение

Работать с графикой приложения не менее важно, чем работать с текстовой оптимизацией. Графические элементы всегда должны выделяться, запоминаться и увеличивать конверсию.

Следуйте инструкциям App Store и Google Play, изучайте подход своих конкурентов, вдохновляйтесь новыми идеями и трендами и всегда оставайтесь в ТОПе не только по показам, но и по установкам и продажам.