SMM YouTube

Как продвигать видео YouTube в Google Рекламе
Сергей Бахарь
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YouTube — уникальный сервис, который в большинстве случаев не используется украинскими рекламодателями. Из-за того, что конкуренции в этой области совсем мало, у вас есть восхитительная возможность продвинуть видео на YouTube с минимальными финансовыми потерями. И делать мы это будем с помощью Google Рекламы. Для начала рекомендуем вам связать аккаунт YouTube с Google Рекламой, чтобы безболезненно продвигать видео. С вашего позволения мы опустим этап создания аккаунта и перейдем к самому интересному.

В аккаунте Google Рекламы создайте новую группу объявлений для продвигаемого видео, поставьте чекбокс «Видеобъявление», подберите релевантные ключевые фразы и задайте необходимые ставки.

Создайте новую группу объявлений для продвигаемого видео

На следующем этапе нам следует выбрать «Шаблон продвигаемых видео YouTube», хотя в нашем распоряжении реклама inStream, cтатическое изображение InVideo и видео, воспроизводимое по клику. Как видите, аккаунт располагает интересными инструментами для проведения рекламных кампаний, но они, какая досада, покрылись вековой пылью.

Шаблон продвигаемых видео YouTube

Далее шокируем всех текстом объявления, а то никто кликать не будет, и добавляем видео. Модерация не столь долгая, как у обычного графического объявления, что, несомненно, может только радовать. В нашем случае на следующий день уже осуществлялись показы объявления.

Шокируем всех текстом объявления

Обратите внимание на то, что в некоторых странах все-таки нельзя воспользоваться продвижением видео на YouTube. В списке отсутствует «Украина», что не помешало нам осуществлять показы рекламной кампании :)

Нам не помешало осуществлять показы рекламной кампании

И это только капля в море возможностей сервиса YouTube. Спасибо за внимание и до новых встреч!

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Google AdWords продвижение видео
Сергей Бахарь

Эксперт в области контекстной рекламы.

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