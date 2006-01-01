Сергей Бахарь

Сергей Бахарь

Автор NJ c 2016
Откуда:
США, Нью-Йорк
Об авторе:
Эксперт в области контекстной рекламы.

Статьи автора

PPC
34834 79
Показатель качества от экс-гуглера
PPC
Показатель качества от экс-гуглера
34834 79
PPC
48124 144
Аудит аккаунта Google Рекламы своими силами
PPC
Аудит аккаунта Google Рекламы своими силами
48124 144
PPC
19181 46
Интервью с Юлией Куриловой
PPC
Интервью с Юлией Куриловой
19181 46
PPC
48178 29
Google Ads — как работает планировщик ключевых слов
PPC
Google Ads — как работает планировщик ключевых слов
48178 29
PPC
47429 36
Google Ads: Планировщик рекламных кампаний в контекстно-медийной сети Google
PPC
Google Ads: Планировщик рекламных кампаний в контекстно-медийной сети Google
47429 36
Мобайл
75750 69
Настраиваем Google Рекламу на мобильные приложения
Мобайл
Настраиваем Google Рекламу на мобильные приложения
75750 69
Кейсы
24602 50
Кейс по контекстной рекламе в тематике «детская обувь»: ROMI 110%
Кейсы
Кейс по контекстной рекламе в тематике «детская обувь»: ROMI 110%
24602 50
PPC
22664 12
Демографический таргетинг в Google Ads
PPC
Демографический таргетинг в Google Ads
22664 12
PPC
22130 27
25 фактов про Google Рекламу
PPC
25 фактов про Google Рекламу
22130 27
PPC
29733 22
Отчет «Статистика аукционов» в Google Рекламе
PPC
Отчет «Статистика аукционов» в Google Рекламе
29733 22
PPC
21021 17
Симулятор ставок кампании в Google Рекламе
PPC
Симулятор ставок кампании в Google Рекламе
21021 17
Показать больше