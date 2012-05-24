В 2012 году появилась новинка в Google Рекламе — симулятор ставок кампании. Благодаря этому инструменту вы сможете еще объемнее анализировать вашу рекламную кампанию и корректировать выбранную стратегию.

Для того, чтобы добраться до новинки, перейдите на вкладку «Оптимизация» и в левом навигационном меню выберите 'Симулятор ставок кампании'.

Если кампании соответствуют требованиям Симулятора, то вашему вниманию будут представлены возможные варианты развития событий за последние семь дней, но при совершенно других условиях. То есть мы моделируем прошлое, а не будущее. Работает новинка по принципу Оптимизатора цены за клик.

Вы можете получить информацию по аккаунту или по всем кампаниям, и это, несомненно, огромный плюс. Теперь ситуацию можно оценивать в целом, а не только на уровне групп объявлений или ключевых словах, как при использовании Оптимизатора цены за клик.

Когда вы перейдете на уровень кампании, то в вашем распоряжении будет множество метрик:

максимальная цена за клик;

условный бюджет;

ориентировочное число кликов;

ориентировочная стоимость;

ориентировочное число показов;

ориентировочное число лучших показов.

Наибольший интерес представляет метрика «ориентировочное число лучших показов». Благодаря этой метрике вы можете узнать, сколько раз могло показываться ваше объявление над результатами поиска. Ценная информация для тех, кто стремится занимать самые выгодные места размещения.

Обратите внимание на то, что инструмент рекомендует увеличивать бюджет в тех случаях, если повышение максимальной цены за клик способствует этому.

Между всеми переменными в уравнении присутствует определенная связь, как вы уже могли заметить. Известно, что данные приблизительные. Однако же они дают пищу для размышлений. Ведь информация собирается по реальным аукционам, а это значит, что можно оценить конкурентную ситуацию не со 100% точностью, но хотя бы «на глазок».

В качестве итога хочется сказать, что Симулятор ставок кампании - это еще один шаг в сторону многоуровневого анализа рекламных кампаний.