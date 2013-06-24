Одна из нелегких задач в контекстной рекламе Google Ads — планирование рекламных кампаний в контекстно-медийной сети Google. Если в далеком прошлом, как мы помним, таргетинг был только на ключевые слова, то теперь же этих таргетингов стало гораздо больше, чем предполагалось. Не забываем еще тот факт, что все эти таргетинги можно комбинировать. И, конечно, не забываем то, что в КМС охват не просто большой, а невероятно большой. Если ситуация на поиске ограничена статистическим количеством поисковых запросов, то в КМС нет таких ограничений. Практически нет. В былое время мы могли использовать для прогноза Ad Planner — мощный такой планировщик от Google, который не очень в дружеских отношениях с украинскими данными. Вроде бы данные есть, но их всегда не хватает для полноценного медиаплана.

Теперь же в аккаунте Google Ads появился собственный планировщик кампаний КМС. Новый, красивый, удобный инструмент. Наконец-то мы сможем заняться планированием!

Для примера сделаем медиаплан. Для начала выбираем инструмент, нажав на кнопку «Инструменты и анализ». После того, как мы выбрали «Планировщик КМС», система предложит нам создать новый план, указав интересы клиентов или выбрав целевую страницу, или же загрузить предыдущий план, если таковой имеется в наличии. Возьмем лишь одно ключевое слово - «ноутбуки», так как данная сфера достаточно популярная, чтобы получить адекватный прогноз. Мы также укажем наше местоположение и язык. Отмечу, что языковые настройки влияют на прогноз, а это уже, согласитесь, кое-что. Одно мгновение и все готово! Перед нами финальный прогноз ситуации. Рассмотрим каждый блок по отдельности, чтобы никого не забыть. С левой стороны у нас есть возможность поправить таргетинг кампании и задать необходимые фильтры. В нашем случае таргетинг мы оставим такой же, как и задавали на начальном этапе создания нашего плана, а вот в фильтрах выберем только графические объявления, так как цель нашей рекламной кампании — повышение узнаваемости бренда. После уточнения таргетинга охват заметно сократился. Ознакомимся с оценочными показателями, которые предоставила нам система.

Если верить официальным источникам, статистика предоставлена за предыдущую неделю. Вроде бы это хорошо, так как данные актуальные. И вроде бы это не так хорошо, так как хотелось бы получить данные по определенным срезам: неделям, месяцам, годам. Еще один момент, который следует учитывать, - в расчет берутся файлы cookie. Это маленькие файлы, которые хранятся у вас на компьютере и помогают системе идентифицировать вас. Исходя из этого можно сделать вывод, что данные всегда будут несколько завышены. Почему? Все дело в том, что в жизни мы можем использовать разные браузеры. Файлы cookie, как мы знаем, привязаны к отдельному браузеру. Ведь, к примеру, на работе вы используете один компьютер, а дома уже совсем другой. Как вы понимаете, если вопрос стоит в охвате уникальный пользователей, то не стоит принимать во внимание эти данные.

Далее мы можем ознакомиться со статистикой по полу и возрасту. Очень интересные данные, за которыми я пристально слежу. Проверив больше десятка тематик, я сильно призадумался. Если к возрасту у меня не было замечаний, то пол несколько смущал. Выбирая «мужские» сферы, я все равно получал высокий процент женского населения.

Ниже этого графика у нас готовые группы объявлений и варианты индивидуального таргетинга. Очень удобная таблица, которая заметно экономит время рекламодателя и специалиста.

Главное удобство в том, что у нас перед глазами варианты ключевых слов, тем, интересов и других видов таргетинга. Теперь у нас все под рукой. Удобство удобством, но как же обстоят дела с прогнозом бюджета? Острый вопрос, который волнует каждого рекламодателя: «Сколько денег необходимо выделить на рекламу в КМС?». На этот вопрос мы не получаем ответа, к сожалению. Проверив различные тематики, прогнозируемая ставка всегда была от 0 до 10 гривен. Общая оценка отсутствует. После того как мы подберем необходимые таргетинги, с правой стороны экрана у нас будет наш заветный план, который мы можем загрузить в аккаунт или сохранить в формате .csv. Чудесно, что мы можем выгрузить наш план и поделиться с кем-то.

Наш план готов. В заключение хочется сказать, что планировщик КМС не только позволяет получить приблизительный прогноз, но и заметно облегчает настройку рекламной кампании. Это самый важный и полезный плюс новинки от Google! Успешных вам рекламных кампаний в КМС!