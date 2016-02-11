Как улучшить оценку качества целевой страницы в Google Ads — эксперимент Netpeak

Как повысить показатель качества в Google Рекламе? На одну из самых важных составляющих — оценку релевантности целевой страницы — PPC-специалист может повлиять, только если клиент согласен улучшать сайт. Ранее я уже делился кейсом , как оптимизация сайта влияет на результаты по контексту: тогда улучшились не только поведенческие показатели, но и качество ключевых фраз, рейтинг, цена клика, видимость объявлений и количество выигранных аукционов.

Но что делать, если клиент сейчас не готов внедрять ваши рекомендации или делает это очень медленно?

Я предположил, что оценка качества целевой страницы будет выше, если проставить конечные URL на уровне ключевого слова, и в этом посте поделюсь результатами своего эксперимента.

Преимущества использования конечных URL на уровне ключевых слов

Посадочная страница более релевантна поисковому запросу. Можно организовать структуру аккаунта более экономно — нет нужды плодить много групп с объявлениями на разные целевые страницы. При замене конечных URL объявления не проходят повторную модерацию, а значит реклама не приостанавливается и сохраняется статистика по объявлениям.

«Минусы» использования конечных URL

Требуется довольно много времени на простановку ссылок под каждый ключ. Некоторые скрипты и сервисы по проверке «битых» ссылок не проверяют URL на уровне ключей.

Как добавить URL на уровне ключевого слова?

Небольшой мануал для тех, кто ранее не добавлял ссылки к ключевым словам.

Удобнее всего сделать это в редакторе Google Рекламы . Перейдите на уровень «Ключевые слова», выделите нужные ключи и выберите вкладку «Редактирование выбранных ключевых слов». В строке «Конечный URL» введите ссылку на нужную страницу сайта.

Чтобы добавить ссылку в интерфейсе Google Рекламы, необходимо перейти на уровень ключевых слов, отметить нужные ключи и далее нажать на «Изменить» — «Изменить конечные URL...».

В открывшемся окне вставьте ссылку в поле «Конечный URL» и нажмите кнопку «Просмотреть изменения».

Убедитесь, что все корректно, и сохраните изменения.

Как я проводил эксперимент?

Чтобы получить максимально объективный результат, я сравнивал показатели похожих ключевых слов. Для эксперимента были отобраны модельные ключи в поисковых кампаниях, по которым было больше одного показа за 30 дней.

В исследовании участвовали: 3123 ключевых фраз, по которым было более 350 000 кликов;

2626 ключей — не содержали конечный URL;

497 — содержали конечный URL.

Оценить влияние URL на уровне ключевых слов мне помог Алексей Селезнев, Head of Analytics Department Netpeak. Мы использовали скрипт на языке R , получили данные о составляющих показателя качества и визуализировали их.

Напомню, что Google Реклама отображает оценки ключевых слов по трем составляющим:

Подробнее о том, как оценивается качество ключевого слова, читайте в статье « Как улучшить показатель качества в Google Рекламе ».

1. Сравнение по компоненту «Ожидаемый CTR»

Показатели примерно одинаковые. Это ожидаемо, так как оценка за ожидаемый CTR рассчитывается на основании исторической кликабельности фраз, а значит манипуляции с целевыми страницами априори не должны влиять на него.

Также этот график подтверждает, что анализируемые фразы имеют схожую историю, а значит достаточно однотипные.

2. Сравнение по компоненту «Релевантность объявления»

Для всех ключевых слов я использовал одинаковые тексты объявлений с динамической вставкой, при этом показатели у ключевых фраз, содержащих собственный URL, значительно выше.

Я не могу однозначно утверждать, что именно добавленные ссылки повлияли на такой результат, но очевидно, что система воспринимала переходы по таким объявлениям как более релевантные.

3. Сравнение по компоненту «Качество целевой страницы»

В группе с URL на ключевых словах значительно больше положительных оценок. В первую очередь это связано с тем, что реклама ведет пользователей на страницы, которые наиболее релевантны их поисковому запросу.

Вывод

Результаты эксперимента показали, что Google Реклама гораздо лояльнее к ключевым фразам с собственным URL, чем к тем, которые используют URL только на объявлениях.

Подытожу:

Этот прием можно использовать, чтобы повысить релевантность объявлений и оценку качества целевых страниц, если все традиционные варианты вы уже испробовали, а позиция объявления и цена клика по прежнему вас не устраивает. Используя такой подход, можно создать удобную структуру аккаунта, без ущерба для качества ключевых слов.

Кстати, хороший эффект по лидам дают сервисы email-рассылок с интегрированным конструктором лендингов. Например, такой конструктор лендингов и форм присутствует в GetResponse. Что приятно — ребята из сервиса постоянно работают над модернизацией этого инструментария.

Делитесь своими секретами оптимизации качества ключевых слов в комментариях.