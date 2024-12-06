Как легко запомнить пароли, пин-коды, телефоны и все важное
Как легко запомнить пароли, пин-коды, телефоны и все важное
Знаете ли вы, что мозг записывает воспоминания минимум в трех копиях? По крайней мере, для грызунов ученые подтвердили этот необычный факт исследованиями. Почему же тогда современному человеку так сложно вспомнить, выключен ли утюг, где лежат ключи и какой новый пароль от почты?
В статье поделюсь несколькими лайфхаками, которые помогут сохранить вашу память (и нервы!) и вовремя вспоминать, наконец, пин-коды банковских карт, исторические даты и другие важные вещи.
Как работает запоминание, и что такое мнемотехника
Память на материальном уровне — это особые связи между нервными клетками, которые называются синапсами. Такие связи не статичны и могут нарабатываться или, наоборот, ослабевать. Чем больше синапсов между нервными клетками и чем лучше они развиты, тем больше ваш мозг нейропластичен и тем лучше вы помните события и нужную информацию.
Хорошие новости — количество и качество связей между нейронами можно увеличивать, тренируя память.
Больше интересного о возможностях мозга можно узнать в нашей статье о зеркальных нейронах.
Известен эксперимент психолога Германа Эббингауза: через 20 минут после заучивания слов из трех слогов, не несущих никакого смысла, студенты помнили лишь 60% информации, через девять часов — 40%. А через месяц — чуть более 20% заученного. Эту зависимость назвали кривой забывания Эббингауза.
Это значит, что без целенаправленной тренировки памяти через месяц вам останется лишь пятая часть выученного материала. Как помочь себе запоминать лучше?
Мнемотехника — это методы и способы, которые помогают запоминать информацию с использованием ассоциаций, визуализаций, рифм и других техник.
Название термина корнями уходит в Древнюю Грецию и богиню памяти Мнемосину. С тех пор человечество наработало немало интересных способов, которые вполне адаптированы под вызовы современности.
Пять основных мнемотехник
- Ассоциации.
Связывание новых данных с уже известной информацией. Число 12 345 можно ассоциировать с последовательностью: 12 месяцев, 34 года, 5 пальцев на руке.
- Визуализация.
Преобразование информации в яркие образы. Так, пароль «cat9dog!» можно представить как кошку, которая держит цифру 9 и смотрит на собаку.
- Рифмование.
Создание рифм для запоминания чисел или сложных комбинаций. Вроде «четыре-девять-три, ты это повтори».
- Метод историй.
Придумывание небольших рассказов, где каждая часть информации имеет свое место. Для списка покупок «молоко, хлеб, сыр» можно придумать историю о мышке, которая хотела украсть молоко, но упала на хлеб и спряталась в сыре.
Для запоминания пароля нужно создать образ, связанный с символами. Пароль «bL6#8Cz» можно представить как пчелу (b), льва (L), шесть решеток (#) и восемь котов (Cz).
Для пароля «G4t#Y7» история может быть такой: «Гусь (G) четыре раза (4) топтал (t) решетку (#), потом увидел ягоды (Y) и взял семь (7) штук».
- Метод Локусов (Метод Цицерона).
Техника, в которой информация привязывается к определенным местам в воображаемом пространстве.
Например, представляете, что в каждой комнате вашего дома лежит определенный элемент списка задач. Для пароля «1234» можно представить комнату: 1 — стул, 2 — картина, 3 — окно, 4 — лампа.
Узнайте о других интересных техниках тренировки мышления и креативности:
Как запомнить пароли и пин-коды
- Упрощение через замену.
Используйте привычные слова и заменяйте буквы на символы или цифры. Фраза «МойСайт2023» становится паролем «MоyS@yt2023».
- Разделение на части, или правило Миллера.
Разделяйте информацию на блоки из 5-9 смысловых элементов — цифр, букв или слов. Если общее количество элементов превышает 9, разбейте информацию на микроблоки и соедините между собой.
Пароль «RtYp@q2*eX» можна разделить на «Rt-Yp-@q-2*-eX».
- Повторение.
Регулярно повторяйте созданный пароль или код. Используйте карточки для запоминания (флешкарты) для тренировки памяти.
- Создание визуального кода.
Подберите к каждой цифре или букве символ, связанный с реальной жизнью. К примеру, 0 — мяч, 1 — свеча, 2 — лебедь.
Как запомнить номера телефонов
- Разбиение на блоки.
Номер 098-456-7890 легче запомнить в виде «098 (оператор) — 456 (группа цифр) — 7890 (концовка)».
- Ассоциации с важными датами или числами.
Найдите в номере знакомые последовательности: 0501991945 — 050 (код) — 1991 (год рождения) — 945 (9:45 утра).
- Рифмы и песни.
Попробуйте рифмовать цифры или даже положить их на мелодию.
Ошибки, которых следует избегать во время запоминания
- Слишком сложные образы.
Не перегружайте ассоциации лишними деталями. Чрезмерно детализированные или нелогичные образы перегружают память и затрудняют запоминание.
Обычно лучше создавать положительные образы, но учитывайте свои индивидуальные особенности запоминания.
- Недостаточное повторение.
Даже самый креативный подход не работает без регулярной практики.
- Игнорирование удобства.
Не создавайте слишком сложных паролей, которые не сможете запомнить.
- Отсутствие контекста и перегрузка информацией.
Попытка запомнить отдельные слова или числа без привязки к контексту (истории, ситуации) снижает эффективность мнемотехники.
Если пытаться запомнить слишком много одновременно, это приводит к потере концентрации и забыванию части данных.
Чтобы мнемотехника работала эффективно, стоит адаптировать ее под себя, использовать регулярное повторение и делать процесс интересным и творческим.
Геймификация развивает когнитивные навыки, но и здесь следует держать баланс — для умственной деятельности значительно лучше менять типы деятельности. Кроме мнемонических способов, тренируйте память головоломками и логическими задачами, изучайте новые языки, занимайтесь творчеством с привлечением мелкой моторики — подойдут лепка, рисование и т. д.
Интересно, что постоянное стремление запомнить все идеально скорее вызовет стресс, чем укрепит память.
Лайфхак: если хотите больше запоминать — и не только во время занятий мнемотехникой — фокусируйте свое внимание.
Постоянное отвлечение на гаджеты, входящие звонки, сообщения уменьшают концентрацию внимания и автоматически превращают такой поток разрозненной информации в менее важный для мозга.
Выводы
Материальным носителем памяти являются синаптические связи между нейронами. Чем их больше и чем лучше развиты синапсы, тем лучше вы запоминаете события и информацию. Тренировка памяти увеличивает нейропластичность мозга и таким образом омолаживает его биологический возраст.
Мнемотехника — это методы и способы, которые помогают запоминать информацию с использованием ассоциаций, визуализаций, рифм и других техник. Пять основных мнемотехник:
- Ассоциации.
- Визуализация.
- Рифмовка.
- Метод историй.
- Метод Локусов (Метод Цицерона).
Если хотите больше запоминать — и не только во время занятий мнемотехникой — фокусируйте свое внимание. Постоянное отвлечение на гаджеты снижает концентрацию внимания и делает поток информации для мозга не стоящим точного запоминания.
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