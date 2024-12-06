Как легко запомнить пароли, пин-коды, телефоны и все важное

Как легко запомнить пароли, пин-коды, телефоны и все важное

Как легко запомнить пароли, пин-коды, телефоны и все важное

Знаете ли вы, что мозг записывает воспоминания минимум в трех копиях? По крайней мере, для грызунов ученые подтвердили этот необычный факт исследованиями. Почему же тогда современному человеку так сложно вспомнить, выключен ли утюг, где лежат ключи и какой новый пароль от почты?

В статье поделюсь несколькими лайфхаками, которые помогут сохранить вашу память (и нервы!) и вовремя вспоминать, наконец, пин-коды банковских карт, исторические даты и другие важные вещи.

Как работает запоминание, и что такое мнемотехника

Память на материальном уровне — это особые связи между нервными клетками, которые называются синапсами. Такие связи не статичны и могут нарабатываться или, наоборот, ослабевать. Чем больше синапсов между нервными клетками и чем лучше они развиты, тем больше ваш мозг нейропластичен и тем лучше вы помните события и нужную информацию.

Хорошие новости — количество и качество связей между нейронами можно увеличивать, тренируя память.

Больше интересного о возможностях мозга можно узнать в нашей статье о зеркальных нейронах.

Известен эксперимент психолога Германа Эббингауза: через 20 минут после заучивания слов из трех слогов, не несущих никакого смысла, студенты помнили лишь 60% информации, через девять часов — 40%. А через месяц — чуть более 20% заученного. Эту зависимость назвали кривой забывания Эббингауза.

Это значит, что без целенаправленной тренировки памяти через месяц вам останется лишь пятая часть выученного материала. Как помочь себе запоминать лучше?

Мнемотехника — это методы и способы, которые помогают запоминать информацию с использованием ассоциаций, визуализаций, рифм и других техник.

Название термина корнями уходит в Древнюю Грецию и богиню памяти Мнемосину. С тех пор человечество наработало немало интересных способов, которые вполне адаптированы под вызовы современности.

Пять основных мнемотехник

Ассоциации.

Связывание новых данных с уже известной информацией. Число 12 345 можно ассоциировать с последовательностью: 12 месяцев, 34 года, 5 пальцев на руке.

Визуализация.

Преобразование информации в яркие образы. Так, пароль «cat9dog!» можно представить как кошку, которая держит цифру 9 и смотрит на собаку.



Рифмование.

Создание рифм для запоминания чисел или сложных комбинаций. Вроде «четыре-девять-три, ты это повтори».



Метод историй.

Придумывание небольших рассказов, где каждая часть информации имеет свое место. Для списка покупок «молоко, хлеб, сыр» можно придумать историю о мышке, которая хотела украсть молоко, но упала на хлеб и спряталась в сыре.



Для запоминания пароля нужно создать образ, связанный с символами. Пароль «bL6#8Cz» можно представить как пчелу (b), льва (L), шесть решеток (#) и восемь котов (Cz).



Для пароля «G4t#Y7» история может быть такой: «Гусь (G) четыре раза (4) топтал (t) решетку (#), потом увидел ягоды (Y) и взял семь (7) штук».



Метод Локусов (Метод Цицерона).

Техника, в которой информация привязывается к определенным местам в воображаемом пространстве.



Например, представляете, что в каждой комнате вашего дома лежит определенный элемент списка задач. Для пароля «1234» можно представить комнату: 1 — стул, 2 — картина, 3 — окно, 4 — лампа.

Как запомнить пароли и пин-коды

Упрощение через замену.

Используйте привычные слова и заменяйте буквы на символы или цифры. Фраза «МойСайт2023» становится паролем «MоyS@yt2023». Разделение на части, или правило Миллера.

Разделяйте информацию на блоки из 5-9 смысловых элементов — цифр, букв или слов. Если общее количество элементов превышает 9, разбейте информацию на микроблоки и соедините между собой.



Пароль «RtYp@q2*eX» можна разделить на «Rt-Yp-@q-2*-eX».

Повторение.

Регулярно повторяйте созданный пароль или код. Используйте карточки для запоминания (флешкарты) для тренировки памяти. Создание визуального кода.

Подберите к каждой цифре или букве символ, связанный с реальной жизнью. К примеру, 0 — мяч, 1 — свеча, 2 — лебедь.

Как запомнить номера телефонов

Разбиение на блоки.

Номер 098-456-7890 легче запомнить в виде «098 (оператор) — 456 (группа цифр) — 7890 (концовка)». Ассоциации с важными датами или числами.

Найдите в номере знакомые последовательности: 0501991945 — 050 (код) — 1991 (год рождения) — 945 (9:45 утра). Рифмы и песни.

Попробуйте рифмовать цифры или даже положить их на мелодию.

Ошибки, которых следует избегать во время запоминания

Слишком сложные образы.

Не перегружайте ассоциации лишними деталями. Чрезмерно детализированные или нелогичные образы перегружают память и затрудняют запоминание.



Обычно лучше создавать положительные образы, но учитывайте свои индивидуальные особенности запоминания.

Недостаточное повторение.

Даже самый креативный подход не работает без регулярной практики. Игнорирование удобства.

Не создавайте слишком сложных паролей, которые не сможете запомнить. Отсутствие контекста и перегрузка информацией.

Попытка запомнить отдельные слова или числа без привязки к контексту (истории, ситуации) снижает эффективность мнемотехники.

Если пытаться запомнить слишком много одновременно, это приводит к потере концентрации и забыванию части данных.

Чтобы мнемотехника работала эффективно, стоит адаптировать ее под себя, использовать регулярное повторение и делать процесс интересным и творческим.

Геймификация развивает когнитивные навыки, но и здесь следует держать баланс — для умственной деятельности значительно лучше менять типы деятельности. Кроме мнемонических способов, тренируйте память головоломками и логическими задачами, изучайте новые языки, занимайтесь творчеством с привлечением мелкой моторики — подойдут лепка, рисование и т. д.

Интересно, что постоянное стремление запомнить все идеально скорее вызовет стресс, чем укрепит память.

Лайфхак: если хотите больше запоминать — и не только во время занятий мнемотехникой — фокусируйте свое внимание.



Постоянное отвлечение на гаджеты, входящие звонки, сообщения уменьшают концентрацию внимания и автоматически превращают такой поток разрозненной информации в менее важный для мозга.

Выводы

Материальным носителем памяти являются синаптические связи между нейронами. Чем их больше и чем лучше развиты синапсы, тем лучше вы запоминаете события и информацию. Тренировка памяти увеличивает нейропластичность мозга и таким образом омолаживает его биологический возраст.

Мнемотехника — это методы и способы, которые помогают запоминать информацию с использованием ассоциаций, визуализаций, рифм и других техник. Пять основных мнемотехник:

Ассоциации. Визуализация. Рифмовка. Метод историй. Метод Локусов (Метод Цицерона).

Если хотите больше запоминать — и не только во время занятий мнемотехникой — фокусируйте свое внимание. Постоянное отвлечение на гаджеты снижает концентрацию внимания и делает поток информации для мозга не стоящим точного запоминания.