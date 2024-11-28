Як легко запам’ятати паролі, пін-коди, телефони й все важливе

Як легко запам’ятати паролі, пін-коди, телефони й все важливе

Чи знаєте ви, що мозок записує спогади мінімум у трьох копіях? Принаймні, для гризунів вчені підтвердили цей незвичайний факт дослідженнями. Чому ж тоді сучасній людині так складно згадати, чи вимкнена праска, де лежать ключі і який новий пароль від пошти?

У статті поділюся кількома лайфгаками, які допоможуть зберегти вашу пам’ять (і нерви!) і вчасно згадувати, нарешті, пін-коди банківських карт, історичні дати та інші важливі речі.

Як працює запам’ятовування, і що таке мнемотехніка

Пам’ять на матеріальному рівні — це особливі зв’язки між нервовими клітинами, які називаються синапсами. Такі зв’язки не статичні і можуть напрацьовуватися або, навпаки, слабшати. Чим більше синапсів між нервовими клітинами й чим краще вони розвинені, тим більше ваш мозок нейропластичний і тим краще ви пам’ятаєте події та потрібну інформацію.

Гарні новини — кількість і якість зв’язків між нейронами можна збільшувати, тренуючи пам’ять.

Більше цікавого про можливості мозку можна дізнатися в нашій статті про дзеркальні нейрони.

Відомий експеримент психолога Германа Еббінгауза: через 20 хвилин після заучування слів з трьох слогів, що не несли жодного сенсу, студенти пам’ятали лише 60% інформації, через дев’ять годин — 40%. А через місяць — трохи більше 20% завченого. Цю залежність назвали кривою забування Еббінгауза.

Це означає, що без цілеспрямованого тренування пам’яті через місяць вам залишиться лише п’ята частина вивченого матеріалу. Як допомогти собі запам’ятовувати краще?

Мнемотехніка — це методи й способи, які допомагають запам’ятовувати інформацію з використанням асоціацій, візуалізацій, рим та інших технік.

Назва терміна корінням сягає Стародавньої Греції та богині пам’яті Мнемосини. Відтоді людство напрацювало чимало цікавих способів, які цілком адаптовані під виклики сучасності.

П’ять основних мнемотехнік

Асоціації.

Зв’язування нових даних з уже відомою інформацією. Число 12 345 можна асоціювати з послідовністю: 12 місяців, 34 роки, 5 пальців на руці. Візуалізація.

Перетворення інформації на яскраві образи. Так, пароль «cat9dog!» можна уявити як кішку, яка тримає цифру 9 і дивиться на собаку. Римування.

Створення рим для запам’ятовування чисел або складних комбінацій. На кшталт «чотири-дев’ять-три, ти це повтори». Метод історій.

Вигадування невеликих оповідань, де кожна частина інформації має своє місце. Для списку покупок «молоко, хліб, сир» можна придумати історію про мишку, яка хотіла вкрасти молоко, але впала на хліб і сховалася в сирі.



Для запам’ятовування пароля потрібно створити образ, пов’язаний із символами. Пароль «bL6#8Cz» можна уявити як бджолу (b), лева (L), шість решіток (#) і вісім котів (Cz).



Для пароля «G4t#Y7» історія може бути такою: «Гусак (G) чотири рази (4) топтав (t) решітку (#), потім побачив ягоди (Y) і взяв сім (7) штук». Метод Локусів (Метод Цицерона).

Техніка, в якій інформація прив’язується до певних місць в уявному просторі. Наприклад, уявляєте, що в кожній кімнаті вашого будинку лежить певний елемент списку завдань. Для пароля «1234» можна уявити кімнату: 1 — стілець, 2 — картина, 3 — вікно, 4 — лампа.

Як запам’ятати паролі та пін-коди

Спрощення через заміну.

Використовуйте звичні слова й замінюйте літери на символи або цифри.



Фраза «МійСайт2023» стає паролем «MiyS@yt2023». Поділ на частини, або правило Міллера.

Розділяйте інформацію на блоки з 5–9 смислових елементів — цифр, літер або слів. Якщо загальна кількість елементів перевищує 9, розбийте інформацію на мініблоки й поєднайте між собою.



Пароль «RtYp@q2*eX» можна розділити на «Rt-Yp-@q-2*-eX». Повторення.

Регулярно повторюйте створений пароль або код. Використовуйте картки для запам’ятовування (флешкартки) для тренування пам’яті. Створення візуального коду.

Підберіть до кожної цифри або букви символ, пов’язаний із реальним життям.



До прикладу, 0 — м’яч, 1 — свічка, 2 — лебідь.

Як запам’ятати номери телефонів

Розбиття на блоки.

Номер 098-456-7890 легше запам’ятати у вигляді «098 (оператор) — 456 (середня група цифр) — 7890 (кінцівка)». Асоціації з важливими датами або числами.

Знайдіть у номері знайомі послідовності: 0501991945 — 050 (код) — 1991 (рік народження) — 945 (9:45 ранку). Рими та пісні.

Спробуйте римувати цифри або навіть покласти їх на мелодію.

Помилки, яких варто уникати під час запам’ятовування

Занадто складні образи. Не перевантажуйте асоціації зайвими деталями. Надмірно деталізовані або нелогічні образи перевантажують пам’ять і ускладнюють запам’ятовування. Зазвичай краще створювати позитивні образи, але враховуйте свої індивідуальні особливості запам’ятовування. Недостатнє повторення. Навіть найкреативніший підхід не працює без регулярної практики. Ігнорування зручності. Не створюйте надто складних паролів, які не зможете запам’ятати. Відсутність контексту і перевантаження інформацією. Спроба запам’ятати окремі слова чи числа без прив’язки до контексту (історії, ситуації) знижує ефективність мнемотехніки.



Якщо намагатися запам’ятати забагато одночасно, це призводить до втрати концентрації та забування частини даних.

Щоби мнемотехніка працювала ефективно, варто адаптувати її під себе, використовувати регулярне повторення і робити процес цікавим та творчим.

Гейміфікація розвиває когнітивні навички, але й тут слід тримати баланс — для розумової діяльності значно краще змінювати типи діяльності. Крім мнемонічних способів, тренуйте пам’ять головоломками й логічними задачами, вивчайте нові мови, займайтесь творчістю із залученням дрібної моторики — підійдуть ліплення, малювання тощо.

Цікаво, що постійне прагнення запам’ятати все ідеально швидше викликає стрес, ніж зміцнить пам’ять.

Лайфгак: якщо хочете більше запам’ятовувати — і не тільки під час занять мнемотехнікою — фокусуйте свою увагу.



Постійне відволікання на гаджети, вхідні дзвінки, повідомлення зменшують концентрацію уваги й автоматично перетворюють такий потік розрізненної інформації на менш важливий для мозку.

Висновки

Матеріальним носієм пам’яті є синаптичні зв’язки між нейронами. Чим їх більше і чим краще розвинуті синапси, тим краще ви запам’ятовуєте події та інформацію. Тренування пам’яті збільшує нейропластичність мозку і в такий спосіб омолоджує його біологічний вік.

Мнемотехніка — це методи й способи, які допомагають запам’ятовувати інформацію з використанням асоціацій, візуалізацій, рим та інших технік. П’ять основних мнемотехнік:

Асоціації. Візуалізація. Римування. Метод історій. Метод Локусів (Метод Цицерона).

Якщо хочете більше запам’ятовувати — і не тільки під час занять мнемотехнікою — фокусуйте свою увагу. Постійне відволікання на гаджети знижує концентрацію уваги і робить потік інформації для мозку не вартим точного запам’ятовування.