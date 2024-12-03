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Буба й кікі — тест для розвитку креативного мислення
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Артем Бородатюк

Колись я розповідав про ефект Струпа, а зараз хочу розповісти про явище синестезії. На цій картинці зображено два предмети. Один із них називається «буба», а другий «кікі». Що ліворуч, а що праворуч?

95% людей Землі, незалежно від мови, відповідають на це запитання однаково: кікі — ліворуч, а буба — праворуч. Останні дослідження цього ефекту показали, що навіть діти віком ~2,5 року (які не вміють читати) показують аналогічні результати.

Цей приклад часто використовується, щоби показати ефект синестезії, коли через різні органи чуття надходить однакова інформація. У цьому випадку Буба звучить округло і м’яко.

Водночас люди з аутизмом не показують такої яскраво вираженої переваги. Лише 60% хворих на цей розлад бачать «бубу» праворуч.

Уперше ефект спостерігався німецько-американським психологом Вольфгангом Келером 1929 року.

Чи є зв’язок між звучанням і сенсом 

Цікаві факти зібрав лінгвіст Маріо Пей у книжці «Розповідь про мову». Студентам Гарварду, які знають тільки англійську, запропонували вибрати правильний переклад для двох китайських слів — «цин» і «чжун». Одне з них означає «важкий», а інше — «легкий». І ще два китайських слова, одне означає «красивий», а інше — «потворний»: «мей» і «чоу». Спробуйте вибрати. Така сама пара мовою хінді: «бадсурат» і «хубсурст».

Результати експерименту: 72% випробовуваних визнали легшим слово «цин». Це правильна відповідь. Ще 60% студентів назвали красивішими слова «мей» і «бадсурат». Усе одно більше 50-відсоткового результату, який вийшов би під час вибору навмання.

Гарне відео з прикладами синестезії та посиланнями на наукові роботи на тему:

Я люблю парадокси й часто розбираю їх у своєму каналі — наприклад, про проблему вагонетки. Підписуйтесь, будемо розвивати креативне мислення разом.

Артем Бородатюк

Артем Бородатюк — серійний підприємець, засновник групи ІТ-компаній Netpeak Group: 23 компанії, 4 стартап-студії та групи, 1 100+ фахівців, 5 000 клієнтів з усього світу.

Веде Telegram-канал про бізнес Артем Бородатюк — https://t.me/artemborodatiuk та блог http://ice.od.ua/.

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