Загадки для мозга: заяц с одним ухом, пароход из Гавра и лабиринт с правым поворотом

Головоломки помогают переключиться, посмотреть на сложную задачу под необычным углом или раскрыть забытые детективные таланты. Мы уже писали о любопытных явлениях синестезии: эффекте Струпа и феномене «бубы и кики» . В новом выпуске — подборка задач для развития логики, находчивости и креативного мышления. Ответы в самом конце, но не спешите их открывать.

Зайцы и уши

Дано: три безухих зайца и уши. Разместите их так, чтобы у каждого зайца было по два уха.

Секретный шифр

Найдите правильные цифры шифра, соблюдая все условия задачи.

Вернуть цифры на место

В каждом числе (и в ответе тоже) первая и последняя цифра находятся на своих местах, а все остальные нет. Расставьте цифры в числах так, чтобы уравнение было корректным.

Лабиринт с правым поворотом

Пройдите этот лабиринт, поворачивая только направо.

Две спички

Переместите две спички, чтобы получилось число, делимое на 9 без остатка. Правильных вариантов несколько.

Пароход из Гавра

Каждый день в полдень из Гавра в Нью-Йорк отправляется пароход. В это же время из Нью-Йорка в Гавр отправляется другой лайнер. В пути они будут ровно семь дней. Сколько пароходов будет в пути, когда эти лайнеры прибудут в пункты назначения?

Картина, которая не удержится на одном гвозде

Обычно картину крепят на два гвоздя, чтобы она удержалась хотя бы на одном, если второй выпадет. Попробуйте повесить картину на двух гвоздях так, чтобы один гвоздь не смог её удержать, если выпадет второй.

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Ответы на загадки

1. Зайцы и уши. Три зайца с общими ушами — один из древних символов, встречающийся от Китая до Великобритании. До сих пор нет исчерпывающего объяснения тому, что он означает.

2. Секретный шифр. Четвертая строчка исключает сразу 7, 3 и 8. Пятая строчка указывает на то, что 0 — одна из нужных цифр, он должен стоят на первом или втором месте в строке искомого кода. Третья строка говорит, что 0 должен быть на первом месте и что в коде есть еще 2 или 6. Первая строка исключает 6, так как там уже стоит 0. Так что на третьем месте кода должна быть цифра 2. Вторая строчка указывает на то, что посередине 5. Так что правильный ответ — 052.

3. Вернуть цифры на место. Правильный ответ: 36414 + 58726 + 75248 = 170388. Это одна из задачек математика Рекамана Сантоса, который придумал любопытную последовательность, названную его именем.

4. Лабиринт с правым поворотом. Один из вариантов решения:

5. Две спички. Несколько вариантов:

6. Пароход из Гавра. Может показаться, что правильный ответ 7, но стоит вспомнить о пароходах, которые отчалили на прошлой неделе и до сих пор продолжают плыть, так что ответ — 13:

7. Картина, которая не удержится на одном гвозде. Разгадка:

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