Маркетинг

Эффект Струпа — минутка отдыха
Артем Бородатюк
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Определение эффекта Струпа звучит «тяжело». Эффекта Струпа — латентное время называния краски, которой отпечатано слово, увеличивается пропорционально семантической связи этого слова с цветовой областью. При совпадении значения слова и названия цвета краски происходит уменьшение латентного времени по сравнению с латентным временем называния нейтральных изображений.

Гораздо проще просто попробовать прочесть:

эффект Струпа

Надписи на картинке обозначают цвета, но цвет слов не соответствует названиям. Наблюдаем конфликт цвета шрифта и значения слова. Этот тест доказывает, что наш мозг использует каждое полушарие для различных действий. Ваше правое полушарие заставляет вас назвать цвет слова, в то время как левое упорно читает само слово.

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Артем Бородатюк

В 2006 году основал агентство интернет-маркетинга Netpeak.
С 2013 года соосновал систему веб-аналитики Ringostat.com и многофункциональную платформу Serpstat.com.
В 2015 году запустил платформу для реализации социальных проектов Одессы «Мой Город».
В 2016 году запустил отдельную компанию Netpeak Software, которая занимается разработкой профессионального софта для SEO-специалистов.
В 2017 году стал сооснователем платформы для SaaS-компаний AcademyOcean.

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