Определение эффекта Струпа звучит «тяжело». Эффекта Струпа — латентное время называния краски, которой отпечатано слово, увеличивается пропорционально семантической связи этого слова с цветовой областью. При совпадении значения слова и названия цвета краски происходит уменьшение латентного времени по сравнению с латентным временем называния нейтральных изображений.

Гораздо проще просто попробовать прочесть:

Надписи на картинке обозначают цвета, но цвет слов не соответствует названиям. Наблюдаем конфликт цвета шрифта и значения слова. Этот тест доказывает, что наш мозг использует каждое полушарие для различных действий. Ваше правое полушарие заставляет вас назвать цвет слова, в то время как левое упорно читает само слово.

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