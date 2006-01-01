Артем Бородатюк

Об авторе:

В 2006 году основал агентство интернет-маркетинга Netpeak. С 2013 года соосновал систему веб-аналитики Ringostat.com и многофункциональную платформу Serpstat.com. В 2015 году запустил платформу для реализации социальных проектов Одессы «Мой Город». В 2016 году запустил отдельную компанию Netpeak Software, которая занимается разработкой профессионального софта для SEO-специалистов. В 2017 году стал сооснователем платформы для SaaS-компаний AcademyOcean.