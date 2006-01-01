Артем Бородатюк

Артем Бородатюк

Автор NJ c 2016
Откуда:
Украина, Одесса
Об авторе:
В 2006 году основал агентство интернет-маркетинга Netpeak. С 2013 года соосновал систему веб-аналитики Ringostat.com и многофункциональную платформу Serpstat.com. В 2015 году запустил платформу для реализации социальных проектов Одессы «Мой Город». В 2016 году запустил отдельную компанию Netpeak Software, которая занимается разработкой профессионального софта для SEO-специалистов. В 2017 году стал сооснователем платформы для SaaS-компаний AcademyOcean.

Статьи автора

Бизнес
41548 26
Буба и кики — тест для развития креативного мышления
Бизнес
22850 203
MVP в разработке позиционирования стартапа — на примере Serpstat
Бизнес
6006 43
Что делать с бизнесом, когда нужен взрывной рост и позиция лидера ниши
Бизнес
5633 63
Есть идея для бизнеса. С чего стоит начать?
Бизнес
19750 12
Эффект Струпа — минутка отдыха
Бизнес
10416 65
Как быстро и без страданий сделать главную страницу сайта — MVP-подход
Бизнес
41386 448
Как работой гореть, но не сгорать — личный опыт
Бизнес
18635 31
Как выбрать подрядчика для SEO и PPC: нанять агентство или создать инхаус-команду
Бизнес
44869 19
Система Планфикс — SaaS-система управления проектами
SEO
Бизнес
24489 25
SEO своими силами, проверка качества и эффективности продвижения сайта
SEO
15680 2
Хотите гарантии и прозрачность в SEO-услугах? Их нет!
