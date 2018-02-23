Когда-то я, как и многие мои знакомые предприниматели, думал, что тема перегорания на работе — это «болезнь» только нашей компании, так как у нас высокие требования к людям, к процессу, к темпу работы. Но чем больше я общался с представителями бизнеса, тем больше понимал, что не только в Netpeak Group случается выгорание на работе.

За последние годы с десяток IT-директоров мне писали в стиле: «Что происходит с людьми? У меня второй выгоревший от работы сотрудник». Это происходит в разных отраслях, в компаниях с разным режимом, уровнем зарплат, стилем управления (от жесткого тоталитаризма до полнейшей демократии). Это не только стартапы, где перегрузка — часть рабочего процесса, но и уже вполне зрелые бизнесы.



Один из многих диалогов на эту тему с предпринимателями в IT

В паблике об этой проблеме не очень любят говорить. Я попробую это сделать. Ведь мало кто может похвастаться, что никогда не уставал от того, что он делает большую часть своей жизни.

В общем, этот текст для обычных людей на простом языке о том, как бороться с перегоранием. Ниже будут перечни тех вещей, которые использовал и использую я сам.

Что нужно сделать, чтобы не сгореть на работе?

1. Найдите хобби

Кроме работы должно быть что-то, что будет 100% радовать. Это может быть хобби или что-то подобное. Кстати, даже если ваша работа — это и ваше хобби (как у меня), то все равно нужно что-то другое, чтобы мозг полностью переключался и не думал о работе.

Для многих радость приносят друзья или/и семья. Однако связи с друзьями могут ослабевать или теряться. Семья тоже может добавить забот к рабочим: поклеить обои, купить чайник, найти детский сад для ребенка, оплатить коммунальные услуги. Поэтому важно иметь какой-то гарантированный и контролируемый источник радости.

Мне было довольно сложно найти какое-то хобби. Обычно я пытаюсь с головой окунуться в какую-то тему и затем смотрю, насколько мне заходит. Иногда на это требуется много времени и попыток.

Вот несколько примеров:

Сквош. Месяц пытался осознать этот вид спорта. Не зашло. Йога и медитация. Медитация — основной и очень популярный способ борьбы со стрессом и перегоранием на Западе. Меня не зацепило. Но всем рекомендую попробовать. Лично я пока не дорос до этого. Коллекционирование. Довольно серьезно взялся за старую детскую любовь к монетам и бонам. Продержался три месяца и забил. Бег. Зашло. Бегаю с удовольствием. Помогает полностью отключить мозг. Длительность тренировки у меня — комфортные 50 минут, все это время слушаю музыку. Зал. В целом, кайфа не получал, но чувствовал себя лучше и постепенно вводил в привычку тренировки, но так и не закрепил и сейчас забил. Планирую делать следующую попытку. Футзал. Зашло. Социалка. Не зашло.

Честно говоря, был уверен, что зацепит заниматься социалкой. Но эта тема меня просто разочаровала. Поразило количество критиков по делу и без дела со всех сторон и с разной мотивацией. Постоянно находишься под ударом «диванных аналитиков» и «советников». Социалка оказалась очень враждебной средой, где все словно ждут, на кого бы набросить свой негатив и поучить жизни.

Это касается деятельности всех активных горожан. И очень расстраивает, когда люди что-то делают, а их только критикуют. Поэтому никаких новых социальных проектов я запускать уже не буду, но, конечно, продолжу заниматься существующими.

Кстати, есть и позитивный опыт. Например, комьюнити 4City за счет кризиса (в связи со сменой управляющей компании), стало не враждебной средой. Это радует, поддерживает — с таким опытом снова хочется что-то делать.

Правда, «диванных аналитиков» все равно пока гораздо больше, если ядро в 4City — это где-то 50 основателей, то количество «экспертов» под каждым постом в Facebook может превышать пару десятков :)

Бредовые шутки. Зашло.

Когда-то была передача «Письмошная», которая окончательно меня убедила, что мне хочется делать нечто подобное. Я постоянно откладывал, но в прошлом году сделал первый маленький шаг — «Алфавит для Бизнеса». Я прекрасно осознаю, что то, что мы сделали, — очень слабый контент и даже где-то рисковый для бренда Netpeak, но меня это прет, а коллеги поддерживают. Так я зацепился за свою старую мечту.

Недавно я поставил себе цель добиться определенного результата по «Tonti Laguna». Когда добьемся ее, за свой счет найму на фултайм команду по видеосъемке и видеомонтажу. Будем ее отдавать на неделю разным отделам компаний Netpeak Group для генерации внутряка в формате видеоблога.

Пока идея в том, чтобы самому оплачивать эту команду (маркетинг-отделам сложно объяснить себе, зачем это надо для результата, хотя, уверен, определенный брендинг эта штука даст). В общем, в 2017 году реализовать идею сполна не получилось. Надеюсь, что в 2018 получится достичь цели и нанять команду. Лично я за стиль сериала «Офис», но решать будут те, кому дали команду. Первыми станут те, кто умеет и готов посмеяться над собой.

Итог

В основном меня тянуло в сторону спорта. Связано это с тем, что я сам не умею отключаться от работы. Достаточно, чтобы появилось пару минут свободного времени, как я сразу начинаю думать о ней: либо о целях, либо о стратегии, либо о проблемах, либо об идеях. Поэтому тянет больше в спорт, где при тяжелых нагрузках (кроссфит, бег) или необходимости принимать быстрые решения (сквош, футбол) у мозга не остается шанса думать о работе :)

В итоге у меня три хобби: мини-футбол, бег и сомнительные шутки. В последний пункт я еще не окунулся с головой — все впереди.

Публикация от Netpeak|Big company of friends (@netpeak) Июн 9, 2017 в 5:12 PDT

Зачем я написал так подробно? Я хотел описать свою логику, так как считаю, что хобби — это мастхев. Просто обратите внимание, как долго я искал свое «хобби».

Попробуйте поискать свое — большинство людей, с кем я общался из «перегоревших», ничем не увлекаются. И это при том, что меня и работать прет, хотя 50% того, чем я занимаюсь, — разрул всяких проблем.

2. Уменьшите количество принимаемых решений

Сначала я думал, что со мной что-то не так, когда я начал всеми силами избегать необходимости принимать решения по мелким вопросам. Например, вопрос «что ты хочешь сегодня на ужин?» ранее я воспринимал буквально и думал, что же я хочу.

Затем оказалось, что западные предприниматели (у которых темп быстрее, конкуренция жестче, ставки выше, напрягов больше) уже давно практикуют минимизацию принимаемых решений и доходит у них до совсем странных, на первый взгляд, затей. Например, один предприниматель рассказал, что выкинул всю свою одежду, купил по 10 пар одинаковых штанов, маек, рубашек, обуви, чтобы мозг даже не имел шанса задуматься над тем, «что надеть». У меня с этим проблем нет, мне в целом не важно, что надеть, а когда я совсем перегибаю палку в своем пофигизме, меня «переоденет» жена.



Гардероб Марка Цукерберга

Но вот с «что поесть» были проблемы. В частности, уже год утром я тупо ем овсянку и все. У меня нет вариантов. А вечером есть несколько блюд, которые по желанию готовит супруга и мне все равно, какое из них будет. Точно так же в супермаркетах или на «Привозе» — я беру в основном одно и то же у одних и тех же людей. А каждый раз, когда надо что-то новое купить, я снимаю с себя задачу выбора и прошу мне дать четкое «что купить», чтобы не думать.

В чем фишка? Фишка в том, что в IT мы работаем головой. Мозг находится в постоянной работе, так как принятие решения — это серьезный напряг. Именно поэтому многим так хочется уйти в текучку, заняться процессом или просто повтыкать в телефон, соцсети или телек. Чтобы облегчить мозгу задачу на работе, я стараюсь избегать принятие решений в повседневных не очень важных вопросах.

Короче, сделайте все, чтобы решать минимум вопросов. Освободите свой мозг.

3. Установите долгосрочные цели и выработайте личную миссию

Я думал поставить этот пункт на первое место, но когда я осмыслил все, то понял, что без первого и второго совета третье бы меня не спасло. Я считаю, что должны быть эти три аспекта одновременно.

Про цель и миссию. В принципе, у меня было только одно перегорание жесткого вида, когда я хотел все бросить и «уволиться». В моем случае «уволиться» = «закрыть все нафиг». И я всерьез в 2009 году почти это сделал, так как меня окончательно утомили клиенты, сотрудники и люди в целом. Ну, как и всех в сервисном бизнесе. О том, что это нормально, я напишу ниже, а пока о том, что меня удержало.

Когда я устал, то начал задаваться не просто вопросом «что бы я хотел делать или что мне нравится делать?». Я начал задаваться вопросом «что глобально я бы хотел изменить?». Просто абстрагировался от всего и думал. Мое желание докопаться до истины меня и спасло.

Я понял, что больше всего меня расстраивает, что мы живем «в дерьме». Наверное, в тексте как-то стоило полегче написать, но я напишу именно так, как чувствую. Меня бесит, что в городе грязно, что у нас мало что развивается (сейчас вот активнее стали что-то облагораживать за счет того, что бюджеты идут напрямую в Одессу), что у нас низкая человеческая культура, что народ озлоблен, видимо, потому что преимущественно несчастен. В общем, мне казалось, что мы живем в стране, где нет позитивного будущего. Ну и тут есть два выбора — уехать туда, где все хорошо и это будущее есть, или самому попробовать создать это будущее в большей или меньшей мере.

Я выбрал второе, потому что люблю делать из слабых команд сильные и люблю сложные вызовы. Короче, я не хотел жить в дерьме. Тогда я подумал, что это можно сделать только за счет экономики, так как только при наличии денег у людей, условно говоря, люди начинают думать о скамеечке в парке, аккуратном газончике и о прочих благах цивилизации. А что такое экономика? Это малый и средний бизнес. А как ему помочь? Так мы и так ему помогаем в рамках Netpeak Agency. На тот момент количество выросших на моих глазах компаний из «я и два моих друга» в «у нас несколько офисов по стране» измерялось в десятках.

Другими словами, я понял, зачем я делаю то, что я делал и так. И тогда я решил это делать, но уже не ради денег, а ради миссии . Признаюсь, что мне сразу стало легче и с тех пор, какие бы проблемы не возникали, я всегда вспоминаю о миссии и понимаю, что эти трудности не важны на долгой дистанции.

Со временем идея эволюционировала. Все эти годы меня постоянно подкалывали замечаниями «если вы так разбираетесь в бизнесе, зачем вы оказываете услуги продвижения, делайте свои бизнесы и продвигайте их!». Так и получилось, когда Serpstat и Ringostat из скриптов за 500 долларов выросли в полноценные компании. А составляющая миссии здесь заключается в том, чтобы массово строить бизнесы типа «продуктовые компании».

Одной миссии, кстати, недостаточно.

Обязательно надо расписать еще и жизненные цели по работе и не по работе. У меня есть два Google Docs, в которых четко написаны и те, и другие. Я их постоянно перечитываю и держу в голове. Даже если началась небольшая хандра, плохо, просто захожу в Google Docs и меня попускает.

У меня есть четкое видение связи между всем, что мы делаем. Мне понятно, как связаны с миссией, например, SaaS Nation или Wannabiz, зачем я делаю социалку, почему у нас в группе два агентства (Netpeak, Inweb). Я знаю, зачем нужен каждый элемент того, что мы делаем.

С момента появления миссии у меня не было еще ни одного желания «уволиться». А до этого желание «бросить все и пойти поспать три месяца» было раз в месяц стабильно в течение двух-трех лет.

Итого: найдите хобби, уменьшите количество принимаемых решений и пропишите себе цели и миссию.

Что нужно знать, чтобы не сгореть на работе?

Часть первая была основной, но я хочу добавить пару моментов.

1. Перегорание — норм

Всем бывает тяжело, иногда объем напряжения или проблем настолько высок, что не выдерживаешь. Так вот, достаточно поговорить с коллегами и понять, что это в целом стандартная история. Здесь, конечно, важно быть не очень впечатлительным, потому что существуют люди, которые просто захотят произвести на вас хорошее впечатление и скажут, что все круто у них и проблем вообще нет. Это как на встрече выпускников — все пытаются произвести впечатление и выглядят максимально счастливыми, хотя не всегда все так радужно.

Поэтому первое правило — знайте, что перегорание бывает, и это нормально.

Конечно, есть должности, где не надо работать, и там этого нет, — можно всегда попробовать такое найти, если есть желание пенсионного формата. Это выбор лично каждого.

2. Все ускоряется

По словам старших поколений, раньше жить было «проще». Сейчас слишком высока скорость прогресса, слишком большой инфошум. Не успел еще разобраться с фичами айфона прошлого, как выходит новый. Только вник, как работает новый тул Google Рекламы, а Google делает его редизайн, закрывает или выпускает новую бету. Только понял, что значит слово «хайп», а уже «эшкере» на подходе.

Происходит постоянная гонка. Кроме ускорения «жизни», растет конкуренция на работе — становится сложнее. Можно сравнить количество технологий и методов, которые должен был знать разработчик 10 лет назад, 5 лет назад и сейчас — с каждым годом увеличивается багаж знаний, которым должен обладать middle-специалист почти в каждой профессии в IT. Как растут показатели производительности техники, так же растет и нагрузка на людей.

Здесь я рекомендую информационную гигиену — в разделе «что делать» не писал об этом, так как инфогигиена у меня «встроенная». Я не начинал ее придерживаться, я просто в принципе не читаю новости, не вникаю в политику, не слежу за трендами и не читаю соцсети. То есть уменьшаю инфошум по максимуму.

Что еще помогает справляться с перегоранием

1. Семья и друзья

Про друзей и семью я упоминал уже. В целом, всегда можно с головой уйти в одно или второе. Лишь бы там было все гладко, а не наоборот, когда ты «перегораешь» и на работе, и «в семье / в друзьях».

2. Говорить о проблеме с теми, кто ее испытывал, но решил

Весь этот материал для того, чтобы рассказать, как я решил эту проблему. Скорее всего, ее решил ваш начальник или коллега со значительным опытом работы. Поговорите с ними об этом — поможет.

3. Спорт с высоким уровнем адреналина

Сам не пробовал, не доходил до такой стадии. Но предприниматели часто рассказывали мне, как прыгали с парашютом и у них хандру как рукой снимало. Сюда же можно добавить серфинг, сноуборд и прочие «острые» штуки.

4. Медитация

Как я уже выше упомянул, я пока не добрался до практик медитирования. Но в Штатах у моих знакомых главные инструменты по борьбе со стрессом и перегоранием — это либо таблетки, либо психотерапевт, либо медитация. Уверен, что третье звучит как самое заманчивое из этого списка :)

5. Психотерапевт

Абсолютно не стыдно к нему обратиться. Работа этого человека — выслушать, понять, задать правильные вопросы. Волшебства нет, но высказаться о проблеме, — это уже первый шаг к ее решению.

Выводы

Друзья, перегорание — это норма. Самая первая реакция на перегорание — послать все к чертям собачьим. Очень заманчиво, но правильно ли убегать от всех проблем?

Я постарался в этом тексте рассказать, как мне удалось избавиться от перегорания, которое у меня было. Если вы не читали ничего, а промотали до конца, то вот три основных совета:

Найдите хобби, которое вас затянет. Уменьшите количество принимаемых решений. Пропишите себе долгосрочные цели на жизнь.

Тема перегорания мало изучена, поэтому, если напишите про свой опыт, буду благодарен. Оставляйте советы или ссылки на ваши заметки в комментариях.