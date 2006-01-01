Есть идея для бизнеса. С чего стоит начать?

Именно этот вопрос встает перед многими предпринимателями. Основатель Netpeak Group Артем Бородатюк предлагает сделать простую вещь — проверить идею в самом начале. Чтобы еще до регистрации юрлиц, до найма людей, до аренды помещений и до закупки товаров понимать, интересно это кому-то или нет. Дальше публикуем для вас «руководство к действию», составленное из постов в Telegram-канале Артем Бородатюк. Оно не требует специфических знаний и больших вложений.

Представляю алгоритм, работающий для классических бизнесов по типу магазина сантехники или небольшого нишевого интернет-магазина. Когда не нужно конкурировать со всем миром или его частью.

Для такой проверки вам не понадобится никто (или почти никто) — задействуем принцип «один в поле воин». Погнали.





Суть проверки идеи на пальцах

Чтобы было интереснее, сразу покажу пример. Когда-то мы в Netpeak Group решили отказаться от аренды одного из этажей, снимая при этом все здание.

В поисках полезного применения «лишнему» этажу сделали простенький лендинг. То есть одностраничный сайт, где мы собрали всю информацию о помещениях и условиях аренды. И запустили рекламу по запросам типа «аренда офисов», «коворкинг», «снять офис», «бизнес-центр» на одесский регион. В итоге мы получили 30 заявок (через форму и звонки), 15 просмотров и двух арендаторов.

Суммарно мы потратили 200 долларов, то есть один арендатор нам обошелся в 100 долларов.

Если бы мы рассматривали идею «а не заняться ли нам бизнесом коммерческой аренды», ровно таким же образом проверили бы, а есть ли в этом смысл — есть ли рынок, сколько стоит «новый клиент» и так далее. Именно такую проверку вам и нужно устроить.

Теперь к алгоритму.

Этап 1. Сделайте сайт

Купите домен для вашего сайта. Не заморачивайтесь над названием. Если вам будет легче, давайте скажу, что название вообще не важно. Купите подписку на конструктор сайтов Tilda. Можно и любой другой, но с тильдой легко разобраться. Это обойдется в 10 долларов в месяц, а за месяц вы все поймете. Сделайте на конструкторе простой и понятный лендинг с предложением вашей идеи. Как я уже говорил, это сайт в одну страничку, с которым вы вполне справитесь самостоятельно. Картинки на время теста идеи я бы рекомендовал взять из интернета. Купите отдельный мобильный телефон для отслеживания звонков и внедрите форму «заявки/заказа» на вашей страничке. Телефон поможет понять, сколько людей вам позвонили именно с сайта. Так что берите стартовый пакет любого оператора и самую простую Nokia, чтобы считать количество звонков. Ну и, конечно же, не забудьте разместить номер телефона на самом лендинге.

Итак, вы загорелись идеей нового бизнеса, разобрались с конструктором и даже вспомнили, как работают простые кнопочные телефоны, следуя шаг за шагом инструкции первого этапа.

Поздравляю, вы только что запилили MVP сайта — minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт.

Если бизнес все же будет иметь смысл (а мы это скоро узнаем), вы продолжите развивать сайт, сделаете его идеальным. Пока же забейте, не стоит включать максималиста на текущем этапе.

Этап 2. Запустите контекстную рекламу в поиске

Что дальше? Теперь пришел момент определиться с тем, какая целевая аудитория у вашего бизнеса и есть ли на него спрос.

Определите ключевые фразы

Подумайте, как могут искать то, что вы предлагаете, потенциальные покупатели вашей услуги или товаров.

Например, если вы решили устанавливать пластиковые окна в Харькове, логично, что их будут искать с такими ключевыми фразами: «пластиковые окна харьков», «монтаж окон в харькове», «харьков установка окон» и так далее.

Запустите рекламу в Google Ads

Предварительно прочтите справку Google Ads, посмотрите в YouTube пару видео о том, как запустить рекламную кампанию, посмотрите руководство по запуску рекламы в журнале агентства Netpeak и чек-лист запуска контекстной рекламы от нашего бесплатного проекта для бизнесов Netpeak Cluster.

Еще можете пройти академию от Netpeak — вам нужен курс «как настроить рекламу в Google». Для этого надо лишь пройти несложную процедуру регистрации.

Одним словом, делайте то, что нужно, чтобы иногда (всегда — не получится и не нужно) по выбранным ключевым фразам в Google появлялась реклама вашего сайта.

Лайфхак. Вы можете создать рекламный аккаунт сами, а можете создать аккаунт через агентство, которое является партнером Google — в этом случае для вашего аккаунта активируется бонус в 70 долларов.

Пожалуй, запустить рекламу в Google Ads — это самый сложный из этапов, о которых я пишу. Есть вероятность слить бюджет в ноль, поэтому рассмотрите вариант нанять фрилансера, если вы в себе уверены меньше, чем я в вас. Однако вам точно еще рано идти в профессиональные агентства performance-маркетинга.

Этап 3. Подведите итоги

Если вы так и не получили ни одной заявки, ни одного звонка, скорее всего, не стоит больше тратить время на идею.

Но не расстраивайтесь. Во-первых, вы сэкономили кучу денег — бессмысленность запуска проекта лучше понять до самого фактического запуска. Во-вторых, по этому алгоритму вы придумаете бизнес получше. Главное — пробовать еще.

Ну а если получили шквал обращений, будьте уверены — вы нащупали что-то действительно нужное людям. Вот теперь точно пора начинать бизнес.

Выводы

Прежде чем начинать новый бизнес, стоит проверить саму идею. Для этого достаточно сделать простенький сайт с предложением услуги, запустить контекстную рекламу в Google Ads и через некоторое время подсчитать количество запросов от потенциальных клиентов.

Весь этот путь валидации идеи офлайн-бизнеса — максимально аккуратный и бережливый с точки зрения отношения к вашему ресурсу. Он будет развивать вас и заставлять думать.

Где-то надо будет напрячься, да, но зато прокачаетесь без всяких тренингов и коучинг-сессий. Потому что ничто так не развивает, как методичное создание бизнеса.