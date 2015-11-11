Лендинг (landing page, продающая страница) — специальная страница, на которую приходят посетители из рекламной кампании, чтобы в дальнейшем сконвертироваться в ваших покупателей. Каким он должен быть и можно ли создать хороший лендинг бесплатно? Владимир Полоник, CEO of AcademyOcean когда-то ответил на вопросы читаталей журнала по этому поводу. А мы собрали ответы в единый пост.

Лендинг и сайт-визитка — это одно и то же?

У лендинга и сайта-визитки есть общая черта — они состоят из одной страницы. Но сайт-визитка не обладает элементами, которые присущи лендингам, и, следовательно, не достигает той же эффективности. Попросту говоря, сайт-визитка — это устаревший термин и устаревший подход к подаче информации о компании в сети.

Какие элементы повышают эффективность лендинга?

В первую очередь, это наличие понятного и заметного призыва к действию (Call to action). Форма либо кнопка, с помощью которой ваш посетитель отправляет вам заявку. Другие элементы — сочные фотографии, качественные заголовки, а также триггеры доверия (то, что подтверждает качество вашего предложения). Это могут быть сертификаты, дипломы, отзывы (в текстовом или видеоформате).

Если у меня уже есть сайт, нужен ли мне лендинг?

Если вы приводите пользователей из любого вида рекламы, вам стоит попробовать лендинги. При правильном подходе и правильной настройке вы сможете конвертировать большее количество людей. То есть получать больше покупателей за те же деньги.

Лендинг в роли основного сайта: миф или реальность?

Если вы не планируете «взращивать» сайт годами, то да, лендинг подойдёт практически для любого вида бизнеса. Лендинги плохо ранжируются в выдаче поисковых систем, поэтому с точки зрения SEO лучше создавать большие многостраничные сайты. Но, что интересно, у нас были клиенты, которые добивались первых позиций в выдаче даже с лендингами. Но это были тематики с очень низкой конкуренцией — что-то вроде «продажа канатов в Дофиновке».

Хороший лендинг — сколько стоит разработка?

Всё зависит от вашей задачи и от времени, которым вы готовы потратить. Если не хотите тратить свое время, лучше заказать лендинг в агентстве. Индивидуальный (не шаблонный) лендинг обойдётся в сумму от 500 до 3000 долларов (зависит от агентства). Если вы (или ваш сотрудник) готовы посвятить этому время (и заметно снизить стоимость создания лендинга), тогда хороший вариант — конструктор лендингов. Стоимость гораздо ниже — от 10 до 50 долларов в месяц, плюс в тариф чаще всего будут уже включены хостинг (хранение страницы), система приёма заявок и так далее. Чтобы ещё сильнее удешевить процесс создания страницы, можете попробовать сделать лендинг самостоятельно на основании одного из готовых шаблонов. В таком случае нужно обладать техническими навыками, либо посвятить этому как минимум несколько часов, а то и дней. Готовый шаблон может вам обойтись примерно в 10 долларов (без хостинга и приема заявок).

Можно ли создать лендинг бесплатно?

Можно. Но, как и в случае со многими бесплатными вещами, у них будут определенные недостатки. Например, прямо на лендинге будет чья-то реклама. Или лендинг будет медленно грузиться. Но самое главное, что такой лендинг может потребовать гораздо больше инвестиций времени (лично вашего, одного из ваших сотрудников или друга, которого вы попросили помочь). В итоге, если вы посчитаете стоимость своего времени, такой лендинг может выйти совсем не бесплатным : )

Лендинги — это про экономию или про эффективность?

Уникальный случай — и про то, и про другое. Если у вас большой рекламный бюджет, то вы можете экономить на стоимости привлечения покупателей. Из-за большой конверсии лендинга стоимость одного покупателя окажется ниже. Если же рекламный бюджет не очень большой, то вы можете использовать лендинг в качестве дополнения к вашему основному сайту (или даже для его замены), чтобы делать страницы для новых товаров/услуг/акций быстрее и дешевле.

В каком случае мне не подойдёт лендинг?

Раньше было модным мнение о том, что лендинги подходят для товаров или услуг, которые нужно продать быстро. То есть для скоростных продаж. По факту, сейчас лендинги часто используются для самых различных ниш — от ремонта до оформления загранпаспортов, от продажи квартир до аренды велосипедов. Естественно, когда речь идёт о сложных или дорогих товарах, то покупка не происходит сразу на лендинге. В случае с ремонтом целевое действие — «вызов специалиста для просчета сметы», в случае в продажей квартир «запись на посещение стройки», а в случае с множеством товаров вы можете предлагать посетителям «заказать помощь мастера в подборе гардероба» или «консультацию специалиста». Отвечая на вопрос, всё же отмечу, что стоит хорошо подумать перед тем, как делать лендинг для очень сложных услуг, где решение о заказе требует много времени. Например, когда речь идёт о сложных страховых или финансовых услугах, либо, например, о крупных промышленных продажах. Для таких вещей лучше всё же подойдёт сайт, на котором будет описана история компании/завода, представлена миссия и множество статей для изучения.

Откуда люди узнают о моей странице?

Источники те же, что и в случае с обычным сайтом. Отличие лишь в том, что вы не сможете полноценно использовать возможности SEO. Хотя у лендинга присутствует возможность указывать Title, Keywords и Description, при прочих равных он будет проигрывать в SEO сайту, на котором много страниц и контента. Но лендинг будет показывать лучшую конверсию для всех других видов рекламы. Вы можете размещать ссылку на ваш лендинг точно так же, как размещаете ссылку на сайт — в социальных сетях, email-рассылках, контекстной рекламе, даже на визитках и билбордах.