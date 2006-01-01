Эффективность рекламы

Что такое Google Tag Gateway и как он помогает вернуть утерянные конверсии
PPC
3 месяца назад6
Читатель
0
Гайд по рекламе косметических средств: 7 примеров для вдохновения
Бизнес PPC
3 месяца назад8
Валерия Карбушева
0
Кейс TERRAHOME Outdoor: Как построить устойчивую рекламную систему в условиях кризиса рынка и увеличить ROMI на 37%
PPC Кейсы
4 месяца назад6
Алина Титова
0
Как анализировать эффективность креативов в Google Universal App Campaigns
PPC
год назад7
Татьяна Мишурченко
2
Все, что нужно знать о модификаторах объявлений Google Ads
PPC
год назад5
Татьяна Довганец
2
Как увеличить аудиторию на 55% в телеграм-канале о криптовалютах — кейс Frog Crypto
Кейсы Telegram
год назад5
Даниил Третьяков
12
Как отслеживать остаток бюджета в Google Ads — скрипт для оповещений в Telegram
PPC
год назад6
Оксана Кобзаренко
10
SEO или PPC/SEM — в чем разница и что выбрать?
SEO PPC
год назад8
Анна Била
9
Три фактора успешной PPC-рекламы, если не учитывать настройки
PPC
год назад4
Василий Солонецкий
6
Что такое Cost Per Lead, и Как его рассчитать
PPC Аналитика
2 года назад6
Катерина Каркунова
2
Как за год втрое увеличить количество транзакций через приложение — кейс PPC для COMFY
PPC Кейсы
2 года назад4
Диана Корсун
4
UTM-ссылки и ГЕТ-параметры — как правильно отследить трафик
SEO PPC
2 года назад9
Виктория Гаврылюк
16
Как использовать расширенные настройки аудитории в Facebook для улучшения результатов рекламной кампании
PPC
2 года назад4
Ольга Серебрянська
2
Как работает Brand Lift — исследуем эффективность видеорекламы на YouTube
SMM
4 года назад5
Евгений Кадук
53
Почему контекстная реклама в агентстве стоит дорого — развернутый ответ для клиентов
PPC
5 лет назад8
Александр Плуток
69
Влияют ли негативные комментарии на эффективность рекламы в Facebook? Тест на $1000
SMM Мобайл
6 лет назад3
Vasyl Sergiienko
29
Как эффективно настроить рекламные кампании в Apple Search Ads — zoom-митап с Радомиром Новковичем
Мобайл
6 лет назад1
Георгий Рябой
54
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