SEO или PPC/SEM — в чем разница и что выбрать?

SEO или PPC/SEM — в чем разница и что выбрать?

«Что такое SEO и контекстная реклама» — частый запрос в поисковиках. Нередко вместе с этими понятиями ищут информацию, а что такое SEM.

Если вы хотите разобраться в теме и определить, какой способ продвижения подойдет для вашего сайта — SEO или PPC, и стоит ли обратить внимание на SEM, вам сюда.

В статье рассказала об особенностях всех трех методов продвижения и подготовила инструмент, с помощью которого найдете для себя оптимальное решение.

Отличительные черты SEO

Поисковая оптимизация (SEO, от англ. Search Engine Optimization — оптимизация для поисковых систем), включает в себя методы оптимизации различных параметров сайта для улучшения его ранжирования поисковой системой (далее — ПС).

Основная задача SEO — сделать так, чтобы страницы сайта соответствовали требованиям ПС и показывались как можно выше в результатах поиска.

Сайты, которые продвигаются с помощью оптимизации в ПС, составляют основную часть поисковой выдачи. На странице результатов поиска они располагаются под блоком сайтов, которые продвигаются с помощью PPC и отмечены значком Sponsored. Иногда блоков РРС на странице может быть два-три, первый обязательно вверху.

Это значит, что даже если ваш сайт лидер в SEO-продвижении, не всегда он будет в первой строке выдачи —обычно первые позиции за контекстной рекламой.

Преимущества SEO

Долгосрочные результаты. Если вы завтра перестанете вкладывать в канал SEO, резкого обвала трафика не произойдет. Результат сохраняется длительное время, вся проведенная работа будет позитивно влиять на ранжировании сайта. Не требует значительных денежных вложений в короткие сроки. SEO-оптимизация — не самый быстрый вариант продвижения, поэтому финансовые инвестиции планомерно распределяются во времени. Стабильность результатов. Если ваш сайт на лидирующих позициях, вероятность его понижения в выдаче незначительна. Исключениями могут быть:

апдейты Google — если контент перестает соответствовать новым требованиям ПС, на сайт могут быть наложены санкции, что приведет к понижению его позиций в результатах поиска либо к удалению из индекса;

повышенная конкуренция — если конкуренты активнее вас наращивают ссылочную массу, публикуют новый и актуальный контент, совершенствуют технические характеристики сайта, ваши позиции вскоре понизятся.

Большее доверие. Наш опыт показывает, что сниппеты (краткое представление сайта в результатах поиска) без обозначения «реклама» («sponsored») вызывают более доверительное отношение некоторых пользователей.

Эти плюсы делают SEO выгодным вариантом для стабильного роста сайта и увеличения доверия пользователей.

Недостатки SEO

Поисковая оптимизация имеет несколько недостатков, которые важно учесть до начала работ по оптимизации:

Длительный период до первых результатов. В среднем не раньше, чем через полгода. Возможные санкции от поисковых систем. Непродуманные и радикальные действия в сфере SEO, такие, как использование запрещенных методов («черное» или «серое» SEO) приведут к наложению санкций на сайт и его пессимизации (понижению позиций) в результатах поиска.

Алгоритмы ПС все время меняются и совершенствуются, чтобы на верхние позиции в выдаче попадали только качественные и максимально релевантные запросам пользователей страницы. Поэтому SEO — важный канал, которым стоит заниматься постоянно.

Искать новые подходы и рабочие стратегии для разных типов сайтов и разных ниш, анализировать конкурентов и их ключи, постоянно оптимизировать сайт, даже если на нем все максимально проработано.

Когда следует остановить выбор на SEO?

SEO для продвижения сайта вам подойдет, если:

вы не ждете мгновенного результата;

необходимо привлечь пользователей из органического (бесплатного) канала;

вы еще только думаете над созданием сайта — и на этом этапе важно заложить корректную структуру и запустить сайт со всеми правилами и требованиями поисковых систем;

на тематику вашего сайта распространяются ограничения рекламы — медицина, алкоголь, некоторые вещества (ботокс), криптовалютные биржи, магазины для взрослых, азартные игры (казино) и т. д.;

ваш сайт — в сфере с крупным денежным оборотом и сильной конкуренцией, например, в недвижимости или страховании.

Поисковая оптимизация подходит, например, для продвижения сайтов по продаже либо предоставлению услуг, для информационных и новостных платформ. Ознакомьтесь с кейсами эффективного применения SEO.

Но SEO не работает для сайтов-одностраничников и сайтов с несколькими страницами — для оптимизации страниц на ресурсе должно быть минимум 10–20. Все из-за того, что на таких сайтах объем контента небольшой.

Не получится охватить достаточное количество ключевых слов и сделать перелинковку, разместить целевые запросы на разных посадочных страницах. Будет сложно оптимизировать скорость сайта, если на одной странице разместили слишком много информации.

Особенности контекстной рекламы

Контекстная реклама, или PPC (от англ. Pay per Click — платить за клик) — это разновидность интернет-рекламы, когда владелец сайта оплачивает поисковой системе Google клики по рекламе при переходе пользователя на сайт.

Площадки, продвигаемые с помощью методов PPC выглядят следующим образом:

Контекстная реклама — эффективный инструмент быстрого привлечения трафика и повышения видимости вашего сайта в поисковой выдаче. Предлагаю ознакомиться со страницей успешных PPC-кейсов Netpeak Agencies Group.

Плюсы PPC

PPC имеет ряд весомых преимуществ:

Быстрое достижение ощутимых результатов. Иногда достаточно суток. Есть стратегии, которым нужно определенное время (от двух недель) для выхода на стабильные показатели. Подходит для продвижения на ранних этапах развития сайта. Так как контекстная реклама не ставит высоких требований для продвигаемых сайтов, она отлично подходит для молодых проектов. Хорошо работает в случае продвижения сезонной и несезонной продукции. Для старта рекламы не требуется кропотливая заблаговременная подготовка. PPC подходит для товаров/услуг как с сезонным спросом, например, шубы и дубленки, горящие туры, так и для товаров без выраженной сезонности, например, подгузники и влажные салфетки. Является удобным инструментом для тестирования новых товаров/услуг. Не нужно детально подготавливать сайт, тратить финансы и время на предварительные работы — поэтому PPC подходит также для тестовой проверки продаж продукции в рамках ниши. Геотаргетинг — возможность точного определения целевой аудитории, которой будет показываться реклама. Настроить геотаргетинг можно вплоть до указания улицы.

Еще одно неочевидное преимущество контекстной рекламы — не нужно учитывать множество нюансов и настраивать весь сайт.

Разумеется, если площадка функционирует совсем плохо, пользователь вряд ли долго там задержится. Однако ресурс не должен быть «идеальным» с точки зрения разнообразных требований Google, как в случае с SEO.

Минусы PPC

Несмотря на численные преимущества, PPC также имеет определенные недостатки, которые необходимо учитывать при выборе данной стратегии:

Большие риски потратить бюджет впустую. Если предварительный анализ и настройки рекламы провели некорректного, контекстная реклама не даст результатов. Ограничения из-за тематики продвигаемого сайта. На многие ниши распространяются жесткие правила — медицина, азартные игры и т. д. Низкий уровень доверия. Среди пользователей есть те, кто не доверяет сайтам в блоке рекламы. Постоянные денежные затраты. Если не будет финансирования, результат пропадет мгновенно — реклама перестанет отображаться в результатах поиска.

Если человек посещает ваш сайт, это еще не гарантирует, что он купит вашу услугу или продукт.

Кому подходит РРС?

Вам следует остановить на ней свой выбор, если:

у вас есть четкое понимание, кто ваша аудитория;

вы хотите получить заметные результаты в краткие сроки;

намереваетесь представить новую продукцию на рынке;

ваша цель — создать положительное и запоминающееся впечатление о вашем бренде с минимальными временными затратами;

ваша услуга/товар имеют сезонный спрос;

у вас сайт-визитка.

Контекстная реклама подходит как для продвижения интернет-магазинов, SaaS-проектов, так и для развития агентств по предоставлению разнообразных услуг.

Что такое SEM?

SEM (от англ. Search Engine Marketing — поисковый маркетинг) — это стратегия цифрового маркетинга, которая направлена на увеличение видимости сайта на страницах результатов поисковых систем (SERP).

Есть два полярных подхода:

Один утверждает, что к SEM относятся только платные маркетинговые стратегии, то есть фактически SEM=PPC. По другому подходу, SEM — это объединение органических и платных методов продвижения, или SEM=SEO+РРС.

Я же придерживаюсь второго варианта и рассказывать буду с этой точки зрения.

SEM включает в себя использование различных стратегий и тактик для привлечения целевой аудитории и увеличения конверсий.Сюда относятся анализ поисковых запросов пользователей, оптимизация контента и структуры сайта, а также разработка эффективных рекламных кампаний.

Ключевые элементы SEM:

Анализ ключевых слов. Исследование и выбор релевантных ключевых слов для продвижения. Оптимизация контента. Создание контента, соответствующего поисковым запросам пользователей. Управление рекламными кампаниями. Планирование и запуск рекламных кампаний для повышения видимости сайта и привлечения трафика. В частности, с помощью Google Ads. Аналитика и отчетность. Постоянный мониторинг и анализ результатов для улучшения стратегии и результатов. Адаптация под поведенческие модели. Учет интересов и поведения пользователей для более точного таргетинга и увеличения конверсий.

Использование SEM позволяет брендам улучшать свою видимость в выдаче и эффективно взаимодействовать с ЦА, увеличивая конверсии.

Преимущества SEM

Как синтез двух методов продвижения — SEO и PPC, SEM имеет ряд преимуществ:

Есть платные и бесплатные каналы привлечения, соответственно, трафик заметно растет. SEM использует инструменты SEO и PPC, поэтому возможно параллельное достижение результатов в краткие сроки. Помогает повысить узнаваемость сайта за счет его роста в выдаче, а также улучшить позиции сайта и повысить его трастовость (процент доверия пользователей).

Продвижение с помощью SEM позволяет действовать комплексно с учетом конкретной ситуации.

Недостатки SEM

При выборе SEM для продвижения учтите его минусы:

Комбинированный подход — это работа специалистов из двух сфер, использование разнообразных инструментов для анализа, отладки сайта, настройки рекламы и т. д. Что довольно затратно. Использование разных стратегий продвижения требует постоянного контроля, мониторинга и анализа. Из-за комплексного влияния на все показатели сайта сложнее отследить, какой именно инструмент оказался более эффективным и окупаемым.

Взвесив все плюсы и минусы, вам будет легче принять осознанное решение.

Комбинированный подход: SEO + PPC = SEM

Если вас интересует монополизация в выдаче, вам отлично подойдет SEM. По сути, это совокупность инструментов поисковой оптимизации и контекстной рекламы. А также методов SERM (Search Engine Reputation Management — работа с репутацией в поисковых системах) и SMM (Social Media Marketing — маркетинг в социальных сетях).

SEM специализируется на привлечении платного и органического трафика для:

Улучшения видимости сайта. Сайт будет показываться в органической выдаче и блоках PPC. Повышения узнаваемости бренда. ЦА чаще будет сталкиваться с упоминаниями бренда, что сформирует доверие и лояльность. Прироста охватов. Кроме SEO и PPC, SEM также привлекает новых пользователе из социальных сетей. Увеличения количества конверсий. SEM сосредотачивается на привлечении клиентов, готовых к покупке, что повышает уровень продаж и прибыли. Рост трафика. Увеличение трафика через платные объявления и за счет этого улучшение позиций в результатах поиска.

PPC и SEO дают отличный совместный результат. PPC сразу привлекает целевую аудиторию на сайт, увеличивая его видимость и посещаемость, а также повышая узнаваемость бренда. При отсутствии средств на длительное продвижение можно заказать разовый SEO-аудит.

Разница между SEO, PPC и SEM: сравнительная таблица

Невозможно сказать, что лучше — SEO, контекстная реклама или SEM. В таблице сравнила их основные параметры:

Параметр SEO PPC SEM Сроки достижения видимых результатов Сравнительно медленно (от 2 до 6 месяцев) Быстро (от 24 ч.) Есть быстрые и сравнительно медленные результаты Затраты Средние суммы в течении длительного срока Большие суммы в короткий срок Большие суммы в течение срока пользования услугами, но более эффективный подход Сохранение длительного эффекта Да Нет Да Необходимость услуг специалиста Да Да Да, нужны услуги специалистов с разных сфер Доверие пользователей Достаточно высокое Не всегда высокое Высокое Необходимость внедрения изменений на сайт Да Чаще всего достаточно присутствия адекватной и актуальной информации Да Направленность на конкретную ЦА Ограничивается использованием ключевых фраз с указанием определенных ГЕО Возможность детального указания геотаргетинга Возможность детального указания параметров ЦА

В ваших силах определить, что подходит больше именно вам.

Выводы

SEM, SEO и PPC имеют свои особенности, и, чтобы сделать взвешенный и правильный выбор, необходимо:

Разобраться, что такое SEM и для чего может понадобиться. Определить отличительные черты SEO, его преимущества и недостатки. Уяснить особенности, плюсы и минусы контекстной рекламы. Сравнить главные характеристики трех стратегий развития и выбрать, какая из них более подходит для цели вашего проекта.

Придется проанализировать много факторов, чтобы выбрать один канал при ограниченных средствах или выбрать SEM, более эффективный и затратный комплексный метод.