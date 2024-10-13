SEO чи PPC / SEM — в чому різниця й що обрати?

SEO чи PPC / SEM — в чому різниця й що обрати?

«Що таке SEO і контекстна реклама» — частий запит у пошукових системах. Нерідко разом із цими поняттями шукають інформацію, а що таке SEM.

Якщо ви хочете розібратися в темі й визначити, який спосіб просування підійде для вашого сайту — SEO чи PPC, і чи варто звернути увагу на SEM, вам сюди.

У статті розповіла про особливості всіх трьох методів просування і підготувала інструмент, за допомогою якого знайдете для себе оптимальне рішення.

Відмінні риси SEO

Пошукова оптимізація (SEO, від англ. Search Engine Optimization — оптимізація для пошукових систем), охоплює методи оптимізації різних параметрів сайту для поліпшення його ранжирування пошуковою системою (далі — ПС).

Основне завдання SEO — зробити так, щоб сторінки ресурсу відповідали вимогам ПС і показувалися якомога вище в результатах пошуку.

Сайти, що просуваються за допомогою оптимізації в ПС, складають основну частину пошукової видачі. На сторінці результатів пошуку вони розташовуються під блоком майданчиків, що просуваються за допомогою PPC, і позначені значком Sponsored. Іноді блоків РРС на сторінці може бути два-три, перший обов’язково вгорі.

Це означає, що навіть якщо ваш сайт лідер у SEO-просуванні, не завжди він буде в першому рядку видачі — зазвичай перші позиції за контекстною рекламою.

Переваги SEO

Довгострокові результати. До прикладу, ви завтра перестанете вкладати в канал SEO — різкого обвалу трафіку не відбудеться. Результат зберігається тривалий час, уся проведена робота позитивно впливатиме на ранжування сайту. Не потребує значних грошових вкладень у короткі терміни. SEO-оптимізація — не найшвидший варіант просування, тому фінансові інвестиції планомірно розподіляються в часі. Стабільність результатів. Коли ваш сайт на провідних позиціях, ймовірність його зниження у видачі незначна.

Винятками можуть бути:

апдейти Google — якщо контент перестає відповідати новим вимогам ПС, на ресурс можуть бути накладені санкції, що призведе до зниження його позицій у результатах пошуку або до видалення з індексу;

підвищена конкуренція — коли конкуренти активніше за вас нарощують кількість посилань, публікують новий і актуальний контент, удосконалюють технічні характеристики майданчика, ваші позиції незабаром знизяться.

Більша довіра. Наш досвід показує, що сніпети (коротке представлення сайту в результатах пошуку) без позначення «реклама» («sponsored») викликають більшу довіру серед деяких користувачів.

Ці плюси роблять SEO вигідним варіантом для стабільного зростання ресурсу і збільшення довіри відвідувачів.

Недоліки SEO

Пошукова оптимізація має кілька недоліків, котрі важливо врахувати до початку робіт з оптимізації:

Тривалий період до перших результатів. У середньому не раніше, ніж через пів року. Можливі санкції від пошукових систем. Непродумані й радикальні дії у сфері SEO, як-от використання заборонених методів («чорне» чи «сіре» SEO), призведуть до накладення санкцій на сайт і його песимізації (зниження позицій) у результатах пошуку.

Алгоритми ПС весь час змінюються і вдосконалюються, щоб на верхні позиції у видачі потрапляли тільки якісні й максимально релевантні запитам користувачів сторінки. Тому SEO — важливий канал, ним варто займатися постійно.

Шукати нові підходи й робочі стратегії для різних типів сайтів і різних ніш, аналізувати конкурентів і їхні ключі, постійно оптимізувати ресурс, навіть коли на ньому все максимально опрацьовано.

Коли слід зупинити вибір на SEO?

SEO для просування сайту вам підійде за умови, що:

ви не чекаєте миттєвого результату;

необхідно залучити користувачів з органічного (безплатного) каналу;

ви ще тільки думаєте над створенням ресурсу — і на цьому етапі важливо закласти коректну структуру й запустити майданчик з усіма правилами і вимогами пошукових систем;

на тематику вашого ресурсу поширюються обмеження реклами — медицина, алкоголь, азартні ігри (казино), криптовалютні біржі, деякі речовини (ботокс), магазини для дорослих тощо;

ваш майданчик — у сфері з великим грошовим обігом і сильною конкуренцією, наприклад, у нерухомості чи страхуванні.

Пошукова оптимізація підходить, наприклад, для реклами ресурсів із продажу або надання послуг, для інформаційних і новинних платформ. Ознайомтеся з кейсами ефективного застосування SEO.

Але SEO не працює для сайтів-односторінників і ресурсів із кількома сторінками — для оптимізації сторінок на ресурсі має бути мінімум 10–20. Усе через те, що на таких майданчиках обсяг контенту невеликий.

Не вийде охопити достатню кількість ключових слів і зробити перелінкування, розмістити цільові запити на різних посадкових сторінках. Буде складно оптимізувати швидкість сайту, якщо на одній сторінці розмістили занадто багато інформації.

Особливості контекстної реклами

Контекстна реклама, або PPC (від англ. Pay per Click — платити за клік) — це різновид інтернет-реклами, коли власник ресурсу оплачує пошуковій системі Google кліки по рекламі при переході користувача на сайт. Майданчики, що просуваються за допомогою методів PPC, мають такий вигляд:

Контекстна реклама — ефективний інструмент швидкого залучення трафіку й підвищення видимості вашого сайту в пошуковій видачі. Пропоную ознайомитися зі сторінкою успішних PPC-кейсів Netpeak Agencies Group.

Плюси PPC

PPC має низку вагомих переваг:

Швидке досягнення відчутних результатів. Іноді достатньо доби. Є стратегії, яким потрібен певний час (від двох тижнів) для виходу на стабільні показники. Підходить для просування на ранніх етапах розвитку сайту. Оскільки контекстна реклама не ставить високих вимог для ресурсів, що просуваються, вона чудово підходить для молодих проєктів. Добре працює для сезонної та несезонної продукції. Для старту реклами не потрібна копітка завчасна підготовка. PPC підходить для виробів / послуг як із сезонним попитом, наприклад, шуби й дублянки, гарячі тури, так і для продукції без вираженої сезонності, наприклад, підгузки й вологі серветки. Є зручним інструментом для тестування нових товарів / послуг. Не потрібно детально готувати майданчик, витрачати фінанси й час на попередні роботи — тому PPC підходить також для тестової перевірки продажів продукції в рамках ніші. Геотаргетинг — можливість точного визначення цільової аудиторії, котрій буде показуватися реклама. Налаштувати геотаргетинг можна аж до зазначення вулиці.

Ще одна неочевидна перевага контекстної реклами — не потрібно враховувати безліч нюансів і налаштовувати весь сайт. Зрозуміло, якщо майданчик функціонує зовсім погано, користувач навряд чи довго там затримається. Однак ресурс не повинен бути «ідеальним» із погляду різноманітних вимог Google, як у випадку з SEO.

Мінуси PPC

Незважаючи на чисельні переваги, PPC також має певні недоліки, котрі необхідно враховувати під час вибору цієї стратегії:

Великі ризики витратити бюджет даремно. Якщо попередній аналіз і налаштування реклами провели некоректно, контекстна реклама не дасть результатів. Обмеження через тематику сайту, що просувається. На багато ніш поширюються жорсткі правила — медицина, азартні ігри тощо. Низький рівень довіри. Серед користувачів є ті, хто не довіряє майданчикам у блоці реклами. Постійні грошові витрати. Якщо не буде фінансування, результат пропаде миттєво — реклама перестане відображатися в результатах пошуку.

Коли людина відвідує ваш ресурс, це ще не гарантує, що вона купить вашу послугу або продукт.

Кому підходить РРС?

Вам варто зупинити на ній свій вибір за умови, що:

у вас є чітке розуміння, хто ваша аудиторія;

ви хочете отримати помітні результати в короткі терміни;

маєте намір представити нову продукцію на ринку;

ваша мета — створити позитивне враження, що запам’ятовується, про ваш бренд із мінімальними часовими витратами;

ваша послуга / продукція мають сезонний попит;

у вас сайт-візитка.

Контекстна реклама підходить для просування інтернет-магазинів, SaaS-проєктів, а також і для розвитку агентств із надання різноманітних послуг.

Що таке SEM?

SEM (від англ. Search Engine Marketing — пошуковий маркетинг) — це стратегія цифрового маркетингу, яка спрямована на збільшення видимості сайту на сторінках результатів пошукових систем (SERP).

Є два полярні підходи:

Один стверджує, що до SEM належать лише платні маркетингові стратегії, тобто фактично SEM=PPC. За іншим підходом, SEM — це об’єднання органічних і платних методів просування, або SEM=SEO+РРС.

Я ж дотримуюся другого варіанту й розповідати буду із цього погляду.

SEM містить використання різних стратегій і тактик для залучення цільової аудиторії та збільшення конверсій.Сюди належать аналіз пошукових запитів користувачів, оптимізація контенту і структури сайту, а також розробка ефективних рекламних кампаній.

Ключові елементи SEM:

Аналіз ключових слів. Дослідження і вибір релевантних ключових слів для просування. Оптимізація контенту. Створення контенту, що відповідає пошуковим запитам користувачів. Управління рекламними кампаніями. Планування і запуск рекламних кампаній для підвищення видимості сайту й залучення трафіку. Зокрема, за допомогою Google Ads. Аналітика і звітність. Постійний моніторинг і аналіз для поліпшення стратегії та результатів. Адаптація під поведінкові моделі. Врахування інтересів і поведінки покупців для більш точного таргетингу й збільшення конверсій.

Використання SEM дає змогу брендам покращувати свою видимість у видачі й ефективно взаємодіяти із ЦА, збільшуючи конверсії.

Переваги SEM

Як синтез двох методів просування — SEO і PPC, SEM має низку переваг:

Є платні й безоплатні канали залучення, відповідно, трафік помітно зростає. SEM використовує інструменти SEO і PPC, тому можливе паралельне досягнення результатів у короткі терміни. Допомагає підвищити впізнаваність сайту завдяки його зростанню у видачі, а також поліпшити позиції майданчика й підвищити трастовість (відсоток довіри користувачів).

Просування за допомогою SEM дає змогу діяти комплексно з урахуванням конкретної ситуації.

Недоліки SEM

При виборі SEM для просування врахуйте його мінуси:

Комбінований підхід — це робота фахівців із двох сфер, використання різноманітних інструментів для аналізу, налагодження сайту, налаштування реклами тощо. Що досить затратно. Використання різних стратегій просування вимагає постійного контролю, моніторингу й аналізу. Через комплексний вплив на всі показники ресурсу складніше відстежити, який саме інструмент виявився більш ефективним і окупним.

Зваживши всі плюси й мінуси, вам буде легше прийняти усвідомлене рішення.

Комбінований підхід: SEO + PPC = SEM

Якщо вас цікавить монополізація у видачі, вам чудово підійде SEM. По суті, це сукупність інструментів пошукової оптимізації та контекстної реклами. А також методів SERM (Search Engine Reputation Management — робота з репутацією в пошукових системах) і SMM (Social Media Marketing — маркетинг у соціальних мережах). SEM спеціалізується на залученні платного й органічного трафіку для:

Поліпшення видимості сайту. Ресурс буде показуватися в органічній видачі й блоках PPC. Підвищення впізнаваності бренду. ЦА частіше стикатиметься зі згадками бренду, що сформує довіру й лояльність. Приросту охоплень. Крім SEO і PPC, SEM також залучає нових користувачів із соціальних мереж. Збільшення кількості конверсій. SEM зосереджується на залученні клієнтів, готових до покупки, що підвищує рівень продажів і прибутку. Зростання трафіку. Збільшення трафіку через платні оголошення і внаслідок цього поліпшення позицій у результатах пошуку.

PPC і SEO дають відмінний спільний результат. PPC одразу залучає цільову аудиторію на сайт, збільшуючи його видимість і відвідуваність, а також підвищуючи впізнаваність бренду. За відсутності коштів на тривале просування можна замовити разовий SEO-аудит.

Різниця між SEO, PPC і SEM: порівняльна таблиця

Неможливо сказати, що краще — SEO, контекстна реклама чи SEM. У таблиці порівняла їхні основні параметри:

Параметр SEO PPC SEM Терміни досягнення видимих результатів Порівняно повільно (від 2 до 6 місяців) Швидко (від 24 г.) Є швидкі й порівняно повільні результати Витрати Середні суми протягом тривалого терміну Великі суми в короткий термін Великі суми протягом терміну користування послугами, але більш ефективний підхід Збереження тривалого ефекту Так Ні Так Необхідність послуг фахівця Так Так Так, потрібні послуги фахівців із різних сфер Довіра користувачів Досить висока Не завжди висока Висока Необхідність впровадження змін на сайт Так Найчастіше достатньо присутності адекватної та актуальної інформації Так Спрямованість на конкретну ЦА Обмежується використанням ключових фраз із зазначенням певних ГЕО Можливість детального зазначення геотаргетингу Можливість детального зазначення параметрів ЦА

У ваших силах визначити, що підходить більше саме вам.

Висновки

SEM, SEO і PPC мають свої особливості, і, щоб зробити зважений і правильний вибір, необхідно:

Розібратися, що таке SEM і для чого може знадобитися. Визначити відмінні риси SEO, його переваги й недоліки. З’ясувати особливості, плюси й мінуси контекстної реклами. Порівняти головні характеристики трьох стратегій розвитку і вибрати, яка з них більше підходить для мети вашого проєкту.

Доведеться проаналізувати багато чинників, щоб вибрати один канал при обмеженні в коштах або вибрати SEM, більш ефективний і витратний комплексний метод.