Чим займається SEO-спеціаліст та скільки заробляє

Професія SEO-фахівця залишається актуальною через стабільний попит на органічний трафік. Цей напрям поєднує технічні знання, аналітику, контентну роботу та стратегічне мислення.

У матеріалі я зібрала повну інформацію про обов’язки, навички, способи входу в професію, варіанти працевлаштування та порівняння рівнів зарплат.

Хто такий SEO-спеціаліст

SEO-спеціаліст — це фахівець, який налаштовує сайт під пошукові системи, щоб його було легше знайти і він отримував більше безплатного трафіку. Працює і з технічною частиною сайту, і з контентом, допомагає зробити сайт зручним для пошукових роботів і людей. Мета роботи — стабільне зростання сайту у видачі та збільшення кількості клієнтів з органічного трафіку.

Основні обов’язки SEO-фахівця

Пошук та аналіз інформації

Робота спеціаліст з Search Engine Optimization починається з дослідження:

як працюють пошукові системи;

які чинники впливають на ранжування;

які інструменти використовують конкуренти.

Фахівець має орієнтуватися в онлайн-маркетингу, digital marketing та вміти перевіряти вірогідність джерел, зокрема з урахуванням розвитку штучного інтелекту.

Внутрішня оптимізація сайту

Цей напрям охоплює:

формування семантичного ядра сайту;

налаштування структури, метатегів, URL;

технічну оптимізацію;

покращення контенту.

SEO-оптимізація на цьому етапі також передбачає врахування принципів UI/UX-дизайну для підвищення зручності користувача та впливу на поведінкові показники.

Зовнішня оптимізація

Сюди входить лінбілдинг — отримання якісних зовнішніх посилань, робота з репутацією бренду, розміщення згадок та outreach. Спеціаліст з Search Engine Optimization повинен вибудовувати авторитет сайту в очах пошукової системи, адже зовнішні сигнали впливають на позиції пошукових системах.

Аналіз конкурентів

Вивчення сильних й слабких сторін сайтів конкурентів: їхньої структури, контенту, стратегії посилань, видимості у пошукових системах. Глибокий аналіз дає змогу адаптувати власну SEO-стратегію, знайти точки зростання та обійти конкурентів у видачі.

Співпраця з копірайтерами

SEO-фахівець готує технічні завдання для копірайтерів, добирає ключові слова та контролює якість текстів. Професія передбачає вміння поєднувати вимоги пошукової оптимізації з природністю та користю контенту для читача.

Управління SEO-стратегією

Адаптація до змін алгоритмів Google і Bing, відстеження SERP та результатів впроваджених рішень. Робота SEO-спеціаліста включає гнучке коригування підходів, особливо в умовах постійних оновлень у сфері digital marketing.

Аналітика та звітність

«Сеошник» повинен володіти вебаналітикою, працювати з інструментами на кшталт Google Analytics, Google Search Console, Serpstat, Ahrefs. Завдання — оцінювати результати SEO-оптимізації, готувати звіти, виявляти слабкі місця та демонструвати ефективність роботи клієнтам або керівництву.

Координація впроваджень

Взаємодія з розробниками, дизайнерами, контент-командою для реалізації змін. Важливо вміти формулювати вимоги, базуючись на аудиті сайту, а також супроводжувати реалізацію змін з урахуванням технічних і маркетингових цілей проєкту.

Що саме робить SEO-спеціаліст

Комплексний аудит сайту та аналіз конкурентів. Проведення повного SEO-аудиту для виявлення технічних помилок, дублювання, швидкості й помилок індексації, а також аналізу конкурентів для пошуку зон росту. Розробка SEO-стратегії. Аналіз цілей проєкту, ринку, конкурентів та формування довгострокового плану просування на основі отриманих даних. Збір семантики та розробка структури сайту на її основі. Створення ієрархії сторінок і URL-структури відповідно до семантичного ядра, з урахуванням побудови категорій та переконфігурації в контексті UX/UI. Технічна SEO-оптимізація та підготовка ТЗ на етапі розробки. Налаштування sitemap, robots.txt, редиректів, HTTPS; особлива увага SPA/JS-сайтам. Зовнішня оптимізація та лінкбілдинг. Виконання Off‑Page SEO: побудова посилального профілю, краудмаркетинг, репутаційні кампанії, outreach і моніторинг якості, токсичності посилань. Робота з юзабіліті та підвищення конверсії (CRO/UX). Аудит UI/UX, аналіз поведінкових показників користувачів і рекомендації щодо покращення конверсії із залученням best practices.

Переваги та недоліки професії SEO-фахівця

Як і в усіх сферах, робота SEO-спеціаліста має свої особливості. Розгляну основні з них.

Переваги Недоліки Стабільний попит на ринку. Постійні зміни алгоритмів пошукових систем. Можливість віддаленої роботи. Складність у прогнозуванні результатів. Широкі можливості для розвитку в суміжних напрямах. Високий рівень відповідальності за технічні помилки. Високий потенціал заробітку, особливо з міжнародними проєктами. Залежність від інших учасників команди (розробників, копірайтерів тощо). Поєднання аналітики, маркетингу, копірайтингу, UX. Багато рутинних завдань, особливо на початку карʼєри.

Необхідні навички для SEO

Професія SEO-спеціаліст вимагає поєднання технічних знань і гнучких комунікативних умінь. Щоб ефективно працювати над оптимізацією сайту, спеціаліст повинен володіти як інструментами digital marketing, так і вміти взаємодіяти з командою. Нижче — перелік основних hard і soft навичок, на які звертають увагу роботодавці згідно з вакансіями на Work.ua, Robota.ua, Djinni та інших ресурсах.

Hard skills (професійні навички)

Володіння інструментами веб аналітики: робота з Google Analytics (GA4), Google Search Console. Знання SEO-сервісів: Ahrefs, Serpstat, Screaming Frog, Netpeak Spider, Netpeak Checker — для аудиту сайту, аналізу конкурентів, моніторингу позицій у пошуковій системі Google або Bing. Робота з семантичним ядром сайту: підбір ключових слів, кластеризація та формування структури сторінок на основі пошукових запитів. Базове знання HTML, CSS і JavaScript: необхідне для технічного SEO, аналізу JS-сайтів і SPA, а також для розуміння роботи пошукових систем. Лінкбілдинг і робота з посиланнями: побудова зворотного профілю, краудмаркетинг, outreach — обов’язкова частина зовнішньої пошукової оптимізації. Знання інструментів штучного інтелекту: використання AI для автоматизації рутинних SEO-задач — усе більше згадується в описах до вакансій. Навички локального SEO: оптимізація бізнесу під локальні результати видачі, налаштування Google My Business та каталогів.

Soft skills (особисті якості)

Аналітичне мислення та уважність до деталей: важливі для глибокого аналізу позицій у пошукових системах, поведінкових факторів і ефективності реклами. Комунікаційні навички: SEO-фахівець працює з копірайтерами, розробниками, дизайнерами — без вміння чітко доносити завдання результат буде нестабільним. Грамотність і вміння писати ТЗ — для чіткої постановки задач на оптимізацію контенту, структури або юзабіліті (UI/UX дизайн). Гнучкість і постійне навчання: інтернет-маркетинг постійно змінюється, і спеціаліст з Search Engine Optimization має вміти швидко адаптуватися до нових алгоритмів. Стратегічне бачення: уміння будувати довгострокову стратегію просування, з огляду на поведінку користувачів, тренди digital marketing і конкуренцію.

Цей набір навичок формує базу, яка дає змогу розвиватися в професії та успішно працювати над SEO-оптимізацією сайтів в усіх нішах.

Варіанти працевлаштування

Робота з SEO дозволяє обирати між різними форматами зайнятості залежно від досвіду, цілей і стилю роботи. Основні варіанти: inhouse, робота в агенції та фриланс. Кожен із них має свої особливості, переваги та обмеження.

1. Inhouse (у команді бізнесу)

SEO-фахівець працює у внутрішній команді однієї компанії — зазвичай це eCommerce, медіа, SaaS або продуктова компанія.

Переваги:

глибоке занурення в один проєкт і галузь;

стабільність, зрозумілий графік і заробітна плата;

можливість впливати на всі етапи просування — від SEO-оптимізації до CRO, контенту, UI/UX-дизайну тощо.

Недоліки:

обмежений простір для експериментів;

складніше зростати, якщо в компанії немає SEO-команди;

велика залежність від внутрішніх процесів і рішень менеджменту.

2. Агенція

Робота з клієнтськими проєктами в команді агенції digital-marketing.

Переваги:

можливість швидко розвиватися, працюючи з різними нішами, CMS, масштабами сайтів;

структуровані процеси, менторинг, обмін досвідом;

доступ до ліцензованих інструментів — Ahrefs, Serpstat, Google Analytics 4, Hotjar тощо.

Недоліки:

мультипроєктність, високий темп і дедлайни;

менше глибини в окремих проєктах;

не завжди є доступ до всієї інформації з боку клієнта.

3. Фриланс

Самостійна робота з кількома клієнтами напряму. Організовується через фриланс-біржі або особисту мережу контактів.

Переваги:

свобода вибору проєктів і гнучкий графік;

вища маржинальність за умови ефективної самопрезентації;

можливість розвивати власний бренд.

Недоліки:

нестабільність навантаження і доходів;

повна відповідальність за всі етапи — від аудиту сайту до звітності;

потреба в постійному пошуку клієнтів і самоорганізації.

Кожен формат — inhouse, агенція чи фриланс — допомагає розкрити потенціал по-різному. На старті кар’єри найкращими варіантами вважаються агенції або inhouse-команди з менторингом, тоді як фриланс частіше обирають після кількох років досвіду.

Детальніше про варіанти працевлаштування читайте в матріалі «Що обрати для роботи: фриланс, інхаус чи агенцію?»

Рівень зарплат за рівнем спеціаліста та країною

Нижче наведена таблиця, що відображає середні місячні зарплати SEO-фахівців різного рівня (Junior, Middle, Senior) в Україні, Європейському Союзі, США та Канаді.

Україна

Рівень Середня

місячна зарплата Типовий діапазон Junior ~$750/міс ~$500–$1 000/міс Middle ~$1 250/міс ~$1 000–$1 500/міс Senior ~$2 500/міс ~$2 000–$3 000/міс

Європа

Регіон Рівень Середня

місячна зарплата Типовий діапазон Західна Європа Junior ~$3 500/міс ~$35 000–$47 000/рік Східна Європа ~$1 750/міс ~$13 000–$31 000/рік Західна Європа Middle ~$4 800/міс ~$47 000–$70 000/рік Східна Європа ~$2 400/міс ~$20 000–$45 000/рік Західна Європа Senior ~$6 100/міс ~$70 000–$106 000/рік Східна Європа ~$3 000/міс ~$27 000–$70 000+/рік

США

Рівень Середня місячна зарплата Типовий діапазон Junior ~$3 750/міс (~$45 000/рік) ~$3 000–$5 000 на місяць Middle ~$5 000/міс (~$60 000/рік) ~$4 000–$6 000 на місяць (може сягати ~$72 000/рік) Senior ~$6 667/міс (~$80 000/рік) ~$6 000–$8 000 на місяць (може сягати >$100 000/рік)

Канада

Рівень Середня місячна зарплата Типовий діапазон (мін–макс) Junior ~C$3 700 на місяць (~$2 675) ~C$3 000–C$4 200/міс ($2 170–$3 040) Middle ~C$4 670 на місяць (~$3 380) ~C$4 000–C$5 500/міс ($2 890–$3 980) Senior ~C$5 890 на місяць (~$4 260) ~C$5 000–C$7 500/міс ($3 615–$5 425)

Наведені дані є усередненими оцінками на основі опитувань, агрегаторів вакансій та звітів станом на 2023–2024 роки. Використані ресурси: Media Inweb, budni, InTime, Ahrefs, Plerdy, Indeed. Реальні зарплати залежать від досвіду, специфіки компанії/проєкту та регіону всередині країни.

Як освоїти професію SEO-фахівця

Щоби стати SEO-спеціалістом і розвивати кар’єру, важливо поєднувати теорію та практику. У цій професії знання інструментів і підходів швидко застарівають, тому навчання залишається постійним процесом. Нижче — кілька перевірених способів, як отримати базові навички та перший досвід.

Самоосвіта

Читайте довідкові матеріали та блоги. Google Search Central, Ahrefs Blog, Moz, Serpstat, Netpeak Journal — основні джерела, щоби зрозуміти роботу пошукових систем, принципи SEO-оптимізації й роль штучного інтелекту в digital marketing. Проходьте безплатні мінікурси. Наприклад, Google Analytics Academy або навчальні програми HubSpot. Запустіть власний сайт або блог. Робота з реальним проєктом допоможе закріпити знання про семантичне ядро, вебаналітику та технічні налаштування. Стежте за каналами спеціалістів сфери. Наприклад, Devaka Talk, SEO inside, Sneex SEO чи by @shmeo.

Курси та навчальні програми

Декілька українських платформ, де можна пройти навчання:

Prometheus — вивчення SEO в контексті диджитал-маркетингу з акцентом на AI, онлайн-стратегії;

WebPromoExperts — практичні кейси та регулярні вебінари з тьютором;

Choise31 — авторська програма з практикою в Ahrefs, Serpstat, GSC, GA4 і AI‑інструментами.

Інтернатура та стажування

Стажування — хороший спосіб освоїти професію під наглядом менторів і швидко набратися досвіду. Netpeak Group регулярно набирає стажистів із перспективою працевлаштування.

Інструменти SEO-спеціаліста

Окрім загальних знань, необхідно також освоїти ряд інструментів, які полегшують та пришвидшують роботу. Серед них:

Google Search Console. Моніторинг індексації, технічних помилок, показників CTR і позицій сайту в Google. Google Analytics (GA4). Відстеження джерел трафіку, конверсій і поведінки користувачів на сайті. Ahrefs. Аналіз посилального профілю, підбір ключових слів, відстеження позицій і дослідження конкурентів. Serpstat. Збір семантичного ядра, аудит сайту, аналіз конкурентів і моніторинг позицій. Screaming Frog SEO Spider. Глибокий технічний аудит: перевірка тегів, статус-кодів, посилань, дублювань. Google Keyword Planner. Підбір ключових слів і оцінка їхньої частотності та конкуренції. Google PageSpeed Insights. Перевірка швидкості завантаження сторінок і рекомендації щодо покращення.

Що радять досвідчені SEO-фахівці

Марія Корольова, SEO Team Lead at Netpeak Ukraine В SEO найцікавіше відстежувати, як окремі тактики складаються в цілісну стратегію і комплексні дії призводять до поставлених цілей. При цьому на шляху зазвичай постають апдейти Google, нові гравці на кшталт LLM-пошуку та інші труднощі, які необхідно подолати. Починати в SEO варто з вивчення технічної оптимізації сайтів — основи основ. Документація від Google слугуватиме базою. Також треба вміти ставити питання: чому, для чого, що в результаті. SEO — гра в довгу, і важливо розуміти зв’язок між задачами та вплив на результат. Прагніть різноманітного досвіду. SEO — це один з інструментів маркетингу, яким користуються сайти сегментів B2B та B2C, електронної комерції, послуг, SaaS та ЗМІ, в різноманітних регіонах зі своїми реаліями. Вам варто спробувати максимум і бути готовим, що одна стратегія не є універсальною. І будьте готовим комунікувати. З командою, колегами, клієнтами. Вам не вдасться довго та успішно виконувати задачі у вакуумі, залишаючись у межах переписки.

Владислав Пшевлоцький, Pre-Middle SEO Specialist at Netpeak Ukraine SEO пропонує різноманітність проєктів, викликів та можливостей, динамічність і класне ком’юніті, можливість обрати та займатися тим напрямком, що найбільше до вподоби. Мені стало цікаво реалізувати мої пет-проєкти, які я створював під час вивчення Front-end, з’явилися у пошуку. Для цього проходив різноманітні міні-курси, читав статті та книги із цього напряму, влаштувався у невелику українську агенцію, щоб отримати перший досвід, потім на інтернатуру в Netpeak. Для входу у сферу рекомендую перш за все вивчати технічку, далі — аналітику. Також корисно навчитися автоматизовувати та оптимізовувати процеси, коректно використовувати ШІ. Знадобляться тайм-менеджмент, самоорганізація, та стресостійкість — особливо для роботи в агенції. Також критичне мислення, вміння роботи в команді, відповідальність

Миколай Новіков, Head of SEO Department at Netpeak Ukraine Найцікавіше в SEO — різноманіття роботи. Робота пов’язана і з кодом, і з контентом, і зі співпрацею з іншими сайтами. Я колись починав як РРС спеціаліст, але потім захотілося більше впливати на роботу сайту. Вивчити можна багато, але насамперед важливо розуміти як працюють пошукові системи й особливо зараз, в епоху ШІ. Бо наша робота — змінювати видачу пошукових систем під себе, а щоби щось змінювати, треба розуміти принцип роботи. А ще 100% треба прокачати комунікацію, бо SEO-спеціаліст не буде писати контент, або змінювати самостійно сайт (у більшості випадків). Проте має знаходити помилки, робити ТЗ та перевіряти роботу підрядників. Якісна та прозора комунікація між всіма підрядниками, котрі працюють над сайтом — це вже половина роботи.

Олена Набокова, SEO Team Lead at Netpeak Ukraine В SEO є різноманітність — робота з різними нішами. Постійні оновлення Google — завжди є робота. Інтернет-маркетинг не стоїть на місці й постійно з’являється щось нове — безперервне навчання і професійний розвиток. Для старту в професії рекомендую освоїти Google-таблиці — це для початківців із нуля. Також корисне знання мов. Важливе самонавчання, робота без «палки». Дуже корисні також багатозадачність, чіткість, системність, прагнення до професійного зростання.

Всеволод Денисенко, Pre-Middle SEO Specialist at Netpeak Ukraine Я починав як вебмайстер ще у 2008 році, коли ще можна було просто відсканувати книгу, розпізнати текст і зробити з нього простий сайт, а заробляти на контекстній рекламі і продажі лінків. Тоді я і дізнався про авторські права й санкції Google. Я люблю все робити сам: вишукувати помилки, шукати точки зростання, впроваджувати зміни. Для тих, хто такий самий, рекомендую зробити собі сайт — найпростіший, на вордпресі, наприклад, продумати структуру, написати для нього контент, оптимізувати метатеги, налаштувати robots.txt, canonicals тощо. Усе зробити самому, бо жодна теорія не зрівняється з практикою. Зараз ще й багато помічників, котрі допоможуть розібратися, як і що можна зробити технічно — chatGPT підкаже потрібний файл і що треба змінити, що прописати, чому щось не працює. Власний досвід розгортання сайту дозволить розуміти не тільки що має бути зроблено, а і як це краще зробити. Ну і нагородить вас дотичними до технічного seo SEO-знаннями – верстка, програмування, копірайтинг, дизайн, юзабіліті, CRO тощо. Для тих, хто тільки поринає у світ SEO, можу порадити курси для геть початківців від Артема Пилипця. Свіжі новини, кейси і життя SEO-спільноти – в телеграмі. Каналів багато. На мій смак непогані в Деваки і Олесі Коробки.

Де та як знайти роботу спеціалісту з пошукової оптимізації

Пошук роботи залежить від вашого рівня досвіду. Для Junior SEO-спеціалістів найпростіший шлях — стажування або позиції помічника в digital агенціях і продуктових компаніях. Варто стежити за вакансіями на Work.ua, Djinni, Rabota.ua, LinkedIn та відправляти резюме навіть якщо частину вимог ви тільки опановуєте. Додатковим плюсом буде невеликий власний проєкт або сертифікати з курсів.

Middle і Senior фахівці зазвичай працюють у великих агенціях, інхаус-командах бізнесів (eCommerce, SaaS, медіа) або консультують клієнтів як незалежні підрядники. У цьому випадку вакансії частіше публікуються в професійних спільнотах Facebook, на LinkedIn, а також на міжнародних платформах типу Indeed, Glassdoor і Jooble. Для досвідчених спеціалістів важливо мати портфоліо реалізованих проєктів, кейси з вимірними результатами (трафік, позиції, конверсії) та рекомендації.

Фриланс і віддалена робота підійдуть як для новачків, так і для досвідчених SEO-фахівців. Сервіси Upwork, Fiverr, Freelancehunt або YouTeam допомагають знайти короткострокові або довгострокові проєкти. Щоби виділятися серед кандидатів, варто створити профіль із прикладами аудитів, стратегій або досягнутих результатів і зазначити навички роботи з Google Analytics, Ahrefs, Serpstat та іншими інструментами.

Висновки