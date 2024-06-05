Що обрати для роботи: фриланс, інхаус чи агенцію?

Що обрати для роботи: фриланс, інхаус чи агенцію?

Якщо ви обрали диджитал-маркетинг цариною розвитку й професійного зростання — впевнені в його привабливості й перспективності.

А як щодо вибору формату роботи? Особливо, коли ви «світчер», тобто маєте досвід в одній галузі, але кардинально змінили професію. Або були найманим робітником чи, навпаки, обрали колись фриланс і задумуєтесь, що час це змінити.

Мене звати Наталія і я випускова редакторка Netpeak Journal. У цій темі давно: змінювала галузь роботи, працювала в усіх трьох форматах. Ситуація, коли треба зробити найкращий вибір, добре мені знайома.

В блозі є цікавий матеріал Олександра Плутока, обрати фриланс, інхаус чи агенцію — з погляду бізнесу. Мені імпонує, як колега застосував SWOT-аналіз для визначення підрядника. Тому використала цей метод і для особистого кар’єрного вибору.

Що обирати. Формати працевлаштування

1. Фриланс

Робота поза штатом, на себе. Ось дані Freelancehunt для популярних напрямів фрилансу в Україні, середня вартість послуг грн/год:

Java-розробка — 400–1000;

Python Development — 300–1000;

JavaScript — 300–850;

HTML і CSS (верстка) — 250–650;

UI/UX-дизайн — 300–800;

SEO-аудит сайту — 300–1000;

Email-маркетинг — 300–800;

SMM — 270–900;

копірайтинг — 150–500.

Ваш заробіток — повністю ваша відповідальність і залежить від особистих властивостей і вмінь. Якщо рівень англійської Upper-Intermediate і вище, вам вигідніше знайти клієнтів на іноземних біржах фрилансу: Freelancer, Upwork, Contena тощо.

2. Робота в штаті компанії (найм, інхаус)

Це працевлаштування у відділ маркетингу компанії із максимальним зануренням у бізнес-процеси конкретної організації.

Середа висококонкурентна. Показна тут статистика від Work.ua щодо співвідношення шукачів роботи й вакансій в категорії «Маркетинг, реклама, PR». Збігається зі статистикою інших напрямів диджитал-професій.

Різновид найманої роботи, де ви працюєте із потоком проєктів і різних замовників.

Проста порада, коли шукаєш роботодавця — оцінити стан бізнесу за рейтингами й почитати відгуки, хто проходив співбесіду й отримав/не отримав запрошення працювати. Для агенцій можна дивитись свіжі рейтинги за передовими напрямами діяльності або загальні, а відгуки, наприклад, на DOU.ua.

4. Праця за сумісництвом

Різні варіанти поєднання праці в агенції, інхаусі та фрилансі. Попередньо впевніться, що ваш роботодавець не проти, щоби ви мали, наприклад, власний фриланс-проєкт, і перечитайте ваш договір. Не всі компанії йдуть назустріч робітникам, але є й успішні приклади.

Що важливо врахувати під час вибору роботи

Цілі, які ставить собі людина в процесі праці, змінюються протягом життя. Ось кілька основних варіантів цілей:

Професійний розвиток. Націленість на постійне зростання, навчання та вдосконалення вмінь і компетенцій, кар’єрне зростання.

Фінансова стабільність. Адекватна оплата праці кваліфікованого спеціаліста, комфортний рівень проживання і задовільнення потреб.

Задоволення від праці. Задовільнення потреби в розвитку та зростанні, цікаві проєкти, дружня атмосфера спілкування із колективом/замовником.

Визнання і соціальний статус. Бажання, щоби досягнення як фахівця були визнані. Певний статус у соціумі в якості його фінансово незалежного учасника. Самореалізація. Необхідність втілювати свої таланти й вміння в роботі й бачити результат.

Work-life balance. Знайти рівновагу між працею та особистим часом, мати час на хобі, родину, подорожі, піклуватися про здоров'я.

Причетність і вплив на оточення. Відчуття корисності, дотичність до спільного результату праці компанії й розвитку професійної спільноти, позитивні зміни в соціумі.

Лайфхак. Виписати на папір власні цілі, а що саме ви хочете досягти за допомогою роботи. Другим кроком позначити із них першочергово важливі й другорядні пункти.

Як вибрати формат працевлаштування

Є певні фактори, які наближають або віддаляють обрані цілі. Саме їх варто виділити для себе й оцінити. Таблиця зі SWOT-аналізом допоможе вам зробити вибір на користь певного варіанту працевлаштування.

Фактор SWOT Параметри Робота на фрилансі Робота інхаус Робота в агенції Сильні сторони (Strenghts) • Гнучкий графік і незалежність так ні ні • Робота в команді експертів ні так так • Отримання глибокого досвіду в низці областей ні частково так • Розвиток кар’єри ні частково так • Навчання й підвищення кваліфікації коштом роботодавця ні так так • Розвиток власного бренду так частково частково • Стабільний дохід ні так так • Соціальні пільги й страхування ні так так Фактор SWOT Параметри Робота на фрилансі Робота інхаус Робота в агенції Слабкі сторони (Weaknesses) • Висока конкуренція так ні так • Обмежені ресурси так частково ні • Нестійкий дохід так ні ні • Обмежені можливості вибору проєктів ні частково ні • Чіткий робочий графік ні так ні • Бюрократія ні так частково Фактор SWOT Параметри Робота на фрилансі Робота інхаус Робота в агенції Можливості (Opportunities) Робота з різними клієнтами й проєктами частково ні так • Можливість використання передових технологій частково так так • Можливість навчання і професійного розвитку так так так • Створення власного бренду й репутації так частково частково • Набуття досвіду роботи у великих компаніях ні так так • Можливість співпраці й обміну досвідом частково так так Фактор SWOT Параметри Робота на фрилансі Робота інхаус Робота в агенції Загрози (Threats) • Фінансова нестабільність так ні ні • Обмеження у творчому самовираженні в проєктах ні так частково • Високий рівень психологічного вигоряння так частково так • Обмеження кар'єрних перспектив так частково ні • Ризик звільнення ні так так • Ризик не отримати грошову компенсацію так ні ні

Ця таблиця проста й універсальна, наче шпаргалка. Вона стане в пригоді кожен раз, як змінюватимуться ваші плани на майбутнє.

Можна не обирати тільки один шлях, а поєднувати формати. Немало прикладів, коли співробітники інхаус і диджитал-агенцій також успішно працюють на фрилансі.

Крім спеціальних навичок, необхідних для виконання більших об’ємів задач, у такому випадку обов’язково враховуйте особисті моменти: додатковий час на іншу роботу;

самодисципліна;

стресостійкість;

стан здоров’я.

З власного досвіду додам: стиль життя «працюю на комп’ютері віддалено» вимагає чималих вкладень зусиль і часу в підтримання фізичного здоров’я. Коли ваш графік весь час понаднормовий, легко скотитись в психологічне вигоряння. Тож самодисципліна — понад усе.

Не завжди збільшення кількості робочих годин переходить в якість, тобто в збільшення заробітку. Freelancehunt навели дослідження українських реалій за 2023 рік, де кількість годин на тиждень порівняли із місячним прибутком.

Запам’ятати

Можна обирати з чотирьох форматів роботи:

Фриланс. Інхаус (найм). Агенція. За сумісництвом.

Вибір напряму пов’язаний із вашими цілями в професії та їхнім пріоритетом, актуальним на зараз:

Професійне зростання й розвиток. Фінансова стабільність і добробут. Задоволення від праці. Соціальне визнання й статус. Самореалізація й самовираження. Work-life balance. Причетність і вплив на оточення.

Дієвий практичний інструмент вибору формату працевлаштування — SWOT-аналіз. Він стане в пригоді кожен раз, коли змінюються ваші приватні або зовнішні обставини.

Якщо обираєте роботу за сумісництвом, врахуйте особисті моменти: