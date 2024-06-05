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Що обрати для роботи: фриланс, інхаус чи агенцію?
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Наталія Барашкова

Якщо ви обрали диджитал-маркетинг цариною розвитку й професійного зростання — впевнені в його привабливості й перспективності.

А як щодо вибору формату роботи? Особливо, коли ви «світчер», тобто маєте досвід в одній галузі, але кардинально змінили професію. Або були найманим робітником чи, навпаки, обрали колись фриланс і задумуєтесь, що час це змінити.

Мене звати Наталія і я випускова редакторка Netpeak Journal. У цій темі давно: змінювала галузь роботи, працювала в усіх трьох форматах. Ситуація, коли треба зробити найкращий вибір, добре мені знайома.

В блозі є цікавий матеріал Олександра Плутока, обрати фриланс, інхаус чи агенцію — з погляду бізнесу. Мені імпонує, як колега застосував SWOT-аналіз для визначення підрядника. Тому використала цей метод і для особистого кар’єрного вибору.

Що обирати. Формати працевлаштування

1. Фриланс

Робота поза штатом, на себе. Ось дані Freelancehunt для популярних напрямів фрилансу в Україні, середня вартість послуг грн/год:

  • Java-розробка — 400–1000;
  • Python Development — 300–1000;
  • JavaScript — 300–850;
  • HTML і CSS (верстка) — 250–650;
  • UI/UX-дизайн — 300–800;
  • SEO-аудит сайту — 300–1000;
  • Email-маркетинг — 300–800;
  • SMM — 270–900;
  • копірайтинг — 150–500.

Ваш заробіток — повністю ваша відповідальність і залежить від особистих властивостей і вмінь. Якщо рівень англійської Upper-Intermediate і вище, вам вигідніше знайти клієнтів на іноземних біржах фрилансу: Freelancer, Upwork, Contena тощо.

2. Робота в штаті компанії (найм, інхаус)

Це працевлаштування у відділ маркетингу компанії із максимальним зануренням у бізнес-процеси конкретної організації.

Середа висококонкурентна. Показна тут статистика від Work.ua щодо співвідношення шукачів роботи й вакансій в категорії «Маркетинг, реклама, PR». Збігається зі статистикою інших напрямів диджитал-професій.

Статистика від Work.ua щодо співвідношення шукачів роботи й вакансій в категорії «Маркетинг, реклама, PR» збігається зі статистикою інших напрямів диджитал-професій

3. Агенція

Різновид найманої роботи, де ви працюєте із потоком проєктів і різних замовників.

Проста порада, коли шукаєш роботодавця — оцінити стан бізнесу за рейтингами й почитати відгуки, хто проходив співбесіду й отримав/не отримав запрошення працювати. Для агенцій можна дивитись свіжі рейтинги за передовими напрямами діяльності або загальні, а відгуки, наприклад, на DOU.ua.

4. Праця за сумісництвом

Різні варіанти поєднання праці в агенції, інхаусі та фрилансі. Попередньо впевніться, що ваш роботодавець не проти, щоби ви мали, наприклад, власний фриланс-проєкт, і перечитайте ваш договір. Не всі компанії йдуть назустріч робітникам, але є й успішні приклади.

Що важливо врахувати під час вибору роботи

Цілі, які ставить собі людина в процесі праці, змінюються протягом життя. Ось кілька основних варіантів цілей:

  1. Професійний розвиток. Націленість на постійне зростання, навчання та вдосконалення вмінь і компетенцій, кар’єрне зростання.
  1. Фінансова стабільність. Адекватна оплата праці кваліфікованого спеціаліста, комфортний рівень проживання і задовільнення потреб.
  1. Задоволення від праці. Задовільнення потреби в розвитку та зростанні, цікаві проєкти, дружня атмосфера спілкування із колективом/замовником.
  1. Визнання і соціальний статус. Бажання, щоби досягнення як фахівця були визнані. Певний статус у соціумі в якості його фінансово незалежного учасника.
  2. Самореалізація. Необхідність втілювати свої таланти й вміння в роботі й бачити результат.
  1. Work-life balance. Знайти рівновагу між працею та особистим часом, мати час на хобі, родину, подорожі, піклуватися про здоров'я.
  1. Причетність і вплив на оточення. Відчуття корисності, дотичність до спільного результату праці компанії й розвитку професійної спільноти, позитивні зміни в соціумі.

Лайфхак. Виписати на папір власні цілі, а що саме ви хочете досягти за допомогою роботи. Другим кроком позначити із них першочергово важливі й другорядні пункти.

Як вибрати формат працевлаштування

Є певні фактори, які наближають або віддаляють обрані цілі. Саме їх варто виділити для себе й оцінити. Таблиця зі SWOT-аналізом допоможе вам зробити вибір на користь певного варіанту працевлаштування.

Фактор SWOT

Параметри

Робота на фрилансі

Робота інхаус

Робота в агенції

Сильні сторони (Strenghts)

• Гнучкий графік і незалежність

так 

ні

ні

• Робота в команді експертів

ні

так

так

• Отримання глибокого досвіду в низці областей

ні

частково

так

• Розвиток кар’єри

ні

частково

так

• Навчання й підвищення кваліфікації коштом роботодавця 

ні

так

так

• Розвиток власного бренду

так

частково

частково

• Стабільний дохід

ні

так

так

• Соціальні пільги й страхування

ні

так

так

Фактор SWOT

Параметри

Робота на фрилансі

Робота інхаус

Робота в агенції

Слабкі сторони (Weaknesses)

• Висока конкуренція

так

ні

так

• Обмежені ресурси 

так

частково

ні

• Нестійкий дохід

так

ні

ні

• Обмежені можливості вибору проєктів

ні

частково

ні

• Чіткий робочий графік 

ні

так

ні

• Бюрократія

ні

так

частково

Фактор SWOT

Параметри

Робота на фрилансі

Робота інхаус

Робота в агенції

Можливості (Opportunities)

Робота з різними клієнтами й проєктами

частково

ні

так

• Можливість використання передових технологій

частково

так

так

• Можливість навчання і професійного розвитку

так

так

так

• Створення власного бренду й репутації

так

частково

частково

• Набуття досвіду роботи у великих компаніях

ні

так

так

• Можливість співпраці й обміну досвідом

частково

так

так

Фактор SWOT

Параметри

Робота на фрилансі

Робота інхаус

Робота в агенції

Загрози (Threats)

• Фінансова нестабільність

так

ні

ні

• Обмеження у творчому самовираженні в проєктах

ні

так

частково

• Високий рівень психологічного вигоряння

так

частково

так

• Обмеження кар'єрних перспектив

так

частково

ні

• Ризик звільнення

ні

так

так

• Ризик не отримати грошову компенсацію 

так

ні

ні

Ця таблиця проста й універсальна, наче шпаргалка. Вона стане в пригоді кожен раз, як змінюватимуться ваші плани на майбутнє.

Можна не обирати тільки один шлях, а поєднувати формати. Немало прикладів, коли співробітники інхаус і диджитал-агенцій також успішно працюють на фрилансі.

Крім спеціальних навичок, необхідних для виконання більших об’ємів задач, у такому випадку обов’язково враховуйте особисті моменти:

  • додатковий час на іншу роботу;
  • самодисципліна;
  • стресостійкість;
  • стан здоров’я.

З власного досвіду додам: стиль життя «працюю на комп’ютері віддалено» вимагає чималих вкладень зусиль і часу в підтримання фізичного здоров’я. Коли ваш графік весь час понаднормовий, легко скотитись в психологічне вигоряння. Тож самодисципліна — понад усе.

Не завжди збільшення кількості робочих годин переходить в якість, тобто в збільшення заробітку. Freelancehunt навели дослідження українських реалій за 2023 рік, де кількість годин на тиждень порівняли із місячним прибутком.

Дослідження українських реалій за 2023 рік, де кількість годин на тиждень порівняли із місячним прибутком

Запам’ятати

Можна обирати з чотирьох форматів роботи:

  1. Фриланс.
  2. Інхаус (найм).
  3. Агенція.
  4. За сумісництвом.

Вибір напряму пов’язаний із вашими цілями в професії та їхнім пріоритетом, актуальним на зараз:

  1. Професійне зростання й розвиток.
  2. Фінансова стабільність і добробут.
  3. Задоволення від праці.
  4. Соціальне визнання й статус.
  5. Самореалізація й самовираження.
  6. Work-life balance.
  7. Причетність і вплив на оточення.

Дієвий практичний інструмент вибору формату працевлаштування — SWOT-аналіз. Він стане в пригоді кожен раз, коли змінюються ваші приватні або зовнішні обставини.

Якщо обираєте роботу за сумісництвом, врахуйте особисті моменти:

  • додатковий час на іншу роботу;
  • самодисципліна;
  • стресостійкість;
  • стан здоров’я.
Наталія Барашкова

Працюю з текстами в маркетингу з 2008 року. Редакторка в Netpeak Journal.

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