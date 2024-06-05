Що обрати для роботи: фриланс, інхаус чи агенцію?
Якщо ви обрали диджитал-маркетинг цариною розвитку й професійного зростання — впевнені в його привабливості й перспективності.
А як щодо вибору формату роботи? Особливо, коли ви «світчер», тобто маєте досвід в одній галузі, але кардинально змінили професію. Або були найманим робітником чи, навпаки, обрали колись фриланс і задумуєтесь, що час це змінити.
Мене звати Наталія і я випускова редакторка Netpeak Journal. У цій темі давно: змінювала галузь роботи, працювала в усіх трьох форматах. Ситуація, коли треба зробити найкращий вибір, добре мені знайома.
В блозі є цікавий матеріал Олександра Плутока, обрати фриланс, інхаус чи агенцію — з погляду бізнесу. Мені імпонує, як колега застосував SWOT-аналіз для визначення підрядника. Тому використала цей метод і для особистого кар’єрного вибору.
Що обирати. Формати працевлаштування
1. Фриланс
Робота поза штатом, на себе. Ось дані Freelancehunt для популярних напрямів фрилансу в Україні, середня вартість послуг грн/год:
- Java-розробка — 400–1000;
- Python Development — 300–1000;
- JavaScript — 300–850;
- HTML і CSS (верстка) — 250–650;
- UI/UX-дизайн — 300–800;
- SEO-аудит сайту — 300–1000;
- Email-маркетинг — 300–800;
- SMM — 270–900;
- копірайтинг — 150–500.
Ваш заробіток — повністю ваша відповідальність і залежить від особистих властивостей і вмінь. Якщо рівень англійської Upper-Intermediate і вище, вам вигідніше знайти клієнтів на іноземних біржах фрилансу: Freelancer, Upwork, Contena тощо.
2. Робота в штаті компанії (найм, інхаус)
Це працевлаштування у відділ маркетингу компанії із максимальним зануренням у бізнес-процеси конкретної організації.
Середа висококонкурентна. Показна тут статистика від Work.ua щодо співвідношення шукачів роботи й вакансій в категорії «Маркетинг, реклама, PR». Збігається зі статистикою інших напрямів диджитал-професій.
3. Агенція
Різновид найманої роботи, де ви працюєте із потоком проєктів і різних замовників.
Проста порада, коли шукаєш роботодавця — оцінити стан бізнесу за рейтингами й почитати відгуки, хто проходив співбесіду й отримав/не отримав запрошення працювати. Для агенцій можна дивитись свіжі рейтинги за передовими напрямами діяльності або загальні, а відгуки, наприклад, на DOU.ua.
4. Праця за сумісництвом
Різні варіанти поєднання праці в агенції, інхаусі та фрилансі. Попередньо впевніться, що ваш роботодавець не проти, щоби ви мали, наприклад, власний фриланс-проєкт, і перечитайте ваш договір. Не всі компанії йдуть назустріч робітникам, але є й успішні приклади.
Що важливо врахувати під час вибору роботи
Цілі, які ставить собі людина в процесі праці, змінюються протягом життя. Ось кілька основних варіантів цілей:
- Професійний розвиток. Націленість на постійне зростання, навчання та вдосконалення вмінь і компетенцій, кар’єрне зростання.
- Фінансова стабільність. Адекватна оплата праці кваліфікованого спеціаліста, комфортний рівень проживання і задовільнення потреб.
- Задоволення від праці. Задовільнення потреби в розвитку та зростанні, цікаві проєкти, дружня атмосфера спілкування із колективом/замовником.
- Визнання і соціальний статус. Бажання, щоби досягнення як фахівця були визнані. Певний статус у соціумі в якості його фінансово незалежного учасника.
- Самореалізація. Необхідність втілювати свої таланти й вміння в роботі й бачити результат.
- Work-life balance. Знайти рівновагу між працею та особистим часом, мати час на хобі, родину, подорожі, піклуватися про здоров'я.
- Причетність і вплив на оточення. Відчуття корисності, дотичність до спільного результату праці компанії й розвитку професійної спільноти, позитивні зміни в соціумі.
Лайфхак. Виписати на папір власні цілі, а що саме ви хочете досягти за допомогою роботи. Другим кроком позначити із них першочергово важливі й другорядні пункти.
Як вибрати формат працевлаштування
Є певні фактори, які наближають або віддаляють обрані цілі. Саме їх варто виділити для себе й оцінити. Таблиця зі SWOT-аналізом допоможе вам зробити вибір на користь певного варіанту працевлаштування.
|
Фактор SWOT
|
Параметри
|
Робота на фрилансі
|
Робота інхаус
|
Робота в агенції
|
Сильні сторони (Strenghts)
|
• Гнучкий графік і незалежність
|
так
|
ні
|
ні
|
• Робота в команді експертів
|
ні
|
так
|
так
|
• Отримання глибокого досвіду в низці областей
|
ні
|
частково
|
так
|
• Розвиток кар’єри
|
ні
|
частково
|
так
|
• Навчання й підвищення кваліфікації коштом роботодавця
|
ні
|
так
|
так
|
• Розвиток власного бренду
|
так
|
частково
|
частково
|
• Стабільний дохід
|
ні
|
так
|
так
|
• Соціальні пільги й страхування
|
ні
|
так
|
так
|
Фактор SWOT
|
Параметри
|
Робота на фрилансі
|
Робота інхаус
|
Робота в агенції
|
Слабкі сторони (Weaknesses)
|
• Висока конкуренція
|
так
|
ні
|
так
|
• Обмежені ресурси
|
так
|
частково
|
ні
|
• Нестійкий дохід
|
так
|
ні
|
ні
|
• Обмежені можливості вибору проєктів
|
ні
|
частково
|
ні
|
• Чіткий робочий графік
|
ні
|
так
|
ні
|
• Бюрократія
|
ні
|
так
|
частково
|
Фактор SWOT
|
Параметри
|
Робота на фрилансі
|
Робота інхаус
|
Робота в агенції
|
Можливості (Opportunities)
|
Робота з різними клієнтами й проєктами
|
частково
|
ні
|
так
|
• Можливість використання передових технологій
|
частково
|
так
|
так
|
• Можливість навчання і професійного розвитку
|
так
|
так
|
так
|
• Створення власного бренду й репутації
|
так
|
частково
|
частково
|
• Набуття досвіду роботи у великих компаніях
|
ні
|
так
|
так
|
• Можливість співпраці й обміну досвідом
|
частково
|
так
|
так
|
Фактор SWOT
|
Параметри
|
Робота на фрилансі
|
Робота інхаус
|
Робота в агенції
|
Загрози (Threats)
|
• Фінансова нестабільність
|
так
|
ні
|
ні
|
• Обмеження у творчому самовираженні в проєктах
|
ні
|
так
|
частково
|
• Високий рівень психологічного вигоряння
|
так
|
частково
|
так
|
• Обмеження кар'єрних перспектив
|
так
|
частково
|
ні
|
• Ризик звільнення
|
ні
|
так
|
так
|
• Ризик не отримати грошову компенсацію
|
так
|
ні
|
ні
Ця таблиця проста й універсальна, наче шпаргалка. Вона стане в пригоді кожен раз, як змінюватимуться ваші плани на майбутнє.
Можна не обирати тільки один шлях, а поєднувати формати. Немало прикладів, коли співробітники інхаус і диджитал-агенцій також успішно працюють на фрилансі.
Крім спеціальних навичок, необхідних для виконання більших об’ємів задач, у такому випадку обов’язково враховуйте особисті моменти:
- додатковий час на іншу роботу;
- самодисципліна;
- стресостійкість;
- стан здоров’я.
З власного досвіду додам: стиль життя «працюю на комп’ютері віддалено» вимагає чималих вкладень зусиль і часу в підтримання фізичного здоров’я. Коли ваш графік весь час понаднормовий, легко скотитись в психологічне вигоряння. Тож самодисципліна — понад усе.
Не завжди збільшення кількості робочих годин переходить в якість, тобто в збільшення заробітку. Freelancehunt навели дослідження українських реалій за 2023 рік, де кількість годин на тиждень порівняли із місячним прибутком.
Запам’ятати
Можна обирати з чотирьох форматів роботи:
- Фриланс.
- Інхаус (найм).
- Агенція.
- За сумісництвом.
Вибір напряму пов’язаний із вашими цілями в професії та їхнім пріоритетом, актуальним на зараз:
- Професійне зростання й розвиток.
- Фінансова стабільність і добробут.
- Задоволення від праці.
- Соціальне визнання й статус.
- Самореалізація й самовираження.
- Work-life balance.
- Причетність і вплив на оточення.
Дієвий практичний інструмент вибору формату працевлаштування — SWOT-аналіз. Він стане в пригоді кожен раз, коли змінюються ваші приватні або зовнішні обставини.
Якщо обираєте роботу за сумісництвом, врахуйте особисті моменти:
- додатковий час на іншу роботу;
- самодисципліна;
- стресостійкість;
- стан здоров’я.
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