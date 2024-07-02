Что выбрать для работы: фриланс, инхаус или агентство?

Что выбрать для работы: фриланс, инхаус или агентство?

Если вы избрали диджитал-маркетинг сферой развития и профессионального роста — уверены в его привлекательности и перспективности.

А как насчет выбора формата работы? Особенно, когда вы «свитчер», то есть имеете опыт в некой отрасли, но кардинально сменили профессию. Или были наемным работником или, наоборот, выбрали когда-то фриланс и задумываетесь, что пора это изменить.

Меня зовут Наталья и я выпускающий редактор Netpeak Journal. В этой теме давно: меняла отрасль работы, работала во всех трех форматах. Ситуация, когда нужно сделать лучший выбор, хорошо мне знакома.

В блоге есть интересный материал Александра Плутока, выбрать фриланс, инхаус или агентство — с точки зрения бизнеса. Мне импонирует, как коллега применил SWOT-анализ для выбора подрядчика. Поэтому использовала этот метод и для личного карьерного выбора.

Что выбирать, форматы трудоустройства

1. Фриланс

Работа вне штата, на себя. Вот данные Freelancehunt для популярных направлений фриланса в Украине, средняя стоимость услуг грн/час:

Java-разработка — 400–1000;

Python Development — 300–1000;

JavaScript — 300–850;

HTML и CSS (верстка) — 250–650;

UI/UX-дизайн — 300–800;

SEO-аудит сайта — 300–1000;

Email-маркетинг — 300–800;

SMM — 270–900;

копирайтинг — 150–500.

Ваш заработок — полностью ваша ответственность и зависит от личных свойств и умений. Если уровень английского Upper-Intermediate и выше, вам выгоднее найти клиентов на иностранных биржах фриланса: Freelancer, Upwork, Contena и т.д.

2. Работа в штате компании (наём, инхаус)

Это трудоустройство в отдел маркетинга компании с максимальным погружением в бизнес-процессы конкретной организации.

Среда высококонкурентная. Показательна здесь статистика от Work.ua по соотношению соискателей работы и вакансий в категории «Маркетинг, реклама, PR». Совпадает со статистикой других направлений диджитал-профессий:

Разновидность наемной работы, где вы работаете с потоком проектов и разных заказчиков.

Простой совет, когда ищешь работодателя — оценить состояние бизнеса по рейтингам и почитать отзывы, кто проходил собеседование и получил/не получил приглашение работать. Для агентств можно смотреть свежие рейтинги по передовым направлениям деятельности или общие, а отзывы, например, на DOU.ua.

4. Работа по совместительству

Различные варианты сочетания работы в агентстве, инхаусе и фрилансе.

Предварительно убедитесь, что работодатель не против, чтобы вы имели, например, собственный фриланс-проект, и перечитайте ваш договор. Не все компании идут навстречу работникам, но есть и успешные примеры.

Что важно учесть при выборе работы

Цели, которые ставит себе человек в процессе труда, меняются в течение жизни. Вот несколько основных вариантов целей:

Профессиональное развитие. Нацеленность на постоянный рост, обучение и совершенствование умений и компетенций, развитие карьеры.

Финансовая стабильность. Адекватная оплата труда квалифицированного специалиста, комфортный уровень проживания и удовлетворения потребностей.

Удовлетворение от труда. Удовлетворение потребности в развитии и росте, интересные проекты, дружеская атмосфера общения с коллективом / заказчиком.

Признание и социальный статус. Желание, чтобы достижения как специалиста были признаны. Определенный статус в социуме как его финансово независимого участника.

Самореализация. Необходимость воплощать свои таланты и умения в работе, видеть результат.

Work-life balance. Найти равновесие между работой и личным временем, иметь время на хобби, семью, путешествия, заботиться о здоровье.

Причастность и влияние на окружение. Ощущение полезности, причастность к общему результату работы компании и развитию профессионального сообщества, позитивные изменения в социуме.

Лайфхак. Выписать на бумагу собственные цели, а что именно вы хотите достичь с помощью работы. Вторым шагом обозначить из них первоочередные и второстепенные пункты.

Как выбрать формат трудоустройства

Есть определенные факторы, которые приближают или отдаляют от выбранных целей. Именно их стоит выделить для себя и оценить. Таблица со SWOT-анализом поможет вам сделать выбор в пользу определенного варианта трудоустройства.

Фактор SWOT Параметры Работа на фрилансе Работа инхаус Работа в агентстве Сильные стороны (Strengths) • Гибкий график и независимость да нет нет • Работа в команде экспертов нет да да • Получение глубокого опыта в ряде областей нет частично да • Развитие карьеры нет частично да • Обучение и повышение квалификации за счет работодателя нет да да • Развитие собственного бренда да частично частично • Стабильный доход нет да да • Социальные льготы и страхование нет да да Фактор SWOT Параметры Работа на фрилансе Работа инхаус Работа в агентстве Слабые стороны (Weaknesses) • Высокая конкуренция да нет да • Ограниченные ресурсы да частично нет • Неустойчивый доход да нет нет • Ограниченные возможности выбора проектов нет частично нет • Четкий рабочий график нет да нет • Бюрократия нет да частично Фактор SWOT Параметры Работа на фрилансе Работа инхаус Работа в агентстве Возможности (Opportunities) • Работа с различными клиентами и проектами частично нет да • Возможность использования передовых технологий частично да да • Возможность обучения и профессионального развития да да да • Создание собственного бренда и репутации да частично частично • Приобретение опыта работы в крупных компаниях нет да да • Возможность сотрудничества и обмена опытом частично да да Фактор SWOT Параметры Работа на фрилансе Работа инхаус Работа в агентстве Угрозы (Threats) • Финансовая нестабильность да нет нет • Ограничения в творческом самовыражении в проектах нет да частично • Высокий уровень психологического выгорания да частично да • Ограничение карьерных перспектив да частично нет • Риск увольнения нет да да • Риск не получить денежную компенсацию да нет нет

Эта таблица простая и универсальная, как шпаргалка. Она пригодится каждый раз, когда будут меняться ваши планы на будущее.

Можно не выбирать лишь один путь, а сочетать форматы. Немало примеров, когда сотрудники инхаус и диджитал-агентств также успешно работают на фрилансе.

Помимо специальных навыков, необходимых для выполнения больших объемов задач, в таком случае обязательно учитывайте личные моменты: дополнительное время на другую работу;

самодисциплина;

стрессоустойчивость;

состояние здоровья.

Из собственного опыта добавлю: стиль жизни «работаю на компьютере удаленно» требует немалых вложений усилий и времени в поддержание физического здоровья. Когда ваш график все время сверхурочный, легко скатиться в психологическое выгорание. Поэтому самодисциплина — превыше всего.

Не всегда увеличение количества рабочих часов переходит в качество, то есть в увеличение заработка. Freelancehunt привели исследование украинских реалий за 2023 год, где количество часов в неделю сравнили с месячной прибылью:

Запомнить

Можно выбирать из четырех форматов работы:

Фриланс. Инхаус (наём). Агентство. По совместительству.

Выбор направления связан с вашими целями в профессии и их приоритетом, актуальным на данный момент:

Профессиональный рост и развитие. Финансовая стабильность и благосостояние. Удовольствие от труда. Социальное признание и статус. Самореализация и самовыражение. Work — life balance. Причастность и влияние на окружение.

Действенный практический инструмент выбора формата трудоустройства — SWOT-анализ. Он пригодится каждый раз, когда меняются ваши личные или внешние обстоятельства.

Если выбираете работу по совместительству, учтите личные моменты: