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Что выбрать для работы: фриланс, инхаус или агентство?
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Наталия Барашкова

Если вы избрали диджитал-маркетинг сферой развития и профессионального роста — уверены в его привлекательности и перспективности.

А как насчет выбора формата работы? Особенно, когда вы «свитчер», то есть имеете опыт в некой отрасли, но кардинально сменили профессию. Или были наемным работником или, наоборот, выбрали когда-то фриланс и задумываетесь, что пора это изменить.

Меня зовут Наталья и я выпускающий редактор Netpeak Journal. В этой теме давно: меняла отрасль работы, работала во всех трех форматах. Ситуация, когда нужно сделать лучший выбор, хорошо мне знакома.

В блоге есть интересный материал Александра Плутока, выбрать фриланс, инхаус или агентство — с точки зрения бизнеса. Мне импонирует, как коллега применил SWOT-анализ для выбора подрядчика. Поэтому использовала этот метод и для личного карьерного выбора.

Что выбирать, форматы трудоустройства

1. Фриланс

Работа вне штата, на себя. Вот данные Freelancehunt для популярных направлений фриланса в Украине, средняя стоимость услуг грн/час:

  • Java-разработка — 400–1000;
  • Python Development — 300–1000;
  • JavaScript — 300–850;
  • HTML и CSS (верстка) — 250–650;
  • UI/UX-дизайн — 300–800;
  • SEO-аудит сайта — 300–1000;
  • Email-маркетинг — 300–800;
  • SMM — 270–900;
  • копирайтинг — 150–500.

Ваш заработок — полностью ваша ответственность и зависит от личных свойств и умений. Если уровень английского Upper-Intermediate и выше, вам выгоднее найти клиентов на иностранных биржах фриланса: Freelancer, Upwork, Contena и т.д.

2. Работа в штате компании (наём, инхаус)

Это трудоустройство в отдел маркетинга компании с максимальным погружением в бизнес-процессы конкретной организации.

Среда высококонкурентная. Показательна здесь статистика от Work.ua по соотношению соискателей работы и вакансий в категории «Маркетинг, реклама, PR». Совпадает со статистикой других направлений диджитал-профессий:

статистика от Work.ua по соотношению соискателей работы и вакансий в категории «Маркетинг, реклама, PR»

3. Агентство

Разновидность наемной работы, где вы работаете с потоком проектов и разных заказчиков.

Простой совет, когда ищешь работодателя — оценить состояние бизнеса по рейтингам и почитать отзывы, кто проходил собеседование и получил/не получил приглашение работать. Для агентств можно смотреть свежие рейтинги по передовым направлениям деятельности или общие, а отзывы, например, на DOU.ua.

4. Работа по совместительству

Различные варианты сочетания работы в агентстве, инхаусе и фрилансе.

Предварительно убедитесь, что работодатель не против, чтобы вы имели, например, собственный фриланс-проект, и перечитайте ваш договор. Не все компании идут навстречу работникам, но есть и успешные примеры.

Что важно учесть при выборе работы

Цели, которые ставит себе человек в процессе труда, меняются в течение жизни. Вот несколько основных вариантов целей:

  1. Профессиональное развитие. Нацеленность на постоянный рост, обучение и совершенствование умений и компетенций, развитие карьеры.
  1. Финансовая стабильность. Адекватная оплата труда квалифицированного специалиста, комфортный уровень проживания и удовлетворения потребностей.
  1. Удовлетворение от труда. Удовлетворение потребности в развитии и росте, интересные проекты, дружеская атмосфера общения с коллективом / заказчиком.
  1. Признание и социальный статус. Желание, чтобы достижения как специалиста были признаны. Определенный статус в социуме как его финансово независимого участника.
  1. Самореализация. Необходимость воплощать свои таланты и умения в работе, видеть результат.
  1. Work-life balance. Найти равновесие между работой и личным временем, иметь время на хобби, семью, путешествия, заботиться о здоровье.
  1. Причастность и влияние на окружение. Ощущение полезности, причастность к общему результату работы компании и развитию профессионального сообщества, позитивные изменения в социуме.

Лайфхак. Выписать на бумагу собственные цели, а что именно вы хотите достичь с помощью работы. Вторым шагом обозначить из них первоочередные и второстепенные пункты.

Как выбрать формат трудоустройства

Есть определенные факторы, которые приближают или отдаляют от выбранных целей. Именно их стоит выделить для себя и оценить. Таблица со SWOT-анализом поможет вам сделать выбор в пользу определенного варианта трудоустройства.

Фактор SWOT

Параметры

Работа на фрилансе

Работа инхаус

Работа в агентстве

Сильные стороны (Strengths)

• Гибкий график и независимость

да

нет

нет

• Работа в команде экспертов

нет

да

да

• Получение глубокого опыта в ряде областей

нет

частично

да

• Развитие карьеры

нет

частично

да

• Обучение и повышение квалификации за счет работодателя

нет

да

да

• Развитие собственного бренда

да

частично

частично

• Стабильный доход

нет

да

да

• Социальные льготы и страхование

нет

да

да

Фактор SWOT

Параметры

Работа на фрилансе

Работа инхаус

Работа в агентстве

Слабые стороны (Weaknesses)

• Высокая конкуренция

да

нет

да

• Ограниченные ресурсы

да

частично

нет

• Неустойчивый доход

да

нет

нет

• Ограниченные возможности выбора проектов

нет

частично

нет

• Четкий рабочий график

нет

да

нет

• Бюрократия

нет

да

частично

Фактор SWOT

Параметры

Работа на фрилансе

Работа инхаус

Работа в агентстве

Возможности (Opportunities)

• Работа с различными клиентами и проектами

частично

нет

да

• Возможность использования передовых технологий

частично

да

да

• Возможность обучения и профессионального развития

да

да

да

• Создание собственного бренда и репутации

да

частично

частично

• Приобретение опыта работы в крупных компаниях

нет

да

да

• Возможность сотрудничества и обмена опытом

частично

да

да

Фактор SWOT

Параметры

Работа на фрилансе

Работа инхаус

Работа в агентстве

Угрозы (Threats)

• Финансовая нестабильность

да

нет

нет

• Ограничения в творческом самовыражении в проектах

нет

да

частично

• Высокий уровень психологического выгорания

да

частично

да

• Ограничение карьерных перспектив

да

частично

нет

• Риск увольнения

нет

да

да

• Риск не получить денежную компенсацию

да

нет

нет

Эта таблица простая и универсальная, как шпаргалка. Она пригодится каждый раз, когда будут меняться ваши планы на будущее.

Можно не выбирать лишь один путь, а сочетать форматы. Немало примеров, когда сотрудники инхаус и диджитал-агентств также успешно работают на фрилансе.

Помимо специальных навыков, необходимых для выполнения больших объемов задач, в таком случае обязательно учитывайте личные моменты:

  • дополнительное время на другую работу;
  • самодисциплина;
  • стрессоустойчивость;
  • состояние здоровья.

Из собственного опыта добавлю: стиль жизни «работаю на компьютере удаленно» требует немалых вложений усилий и времени в поддержание физического здоровья. Когда ваш график все время сверхурочный, легко скатиться в психологическое выгорание. Поэтому самодисциплина — превыше всего.

Не всегда увеличение количества рабочих часов переходит в качество, то есть в увеличение заработка. Freelancehunt привели исследование украинских реалий за 2023 год, где количество часов в неделю сравнили с месячной прибылью:

Дослідження українських реалій за 2023 рік, де кількість годин на тиждень порівняли із місячним прибутком

Запомнить

Можно выбирать из четырех форматов работы:

  1. Фриланс.
  2. Инхаус (наём).
  3. Агентство.
  4. По совместительству.

Выбор направления связан с вашими целями в профессии и их приоритетом, актуальным на данный момент:

  1. Профессиональный рост и развитие.
  2. Финансовая стабильность и благосостояние.
  3. Удовольствие от труда.
  4. Социальное признание и статус.
  5. Самореализация и самовыражение.
  6. Work — life balance.
  7. Причастность и влияние на окружение.

Действенный практический инструмент выбора формата трудоустройства — SWOT-анализ. Он пригодится каждый раз, когда меняются ваши личные или внешние обстоятельства.

Если выбираете работу по совместительству, учтите личные моменты:

  • дополнительное время на другую работу;
  • самодисциплина;
  • стрессоустойчивость;
  • состояние здоровья.
Наталия Барашкова

Редактирую и пишу тексты, в маркетинге с 2008 года. Работаю редактором в Netpeak Journal.

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