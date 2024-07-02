Что выбрать для работы: фриланс, инхаус или агентство?
Если вы избрали диджитал-маркетинг сферой развития и профессионального роста — уверены в его привлекательности и перспективности.
А как насчет выбора формата работы? Особенно, когда вы «свитчер», то есть имеете опыт в некой отрасли, но кардинально сменили профессию. Или были наемным работником или, наоборот, выбрали когда-то фриланс и задумываетесь, что пора это изменить.
Меня зовут Наталья и я выпускающий редактор Netpeak Journal. В этой теме давно: меняла отрасль работы, работала во всех трех форматах. Ситуация, когда нужно сделать лучший выбор, хорошо мне знакома.
В блоге есть интересный материал Александра Плутока, выбрать фриланс, инхаус или агентство — с точки зрения бизнеса. Мне импонирует, как коллега применил SWOT-анализ для выбора подрядчика. Поэтому использовала этот метод и для личного карьерного выбора.
Что выбирать, форматы трудоустройства
1. Фриланс
Работа вне штата, на себя. Вот данные Freelancehunt для популярных направлений фриланса в Украине, средняя стоимость услуг грн/час:
- Java-разработка — 400–1000;
- Python Development — 300–1000;
- JavaScript — 300–850;
- HTML и CSS (верстка) — 250–650;
- UI/UX-дизайн — 300–800;
- SEO-аудит сайта — 300–1000;
- Email-маркетинг — 300–800;
- SMM — 270–900;
- копирайтинг — 150–500.
Ваш заработок — полностью ваша ответственность и зависит от личных свойств и умений. Если уровень английского Upper-Intermediate и выше, вам выгоднее найти клиентов на иностранных биржах фриланса: Freelancer, Upwork, Contena и т.д.
2. Работа в штате компании (наём, инхаус)
Это трудоустройство в отдел маркетинга компании с максимальным погружением в бизнес-процессы конкретной организации.
Среда высококонкурентная. Показательна здесь статистика от Work.ua по соотношению соискателей работы и вакансий в категории «Маркетинг, реклама, PR». Совпадает со статистикой других направлений диджитал-профессий:
3. Агентство
Разновидность наемной работы, где вы работаете с потоком проектов и разных заказчиков.
Простой совет, когда ищешь работодателя — оценить состояние бизнеса по рейтингам и почитать отзывы, кто проходил собеседование и получил/не получил приглашение работать. Для агентств можно смотреть свежие рейтинги по передовым направлениям деятельности или общие, а отзывы, например, на DOU.ua.
4. Работа по совместительству
Различные варианты сочетания работы в агентстве, инхаусе и фрилансе.
Предварительно убедитесь, что работодатель не против, чтобы вы имели, например, собственный фриланс-проект, и перечитайте ваш договор. Не все компании идут навстречу работникам, но есть и успешные примеры.
Что важно учесть при выборе работы
Цели, которые ставит себе человек в процессе труда, меняются в течение жизни. Вот несколько основных вариантов целей:
- Профессиональное развитие. Нацеленность на постоянный рост, обучение и совершенствование умений и компетенций, развитие карьеры.
- Финансовая стабильность. Адекватная оплата труда квалифицированного специалиста, комфортный уровень проживания и удовлетворения потребностей.
- Удовлетворение от труда. Удовлетворение потребности в развитии и росте, интересные проекты, дружеская атмосфера общения с коллективом / заказчиком.
- Признание и социальный статус. Желание, чтобы достижения как специалиста были признаны. Определенный статус в социуме как его финансово независимого участника.
- Самореализация. Необходимость воплощать свои таланты и умения в работе, видеть результат.
- Work-life balance. Найти равновесие между работой и личным временем, иметь время на хобби, семью, путешествия, заботиться о здоровье.
- Причастность и влияние на окружение. Ощущение полезности, причастность к общему результату работы компании и развитию профессионального сообщества, позитивные изменения в социуме.
Лайфхак. Выписать на бумагу собственные цели, а что именно вы хотите достичь с помощью работы. Вторым шагом обозначить из них первоочередные и второстепенные пункты.
Как выбрать формат трудоустройства
Есть определенные факторы, которые приближают или отдаляют от выбранных целей. Именно их стоит выделить для себя и оценить. Таблица со SWOT-анализом поможет вам сделать выбор в пользу определенного варианта трудоустройства.
|
Фактор SWOT
|
Параметры
|
Работа на фрилансе
|
Работа инхаус
|
Работа в агентстве
|
Сильные стороны (Strengths)
|
• Гибкий график и независимость
|
да
|
нет
|
нет
|
• Работа в команде экспертов
|
нет
|
да
|
да
|
• Получение глубокого опыта в ряде областей
|
нет
|
частично
|
да
|
• Развитие карьеры
|
нет
|
частично
|
да
|
• Обучение и повышение квалификации за счет работодателя
|
нет
|
да
|
да
|
• Развитие собственного бренда
|
да
|
частично
|
частично
|
• Стабильный доход
|
нет
|
да
|
да
|
• Социальные льготы и страхование
|
нет
|
да
|
да
|
Фактор SWOT
|
Параметры
|
Работа на фрилансе
|
Работа инхаус
|
Работа в агентстве
|
Слабые стороны (Weaknesses)
|
• Высокая конкуренция
|
да
|
нет
|
да
|
• Ограниченные ресурсы
|
да
|
частично
|
нет
|
• Неустойчивый доход
|
да
|
нет
|
нет
|
• Ограниченные возможности выбора проектов
|
нет
|
частично
|
нет
|
• Четкий рабочий график
|
нет
|
да
|
нет
|
• Бюрократия
|
нет
|
да
|
частично
|
Фактор SWOT
|
Параметры
|
Работа на фрилансе
|
Работа инхаус
|
Работа в агентстве
|
Возможности (Opportunities)
|
• Работа с различными клиентами и проектами
|
частично
|
нет
|
да
|
• Возможность использования передовых технологий
|
частично
|
да
|
да
|
• Возможность обучения и профессионального развития
|
да
|
да
|
да
|
• Создание собственного бренда и репутации
|
да
|
частично
|
частично
|
• Приобретение опыта работы в крупных компаниях
|
нет
|
да
|
да
|
• Возможность сотрудничества и обмена опытом
|
частично
|
да
|
да
|
Фактор SWOT
|
Параметры
|
Работа на фрилансе
|
Работа инхаус
|
Работа в агентстве
|
Угрозы (Threats)
|
• Финансовая нестабильность
|
да
|
нет
|
нет
|
• Ограничения в творческом самовыражении в проектах
|
нет
|
да
|
частично
|
• Высокий уровень психологического выгорания
|
да
|
частично
|
да
|
• Ограничение карьерных перспектив
|
да
|
частично
|
нет
|
• Риск увольнения
|
нет
|
да
|
да
|
• Риск не получить денежную компенсацию
|
да
|
нет
|
нет
Эта таблица простая и универсальная, как шпаргалка. Она пригодится каждый раз, когда будут меняться ваши планы на будущее.
Можно не выбирать лишь один путь, а сочетать форматы. Немало примеров, когда сотрудники инхаус и диджитал-агентств также успешно работают на фрилансе.
Помимо специальных навыков, необходимых для выполнения больших объемов задач, в таком случае обязательно учитывайте личные моменты:
- дополнительное время на другую работу;
- самодисциплина;
- стрессоустойчивость;
- состояние здоровья.
Из собственного опыта добавлю: стиль жизни «работаю на компьютере удаленно» требует немалых вложений усилий и времени в поддержание физического здоровья. Когда ваш график все время сверхурочный, легко скатиться в психологическое выгорание. Поэтому самодисциплина — превыше всего.
Не всегда увеличение количества рабочих часов переходит в качество, то есть в увеличение заработка. Freelancehunt привели исследование украинских реалий за 2023 год, где количество часов в неделю сравнили с месячной прибылью:
Запомнить
Можно выбирать из четырех форматов работы:
- Фриланс.
- Инхаус (наём).
- Агентство.
- По совместительству.
Выбор направления связан с вашими целями в профессии и их приоритетом, актуальным на данный момент:
- Профессиональный рост и развитие.
- Финансовая стабильность и благосостояние.
- Удовольствие от труда.
- Социальное признание и статус.
- Самореализация и самовыражение.
- Work — life balance.
- Причастность и влияние на окружение.
Действенный практический инструмент выбора формата трудоустройства — SWOT-анализ. Он пригодится каждый раз, когда меняются ваши личные или внешние обстоятельства.
Если выбираете работу по совместительству, учтите личные моменты:
- дополнительное время на другую работу;
- самодисциплина;
- стрессоустойчивость;
- состояние здоровья.
Свежее
Что такое Interaction to Next Paint (INP)
Как рассчитать, проверить и улучшить значение INP и на что это повлияет? Разбираемся
Что такое контекстная реклама — все, что нужно знать
По прогнозам к 2027 году рынок контекстной рекламы достигнет $447,9 млрд. Ее используют как мировые гиганты, так и небольшой бизнес. Но подойдет ли она вам?
Как писать о компании, чтобы СМИ вас публиковали: содержание, форматы, советы
Чтобы публиковаться, необходимо пройти «входной барьер» — заинтересовать редакцию вашим пресс-релизом. Правильно оформить и подать материал. Как это сделать, читайте в статье