Що вибрати бізнесу для супроводу сайту: агенцію, інхаус чи фриланс

Що вибрати бізнесу для супроводу сайту: агенцію, інхаус чи фриланс

Складно уявити сучасний бізнес без диджитал-маркетингу. Тому для власника та керівників великим викликом стає рішення, як розподілити бюджет на рекламні канали, як зв’язати активності в єдину концепцію комунікації.

А, головне, хто все реалізує з мінімальними ризиками.

Навчитись самому, сформувати відділ маркетингу чи віддати на аутсорс? Використати гібридну модель?

У цій статті я спрощу відповідь на ці питання й полегшу страждання вибору — використаю для цього перевірений метод SWOT-аналізу. Розкладу по поличках плюси та мінуси роботи кожної моделі відповідно до завдань, цілей і поточної точки розвитку вашого бізнесу.

А ось стаття засновника Netpeak Group Артема Бородатюка, винайняти агенцію чи створити інхаус-команду.

1. Що обирати. Моделі реалізації диджитал-маркетингу

Сфокусую увагу на найбільш розповсюджених варіантах:

1. Фриланс.

Працівник поза штатом, який діє в рамках точкових домовленостей. Як правило, це проєктна робота або робота над заваданнями, обмежена терміном і об’ємом.

Фрилансери самі організують свій робочий процес і планування, можуть бути залучені до кількох проєктів одночасно в різних замовників.

2. Власний відділ (інхаус).

Це маркетингова команда, сформована як окремий підрозділ компанії та інтегрована в операційну й бізнес-культуру конкретного бізнесу.

3. Агенція.

Спеціалізована маркетингова компанія з акцентом на процеси, експертизу й перевірені рішення.

Агентства мають чітку структуру й широкий спектр диджитал-послуг. Основою є ком’юніті експертів, кейси та дані по проєктах різних масштабів та напрямів.

4. Гібридна модель.

Тут можливі різні варіації співпраці із фрилансом, інхаусом та агенцією.

2. Для чого обирати. Цілі, які бізнес ставить перед диджитал-маркетингом

Звичайно, перелік цілей з усіма варіаціями може бути досить довгим. Виділю п’ять найголовних:

Збільшення онлайн-присутності й видимості бренду.

На підвищення видимості бренду в пошукових системах і соціальних медіа націлені пошукова оптимізація, медійні кампанії та контент-маркетинг.

Залучення ЦА й підвищення конверсії.

Рекламні кампанії спрямовані на те, щоби привести трафік і стимулювати аудиторію до виконання визначеної цільової дії на вебсайті.

Підвищення обсягів продажів і доходів.

Виконанню цієї мети слугують стратегії електронної комерції, які втілюють за допомогою диджитал-каналів.

Взаємодія з клієнтами і підтримання їхньої лояльності.

Завдяки контентним і комунікаційним стратегіям можна побудувати взаємини із клієнтами, надати інформацію про нові продукти та послуги, а також стимулювати лояльність.

Аналітика даних і аналіз ефективності маркетингових зусиль.

За допомогою впровадження систем вимірювання й аналізу результатів маркетингових кампаній можливе подальше вдосконалення обраних методів просування бренду й продуктів.

3. Як вибрати виконавців для супроводу сайту

Пропоную вам надійний і перевірений метод прийняття рішень:

Таблиця вибору виконавців за SWOT-аналізом

Фактор SWOT Параметри Фриланс Інхаус Агенція Сильні сторони (Strengths) • Експертність та досвід Команда фахівців із різноманітною спеціалізацією з досвідом в різних проєктах частково так так • Ресурси Наявність широкого спектру інструментів, технологій та ресурсів для покращення результати маркетингових кампаній ні так так • Широкий спектр послуг та комплексний підхід ні частково так • Контроль Управління командою та результатами частково так частково • Прозорість Участь замовника в процесах та прийнятті рішень ні так так • Розуміння бренду та бізнесу ні так так • Гнучкість Вибір фахівців на проєктній основі, швидка заміна ні так так • Економія Зниження витрат на маркетингові послуги так ні ні Фактор SWOT Параметри Фриланс Інхаус Агенція Слабкі сторони (Weaknesses) • Високі витрати Загальний бюджет ні частково так • Ризики комунікації Непорозуміння через невідповідність очікувань, також через віддаленість або/та велику ланку посередників так ні частково • Обмежені ресурси так частково ні • Брак ідей, кругозору, досвіду так частково ні • Затримка виконання робіт так ні ні • Ризик якості Невідповідність очікуванням або ненадійність так ні ні Фактор SWOT Параметри Фриланс Інхаус Агенція Можливості (Opportunities) • Широкий доступ до експертизи Знання та досвід фахівців у різних галузях ні частково так • Глобальний доступ у виборі фахівців ні частково так • Інтеграція маркетингових зусиль з іншими функціональними відділами компанії ні так частково • Швидка адаптація до потреб бізнесу й ринку частково так так Фактор SWOT Параметри Фриланс Інхаус Агенція Загрози (Threats) • Залежність від зовнішнього постачальника послуг так ні так • Втрата ключових виконавців так частково ні • Ризик невідповідності очікувань так ні ні • Нестабільність через зміну розкладу роботи так ні ні • Проблеми з конфіденційністю так ні ні

4. Ефективна гібридна модель

Оптимальною з точки зору результату та часу виконання, за досвідом, бачу синергію інхаусу та агенції. Тому зосереджу увагу саме на цій моделі.

Є певні умови, яких необхідно дотримуватись, щоби співпраця була максимально ефективною: Розуміння загальної мети — вона має бути чіткою, вимірюваною та конкретною. Чіткий розподіл ролей — хто і за які процеси відповідає, яка сторона виконує той чи інший тип завдань. Планування очікувань з обох сторін та підбиття підсумків після завершення звітного періоду. Контактна особа з боку клієнта. Має бути «головна» людина, з якою домовляються обидві сторони і з якою вирішуються всі важливі питання та узгоджуються цілі. Відсутність внутрішньої конкуренції. Інхаус та агенція мають на меті принести бізнесу необхідну користь. Це не конкурс талантів, робота має бути командною. Взаємна повага та партнерські відносини. Для цього регулярно проводять спільні брейншторми, обмінюються думками та ідеями, шукають «істину» разом. Облік сильних сторін та можливостей обох команд. Агенція має великий досвід роботи з різними проєктами та тематиками, бачення ринку, загальних трендів ринку та інструментів маркетингу, гнучкість, в інхаусі — це можливість поглиблення деталей, глибока експертиза своєї ніші.

Висновки

Найбільш розповсюджені моделі реалізації диджитал-маркетингу:

Фриланс. Власний відділ (інхаус). Агенція. Гібридна модель.

Цілі, які бізнес здебільшого ставить перед диджитал-маркетингом:

Збільшення онлайн-присутності та видимості бренду. Залучення ЦА та підвищення конверсії. Підвищення обсягів продажів та доходів. Взаємодія з клієнтами та підтримання їхньої лояльності. Аналітика даних та аналіз ефективності маркетингових зусиль.

Вибрати виконавців для супровіду сайту допоможе SWOT-аналіз. Скористуйтесь готовою таблицею із статті.





За результатом та часом виконання оптимальна взаємодія інхаусу та агенції.

Є перелік умов, щоби співпраця була максимально ефективна: