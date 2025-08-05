Чем занимается SEO-специалист и сколько зарабатывает
Профессия SEO-специалиста остается актуальной из-за стабильного спроса на органический трафик. Это направление сочетает в себе технические знания, аналитику, контентную работу и стратегическое мышление.
В материале я собрала полную информацию об обязанностях, навыках, способах входа в профессию, вариантах трудоустройства и сравнении уровней зарплат.
Кто такой SEO-специалист
SEO-специалист — это специалист, который настраивает сайт под поисковые системы, чтобы его было легче найти и он получал больше бесплатного трафика. Работает и с технической частью сайта, и с контентом, помогает сделать сайт удобным для поисковых роботов и людей. Цель работы — стабильный рост сайта в выдаче и увеличение количества клиентов из органического трафика.
Основные обязанности SEO-специалиста
Поиск и анализ информации
Работа специалиста по Search Engine Optimization начинается с исследования:
-
как работают поисковые системы;
-
какие факторы влияют на ранжирование;
-
какие инструменты используют конкуренты.
Специалист должен ориентироваться в онлайн-маркетинге, digital marketing и уметь проверять достоверность источников, в частности с учетом развития искусственного интеллекта.
Внутренняя оптимизация сайта
Это направление охватывает:
-
формирование семантического ядра сайта;
-
настройку структуры, метатегов, URL;
-
техническую оптимизацию;
-
улучшение контента.
SEO-оптимизация на этом этапе также предусматривает учет принципов UI/UX-дизайна для повышения удобства пользователя и влияния на поведенческие показатели.
Внешняя оптимизация
Сюда входит линкбилдинг — получение качественных внешних ссылок, работа с репутацией бренда, размещение упоминаний и outreach. Специалист по Search Engine Optimization должен выстраивать авторитет сайта в глазах поисковой системы, ведь внешние сигналы влияют на позиции в поисковых системах.
Анализ конкурентов
Изучение сильных и слабых сторон сайтов конкурентов: их структуры, контента, стратегии ссылок, видимости в поисковых системах. Глубокий анализ позволяет адаптировать собственную SEO-стратегию, найти точки роста и обойти конкурентов в выдаче.
Сотрудничество с копирайтерами
SEO-специалист готовит технические задания для копирайтеров, подбирает ключевые слова и контролирует качество текстов. Профессия предполагает умение сочетать требования поисковой оптимизации с естественностью и полезностью контента для читателя.
Управление SEO-стратегией
Адаптация к изменениям алгоритмов Google и Bing, отслеживание SERP и результатов внедренных решений. Работа SEO-специалиста включает гибкую корректировку подходов, особенно в условиях постоянных обновлений в сфере digital marketing.
Аналитика и отчетность
«Сеошник» должен владеть веб-аналитикой, работать с инструментами типа Google Analytics, Google Search Console, Serpstat, Ahrefs. Задача — оценивать результаты SEO-оптимизации, готовить отчеты, выявлять слабые места и демонстрировать эффективность работы клиентам или руководству.
Координация внедрений
Взаимодействие с разработчиками, дизайнерами, контент-командой для реализации изменений. Важно уметь формулировать требования, основываясь на аудите сайта, а также сопровождать реализацию изменений с учетом технических и маркетинговых целей проекта.
Что именно делает SEO-специалист
-
Комплексный аудит сайта и анализ конкурентов. Проведение полного SEO-аудита для выявления технических ошибок, дублирования, скорости и ошибок индексации, а также анализа конкурентов для поиска зон роста.
-
Разработка SEO-стратегии. Анализ целей проекта, рынка, конкурентов и формирование долгосрочного плана продвижения на основе полученных данных.
-
Сбор семантики и разработка структуры сайта на ее основе. Создание иерархии страниц и URL-структуры в соответствии с семантическим ядром, с учетом построения категорий и переконфигурации в контексте UX/UI.
-
Техническая SEO-оптимизация и подготовка ТЗ на этапе разработки. Настройка sitemap, robots.txt, редиректов, HTTPS; особое внимание SPA/JS-сайтам.
-
Внешняя оптимизация и линкбилдинг. Выполнение Off‑Page SEO: построение ссылочного профиля, краудмаркетинг, репутационные кампании, outreach и мониторинг качества, токсичности ссылок.
-
Работа с юзабилити и повышение конверсии (CRO/UX). Аудит UI/UX, анализ поведенческих показателей пользователей и рекомендации по улучшению конверсии с привлечением best practices.
Преимущества и недостатки профессии SEO-специалиста
Как и во всех сферах, работа SEO-специалиста имеет свои особенности. Рассмотрим основные из них.
|
Преимущества
|
Недостатки
|
Стабильный спрос на рынке.
|
Постоянные изменения алгоритмов поисковых систем.
|
Возможность удаленной работы.
|
Сложность в прогнозировании результатов.
|
Широкие возможности для развития в смежных направлениях.
|
Высокий уровень ответственности за технические ошибки.
|
Высокий потенциал заработка, особенно с международными проектами.
|
Зависимость от других участников команды (разработчиков, копирайтеров и т. д.).
|
Сочетание аналитики, маркетинга, копирайтинга, UX.
|
Много рутинных задач, особенно в начале карьеры.
Необходимые навыки для SEO
Профессия SEO-специалист требует сочетания технических знаний и гибких коммуникативных навыков. Чтобы эффективно работать над оптимизацией сайта, специалист должен владеть как инструментами digital marketing, так и уметь взаимодействовать с командой. Ниже — перечень основных hard и soft навыков, на которые обращают внимание работодатели согласно вакансиям на Work.ua, Robota.ua, Djinni и других ресурсах.
Hard skills (профессиональные навыки)
-
Владение инструментами веб-аналитики: работа с Google Analytics (GA4), Google Search Console.
-
Знание SEO-сервисов: Ahrefs, Serpstat, Screaming Frog, Netpeak Spider, Netpeak Checker — для аудита сайта, анализа конкурентов, мониторинга позиций в поисковой системе Google или Bing.
-
Работа с семантическим ядром сайта: подбор ключевых слов, кластеризация и формирование структуры страниц на основе поисковых запросов.
-
Базовое знание HTML, CSS и JavaScript: необходимо для технического SEO, анализа JS-сайтов и SPA, а также для понимания работы поисковых систем.
-
Линкбилдинг и работа со ссылками: построение обратного профиля, краудмаркетинг, outreach — обязательная часть внешней поисковой оптимизации.
-
Знание инструментов искусственного интеллекта: использование AI для автоматизации рутинных SEO-задач — все чаще упоминается в описаниях вакансий.
-
Навыки локального SEO: оптимизация бизнеса под локальные результаты выдачи, настройка Google My Business и каталогов.
Soft skills (личностные качества)
-
Аналитическое мышление и внимательность к деталям: важны для глубокого анализа позиций в поисковых системах, поведенческих факторов и эффективности рекламы.
-
Коммуникационные навыки: SEO-специалист работает с копирайтерами, разработчиками, дизайнерами — без умения четко доносить задачи результат будет нестабильным.
-
Грамотность и умение писать ТЗ — для четкой постановки задач по оптимизации контента, структуры или юзабилити (UI/UX дизайн).
-
Гибкость и постоянное обучение: интернет-маркетинг постоянно меняется, и специалист по Search Engine Optimization должен уметь быстро адаптироваться к новым алгоритмам.
-
Стратегическое видение: умение строить долгосрочную стратегию продвижения, учитывая поведение пользователей, тренды digital marketing и конкуренцию.
Этот набор навыков формирует базу, которая позволяет развиваться в профессии и успешно работать над SEO-оптимизацией сайтов во всех нишах.
Варианты трудоустройства
Работа с SEO позволяет выбирать между различными формами занятости в зависимости от опыта, целей и стиля работы. Основные варианты: inhouse, работа в агентстве и фриланс. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и ограничения.
1. Inhouse (в команде бизнеса)
SEO-специалист работает во внутренней команде одной компании — обычно это eCommerce, медиа, SaaS или продуктовая компания.
Преимущества:
-
глубокое погружение в один проект и отрасль;
-
стабильность, понятный график и заработная плата;
-
возможность влиять на все этапы продвижения — от SEO-оптимизации до CRO, контента, UI/UX-дизайна и т. д.
Недостатки:
-
ограниченное пространство для экспериментов;
-
сложнее расти, если в компании нет SEO-команды;
-
большая зависимость от внутренних процессов и решений менеджмента.
2. Агентство
Работа с клиентскими проектами в команде агентства digital-marketing.
Преимущества:
-
возможность быстро развиваться, работая с различными нишами, CMS, масштабами сайтов;
-
структурированные процессы, менторинг, обмен опытом;
-
доступ к лицензионным инструментам — Ahrefs, Serpstat, Google Analytics 4, Hotjar и др.
Недостатки:
-
мультипроектность, высокий темп и дедлайны;
-
меньше глубины в отдельных проектах;
-
не всегда есть доступ ко всей информации со стороны клиента.
3. Фриланс
Самостоятельная работа с несколькими клиентами напрямую. Организуется через фриланс-биржи или личную сеть контактов.
Преимущества:
-
свобода выбора проектов и гибкий график;
-
более высокая маржинальность при условии эффективной самопрезентации;
-
возможность развивать собственный бренд.
Недостатки:
-
нестабильность нагрузки и доходов;
-
полная ответственность за все этапы — от аудита сайта до отчетности;
-
необходимость в постоянном поиске клиентов и самоорганизации.
Каждый формат — инхаус, агентство или фриланс — помогает раскрыть потенциал по-разному. На старте карьеры лучшими вариантами считаются агентства или инхаус-команды с менторством, тогда как фриланс чаще выбирают после нескольких лет опыта.
Подробнее о вариантах трудоустройства читайте в материале «Что выбрать для работы: фриланс, инхаус или агентство?».
Уровень зарплат по уровню специалиста и стране
Ниже приведена таблица, отражающая средние месячные зарплаты SEO-специалистов разного уровня (Junior, Middle, Senior) в Украине, Европейском Союзе, США и Канаде.
Україна
|
Уровень
|
Средняя месячная зарплата
|
Типичный диапазон
|
Junior
|
~$750/мес
|
~$500–$1 000/мес
|
Middle
|
~$1 250/мес
|
~$1 000–$1 500/мес
|
Senior
|
~$2 500/мес
|
~$2 000–$3 000/мес
Європа
|
Регион
|
Уровень
|
Средняя месячная зарплата
|
Типичный диапазон
|
Западная Европа
|
Junior
|
~$3 500/мес
|
~$35 000–$47 000/год
|
Восточная Европа
|
~$1 750/мес
|
~$13 000–$31 000/год
|
Западная Европа
|
Middle
|
~$4 800/мес
|
~$47 000–$70 000/год
|
Восточная Европа
|
~$2 400/мес
|
~$20 000–$45 000/год
|
Западная Европа
|
Senior
|
~$6 100/мес
|
~$70 000–$106 000/год
|
Восточная Европа
|
~$3 000/мес
|
~$27 000–$70 000+/год
США
|
Уровень
|
Средняя месячная зарплата
|
Типичный диапазон
|
Junior
|
~$3 750/мес (~$45 000/год)
|
~$3 000–$5 000 в месяц
|
Middle
|
~$5 000/мес (~$60 000/год)
|
~$4 000–$6 000 в месяц (может достигать ~$72 000/год)
|
Senior
|
~$6 667/мес (~$80 000/год)
|
~$6 000–$8 000 в месяц (может достигать ~$100 000/год)
Канада
|
Уровень
|
Средняя месячная зарплата
|
Типичный диапазон (мин–макс)
|
Junior
|
~C$3 700 в месяц (~$2 675)
|
~C$3 000–C$4 200/мес ($2 170–$3 040)
|
Middle
|
~C$4 670 в месяц (~$3 380)
|
~C$4 000–C$5 500/мес ($2 890–$3 980)
|
Senior
|
~C$5 890 в месяц (~$4 260)
|
~C$5 000–C$7 500/мес ($3 615–$5 425)
Приведенные данные являются усредненными оценками на основе опросов, агрегаторов вакансий и отчетов по состоянию на 2023–2024 годы. Использованные ресурсы: Media Inweb, budni, InTime, Ahrefs, Plerdy, Indeed. Реальные зарплаты зависят от опыта, специфики компании/проекта и региона внутри страны.
Как освоить профессию SEO-специалиста
Чтобы стать SEO-специалистом и развивать карьеру, важно сочетать теорию и практику. В этой профессии знания инструментов и подходов быстро устаревают, поэтому обучение остается постоянным процессом. Ниже — несколько проверенных способов, как получить базовые навыки и первый опыт.
Самообразование
-
Читайте справочные материалы и блоги. Google Search Central, Ahrefs Blog, Moz, Serpstat, Netpeak Journal — основные источники, чтобы понять работу поисковых систем, принципы SEO-оптимизации и роль искусственного интеллекта в digital marketing.
-
Проходите бесплатные мини-курсы. Например, Google Analytics Academy или обучающие программы HubSpot.
-
Запустите собственный сайт или блог. Работа с реальным проектом поможет закрепить знания о семантическом ядре, веб-аналитике и технических настройках.
-
Следите за каналами специалистов в этой сфере. Например, Devaka Talk, SEO inside, Sneex SEO или by @shmeo.
Курсы и обучающие программы
Несколько украинских платформ, где можно пройти обучение:
-
Prometheus — изучение SEO в контексте диджитал-маркетинга с акцентом на AI, онлайн-стратегии;
-
WebPromoExperts — практические кейсы и регулярные вебинары с тьютором;
-
Choise31 — авторская программа с практикой в Ahrefs, Serpstat, GSC, GA4 и AI-инструментами.
Интернатура и стажировка
Стажировка — хороший способ освоить профессию под присмотром менторов и быстро набраться опыта. Netpeak Group регулярно набирает стажеров с перспективой трудоустройства.
Инструменты SEO-специалиста
Помимо общих знаний, необходимо также освоить ряд инструментов, которые облегчают и ускоряют работу. Среди них:
-
Google Search Console. Мониторинг индексации, технических ошибок, показателей CTR и позиций сайта в Google.
-
Google Analytics (GA4). Отслеживание источников трафика, конверсий и поведения пользователей на сайте.
-
Ahrefs. Анализ ссылочного профиля, подбор ключевых слов, отслеживание позиций и исследование конкурентов.
-
Serpstat. Сбор семантического ядра, аудит сайта, анализ конкурентов и мониторинг позиций.
-
Screaming Frog SEO Spider. Глубокий технический аудит: проверка тегов, статус-кодов, ссылок, дубликатов.
-
Google Keyword Planner. Подбор ключевых слов и оценка их частотности и конкуренции.
-
Google PageSpeed Insights. Проверка скорости загрузки страниц и рекомендации по улучшению.
Что советуют опытные SEO-специалисты
Мария Королёва, SEO Team Lead в Netpeak Ukraine
В SEO самое интересное — отслеживать, как отдельные тактики складываются в целостную стратегию и комплексные действия приводят к поставленным целям. При этом на пути обычно возникают апдейты Google, новые игроки вроде LLM-поиска и другие трудности, которые необходимо преодолеть.
Начинать в SEO стоит с изучения технической оптимизации сайтов — основ основ. Документация от Google послужит базой. Также нужно уметь задавать вопросы: почему, для чего, что в результате. SEO — игра в долгую, и важно понимать связь между задачами и влиянием на результат. Стремитесь к разнообразному опыту.
SEO — это один из инструментов маркетинга, которым пользуются сайты сегментов B2B и B2C, электронной коммерции, услуг, SaaS и СМИ, в различных регионах со своими реалиями. Вам стоит попробовать максимум и быть готовым, что одна стратегия не является универсальной. И будьте готовы коммуницировать. С командой, коллегами, клиентами. Вам не удастся долго и успешно выполнять задачи в вакууме, оставаясь в пределах переписки.
Владислав Пшевлоцкий, Pre-Middle SEO Specialist at Netpeak Ukraine
SEO предлагает разнообразие проектов, вызовов и возможностей, динамичность и классное сообщество, возможность выбрать и заниматься тем направлением, которое больше всего нравится.
Мне стало интересно реализовать мои пет-проекты, которые я создавал во время изучения Front-end, появились в поиске. Для этого проходил различные мини-курсы, читал статьи и книги по этому направлению, устроился в небольшое украинское агентство, чтобы получить первый опыт, затем на интернатуру в Netpeak.
Для входа в сферу рекомендую прежде всего изучить техническую сторону, затем — аналитику. Также полезно научиться автоматизировать и оптимизировать процессы, правильно использовать ИИ. Понадобятся тайм-менеджмент, самоорганизация и стрессоустойчивость — особенно для работы в агентстве. Также критическое мышление, умение работать в команде, ответственность.
Николай Новиков, Head of SEO Department at Netpeak Ukraine
Самое интересное в SEO — разнообразие работы. Работа связана и с кодом, и с контентом, и с сотрудничеством с другими сайтами. Я когда-то начинал как РРС-специалист, но потом захотелось больше влиять на работу сайта.
Изучить можно многое, но прежде всего важно понимать, как работают поисковые системы, особенно сейчас, в эпоху ИИ. Потому что наша работа — изменять выдачу поисковых систем под себя, а чтобы что-то менять, нужно понимать принцип работы.
А еще на 100% нужно прокачать коммуникацию, потому что SEO-специалист не будет писать контент или самостоятельно менять сайт (в большинстве случаев). Однако он должен находить ошибки, составлять ТЗ и проверять работу подрядчиков. Качественная и прозрачная коммуникация между всеми подрядчиками, работающими над сайтом, — это уже половина работы.
Алена Набокова, SEO Team Lead at Netpeak Ukraine
В SEO есть разнообразие — работа с разными нишами. Постоянные обновления Google — всегда есть работа. Интернет-маркетинг не стоит на месте и постоянно появляется что-то новое — непрерывное обучение и профессиональное развитие.
Для старта в профессии рекомендую освоить Google-таблицы — это для начинающих с нуля. Также полезно знание языков. Важно самообучение, работа без «палки». Очень полезны также многозадачность, четкость, системность, стремление к профессиональному росту.
Всеволод Денисенко, Pre-Middle SEO Specialist at Netpeak Ukraine
Я начинал как вебмастер еще в 2008 году, когда еще можно было просто отсканировать книгу, распознать текст и сделать из него простой сайт, а зарабатывать на контекстной рекламе и продаже ссылок. Тогда я и узнал об авторских правах и санкциях Google.
Я люблю все делать сам: выискивать ошибки, искать точки роста, внедрять изменения. Для тех, кто такой же, рекомендую сделать себе сайт — самый простой, на WordPress, например, продумать структуру, написать для него контент, оптимизировать метатеги, настроить robots.txt, canonicals и т. д. Все сделать самому, потому что никакая теория не сравнится с практикой. Сейчас еще и много помощников, которые помогут разобраться, как и что можно сделать технически — chatGPT подскажет нужный файл и что нужно изменить, что прописать, почему что-то не работает. Собственный опыт запуска сайта позволит понимать не только что нужно сделать, но и как это лучше сделать. Ну и наградит вас сопутствующими техническому SEO знаниями — верстка, программирование, копирайтинг, дизайн, юзабилити, CRO и т. д.
Для тех, кто только погружается в мир SEO, могу посоветовать курсы для начинающих от Артема Пилипца. Свежие новости, кейсы и жизнь SEO-сообщества — в телеграме. Каналов много. На мой вкус, неплохие у Деваки и Олеси Коробки.
Где и как найти работу специалисту по поисковой оптимизации
Поиск работы зависит от вашего уровня опыта. Для Junior SEO-специалистов самый простой путь — стажировка или позиции помощника в digital агентствах и продуктовых компаниях. Стоит следить за вакансиями на Work.ua, Djinni, Rabota.ua, LinkedIn и отправлять резюме, даже если часть требований вы только осваиваете. Дополнительным плюсом будет небольшой собственный проект или сертификаты с курсов.
Средние и старшие специалисты обычно работают в крупных агентствах, инхаус-командах бизнесов (eCommerce, SaaS, медиа) или консультируют клиентов как независимые подрядчики. В этом случае вакансии чаще публикуются в профессиональных сообществах Facebook, на LinkedIn, а также на международных платформах типа Indeed, Glassdoor и Jooble. Для опытных специалистов важно иметь портфолио реализованных проектов, кейсы с измеримыми результатами (трафик, позиции, конверсии) и рекомендации.
Фриланс и удаленная работа подойдут как для новичков, так и для опытных SEO-специалистов. Сервисы Upwork, Fiverr, Freelancehunt или YouTeam помогут найти краткосрочные или долгосрочные проекты. Чтобы выделиться среди кандидатов, стоит создать профиль с примерами аудитов, стратегий или достигнутых результатов и указать навыки работы с Google Analytics, Ahrefs, Serpstat и другими инструментами.
Выводы
-
SEO-специалист — это специалист, который отвечает за рост видимости сайта в поисковых системах и привлечение органического трафика с помощью технической, контентной и стратегической работы.
-
Работа включает аудит, внутреннюю и внешнюю оптимизацию, аналитику, координацию внедрений и постоянное совершенствование стратегии в соответствии с изменениями алгоритмов.
-
SEO дает стабильный спрос и возможность работать удаленно, но предполагает высокую ответственность и требует постоянного обучения из-за изменения алгоритмов.
-
Для успеха необходимы знания SEO-инструментов, техническая база HTML/CSS, аналитическое мышление, стратегическое видение и коммуникативные навыки.
-
SEO-специалисты могут работать инхаус в компаниях, в агентствах или как фрилансеры, каждый формат имеет свои преимущества и ограничения.
-
Зарплаты варьируются в зависимости от уровня специалиста и региона: в Украине — от $500 до $3000 в месяц, в Европе и США — значительно выше, особенно на Senior-позициях.
-
Чтобы войти в сферу, стоит сочетать бесплатные ресурсы, курсы, запуск собственных проектов и стажировки в агентствах.
-
SEO-специалисту необходимо владеть Google Analytics, Search Console, Ahrefs, Serpstat и другими сервисами для анализа и оптимизации сайтов.
-
Новичкам рекомендуется начать со стажировок и junior-вакансий, а опытным специалистам — искать проекты в агентствах, инхаус-командах и на международных платформах.
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