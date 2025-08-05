Чем занимается SEO-специалист и сколько зарабатывает

Чем занимается SEO-специалист и сколько зарабатывает

Профессия SEO-специалиста остается актуальной из-за стабильного спроса на органический трафик. Это направление сочетает в себе технические знания, аналитику, контентную работу и стратегическое мышление.

В материале я собрала полную информацию об обязанностях, навыках, способах входа в профессию, вариантах трудоустройства и сравнении уровней зарплат.

Кто такой SEO-специалист

SEO-специалист — это специалист, который настраивает сайт под поисковые системы, чтобы его было легче найти и он получал больше бесплатного трафика. Работает и с технической частью сайта, и с контентом, помогает сделать сайт удобным для поисковых роботов и людей. Цель работы — стабильный рост сайта в выдаче и увеличение количества клиентов из органического трафика.

Основные обязанности SEO-специалиста

Поиск и анализ информации

Работа специалиста по Search Engine Optimization начинается с исследования:

как работают поисковые системы;

какие факторы влияют на ранжирование;

какие инструменты используют конкуренты.

Специалист должен ориентироваться в онлайн-маркетинге, digital marketing и уметь проверять достоверность источников, в частности с учетом развития искусственного интеллекта.

Внутренняя оптимизация сайта

Это направление охватывает:

формирование семантического ядра сайта;

настройку структуры, метатегов, URL;

техническую оптимизацию;

улучшение контента.

SEO-оптимизация на этом этапе также предусматривает учет принципов UI/UX-дизайна для повышения удобства пользователя и влияния на поведенческие показатели.

Внешняя оптимизация

Сюда входит линкбилдинг — получение качественных внешних ссылок, работа с репутацией бренда, размещение упоминаний и outreach. Специалист по Search Engine Optimization должен выстраивать авторитет сайта в глазах поисковой системы, ведь внешние сигналы влияют на позиции в поисковых системах.

Анализ конкурентов

Изучение сильных и слабых сторон сайтов конкурентов: их структуры, контента, стратегии ссылок, видимости в поисковых системах. Глубокий анализ позволяет адаптировать собственную SEO-стратегию, найти точки роста и обойти конкурентов в выдаче.

Сотрудничество с копирайтерами

SEO-специалист готовит технические задания для копирайтеров, подбирает ключевые слова и контролирует качество текстов. Профессия предполагает умение сочетать требования поисковой оптимизации с естественностью и полезностью контента для читателя.

Управление SEO-стратегией

Адаптация к изменениям алгоритмов Google и Bing, отслеживание SERP и результатов внедренных решений. Работа SEO-специалиста включает гибкую корректировку подходов, особенно в условиях постоянных обновлений в сфере digital marketing.

Аналитика и отчетность

«Сеошник» должен владеть веб-аналитикой, работать с инструментами типа Google Analytics, Google Search Console, Serpstat, Ahrefs. Задача — оценивать результаты SEO-оптимизации, готовить отчеты, выявлять слабые места и демонстрировать эффективность работы клиентам или руководству.

Координация внедрений

Взаимодействие с разработчиками, дизайнерами, контент-командой для реализации изменений. Важно уметь формулировать требования, основываясь на аудите сайта, а также сопровождать реализацию изменений с учетом технических и маркетинговых целей проекта.

Что именно делает SEO-специалист

Комплексный аудит сайта и анализ конкурентов. Проведение полного SEO-аудита для выявления технических ошибок, дублирования, скорости и ошибок индексации, а также анализа конкурентов для поиска зон роста. Разработка SEO-стратегии. Анализ целей проекта, рынка, конкурентов и формирование долгосрочного плана продвижения на основе полученных данных. Сбор семантики и разработка структуры сайта на ее основе. Создание иерархии страниц и URL-структуры в соответствии с семантическим ядром, с учетом построения категорий и переконфигурации в контексте UX/UI. Техническая SEO-оптимизация и подготовка ТЗ на этапе разработки. Настройка sitemap, robots.txt, редиректов, HTTPS; особое внимание SPA/JS-сайтам. Внешняя оптимизация и линкбилдинг. Выполнение Off‑Page SEO: построение ссылочного профиля, краудмаркетинг, репутационные кампании, outreach и мониторинг качества, токсичности ссылок. Работа с юзабилити и повышение конверсии (CRO/UX). Аудит UI/UX, анализ поведенческих показателей пользователей и рекомендации по улучшению конверсии с привлечением best practices.

Преимущества и недостатки профессии SEO-специалиста

Как и во всех сферах, работа SEO-специалиста имеет свои особенности. Рассмотрим основные из них.

Преимущества Недостатки Стабильный спрос на рынке. Постоянные изменения алгоритмов поисковых систем. Возможность удаленной работы. Сложность в прогнозировании результатов. Широкие возможности для развития в смежных направлениях. Высокий уровень ответственности за технические ошибки. Высокий потенциал заработка, особенно с международными проектами. Зависимость от других участников команды (разработчиков, копирайтеров и т. д.). Сочетание аналитики, маркетинга, копирайтинга, UX. Много рутинных задач, особенно в начале карьеры.

Необходимые навыки для SEO

Профессия SEO-специалист требует сочетания технических знаний и гибких коммуникативных навыков. Чтобы эффективно работать над оптимизацией сайта, специалист должен владеть как инструментами digital marketing, так и уметь взаимодействовать с командой. Ниже — перечень основных hard и soft навыков, на которые обращают внимание работодатели согласно вакансиям на Work.ua, Robota.ua, Djinni и других ресурсах.

Hard skills (профессиональные навыки)

Владение инструментами веб-аналитики: работа с Google Analytics (GA4), Google Search Console. Знание SEO-сервисов: Ahrefs, Serpstat, Screaming Frog, Netpeak Spider, Netpeak Checker — для аудита сайта, анализа конкурентов, мониторинга позиций в поисковой системе Google или Bing. Работа с семантическим ядром сайта: подбор ключевых слов, кластеризация и формирование структуры страниц на основе поисковых запросов. Базовое знание HTML, CSS и JavaScript: необходимо для технического SEO, анализа JS-сайтов и SPA, а также для понимания работы поисковых систем. Линкбилдинг и работа со ссылками: построение обратного профиля, краудмаркетинг, outreach — обязательная часть внешней поисковой оптимизации. Знание инструментов искусственного интеллекта: использование AI для автоматизации рутинных SEO-задач — все чаще упоминается в описаниях вакансий. Навыки локального SEO: оптимизация бизнеса под локальные результаты выдачи, настройка Google My Business и каталогов.

Soft skills (личностные качества)

Аналитическое мышление и внимательность к деталям: важны для глубокого анализа позиций в поисковых системах, поведенческих факторов и эффективности рекламы. Коммуникационные навыки: SEO-специалист работает с копирайтерами, разработчиками, дизайнерами — без умения четко доносить задачи результат будет нестабильным. Грамотность и умение писать ТЗ — для четкой постановки задач по оптимизации контента, структуры или юзабилити (UI/UX дизайн). Гибкость и постоянное обучение: интернет-маркетинг постоянно меняется, и специалист по Search Engine Optimization должен уметь быстро адаптироваться к новым алгоритмам. Стратегическое видение: умение строить долгосрочную стратегию продвижения, учитывая поведение пользователей, тренды digital marketing и конкуренцию.

Этот набор навыков формирует базу, которая позволяет развиваться в профессии и успешно работать над SEO-оптимизацией сайтов во всех нишах.

Варианты трудоустройства

Работа с SEO позволяет выбирать между различными формами занятости в зависимости от опыта, целей и стиля работы. Основные варианты: inhouse, работа в агентстве и фриланс. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и ограничения.

1. Inhouse (в команде бизнеса)

SEO-специалист работает во внутренней команде одной компании — обычно это eCommerce, медиа, SaaS или продуктовая компания.

Преимущества:

глубокое погружение в один проект и отрасль;

стабильность, понятный график и заработная плата;

возможность влиять на все этапы продвижения — от SEO-оптимизации до CRO, контента, UI/UX-дизайна и т. д.

Недостатки:

ограниченное пространство для экспериментов;

сложнее расти, если в компании нет SEO-команды;

большая зависимость от внутренних процессов и решений менеджмента.

2. Агентство

Работа с клиентскими проектами в команде агентства digital-marketing.

Преимущества:

возможность быстро развиваться, работая с различными нишами, CMS, масштабами сайтов;

структурированные процессы, менторинг, обмен опытом;

доступ к лицензионным инструментам — Ahrefs, Serpstat, Google Analytics 4, Hotjar и др.

Недостатки:

мультипроектность, высокий темп и дедлайны;

меньше глубины в отдельных проектах;

не всегда есть доступ ко всей информации со стороны клиента.

3. Фриланс

Самостоятельная работа с несколькими клиентами напрямую. Организуется через фриланс-биржи или личную сеть контактов.

Преимущества:

свобода выбора проектов и гибкий график;

более высокая маржинальность при условии эффективной самопрезентации;

возможность развивать собственный бренд.

Недостатки:

нестабильность нагрузки и доходов;

полная ответственность за все этапы — от аудита сайта до отчетности;

необходимость в постоянном поиске клиентов и самоорганизации.

Каждый формат — инхаус, агентство или фриланс — помогает раскрыть потенциал по-разному. На старте карьеры лучшими вариантами считаются агентства или инхаус-команды с менторством, тогда как фриланс чаще выбирают после нескольких лет опыта.

Подробнее о вариантах трудоустройства читайте в материале «Что выбрать для работы: фриланс, инхаус или агентство?».

Уровень зарплат по уровню специалиста и стране

Ниже приведена таблица, отражающая средние месячные зарплаты SEO-специалистов разного уровня (Junior, Middle, Senior) в Украине, Европейском Союзе, США и Канаде.

Україна

Уровень Средняя месячная зарплата Типичный диапазон Junior ~$750/мес ~$500–$1 000/мес Middle ~$1 250/мес ~$1 000–$1 500/мес Senior ~$2 500/мес ~$2 000–$3 000/мес

Європа

Регион Уровень Средняя месячная зарплата Типичный диапазон Западная Европа Junior ~$3 500/мес ~$35 000–$47 000/год Восточная Европа ~$1 750/мес ~$13 000–$31 000/год Западная Европа Middle ~$4 800/мес ~$47 000–$70 000/год Восточная Европа ~$2 400/мес ~$20 000–$45 000/год Западная Европа Senior ~$6 100/мес ~$70 000–$106 000/год Восточная Европа ~$3 000/мес ~$27 000–$70 000+/год

США

Уровень Средняя месячная зарплата Типичный диапазон Junior ~$3 750/мес (~$45 000/год) ~$3 000–$5 000 в месяц Middle ~$5 000/мес (~$60 000/год) ~$4 000–$6 000 в месяц (может достигать ~$72 000/год) Senior ~$6 667/мес (~$80 000/год) ~$6 000–$8 000 в месяц (может достигать ~$100 000/год)

Канада

Уровень Средняя месячная зарплата Типичный диапазон (мин–макс) Junior ~C$3 700 в месяц (~$2 675) ~C$3 000–C$4 200/мес ($2 170–$3 040) Middle ~C$4 670 в месяц (~$3 380) ~C$4 000–C$5 500/мес ($2 890–$3 980) Senior ~C$5 890 в месяц (~$4 260) ~C$5 000–C$7 500/мес ($3 615–$5 425)

Приведенные данные являются усредненными оценками на основе опросов, агрегаторов вакансий и отчетов по состоянию на 2023–2024 годы. Использованные ресурсы: Media Inweb, budni, InTime, Ahrefs, Plerdy, Indeed. Реальные зарплаты зависят от опыта, специфики компании/проекта и региона внутри страны.

Как освоить профессию SEO-специалиста

Чтобы стать SEO-специалистом и развивать карьеру, важно сочетать теорию и практику. В этой профессии знания инструментов и подходов быстро устаревают, поэтому обучение остается постоянным процессом. Ниже — несколько проверенных способов, как получить базовые навыки и первый опыт.

Самообразование

Читайте справочные материалы и блоги. Google Search Central, Ahrefs Blog, Moz, Serpstat, Netpeak Journal — основные источники, чтобы понять работу поисковых систем, принципы SEO-оптимизации и роль искусственного интеллекта в digital marketing. Проходите бесплатные мини-курсы. Например, Google Analytics Academy или обучающие программы HubSpot. Запустите собственный сайт или блог. Работа с реальным проектом поможет закрепить знания о семантическом ядре, веб-аналитике и технических настройках. Следите за каналами специалистов в этой сфере. Например, Devaka Talk, SEO inside, Sneex SEO или by @shmeo.

Курсы и обучающие программы

Несколько украинских платформ, где можно пройти обучение:

Prometheus — изучение SEO в контексте диджитал-маркетинга с акцентом на AI, онлайн-стратегии;

WebPromoExperts — практические кейсы и регулярные вебинары с тьютором;

Choise31 — авторская программа с практикой в Ahrefs, Serpstat, GSC, GA4 и AI-инструментами.

Интернатура и стажировка

Стажировка — хороший способ освоить профессию под присмотром менторов и быстро набраться опыта. Netpeak Group регулярно набирает стажеров с перспективой трудоустройства.

Инструменты SEO-специалиста

Помимо общих знаний, необходимо также освоить ряд инструментов, которые облегчают и ускоряют работу. Среди них:

Google Search Console. Мониторинг индексации, технических ошибок, показателей CTR и позиций сайта в Google. Google Analytics (GA4). Отслеживание источников трафика, конверсий и поведения пользователей на сайте. Ahrefs. Анализ ссылочного профиля, подбор ключевых слов, отслеживание позиций и исследование конкурентов. Serpstat. Сбор семантического ядра, аудит сайта, анализ конкурентов и мониторинг позиций. Screaming Frog SEO Spider. Глубокий технический аудит: проверка тегов, статус-кодов, ссылок, дубликатов. Google Keyword Planner. Подбор ключевых слов и оценка их частотности и конкуренции. Google PageSpeed Insights. Проверка скорости загрузки страниц и рекомендации по улучшению.

Что советуют опытные SEO-специалисты

Мария Королёва, SEO Team Lead в Netpeak Ukraine В SEO самое интересное — отслеживать, как отдельные тактики складываются в целостную стратегию и комплексные действия приводят к поставленным целям. При этом на пути обычно возникают апдейты Google, новые игроки вроде LLM-поиска и другие трудности, которые необходимо преодолеть. Начинать в SEO стоит с изучения технической оптимизации сайтов — основ основ. Документация от Google послужит базой. Также нужно уметь задавать вопросы: почему, для чего, что в результате. SEO — игра в долгую, и важно понимать связь между задачами и влиянием на результат. Стремитесь к разнообразному опыту. SEO — это один из инструментов маркетинга, которым пользуются сайты сегментов B2B и B2C, электронной коммерции, услуг, SaaS и СМИ, в различных регионах со своими реалиями. Вам стоит попробовать максимум и быть готовым, что одна стратегия не является универсальной. И будьте готовы коммуницировать. С командой, коллегами, клиентами. Вам не удастся долго и успешно выполнять задачи в вакууме, оставаясь в пределах переписки.

Владислав Пшевлоцкий, Pre-Middle SEO Specialist at Netpeak Ukraine SEO предлагает разнообразие проектов, вызовов и возможностей, динамичность и классное сообщество, возможность выбрать и заниматься тем направлением, которое больше всего нравится. Мне стало интересно реализовать мои пет-проекты, которые я создавал во время изучения Front-end, появились в поиске. Для этого проходил различные мини-курсы, читал статьи и книги по этому направлению, устроился в небольшое украинское агентство, чтобы получить первый опыт, затем на интернатуру в Netpeak. Для входа в сферу рекомендую прежде всего изучить техническую сторону, затем — аналитику. Также полезно научиться автоматизировать и оптимизировать процессы, правильно использовать ИИ. Понадобятся тайм-менеджмент, самоорганизация и стрессоустойчивость — особенно для работы в агентстве. Также критическое мышление, умение работать в команде, ответственность.

Николай Новиков, Head of SEO Department at Netpeak Ukraine Самое интересное в SEO — разнообразие работы. Работа связана и с кодом, и с контентом, и с сотрудничеством с другими сайтами. Я когда-то начинал как РРС-специалист, но потом захотелось больше влиять на работу сайта.

Изучить можно многое, но прежде всего важно понимать, как работают поисковые системы, особенно сейчас, в эпоху ИИ. Потому что наша работа — изменять выдачу поисковых систем под себя, а чтобы что-то менять, нужно понимать принцип работы.

А еще на 100% нужно прокачать коммуникацию, потому что SEO-специалист не будет писать контент или самостоятельно менять сайт (в большинстве случаев). Однако он должен находить ошибки, составлять ТЗ и проверять работу подрядчиков. Качественная и прозрачная коммуникация между всеми подрядчиками, работающими над сайтом, — это уже половина работы.

Алена Набокова, SEO Team Lead at Netpeak Ukraine В SEO есть разнообразие — работа с разными нишами. Постоянные обновления Google — всегда есть работа. Интернет-маркетинг не стоит на месте и постоянно появляется что-то новое — непрерывное обучение и профессиональное развитие.

Для старта в профессии рекомендую освоить Google-таблицы — это для начинающих с нуля. Также полезно знание языков. Важно самообучение, работа без «палки». Очень полезны также многозадачность, четкость, системность, стремление к профессиональному росту.

Всеволод Денисенко, Pre-Middle SEO Specialist at Netpeak Ukraine Я начинал как вебмастер еще в 2008 году, когда еще можно было просто отсканировать книгу, распознать текст и сделать из него простой сайт, а зарабатывать на контекстной рекламе и продаже ссылок. Тогда я и узнал об авторских правах и санкциях Google. Я люблю все делать сам: выискивать ошибки, искать точки роста, внедрять изменения. Для тех, кто такой же, рекомендую сделать себе сайт — самый простой, на WordPress, например, продумать структуру, написать для него контент, оптимизировать метатеги, настроить robots.txt, canonicals и т. д. Все сделать самому, потому что никакая теория не сравнится с практикой. Сейчас еще и много помощников, которые помогут разобраться, как и что можно сделать технически — chatGPT подскажет нужный файл и что нужно изменить, что прописать, почему что-то не работает. Собственный опыт запуска сайта позволит понимать не только что нужно сделать, но и как это лучше сделать. Ну и наградит вас сопутствующими техническому SEO знаниями — верстка, программирование, копирайтинг, дизайн, юзабилити, CRO и т. д. Для тех, кто только погружается в мир SEO, могу посоветовать курсы для начинающих от Артема Пилипца. Свежие новости, кейсы и жизнь SEO-сообщества — в телеграме. Каналов много. На мой вкус, неплохие у Деваки и Олеси Коробки.

Где и как найти работу специалисту по поисковой оптимизации

Поиск работы зависит от вашего уровня опыта. Для Junior SEO-специалистов самый простой путь — стажировка или позиции помощника в digital агентствах и продуктовых компаниях. Стоит следить за вакансиями на Work.ua, Djinni, Rabota.ua, LinkedIn и отправлять резюме, даже если часть требований вы только осваиваете. Дополнительным плюсом будет небольшой собственный проект или сертификаты с курсов.

Средние и старшие специалисты обычно работают в крупных агентствах, инхаус-командах бизнесов (eCommerce, SaaS, медиа) или консультируют клиентов как независимые подрядчики. В этом случае вакансии чаще публикуются в профессиональных сообществах Facebook, на LinkedIn, а также на международных платформах типа Indeed, Glassdoor и Jooble. Для опытных специалистов важно иметь портфолио реализованных проектов, кейсы с измеримыми результатами (трафик, позиции, конверсии) и рекомендации.

Фриланс и удаленная работа подойдут как для новичков, так и для опытных SEO-специалистов. Сервисы Upwork, Fiverr, Freelancehunt или YouTeam помогут найти краткосрочные или долгосрочные проекты. Чтобы выделиться среди кандидатов, стоит создать профиль с примерами аудитов, стратегий или достигнутых результатов и указать навыки работы с Google Analytics, Ahrefs, Serpstat и другими инструментами.

Выводы