Что такое Google Tag Gateway и как он помогает вернуть утерянные конверсии

Если вы работаете с рекламой или аналитикой, то могли заметить, что часть данных теряется. Конверсии не учитываются, пользователи «выпадают» из трекинга, а цифры в Google Ads или Analytics не совпадают с реальной картиной.

Причина в том, что классический подход к отслеживанию больше не работает.

Чтобы решить эту проблему, Google предложил новый инструмент — Google Tag Gateway. В этой статье я объясню, что это такое и как использовать его для повышения качества данных и эффективности рекламы.

Почему классический трекинг больше не работает

Раньше, чтобы получить почти полную картину поведения пользователей на сайте, было достаточно установить Google Tag или Google Tag Manager.

Сегодня же часть данных теряется еще на пути к Google Ads или Google Analytics. И дело не всегда в настройках.

Основные причины потери данных:

Ограничение cookies со стороны браузеров. Safari, Firefox и частично Chrome постепенно урезают возможности отслеживания через куки-файлы, особенно если речь идет о сторонних доменах. Из-за этого часть сессий, конверсий и повторных визитов больше не фиксируется с прежней точностью. Блокировка сторонних скриптов. Блокировщики рекламы и встроенные механизмы защиты конфиденциальности могут полностью блокировать загрузку тегов (например, Google Tag Manager). В таком случае трекинг просто не запускается, и данные не передаются вовсе. Снижение эффективности стороннего трекинга (third-party). Даже если тег загружается, использование сторонних доменов (например, googletagmanager.com) делает трекинг менее стабильным. Браузеры ограничивают cookies и передачу данных в таких случаях, из-за чего часть событий фиксируется неточно или теряется.

На практике это означает, что вы видите искаженную картину: часть конверсий не учитывается, атрибуция становится ошибочной, а рекламные алгоритмы получают меньше сигналов для оптимизации. Как результат — эффективность кампаний падает, даже если сами настройки не менялись.

Современный трекинг постепенно движется в сторону моделей, где данные передаются через ваш собственный домен, а не через сторонние сервисы.

Именно этот принцип заложен в основу Google Tag Gateway.

Что такое Google Tag Gateway

Это инструмент, который позволяет запускать теги (Google Tag или Google Tag Manager) через ваш собственный домен, а не через сторонние сервисы Google.

Браузеры и блокировщики рекламы (AdBlock) часто блокируют запросы к сторонним доменам. С использованием Tag Gateway все запросы выглядят как внутренние, поэтому они вызывают больше «доверия» у систем защиты, и данные передаются стабильнее.

Схема классического трекинга и через Google Tag Gateway

Чем Google Tag Gateway отличается от GTM и server-side GTM

Google Tag Gateway, Google Tag Manager (GTM) и server-side GTM (sGTM) — это не взаимозаменяемые решения, а разные уровни работы с трекингом.

Google Tag Manager — инструмент для управления тегами. Он отвечает за логику: что отслеживать и когда. Именно через него вы добавляете события, настраиваете триггеры и передаете данные в аналитические системы.

Server-side GTM позволяет обрабатывать данные уже на сервере: изменять, очищать, добавлять дополнительную информацию или контролировать, что именно передается дальше. Это более сложное, но значительно более гибкое решение с точки зрения контроля данных.

Google Tag Gateway не заменяет ни один из этих инструментов. Его задача — изменить способ, которым загружаются теги и передаются данные.

Простыми словами:

GTM отвечает за настройку трекинга;

sGTM — за обработку данных;

Google Tag Gateway — за способ их передачи.

Эти инструменты могут работать вместе и дополнять друг друга.

Разница между GTM, server-side GTM и Google Tag Gateway

GTM sGTM Google Tag Gateway Уровень работы Клиент Сервер Доставка данных Сложность Низкая Высокая Низкая Что меняет Логику тегов Обработку данных Маршрут данных Нужен сервер Нет Да Иногда

Преимущества Google Tag Gateway и когда использовать

Google Tag Gateway помогает сохранить больше данных, повысить их качество и сделать трекинг более стабильным. Это особенно важно в условиях ограничений браузеров и растущих требований к конфиденциальности.

Реальное количество конверсий

Поскольку часть запросов больше не блокируется браузерами или блокировщиками рекламы (AdBlock), больше событий доходит до Google Ads и аналитики. Вы видите более полную картину данных.

Эффективность рекламных кампаний

Алгоритмы Google работают на основе данных: чем больше сигналов они получают, тем точнее оптимизируют ставки и таргетинг.

Больше данных — стабильнее результаты кампаний.

Качественная атрибуция

Когда часть событий теряется, система некорректно распределяет ценность каналов. Более полные данные позволяют точнее оценивать эффективность маркетинга.

Стабильный контроль над передачей данных

Поскольку запросы проходят через ваш домен, снижается зависимость от сторонних ограничений и повышается надежность трекинга.

Google Tag Gateway не является обязательным для каждого сайта, но он максимально полезен в следующих случаях:

Активная реклама в Google Ads. Качество данных напрямую влияет на эффективность кампаний, поэтому даже частичная их потеря может ухудшить результаты. Значительная доля трафика с iOS и Safari. В этих средах действуют самые строгие ограничения трекинга, и Gateway помогает минимизировать потери данных. Работа с несколькими каналами привлечения. Более точные данные позволяют избежать перекосов в атрибуции и принимать более обоснованные решения. Использование или планирование server-side GTM. В этом случае Gateway отлично дополняет инфраструктуру и усиливает контроль над данными.

В то же время для небольших сайтов без активной рекламы или сложной аналитики внедрение может не дать ощутимого эффекта.

Несмотря на все преимущества, у Google Tag Gateway есть несколько ограничений:

это не полноценная альтернатива server-side трекингу — для внедрения требуется дополнительная инфраструктура (например, Cloudflare);

инструмент работает в рамках ограничений браузеров и не обходит согласие пользователя, а лишь обеспечивает корректную передачу данных в тех случаях, когда пользователь это согласие предоставил.

В целом, это не универсальное решение, а способ уменьшить потери данных без перехода на более сложные технические подходы.

Как внедрить Google Tag Gateway

Подключить Gateway достаточно просто, если у вас уже настроен базовый трекинг.

Для старта необходимы:

Действующий трекинг. На сайте должен быть установлен Google Tag или Google Tag Manager. Именно через него происходит передача событий, и Google Tag Gateway работает поверх этой системы, а не вместо нее. Инфраструктура для запросов. Самый быстрый способ — использование Cloudflare. Благодаря готовой интеграции с Google, подключение занимает минимум времени.

Также возможны и другие варианты — например, через Google Cloud, собственный прокси-сервер или в сочетании с server-side GTM. Эти подходы требуют больше технических ресурсов и времени на настройку, поэтому в большинстве случаев их используют для более сложных или кастомных решений.

Далее рассмотрю самый простой сценарий — интеграцию через Cloudflare.

Внедрение Google Tag Gateway через Cloudflare

В этом сценарии большая часть процесса автоматизирована.

Чтобы запустить интеграцию, вам понадобится доступ к:

Google Tag Manager или Google Tag;

аккаунту Cloudflare.

Пошаговая инструкция:

В GTM перейдите в раздел «Администратор» и откройте блок «Шлюз тега Google» (Google Tag Gateway).

Нажмите «Продолжить» для запуска настроек.

Выберите платформу Cloudflare среди предложенных вариантов. Нажмите «Продолжить».

Войдите в ваш аккаунт Cloudflare.

Выберите домен, для которого нужно настроить Gateway.

Подтвердите настройки и завершите процесс.

Cloudflare автоматически настроит маршрутизацию запросов, и теги будут загружаться через ваш домен.

Как проверить, что Google Tag Gateway работает

После завершения настроек важно убедиться, что данные начали передаваться через нужный домен. Сделать это можно с помощью нескольких методов диагностики.

Проверка кода страницы

Откройте сайт в браузере, нажмите Ctrl + U (или «Просмотреть код страницы») и найдите строку подключения тега.

Если Google Tag Gateway настроен корректно, тег будет подключаться не через домены Google, а через внутренний путь вашего сайта (например, /sgtm).

На примере ниже видно, что GTM загружается именно через такой путь — это означает, что запросы проходят через ваш домен.

Примечание: в некоторых случаях путь может отличаться (например, /metrics или другой), но принцип остается тем же — вместо стороннего домена должен фигурировать ваш собственный.

Проверка через DevTools

Откройте сайт и нажмите Ctrl + Shift + J. Перейдите на вкладку Network и обновите страницу. В поле поиска введите gtm или sgtm.

Если Google Tag Gateway работает корректно, запросы будут идти через ваш домен или внутренний путь (например, /sgtm, /metrics или другой кастомный endpoint). Это означает, что теги загружаются через first-party среду.

На примере ниже видно: запросы идут через внутренний путь сайта (/1neo), а не через домены Google.

Если в списке запросов остаются обращения к googletagmanager.com, это означает, что теги все еще работают в классическом режиме.

Еще один важный сигнал — отсутствие сторонних доменов в запросах. Если во вкладке Network вы не видите запросов к Google Tag Manager, а все основные обращения идут через ваш домен — Gateway работает корректно.

Выводы

Google Tag Gateway — это не просто новый инструмент, а адаптация к современным правилам трекинга. В то время как браузеры и блокировщики все сильнее ограничивают передачу данных, классическая модель отслеживания через сторонние домены уже не дает полной картины.