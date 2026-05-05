Human-made, Gen Z, AI и fandom-led — маркетинговые тренды 2026–2027

Как брендам выстраивать видимость, доверие и связь с аудиторией в среде, где все больше контента создается или масштабируется с помощью искусственного интеллекта? На этот вопрос отвечает Digital & Tech Trends Report 2026–2027. Исследование показывает:

что усиливает голос брендов;

как меняется взаимодействие с миллениалами, Gen Z и Gen Alpha;

какие технологии будут влиять на коммуникацию с поклонниками и хейтерами.

В этом материале я рассмотрю, как именно авторы видят Digital&Tech-среду в 2026–2027 годах, какие тренды уже сейчас стоит учитывать украинским компаниям и почему в ближайшие годы конкурентным преимуществом станет не просто технологичность, а сочетание технологий и прозрачности.

Как построено исследование и что именно оно анализирует

Для формирования мировых Digital- и Tech-трендов авторы проанализировали 200 международных и украинских исследований, а также украинские компании, которые ранее появлялись в рейтингах AIN, DOU и Forbes Ukraine по доходу и количеству сотрудников.

К украинским отнесены бизнесы, созданные в Украине или украинцами. В то же время в исследование включили и иностранные компании, имеющие центры или продукцию в Украине. Фокус был не на одной индустрии: в выборку попали компании из IT-сервисов, финтеха, tech-сегмента, лайфстайла и FMCG.

Исследование показывает экосистему цифрового поведения брендов:

tone of voice;

использование искусственного интеллекта;

трансформацию подходов на рынке;

политическую позицию компаний;

присутствие на российском рынке;

адаптацию коммуникации под поколения;

практики военного маркетинга.

Каким будет мир Digital&Tech для Украины в 2026–2027 годах

Согласно 13 украинским трендам, маркетинг будущего движется не в сторону еще большей автоматизации ради автоматизации, а в сторону более осмысленной, человечной и чувствительной к контексту коммуникации. Наиболее ярко это прослеживается в следующих тезисах исследования.

Human Made как новая ценность бренда

На фоне ИИ-бума будет расти ценность всего, что имеет подтвержденное человеческое происхождение: реальных фотографий, реальных голосов, реальных лиц и контента, созданного не алгоритмом, а человеком.

Показательно, что этот тезис подкрепляется не только кейсами Apple и Samsung, но и данными о доверии: часть аудитории уже меньше доверяет брендам с явной ИИ-рекламой, а скрытое использование ИИ еще сильнее бьет по репутации.

В украинском контексте победит не тот бренд, который просто быстрее масштабирует контент, а тот, который сможет доказать его подлинность и сохранить ощущение человеческого присутствия в коммуникации.

Phygital-поколение и новая логика потребления

Поколения Gen Z и Gen Alpha выросли в условиях войны, пандемии, климатической нестабильности и политической поляризации, а еще — с детства жили на стыке физического и цифрового миров. Для них важны не только продукт и цена, но и история товара, условия производства, экологичность и сам смысл покупки.

К 2030 году Gen Z станет самым многочисленным поколением, а также — более богатым, чем миллениалы. Их покупательная способность составит $12 трлн, но и само «потребление» для Gen Z имеет иное значение,

— Алена Рыжук, Content Creator & SMM manager в Reface

Для работы с этими аудиториями брендам придется не просто «говорить на молодежном языке», а пересматривать саму модель коммуникации: от прямого убеждения — к роли платформы, которая помогает человеку самому прийти к выводу о ценности продукта. Именно так в отчете объясняется переход от «мы знаем, как правильно» к сценарию выбора, действия и самоидентификации.

Fandom-led marketing: когда аудитория становится соавтором бренда

Fandom-led marketing — это модель, в которой потребители перестают быть лишь зрителями и становятся соучастниками построения бренд-нарратива, распространения информационных поводов и роста узнаваемости. Это связано с развитием creator economy, где креатором может быть почти каждый, а нишевые интересы находят свои сообщества.

Для компаний это означает смену фокуса: меньше контроля над каждым сообщением, больше работы с создателями и сообществами, которые могут органично развивать историю бренда. Показательные примеры здесь — Netflix и Apple TV, которые взаимодействуют с фан-сообществами не как с пассивной аудиторией, а как с важной частью маркетинговой экосистемы.

Побег из онлайн-пространства и спрос на реальный опыт

Люди проводят все больше времени онлайн, но не всегда чувствуют реальную связь, поэтому растет спрос на опыт, к которому можно буквально прикоснуться: на физическое присутствие, сообщество, пространство без лишней тревоги и без бесконечной стимуляции.

В 2026–2027 годах одним лишь присутствием в ленте уже будет сложно удерживать внимание.

Нужно будет создавать не просто контент, а ощущение реальности, спокойствия и вовлеченности, которых пользователю не хватает в перенасыщенной цифровой среде.

Подкасты рискуют стать фоном, YouTube-шоу — слишком дорогими, а инфлюенсеры — перегруженными. Единственное, что не обесценивается — позиция бренда и способность строить длительный диалог со своим сообществом, — Юлия Письменна, специалист по коммуникациям, ex-Head of SMM в Укрпошта.

Каким будет мир Digital & Tech в глобальном контексте

10 мировых трендов в сфере Digital и Tech не дублируют прогнозы для Украины, а расширяют рамки исследования. Украинская часть больше сосредоточена на доверии, человечности, сообществах и изменении поведения аудитории, глобальная же показывает более широкие сдвиги — в том, как люди взаимодействуют с платформами, как меняется роль ИИ, где формируется доверие и когда путь пользователя трансформируется от интереса к действию.

Закрытые сообщества как новый центр внимания и доверия

Один из наиболее показательных глобальных трендов в отчете — более быстрый рост закрытых или менее массовых сообществ по сравнению с классическими соцсетями. Среди примеров — Discord и Patreon, а также Substack, набирающий обороты не за счет рекламной модели, а за счет распространения мнений. Также Mastodon и Vero привлекательны отсутствием алгоритмического давления.

Для брендов это означает довольно практическое изменение. В центре внимания оказывается не просто большая аудитория, а качество связи с ней. Если раньше массовость сама по себе могла быть конкурентным преимуществом, то теперь растет ценность сред, где люди взаимодействуют менее шумно, но глубже. В такой логике компания уже не просто транслирует сообщения в публичное пространство, а работает с кругом людей, которые готовы читать, реагировать, поддерживать и возвращаться.

Пользовательский опыт перестает быть «одинаковым для всех». Идентичность может эволюционировать в реальном времени под поведение человека, интерфейс — под его потребности, а брендовая коммуникация может звучать точнее и «как будто для меня», — Ольга Румянцева, CMO MAUDAU.

ИИ как базовая инфраструктура маркетинга

Искусственный интеллект перестает выглядеть как модная надстройка и все больше становится базовой частью маркетинговой системы. Это не отдельный инструментальный тренд, это новый контекст, в котором бренды создают контент, масштабируют присутствие и конкурируют за видимость.

В то же время главное изменение связано не только с автоматизацией, но и с изменением поведения пользователей и принципов определения алгоритмами того, что именно увидит человек. Они все больше будут считывать не размер аудитории, а поведенческие сигналы: паузы, повторные просмотры, время взаимодействия, уровень вовлеченности. Именно на этой основе будет формироваться приоритетность выдачи брендов в поиске или в рекомендациях от ИИ-ботов.

ИИ-агенты как новый интерфейс взаимодействия с брендом

Видимость бренда все чаще будет формироваться не только через классический поиск или соцсети, а через ответы, подсказки, подборки и рекомендации, которые пользователь получает в диалоге с AI-системой. Для маркетинга это важно по двум причинам:

Меняется точка входа в контакт с брендом. Сокращается дистанция между интересом, выбором и действием.

Бренд должен быть не только найденным, но и понятным для систем, которые рекомендуют его вместо человека.

Искусственный интеллект — это уже не «интересная фишка для маркетинга», а технология, которая проникает во все: как мы создаем контент, как его масштабируем, как автоматизируем процессы внутри компаний, как персонализируем коммуникацию. К тому же ИИ напрямую перестраивает поиск — и это важно, потому что меняется не только формат контента, но и сами правила видимости бренда в цифровом мире, — Ольга Румянцева, CMO MAUDAU.

Слияние контента, поиска и покупки в один бесшовный сценарий

Отдельно прослеживается еще одна важная логика: путь пользователя становится все менее фрагментированным. Контент, поисковая видимость, доверие и решение о покупке больше не существуют как отдельные этапы, разнесенные во времени. Они сливаются в один сценарий, где каждая точка контакта либо усиливает движение пользователя дальше, либо обрывает его.

43% покупок начинаются с соцсетей, а 65% покупателей считают онлайн-поиск более ценным, чем обращение к продавцу, из-за доступности.

Параллельно меняется и сама мотивация к покупке. Сокращаются прежде всего импульсивные покупки, а расходы на здоровье, благополучие, красоту и качественную еду растут. Это переход к покупке не только продукта, но и смысла.

Как ИИ меняет видимость брендов: от рекомендаций к zero-click-среде

В ближайшие годы брендам придется работать не только для людей, но и для систем, которые формируют готовые ответы, подборки и рекомендации. Это означает, что:

видимость смещается от классического поиска к AI-рекомендациям — пользователь все чаще получает готовый ответ без перехода на сайт;

контент должен быть не просто опубликованным, а пригодным для считывания ИИ-системами — технически открытым, структурированным и релевантным для новых типов запросов;

охват сам по себе теряет значение — приоритет будут получать бренды, демонстрирующие реальную вовлеченность и доверие аудитории;

конкуренция идет уже не за клик, а за место в финальном ответе — в среде zero-click бренд должен быть достаточно понятным и убедительным, чтобы попадать в рекомендацию или итог от ИИ.

Доверие, репутация и прозрачность в 2026–2027 годах

Чем больше в цифровой среде ИИ-контента, автоматизации и потенциально ложных сигналов, тем важнее становятся прозрачность, последовательность и репутационная устойчивость бренда.

Это важный сигнал: проблема не в самом применении искусственного интеллекта, а в том, как именно интегрировать его в коммуникацию и понятно ли аудитории, где заканчивается автоматизация и начинается человеческая ответственность.

Успеха добьются те бренды, которые будут честными и прозрачными в своих коммуникациях. Именно признание ошибок и умение иронизировать над ними воспринимается как преимущество в отношении к брендам, — Феликс Зинченко, Head of Public Affairs and Communications в ДТЕК.

Из этого следует:

технологичность без доверия больше не является преимуществом — аудитория чувствительно реагирует и на явную ИИ-рекламу, и на скрытое использование ИИ;

прозрачность становится частью репутационной гигиены — авторы отдельно выносят в отчет темы отчетности об использовании ИИ и маркировке AI-контента;

репутационные риски усложняются — речь идет уже не только об ошибках, но и о дипфейках, искусственно сгенерированных кризисах и волнах недоверия;

аудитория оценивает компанию шире, чем реклама — важны не только сообщения, но и позиция компании, ее последовательность и то, как она ведет себя в чувствительных общественных темах.

Что все это означает для брендовой коммуникации и команд

Выделенные в отчете тренды для маркетинговых и PR-команд описывают не точечные изменения, а пересмотр подходов к контенту, tone of voice, работе с сообществами и роли прозрачности в коммуникации. Командам уже сейчас стоит:

Пересмотреть tone of voice. Сделать его менее шаблонным, механическим и более объясняющим, чтобы в коммуникации чувствовался понятный голос бренда. Уменьшить долю прямолинейной «продажи» в коммуникации. Особенно в работе с Gen Z и Gen Alpha, для которых важны не только продукт и цена, но и смысл, контекст, происхождение и ценности бренда. Строить не только охват, но и сообщества, инвестировать в форматы, где аудитория может не только видеть креативы, но и взаимодействовать, обсуждать, распространять и усиливать брендовое сообщение. Адаптировать контент под AI-поиск. Работать не только над содержанием, но и над структурой, доступностью для индексации и соответствием новым типам запросов в ИИ-среде.

Если раньше информацию искали традиционно в Google, то сейчас все происходит с помощью ИИ-чатов или ИИ-выдачи от Google. 37% потребителей уже начинают поиск с помощью инструментов искусственного интеллекта, а не Google — к 2028 году цифра вырастет до 50%, — Марина Навроцкая, Head of product marketing, Performics Ukraine.

Определить прозрачные правила использования ИИ внутри команды. Зафиксировать, где именно ИИ используется, какие задачи ему делегируются и где принципиально сохраняется человеческое участие. Подготовиться к новым репутационным рискам. Обновить кризисные сценарии с учетом дипфейков, искусственно сгенерированных информационных атак и повышенной чувствительности аудитории к непрозрачной коммуникации.

Неприятная правда заключается в том, что вы не можете полностью их предотвратить — инструменты слишком доступны и слишком качественны. Что вы можете сделать, так это подготовиться, — Джесси Ниис, руководитель отдела развития бизнеса в Cracken AI.

Оценивать эффективность контента не по охвату. Больше смотреть на сигналы доверия, глубину взаимодействия, удержание внимания и реальную реакцию аудитории. Работать над последовательностью бренда за пределами отдельных кампаний, потому что репутация все больше зависит не от одного сильного сообщения, а от того, как бренд ведет себя системно — в публичной позиции, в сложных темах и в повседневной коммуникации.

Выводы

Маркетинг в ближайшие годы усложнится не из-за количества новых инструментов, а из-за изменения ожиданий аудитории. Пользователи будут внимательнее относиться к тому, кому доверять, как бренд использует ИИ, насколько его коммуникация выглядит живой и есть ли за ней последовательная позиция.

Поэтому брендам уже сейчас стоит:

Адаптировать контент под новую логику AI-видимости. Меньше полагаться на шаблонную коммуникацию и больше — на человечность и контекст. Инвестировать не только в охват, но и в сообщества и вовлеченность. Заранее продумать правила использования ИИ и репутационные сценарии.

Это не означает, что маркетинг в 2026–2027 годах станет совершенно другим, но сильнее будут те команды, которые раньше других пересмотрят свои подходы к контенту, доверию и роли бренда в новой цифровой среде.