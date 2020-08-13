Как настроить рекламу в Facebook Messenger, Instagram Direct и даже WhatsApp

Изначально из Facebook и Instagram можно было получить трафик только на сайты. Сейчас рекламные кампании легко настраиваются под обращения непосредственно в соцсети из мессенджеров — Facebook Messenger, Instagram Direct и WhatsApp. Таким образом можно сразу начать переписку с потенциальным клиентом. По факту, не нужен сайт. Достаточно страницы на Facebook, в Instagram и правильной настройки рекламной кампании с целью привлечь пользователей для переписки. Рассказываю, как это сделать.

Создание кампании, групп объявлений

Чтобы привлечь пользователей для переписки в Messenger, Direct, WhatsApp необходимо настроить кампанию в Facebook Ads Manager с целью «Сообщения».

Для создания кампании переходим в Ads Manager.

Выбираем «Создать кампанию», даем ей название. Выбираем необходимый закупочный тип и цель «Сообщения». Выставляем желаемый бюджет.

Важно: если есть сомнения в каком-то из этих пунктов, не паникуйте — их можно исправить в любое удобное время.

Далее нам необходимо выбрать, каким образом мы будем получать сообщения. Доступны три мессенджера:

Facebook Messenger; Instagram Direct; WhatsApp.

Важно: в одной кампании можно настроить рекламу сразу в Facebook Messenger, Instagram Direct и WhatsApp. Для этого разбейте кампанию на несколько групп объявлений. Для каждого способа — отдельная группа.

Переход в Messenger

При просмотре рекламы пользователю предложат перейти в мессенджер для дальнейшей переписки. Такие объявления пользователи увидят в Instagram, Messenger и Facebook. Сообщения придут во входящие Messenger. Далее следует выбрать страницу, настроить таргетинги и при необходимости выбрать места размещения.

Переходим к созданию самого рекламного объявления.

Загружаем креативы, пишем заголовок, основной текст и переходим ко второй интересной части, выбору шаблона сообщений, который будут видеть наши пользователи.

Начать переписку

Существуют разнообразные варианты контакта с пользователем после того, как он перешел в Messenger.

Шаблон можно полностью отредактировать под себя.

Выберите характер приветствия со своей стороны:

только текст;

текст с изображением;

текст и видео;

Также можно выбрать ожидаемое действие пользователя. Это могут быть часто задаваемые вопросы, быстрые ответы.

Ещё можно выбрать кнопки для перехода на сайт или лендинг. Чтобы отслеживать эффективность такой рекламы, в URL необходимо указать utm-метки:

Для минималистов Facebook оставили возможность выбрать простую форму обращения:

Генерация лидов

Помимо прямых переписок, кампания с целью «Сообщения» может генерировать лиды. Для этого при выборе шаблона сообщения выбираем «Генерация лидов», а затем — «Создать чат»

При создании чата выбираем стандартные вопросы или создаем свои с вариантами ответов. Рекомендую продумать и написать сообщения для завершения и напоминания.

Такие формы позволят заранее оценить качество лидов и начать переписку с заинтересованными людьми.

Расширенная настройка

Это возможность задавать собственное приветствие с помощью кода JSON. Можно использовать стандартный шаблон либо задействовать программиста для построения своего собственного шаблона.

Такая настройка позволяет создавать структурированные сообщения и использовать не только текст, но и медиафайлы. С ее помощью вы можете подключать ботов для реагирования на быстрые ответы, создавать отдельные коды для каждого объявления либо, наоборот, для всей кампании.

Facebook Messenger. Рекламное сообщение

Функция позволяет отправить повторно сообщение всем пользователям, которые ранее писали вам в Messenger. Таким образом можно совершить повторное касание потенциальных клиентов, возобновить с ними переписку.

Таргетингом в данном случае выступают уже существующие переписки в Messenger. При необходимости можно сузить аудиторию.

Переходим к созданию самого объявления. Выберите формат сообщения:

Далее выбираем нужные нам от клиента действия с помощью уже знакомых быстрых ответов или кнопок:

Сообщения в Instagram Direct

Важно: эта реклама может показываться только в Instagram. В сторис, в ленте, в «Интересном», но только в Instagram.

Выбираем нужные таргетинги, аккаунт Instagram, переходим к настройке объявления.

Объявление может быть одним изображением либо галереей. Загружаем креативы, пишем текст и запускаем.

Сообщения в WhatsApp Business

Для запуска такой рекламной кампании необходимо наличие аккаунта WhatsApp Business, который подключен к странице на Facebook. При этом действия с рекламой может осуществлять только администратор паблика.

Рекламу увидят в Facebook и в Instagram.

Переходим к настройке. Выбираем страницу WhatsApp Business, таргетинги, места размещения. Далее загружаем баннер, пишем заголовок и описание. В предпросмотре можем оценить, как будет выглядеть наше объявление в ленте.

Переходим к настройке самого чата. Создаем шаблон и подстраиваем его под свою специфику.

Если хотите настроить рекламные кампании в мессенджерах для своего проекта, обращайтесь:

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Выводы

Настройка рекламной кампании в мессенджерах позволяет привлекать пользователей, которые с большей вероятностью напишут в Facebook Messenger, Instagram Direct или WhatsApp. Плюс кампании в том, что вы можете сразу коммуницировать с потенциальными клиентами, не отправляя их на сайт или другой ресурс. Для запуска кампании необходим аккаунт Ads Manager, связанные с ним аккаунты Facebook, Instagram, WhatsApp. Все шаблоны чатов можно формировать самостоятельно, исходя из специфики вашей ниши. Результат работы данной рекламной кампании — начало переписки в выбранном мессенджере.

Если остались вопросы, с радостью отвечу в комментариях.